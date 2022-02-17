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ExpressCard NewCard PCCard, PC-Card PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association CardBus Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.02.2022
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Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0
Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации SD Association.
|25.11.2009
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Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков
Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версия
|29.05.2009
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Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard
Компания Allied Telesis выпустила оптический сетевой адаптер Fast Ethernet в виде модуля расширения ExpressCard — AT-2812FX. Вместе с ним были представлены новые модели AT-2712FX и AT-2912T. Таким образом, компания расширила портфель сетевых адаптеров, представив модели для современных шин PC
|05.03.2009
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Анонсирована спецификация ExpressCard 2.0
Международная организация по стандартизации карт памяти (PCMCIA) на выставке CeBIT 2009 в Ганновере представила новый стандарт – ExpressCard 2.0, испо
|19.12.2008
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Yota представила ExpressCard-модем для доступа к WiMAX
к ноутбукам и настольным ПК через порт расширения ExpressCard или – с помощью адаптера – через порт PCMCIA. Модем обеспечивает мобильный доступ к сети WiMAX в зоне ее покрытия со скоростью до 1
|05.07.2007
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Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ
Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представ
|20.04.2007
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Ориентирование на мобильную производительность
rce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм
|14.03.2005
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CeBIT-2005: Sonoma повсюду
finition Audio) заменяет старую AC’97, жесткий диск имеет интерфейс Serial ATA, дополнительная ExpressCard приходит на смену PC-Card слоту. Ожидается, что в будущем память DDR-2 перестанет
|24.01.2005
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LG пополнила семейство ноутбуков моделями с Sonoma
на данных PCI-Express c поддержкой нового графического интерфейса PCIх16, для более мощно графики и ExpressCard для нового поколения карт расширения. Наличие нового чипсета обеспечивает высокое
|06.02.2004
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Delkin представил 32-битные PCMCIA-адаптеры для флэш-карт
Компания Delkin Devices представила новый 32-битный PCMCIA-адаптер eFilm PRO CardBus 32 в первую очередь для карт памяти профессионального формат
|14.07.2003
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Digitex расширил ассортимент продукции
ex Europe расширил линию аксессуаров для карт памяти. Помимо адаптера для карт памяти Compact Flash-PCMCIA, поставляемого ранее, начинается поставка двух новых адаптеров - 4 in 1 PCMCIA
|25.02.2003
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Newcard – новый стандарт от PCMCIA
е в этом году, а первый продукт с их поддержкой – во второй половине 2004 года, сообщила ассоциация PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) на Форуме разработчиков Inte
|13.01.2003
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Новый WLAN-стандарт 802.11g выходит на рынок
продажу - февраль-март. Цены пока неизвестны. Belkin показал полную линию продуктов "54g", названную по имени использованного чипа от Broadcom: маршрутизатор ($149,99), точка доступа ($133,99), карта CardBus ($79,99) и PCI-адаптер ($79,99), а также программные продукты для облегчения установки сети. Netgear демонстировала карту CardBus, точку доступа и маршрутизатор, D-Link показал с
|19.11.2001
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3Com расширяет спектр мобильных решений для предприятий малого размера и индивидуальных пользователей
ые преимущества в конкурентной борьбе. Это совместимость со всеми ноутбуками, отвечающими стандарту PC Card, интеллектуальная автоматическая инсталляция, горячая замена, ограниченная гарантия н
|24.08.2001
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Toshiba снизила цену на жесткий диск формата PC-Card
23 августа японская корпорация Toshiba объявила о снижении цены на свой 1,8-дюймовый жесткий диск для слота PC Card. Диск емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", теперь будет стоить на $100 дешевле - $399 вместо $499, а 2 ГБ диск подешевеет на $50 - с $349 до $299. 5 ГБ диск, размером с кредитную
|17.07.2001
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Toshiba выпустила 5ГБ жесткий диск формата PC-Card
иска. Диск формата PC-Card емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", может присоединяться к слоту PC Card типа II.Размеры жесткого диска - 54x86x5 мм., вес - 55 грамм, скорость вращения - 399
|23.01.2001
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Toshiba выпустила 2 ГБ жесткий диск стандарта PCMCIA
ймового винчестера в форм-факторе карты Type II PC. Вес нового винчестера размером с кредитную карту составляет около 60 грамм. Скорость считывания информации с нового винчестера, вставляемого в слот PC Card, составляет до 20 МБ в секунду, при этом отпадает нужда в специальных кабелях для передачи информации и подключения питания. Еще одно удобство использования винчестеров формата Type II
|21.09.2000
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Motorola получила сертификат Bluetooth-технологии для PCMCIA-карты и USB-интерфейса
В среду Motorola (NYSE: MOT) объявила о получении полного сертификата на Bluetooth-технологию, использованную в двух новых продуктах компании - PCMCIA карте и USB интерфейсе. Продукты будут доступны производителям компьютеров в четвертом квартале этого года и станут первыми, на которые будет нанесена торговая марка "Bluetooth". Програм
|17.03.1999
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Intel представила новые адаптеры серии CardBus II
Компания Intel объявила о выпуске двух новых адаптеров для ноутбуков: PRO/100 CardBus II и PRO/100 LAN+Modem56 CardBus II. Они объединяют в себе функции RealPort In
|12.02.1999
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3Com представила новый модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card
Корпорация 3Com анонсировала модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card. Он обеспечивает пользователей портативных ПК под Windows 95 и 98 доступом к электронной почте, сетям Интернет и интранет, корпоративным локальным сетям, а также к средствам факсимильно
|02.12.1998
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Xircom выпустила программу RealView для упрощения работы с ее сетевыми адаптерами и модемами формата PC Card
Компания Xircom объявила о выпуске программы RealView, которая предназначена для упрощения работы с ее сетевыми адаптерами и модемами формата PC Card. Возможности RealView включают вывод информации о версии драйвера сетевого адаптера или встроенного ПО модема и о поддержке режимов сотовой связи, быструю конфигурацию модемов Xircom Gl
ExpressCard и организации, системы, технологии, персоны:
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