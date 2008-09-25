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Novafora Transmeta

Novafora - Transmeta

СОБЫТИЯ

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25.09.2008 Бывший поставщик чипов Transmeta ищет покупателя

Калифорнийская компания Transmeta, ранее занимавшаяся производством процессоров, совместимых с архитектурой x86, объявила о том, что ищет покупателя. В феврале этого года Transmeta раскрыла информацию, что ее с
09.07.2007 AMD спасает производителя чипов от неминуемого краха

Американская компания Advanced Micro Devices инвестирует $7,5 млн. в Transmeta, компанию по производству энергоэффективных процессоров для портативных компьютеров и встраиваемых систем. Инвестиции помогут производителю выжить на фоне неважных финансовых результа
26.01.2005 Transmeta свернёт производство процессоров?

телем микропроцессоров с пониженным энергопотреблением. Последние несколько лет дела у калифорнийской компании идут не очень хорошо — ежеквартальный убыток составляет около $20 млн., с 2000 года Transmeta потеряла около $600 млн. Как сообщило руководство Transmeta, ликвидация производства процессоров, рассматривается в качестве варианта при реструктуризации компании. В ближайшее
24.01.2005 Transmeta близка к кризису

Компания Transmeta объявила о снижении производства чипов и поиске партнеров для поддержания своего бизнеса. Убытки компании составляют $20 млн. в квартал за последние несколько лет. Transmeta пр
20.09.2004 Ноутбуки iRU на базе процессора Transmeta вырастут в размерах

Компания «НКА-Групп» сообщила о своих планах по дальнейшему производству портативных компьютеров iRu на базе Transmeta. Так компания намерена оснастить новые ноутбуки функцией управления питанием. Также в будущих моделях планируется увеличить диагональ экрана до 15 дюймов. Кроме этого, одной из основн
26.07.2004 Убытки Transmeta выросли вместе с продажами

Продажи компании Transmeta во втором квартале 2004 финансового года выросли на 18% до $6 млн. По сравнению с первым, показатель вырос на 15%. Объем поставок процессоров Efficeon - 130 нм и 90 нм - увеличился на
03.06.2004 Transmeta создала маленький Efficeon

Компания Transmeta представила новый процессор Efficeon TM8620, спроектированный для установки в тонких ноутбуках и других системах с малым форм-фактором, требующих большого времени работы от батареи и

06.04.2004 Корпоративный ноутбук на нестандартной Transmeta

Выполненная на процессоре Transmeta Crusoe 5800 1 ГГц, новая модель призвана не только облегчить труд работников крупных компаний, но и не сильно напрячь их бюджет — ее стоимость близка к психологически важному руб
25.03.2004 NEC купил пакет акций Transmeta

Японская компания NEC Electronics объединит усилия с американской фирмой Transmeta для разработки технологий по производству микросхем нового поколения - размеров в 90-, 65- и 45-нанометров, для чего приобрела ее пакет, сообщило агентство Reuters. NEC Electronics та
12.08.2003 Efficeon - новый процессор от Transmeta

о новейшего микропроцессора – Efficeon, ранее известный как TM8000. Этот процессор разработан для ноутбуков и прочих устройств, требующих емких батарей для длительной работы. По словам представителей Transmeta, Efficeon позволяет стандартным приложениям работать на 50%, а мультимедиа-приложениям – на 80% быстрее в сравнении с последним чипом Crusoe TM5800. Компьютеры и другие устройства, ос
17.06.2003 Линус Товальдс покидает Transmeta ради некоммерческого объединения

Линус Товальдс (Linus Torvalds), более всего известный как создатель Linux, прекратил свое сотрудничество с компанией Transmeta, чтобы занять место в консорциуме, разрабатывающем Linux-системы для корпораций. По словам Товальдса, не было никаких серьезных причин для ухода из компании, однако ему хотелось бы со
30.01.2003 HP будет использовать продукты от Nvidia и Transmeta

ии рабочих станций IA-32. Рабочие станции с этими чипами появятся в продаже в следующем месяце. В соответствии с заявлением руководителя HP по маркетингу в Тайване, компания также заключила договор с Transmeta для изготовления процессоров для своего второго планшетного компьютера, который появится в конце этого квартала. Первый планшетный компьютер от HP, Compaq TC1000 HP, был оснащен проце
17.01.2003 Transmeta снизила квартальные убытки

Вышедшая на днях на рынок микросхем для мобильных устройств Transmeta сообщила о $21,7 млн. убытков в 4 квартале. Однако этот показатель существенно меньше прошлогоднего, когда за тот же период компания понесла убытки в размере $49,7 млн., и даже меньше
15.01.2003 Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных

andard, или DES, DES-X и Triple DES, а также гибкую архитектуру, которая дает возможность адаптироваться к будущим промышленным стандартам типа Advanced Encryption Standard. Официальные представители Transmeta планируют начать поставки чипов с возможностями защиты во второй половине года. Потребляющие мало мощности, высокоэффективные чипы используются в таких устройствах, как ноутбуки и пла
05.12.2002 Шпионский скандал затронул Sun и Transmeta

Выходцы из Китая обвиняются в 10 случаях воровства производственных секретов и в промышленном шпионаже, выраженном в использовании украденных внутренних документов компаний NEC Electronics, Sun, Transmeta и Trident Microsystems. Злоумышленники были арестованы при попытке сесть на самолет в Международном аэропорту Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Им грозит до 95 лет лишения свободы
20.11.2002 Второе пришествие чипов Transmeta Crusoe: конкуренция Banias

Компания Transmeta объявила о начале производства новой линейки процессоров TM 8000. Первый представитель этой серии - мобильный процессор Astro с функциями энергосбережения - был представлен на техноло
25.10.2002 Процессор Transmeta Crusoe сертифицирован на совместимость с Windows XP Embedded

Мобильный процессор Transmeta Crusoe был сертифицирован на совместимость с самым новым пакетом исправлений и обновлений для операционной системы Microsoft Windows XP Embedded. Microsoft, как ожидается, сообщит под
17.10.2002 Китайские ноутбуки переходят на процессоры Transmeta

р производства портативных компьютеров в Китае, компания SVA Group объявила о своем намерении отказаться от использования в ноутбуках процессоров от Intel и AMD, отдав предпочтение продукции компании Transmeta. Новые ноутбуки, которые появятся на рынке под торговой маркой SVA Classic Silver, будут оснащены новыми процессорами Transmeta Crusoe TM5800. Кроме этого, портативные ПК будут
22.08.2002 Процессоры Crusoe от Transmeta сертифицированы на совместимость с Windows CE .net.

Процессоры Crusoe от Transmeta получили сертификацию на совместимость с платформой Windows CE .net. Теперь этот производитель может проектировать продукты с использованием чипов Crusoe TM5500 и TM5800, работающие п
07.08.2002 NEC выпустил "зеленый ПК" на процессоре Transmeta

Фирма NEC обнародовала Powermate eco, "зеленый ПК", изготовленный из 100% перерабатываемого пластика, на процессоре Transmeta с низким энергопотреблением, и 15" ЖК-монитором. Применяемые в производстве материалы позволяют сделать утилизацию экологически более безопасной - в частности, ЭЛТ-мониторы содержат з
24.07.2002 Transmeta сворачивает работу над TM6000
19.07.2002 Transmeta объявляет об убытках и увольняет 200 рабочих

Компания Transmeta, производящая процессоры с малым потреблением энергии, во вторник сообщила о квартальных убытках и заявила, что она уволит 200 рабочих, что составляет примерно 40% всей рабочей силы.

19.07.2002 Sony меняет Transmeta на Intel

По некоторым источникам, ноутбук Sony Picturebook C1, использующий сейчас процессоры Crusoe от Transmeta, будет в дальнейшем переведен на процессор от Intel. Эта нехорошая для Transmeta новость появилась уже после закрытия биржевых торгов, но, несомненно, повлияет на акции компани
04.06.2002 Новые ноутбуки Transmeta: 1000 МГц, 1000 грамм, 1000 минут работы и $1000

Компания-создатель процессора Crusoe, Transmeta, переживающая тяжелые времена, на проведенной в Токио пресс-конференции, анонсировала свою новую стратегию. Основатель и технологический директор американской компании Дэвид Р. Дитцел
03.06.2002 Transmeta будет поставлять процессоры для планшетных ПК HP

Объединенная Нewlett-Рackard будет сотрудничать с Transmeta при создании планшетных ПК (Tablet PC). Как сообщили представители Transmeta, она начнет поставки своих процессоров с тактовой частотой 1 ГГц для выпускаемого под маркой Compaq
22.01.2002 Transmeta объявила об убытках в четвертом квартале

Компания Transmeta сообщила об убыточных итогах 4 квартала, а также о снижении дохода, из-за проблем с её новой линией процессоров Crusoe. Однако производитель процессоров ожидает увеличения доходов в н
21.12.2001 TSMC начнет массовое производство нового процессора от Transmeta в феврале

Согласно заявлению главного директора по технологии компании Transmeta Дэвида Дитцела (David Ditzel), тайваньский контрактный производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готова к началу массового производства нового процес
15.11.2001 Transmeta представила новые модели субноутбуков

Компания Transmeta продолжает попытки вырваться на американский рынок субноутбуков и на стенде на проходящей выставке Comdex Fall 2001 показала модели от японских корпорация Sony, Fujitsu, NEC, Toshiba,
31.10.2001 Sharp отказалась использовать процессоры Transmeta в своих ноутбуках для рынка США

Компания Sharp уже использует процессоры от Transmeta в своих мини-ноутбуках в Японии, однако в мобильных устройствах для рынка США специалистами компании было решено использовать процессоры от Intel. Американское подразделение Sharp буд
16.10.2001 Transmeta анонсировала процессор Crusoe 6000 для ноутбуков

15 октября компания Transmeta анонсировала выпуск нового процессора для ноутбуков и карманных компьютеров. Crusoe 6000 занимает на материнской плате втрое меньше места, чем текущие версии чипов, и будет потреблять
11.10.2001 Новый процессор Crusoe все еще тестируется

Компания Transmeta, анонсировавшая выход нового процессора Crusoe 5800 (высокопроизводительной версии 5600-го чипа по меньшей цене) четыре месяца назад, пока не спешит начинать его массовое производство
03.10.2001 Transmeta вышла на рынок процессоров для встраиваемых приложений

Компания Transmeta начала поставки своего процессора Crusoe производителям сетевого оборудования, принтеров и других встраиваемых приложений, чтобы достичь желаемых объемов продаж.По словам CEO компании
27.06.2001 Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники

начале совместной работы над технологией производства новых процессоров Crusoe. Seiko Epson выдала Transmeta несколько лицензий и патентов на технологии производства. Компании будут сотруднича
25.06.2001 Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники

разработке технологии производства полупроводников на основе процессоров Crusoe. Seiko Epson выдала Transmeta несколько лицензий и патентов на технологии производства. Компании будут сотруднича
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%

локонного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале акций да
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%

локонного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале акций да
27.03.2001 Поставками процессоров для Microsoft Tablet PC займется Transmeta

В новых карманных ПК от Microsoft - Tablet PC - будут использованы 600 МГц процессоры Crusoe TM5600 от компании Transmeta. Помимо процессоров, Transmeta оснастит КПК программным обеспечением LongRun, управляющим сохранением заряда аккумулятора. Прототипы компьютера были представлены впервые на осе
05.03.2001 Transmeta назначила Марка Аллена новым CEO

Главный исполнительный директор компании Transmeta Corp. Дэвид Р. Дитцел (David R. Ditzel) скоро уйдет в отставку со своего поста и ус
22.02.2001 Появился первый сервер на базе процессора от Transmeta

дешевых серверов. Однако такие серверы обладают большой потребляемой мощностью, в результате чего требовалась установка сложных и мощных систем кондиционирования воздуха. Так что новые процессоры от Transmeta позволяют решить эту проблему и уменьшить размеры самих серверов. Как ожидается, в следующие несколько месяцев еще ряд производителей представят свои модели серверов на базе чипов

21.02.2001 Rebel.com представила первый сервер на базе процессора от Transmeta

Канадская компания Rebel.com во вторник представила первый сервер на базе процессора Crusoe от Transmeta. По заявлению компании его потребляемая мощность составляет 14 Ватт, что гораздо ниже показателя систем на базе чипов Intal или AMD (60 Ватт). Вес сервера составляет лишь 900 грамм, и

Публикаций - 196, упоминаний - 213

Novafora и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 82
AMD - Advanced Micro Devices 4641 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Microsoft Corporation 25775 35
Sony 6739 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 27
Fujitsu 2105 20
Toshiba Corporation 2980 17
Hitachi - Хитачи 1501 15
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
Cisco Systems 5372 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Apple Inc 13156 12
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 11
HP Inc. 5883 10
Oracle Corporation 7074 10
Sharp Corporation 1062 10
Nvidia Corp 4002 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
AT&T Inc 1726 8
VAIO 475 8
Dell EMC 5180 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Casio 338 7
Samsung Electronics 11065 6
Qualcomm Technologies 1974 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Lenovo Motorola 3566 6
Yahoo! 3726 6
AOL Inc - America Online 1883 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 6
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Merlion iRU - Деловой офис 352 5
AMD Xilinx 100 5
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
eBay Inc 1640 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
DuPont - Дюпон 101 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Merrill Lynch 454 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Enron - Enrongate 122 2
Alcoa 49 2
Global Partners Securities 42 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Ford 435 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Белый Ветер 365 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
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HyperTransport Technology Consortium 1 1
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 25
Linux OS 11533 22
Microsoft Windows 16882 19
Intel Pentium III 782 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 16
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 15
Microsoft Windows XP 2431 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 12
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 9
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 9
Intel Itanium 649 8
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 6
Novafora - Transmeta CMS - Transmeta Code Morphing Software 6 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 4
AMD Mobility Radeon 232 4
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