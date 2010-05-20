Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 63730
ИКТ 5773
Организации 3841
Ведомства 1379
Ассоциации 441
Технологии 2273
Системы 13674
Персоны 23133
География 1135
Статьи 760
Пресса 658
ИАА 463
НИИ, ВУЗы и библиотеки 853
Мероприятия 685

Intel Core Solo



20.05.2010 Россия пока останется без нового ноутбука-трансформера Acer 1
24.02.2010 Ноутбуки ASUS UnLimited: возможности безграничны 1
29.09.2009 Лучшие ноутбуки с WiMAX. Или вам хватает GPRS? 1
11.09.2009 Тонкие лэптопы от Asustek 1
07.09.2009 Acer представил тонкий ноутбук со временем автономной работы от 8 часов 1
25.08.2009 MSI выпустила 15-дюймовый тонкий ноутбук с графикой ATI 1
21.08.2009 MSI представила 12-дюймовый ноутбук с разрешением экрана 1366 x 768 пикселей 1
02.06.2009 Intel и AMD делают ставку на тонкие лэптопы 1
26.02.2009 Intel выпустит новые процессоры для тонких лэптопов 2
20.11.2008 Первый «массовый» ноутбук с Multi-Touch. ФОТО 1
27.08.2008 Intel Centrino 2: стоит ли гнаться 2
22.04.2008 Ноутбуки: хиты продаж марта 1
25.03.2008 Ноутбуки: хиты продаж февраля 1
06.03.2008 Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь 1
21.01.2008 CES 2008: первые новинки года глазами CNews 1
10.01.2008 CES 2008: UMPC Samsung Q1 Ultra получил апгрейд 1
28.12.2007 Хиты продаж ноутбуков – в ожидании праздника 1
11.12.2007 Dell выпустил уникальный планшетный ПК 1
11.12.2007 Выход Dell на рынок планшетных ПК состоялся 1
04.12.2007 Пятерка лучших современных ноутбуков 1
29.10.2007 Ноутбуки: хиты продаж сентября 1
17.09.2007 Ноутбук Toshiba Portege R500 — стильное мини для сильных духом 1
04.09.2007 Выбираем ноутбук для отпуска, или особенности национального отдыха 1
17.08.2007 MSI Megabook S271 - первый "ноутбук-блондинка" 1
07.08.2007 Intel меняет названия своих продуктов 1
31.07.2007 RoverBook Navigator V211: неординарный ноутбук бизнес-класса 1
23.07.2007 Хиты продаж: июньская революция на рынке ноутбуков 2
26.06.2007 Ноутбуки: новые хиты продаж 1
16.05.2007 Апрельские новинки ноутбуков 1
03.05.2007 Хиты продаж ноутбуков марта – начала апреля 2
25.04.2007 Ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook P7230 — настоящий мобильный профессионал 1
10.04.2007 Самые интересные новинки ноутбуков марта 1
04.04.2007 Глянцевый «гламур» от ASUS — ноутбук U1F 1
02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков 2
14.03.2007 Под знаком Востока – февральские новинки мира ноутбуков 2
09.03.2007 «Боевые малыши», или противостояние современных ультракомпактных ноутбуков 2
01.03.2007 Ноутбук SONY VAIO VGN-TX3XRP - гармония стиля и качества 1
21.02.2007 Motion Computing представил КПК для врачей 1
07.02.2007 Vaio G11: дорожный ноутбук с системой защиты информации 1
01.02.2007 Ноутбуки - первые новинки 2007 года 1

Публикаций - 85, упоминаний - 101
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022