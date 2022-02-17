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ExpressCard NewCard PCCard, PC-Card PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association CardBus Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.02.2022 Adata Premier Extreme SDXC SD7.0 – это первая карта памяти SD Express, получившая сертификат SD 7.0

Компания Adata Technology объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card. Она оснащена контроллером SMI SM2708AB и является первой в мире фирменной картой SD Express, прошедшей программу SD Express Verification Program (SVP) организации SD Association.

25.11.2009 Флэш-накопители Verbatim с аппаратным шифрованием для нетбуков и ноутбуков

Компания Verbatim представила накопитель SSD Secure ExpressCard на базе флэш-памяти с шифрованием на аппаратном уровне. Решение доступно в версия
29.05.2009 Allied Telesis выпустил оптический сетевой адаптер в формате ExpressCard

Компания Allied Telesis выпустила оптический сетевой адаптер Fast Ethernet в виде модуля расширения ExpressCard — AT-2812FX. Вместе с ним были представлены новые модели AT-2712FX и AT-2912T. Таким образом, компания расширила портфель сетевых адаптеров, представив модели для современных шин PC
05.03.2009 Анонсирована спецификация ExpressCard 2.0

Международная организация по стандартизации карт памяти (PCMCIA) на выставке CeBIT 2009 в Ганновере представила новый стандарт – ExpressCard 2.0, испо
19.12.2008 Yota представила ExpressCard-модем для доступа к WiMAX

к ноутбукам и настольным ПК через порт расширения ExpressCard или – с помощью адаптера – через порт PCMCIA. Модем обеспечивает мобильный доступ к сети WiMAX в зоне ее покрытия со скоростью до 1
05.07.2007 Transcend удвоил емкость ExpressCard-накопителя до 32 ГБ

Компания Transcend выпустила SSD-накопитель (накопитель на базе флэш-памяти) формата ExpressCard емкостью 32 ГБ. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным накопителем, представ
20.04.2007 Ориентирование на мобильную производительность

rce Go 7900;Видеопамять / Тип видеопамяти: 512 МБ / DDR3; Коммуникации: Wi-Fi a/b/g, Bluetooth 2.0, ExpressCard, 4 USB 2.0, FireWire и картридер-универсал; Размеры ноутбука: 394 x 275 x 41,9 мм
14.03.2005 CeBIT-2005: Sonoma повсюду

finition Audio) заменяет старую AC’97, жесткий диск имеет интерфейс Serial ATA, дополнительная ExpressCard приходит на смену PC-Card слоту. Ожидается, что в будущем память DDR-2 перестанет
24.01.2005 LG пополнила семейство ноутбуков моделями с Sonoma

на данных PCI-Express c поддержкой нового графического интерфейса PCIх16, для более мощно графики и ExpressCard для нового поколения карт расширения. Наличие нового чипсета обеспечивает высокое
06.02.2004 Delkin представил 32-битные PCMCIA-адаптеры для флэш-карт

Компания Delkin Devices представила новый 32-битный PCMCIA-адаптер eFilm PRO CardBus 32 в первую очередь для карт памяти профессионального формат
14.07.2003 Digitex расширил ассортимент продукции

ex Europe расширил линию аксессуаров для карт памяти. Помимо адаптера для карт памяти Compact Flash-PCMCIA, поставляемого ранее, начинается поставка двух новых адаптеров - 4 in 1 PCMCIA

25.02.2003 Newcard – новый стандарт от PCMCIA

е в этом году, а первый продукт с их поддержкой – во второй половине 2004 года, сообщила ассоциация PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) на Форуме разработчиков Inte
13.01.2003 Новый WLAN-стандарт 802.11g выходит на рынок

продажу - февраль-март. Цены пока неизвестны. Belkin показал полную линию продуктов "54g", названную по имени использованного чипа от Broadcom: маршрутизатор ($149,99), точка доступа ($133,99), карта CardBus ($79,99) и PCI-адаптер ($79,99), а также программные продукты для облегчения установки сети. Netgear демонстировала карту CardBus, точку доступа и маршрутизатор, D-Link показал с
19.11.2001 3Com расширяет спектр мобильных решений для предприятий малого размера и индивидуальных пользователей

ые преимущества в конкурентной борьбе. Это совместимость со всеми ноутбуками, отвечающими стандарту PC Card, интеллектуальная автоматическая инсталляция, горячая замена, ограниченная гарантия н
24.08.2001 Toshiba снизила цену на жесткий диск формата PC-Card

23 августа японская корпорация Toshiba объявила о снижении цены на свой 1,8-дюймовый жесткий диск для слота PC Card. Диск емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", теперь будет стоить на $100 дешевле - $399 вместо $499, а 2 ГБ диск подешевеет на $50 - с $349 до $299. 5 ГБ диск, размером с кредитную
17.07.2001 Toshiba выпустила 5ГБ жесткий диск формата PC-Card

иска. Диск формата PC-Card емкостью 5 ГБ, названный "Mobile Disk 5GB", может присоединяться к слоту PC Card типа II.Размеры жесткого диска - 54x86x5 мм., вес - 55 грамм, скорость вращения - 399
23.01.2001 Toshiba выпустила 2 ГБ жесткий диск стандарта PCMCIA

ймового винчестера в форм-факторе карты Type II PC. Вес нового винчестера размером с кредитную карту составляет около 60 грамм. Скорость считывания информации с нового винчестера, вставляемого в слот PC Card, составляет до 20 МБ в секунду, при этом отпадает нужда в специальных кабелях для передачи информации и подключения питания. Еще одно удобство использования винчестеров формата Type II

21.09.2000 Motorola получила сертификат Bluetooth-технологии для PCMCIA-карты и USB-интерфейса

В среду Motorola (NYSE: MOT) объявила о получении полного сертификата на Bluetooth-технологию, использованную в двух новых продуктах компании - PCMCIA карте и USB интерфейсе. Продукты будут доступны производителям компьютеров в четвертом квартале этого года и станут первыми, на которые будет нанесена торговая марка "Bluetooth". Програм
17.03.1999 Intel представила новые адаптеры серии CardBus II

Компания Intel объявила о выпуске двух новых адаптеров для ноутбуков: PRO/100 CardBus II и PRO/100 LAN+Modem56 CardBus II. Они объединяют в себе функции RealPort In
12.02.1999 3Com представила новый модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card

Корпорация 3Com анонсировала модем Megahertz 56K Global GSM Winmodem PC Card. Он обеспечивает пользователей портативных ПК под Windows 95 и 98 доступом к электронной почте, сетям Интернет и интранет, корпоративным локальным сетям, а также к средствам факсимильно
02.12.1998 Xircom выпустила программу RealView для упрощения работы с ее сетевыми адаптерами и модемами формата PC Card

Компания Xircom объявила о выпуске программы RealView, которая предназначена для упрощения работы с ее сетевыми адаптерами и модемами формата PC Card. Возможности RealView включают вывод информации о версии драйвера сетевого адаптера или встроенного ПО модема и о поддержке режимов сотовой связи, быструю конфигурацию модемов Xircom Gl

Публикаций - 692, упоминаний - 866

ExpressCard и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12848 239
Sony 6749 103
Toshiba Corporation 2983 92
Nvidia Corp 4044 90
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 80
AMD Graphics Product Group - ATI 974 77
Acer Group - Acer Inc 2809 76
Microsoft Corporation 25816 72
VAIO 475 72
HP Inc. 5903 58
Fujitsu 2107 58
Samsung Electronics 11097 57
IBM - International Business Machines Corp 9708 49
Dell EMC 5197 48
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 44
AMD - Advanced Micro Devices 4677 43
Rover - RoverComputers 423 42
Apple Inc 13212 38
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 36
Lenovo Group 2468 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 33
Siemens AG - Siemens Group 2675 32
Dell Technologies - Dell Computer 2221 24
LG Electronics 3741 23
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 753 23
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 23
Merlion iRU - Деловой офис 356 21
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
HP - Hewlett-Packard 3667 18
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 15
Sharp Corporation 1062 15
Cisco Systems 5374 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
Hitachi - Хитачи 1502 13
Lenovo Motorola 3568 13
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Белый Ветер 365 18
Совкомбанк Совесть 279 12
Ferrari NV 159 9
Россети Ленэнерго 1699 6
Армада - РБК софт - PCHome 36 5
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 4
Венец АКБ 21 3
Scuderia Ferrari Formula 1 21 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2973 3
Hyundai Motor Company 439 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Верный - торговая сеть 328 3
Momentus Space 29 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 2
Boeing 1032 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 2
Assist - Ассист 218 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 144 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Enron - Enrongate 122 1
Daewoo 104 1
Резонанс НПП 407 1
Аристократ 13 1
ABN AMRO 100 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Prudential Financial 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Правительство Тайваня 48 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 48
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
WiMAX Forum 69 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 432 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 497
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10628 417
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 380
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 339
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 275
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10778 271
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7962 266
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4460 263
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 263
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 249
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6873 242
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 241
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 234
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6441 222
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10745 202
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 183
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 183
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6277 179
DDR - Double data rate 3097 172
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 172
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11571 168
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 158
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3657 156
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4677 155
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 150
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 148
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5926 138
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1087 138
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1983 133
Cardreader - Кардридер - Картридер 734 118
Микрофон - Microphone 2829 116
Наушники - Headphones 4507 115
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 113
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1489 109
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 104
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1661 96
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 92
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1602 91
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 87
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2517 87
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 132
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 123
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 112
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 104
Microsoft Windows 16943 97
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 95
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 77
AMD Mobility Radeon 232 75
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 71
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 66
Nvidia GeForce Go 189 65
Microsoft Windows XP 2432 59
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 56
Intel Celeron - Серия процессоров 979 56
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 56
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 500 49
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 47
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 45
Rover - RoverBook 156 43
Fujitsu LifeBook 167 42
AMD Turion 169 38
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 38
Linux OS 11586 37
Acer Aspire - серия ноутбуков 351 36
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 35
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 669 35
Intel Celeron M 118 33
Intel Core - Семейство процессоров 1254 32
Intel GM чипсет 88 30
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 30
Microsoft Windows 2000 8678 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5260 30
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 29
Inrel Celeron M 101 29
Toshiba Satellite 166 28
Microsoft DirectX 724 27
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 26
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1447 26
Microsoft Windows XP Home 196 24
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 24
Ксенин Алекс 311 119
Ерофеева Мария 31 14
Клинаичев Андрей 33 8
Потапкин Никита 14 8
Константинов Константин 32 7
Ревенчук Григорий 6 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 5
Малафеев Андрей 52 5
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1034 4
Солонин Виталий 90 3
Момчилович Ирина 28 3
Морошкин Александр 118 3
Богатов Антон 79 2
Ширшов Павел 76 2
Миронов Андрей 14 2
Волошин Олег 5 2
Саина Ирина 5 2
Гаврилова Ольга 2 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Голубович Драгош 2 2
Булычев Кир 7 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Кулешов Антон 3 2
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Чубайс Анатолий 222 2
Андреев Андрей 33 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Ковалев Александр 165 2
Горбунов Александр 55 2
Лукацкий Алексей 140 2
Раевский Алексей 77 2
Белявский Александр 11 2
Низовский Григорий 37 2
Симонов Игорь 103 1
Газаров Артур 77 1
Сергеев Иван 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 75
Япония 13824 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 43
Европа 24999 40
Китай - Тайвань 4277 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5502 26
Южная Корея - Республика 7072 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 22
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Азия - Азиатский регион 5937 12
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Африка - Африканский регион 3646 6
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4691 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 18
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