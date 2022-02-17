Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0 Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации SD Association.

Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версия

Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard Компания Allied Telesis выпустила оптический сетевой адаптер Fast Ethernet в виде модуля расширения ExpressCard — AT-2812FX. Вместе с ним были представлены новые модели AT-2712FX и AT-2912T. Таким образом, компания расширила портфель сетевых адаптеров, представив модели для современных шин PC

Анонсирована спецификация ExpressCard 2.0 Международная организация по стандартизации карт памяти (PCMCIA) на выставке CeBIT 2009 в Ганновере представила новый стандарт – ExpressCard 2.0, испо

Yota представила ExpressCard-модем для доступа к WiMAX к ноутбукам и настольным ПК через порт расширения ExpressCard или – с помощью адаптера – через порт PCMCIA. Модем обеспечивает мобильный доступ к сети WiMAX в зоне ее покрытия со скоростью до 1

Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представ

Ориентирование на мобильную производительность rce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм

CeBIT-2005: Sonoma повсюду finition Audio) заменяет старую AC’97, жесткий диск имеет интерфейс Serial ATA, дополнительная ExpressCard приходит на смену PC-Card слоту. Ожидается, что в будущем память DDR-2 перестанет

LG пополнила семейство ноутбуков моделями с Sonoma на данных PCI-Express c поддержкой нового графического интерфейса PCIх16, для более мощно графики и ExpressCard для нового поколения карт расширения. Наличие нового чипсета обеспечивает высокое

Delkin представил 32-битные PCMCIA-адаптеры для флэш-карт Компания Delkin Devices представила новый 32-битный PCMCIA-адаптер eFilm PRO CardBus 32 в первую очередь для карт памяти профессионального формат

Digitex расширил ассортимент продукции ex Europe расширил линию аксессуаров для карт памяти. Помимо адаптера для карт памяти Compact Flash-PCMCIA, поставляемого ранее, начинается поставка двух новых адаптеров - 4 in 1 PCMCIA

Newcard – новый стандарт от PCMCIA е в этом году, а первый продукт с их поддержкой – во второй половине 2004 года, сообщила ассоциация PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) на Форуме разработчиков Inte

Новый WLAN-стандарт 802.11g выходит на рынок продажу - февраль-март. Цены пока неизвестны. Belkin показал полную линию продуктов "54g", названную по имени использованного чипа от Broadcom: маршрутизатор ($149,99), точка доступа ($133,99), карта CardBus ($79,99) и PCI-адаптер ($79,99), а также программные продукты для облегчения установки сети. Netgear демонстировала карту CardBus, точку доступа и маршрутизатор, D-Link показал с

3Com расширяет спектр мобильных решений для предприятий малого размера и индивидуальных пользователей ые преимущества в конкурентной борьбе. Это совместимость со всеми ноутбуками, отвечающими стандарту PC Card, интеллектуальная автоматическая инсталляция, горячая замена, ограниченная гарантия н

Toshiba снизила цену на жесткий диск формата PC-Card 23 августа японская корпорация Toshiba объявила о снижении цены на свой 1,8-дюймовый жесткий диск для слота PC Card. Диск емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", теперь будет стоить на $100 дешевле - $399 вместо $499, а 2 ГБ диск подешевеет на $50 - с $349 до $299. 5 ГБ диск, размером с кредитную

Toshiba выпустила 5ГБ жесткий диск формата PC-Card иска. Диск формата PC-Card емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", может присоединяться к слоту PC Card типа II.Размеры жесткого диска - 54x86x5 мм., вес - 55 грамм, скорость вращения - 399

Toshiba выпустила 2 ГБ жесткий диск стандарта PCMCIA ймового винчестера в форм-факторе карты Type II PC. Вес нового винчестера размером с кредитную карту составляет около 60 грамм. Скорость считывания информации с нового винчестера, вставляемого в слот PC Card, составляет до 20 МБ в секунду, при этом отпадает нужда в специальных кабелях для передачи информации и подключения питания. Еще одно удобство использования винчестеров формата Type II

Motorola получила сертификат Bluetooth-технологии для PCMCIA-карты и USB-интерфейса В среду Motorola (NYSE: MOT) объявила о получении полного сертификата на Bluetooth-технологию, использованную в двух новых продуктах компании - PCMCIA карте и USB интерфейсе. Продукты будут доступны производителям компьютеров в четвертом квартале этого года и станут первыми, на которые будет нанесена торговая марка "Bluetooth". Програм

Intel представила новые адаптеры серии CardBus II Компания Intel объявила о выпуске двух новых адаптеров для ноутбуков: PRO/100 CardBus II и PRO/100 LAN+Modem56 CardBus II. Они объединяют в себе функции RealPort In

3Com представила новый модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card Корпорация 3Com анонсировала модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card. Он обеспечивает пользователей портативных ПК под Windows 95 и 98 доступом к электронной почте, сетям Интернет и интранет, корпоративным локальным сетям, а также к средствам факсимильно