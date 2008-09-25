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Novafora Transmeta

Novafora - Transmeta


25.09.2008 Бывший поставщик чипов Transmeta ищет покупателя
09.07.2007 AMD спасает производителя чипов от неминуемого краха
26.01.2005 Transmeta свернёт производство процессоров?
24.01.2005 Transmeta близка к кризису
20.09.2004 Ноутбуки iRU на базе процессора Transmeta вырастут в размерах
26.07.2004 Убытки Transmeta выросли вместе с продажами
03.06.2004 Transmeta создала маленький Efficeon
06.04.2004 Корпоративный ноутбук на нестандартной Transmeta
25.03.2004 NEC купил пакет акций Transmeta
12.08.2003 Efficeon - новый процессор от Transmeta
17.06.2003 Линус Товальдс покидает Transmeta ради некоммерческого объединения
30.01.2003 HP будет использовать продукты от Nvidia и Transmeta
17.01.2003 Transmeta снизила квартальные убытки
15.01.2003 Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных
05.12.2002 Шпионский скандал затронул Sun и Transmeta
20.11.2002 Второе пришествие чипов Transmeta Crusoe: конкуренция Banias
25.10.2002 Процессор Transmeta Crusoe сертифицирован на совместимость с Windows XP Embedded
17.10.2002 Китайские ноутбуки переходят на процессоры Transmeta
22.08.2002 Процессоры Crusoe от Transmeta сертифицированы на совместимость с Windows CE .net.
07.08.2002 NEC выпустил "зеленый ПК" на процессоре Transmeta
19.07.2002 Transmeta объявляет об убытках и увольняет 200 рабочих
19.07.2002 Sony меняет Transmeta на Intel
04.06.2002 Новые ноутбуки Transmeta: 1000 МГц, 1000 грамм, 1000 минут работы и $1000
03.06.2002 Transmeta будет поставлять процессоры для планшетных ПК HP
22.01.2002 Transmeta объявила об убытках в четвертом квартале
21.12.2001 TSMC начнет массовое производство нового процессора от Transmeta в феврале
15.11.2001 Transmeta представила новые модели субноутбуков
31.10.2001 Sharp отказалась использовать процессоры Transmeta в своих ноутбуках для рынка США
16.10.2001 Transmeta анонсировала процессор Crusoe 6000 для ноутбуков
11.10.2001 Новый процессор Crusoe все еще тестируется
03.10.2001 Transmeta вышла на рынок процессоров для встраиваемых приложений
27.06.2001 Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники
25.06.2001 Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%
22.06.2001 NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57%
27.03.2001 Поставками процессоров для Microsoft Tablet PC займется Transmeta
05.03.2001 Transmeta назначила Марка Аллена новым CEO
22.02.2001 Появился первый сервер на базе процессора от Transmeta
21.02.2001 Rebel.com представила первый сервер на базе процессора от Transmeta
31.01.2001 Intel может "убить" Transmeta?

Публикаций - 190, упоминаний - 190

Novafora упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11736 77
AMD - Advanced Micro Devices 3907 46
IBM - International Business Machines Corp 9242 35
Microsoft Corporation 23713 31
Sony 6492 26
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 25
Fujitsu 2048 18
Toshiba Corporation 2899 14
Cisco Systems 4917 14
Hitachi - Хитачи 1459 13
Oracle - Sun Microsystems 2207 12
Apple Inc 11351 12
HP - Hewlett-Packard 3602 11
HP Compaq Computer Corp 1918 11
Sharp Corporation 1044 10
Oracle Corporation 6375 10
HP Inc. 5581 10
Nvidia Corp 3241 9
VIA Technologies 311 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 725 8
AT&T Inc 1662 8
Casio 333 7
Dell Technologies - Dell Computer 2021 7
Dell EMC 4947 7
Amazon Inc - Amazon.com 2830 7
TI - Texas Instruments Incorporated 815 6
Yahoo! 3691 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 5
Quanta Computer 208 5
Lenovo Motorola 3506 5
Verizon - WorldCom 487 5
Merlion iRU - Деловой офис 267 5
Xilinx 81 5
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 5
AOL Inc 1588 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1963 5
Qualcomm Technologies 1728 4
AMD Graphics Product Group - ATI 923 4
VAIO 341 4
AOL - America Online 715 4
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eBay Inc 1603 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 542 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 3
Merrill Lynch 433 3
Citi - Citigroup 293 3
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Сплит 161 2
Alcoa 48 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 2
Enron - Enrongate 122 2
Expedia Group 134 2
Ticketmaster 40 2
First Call 239 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 64 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 2
Ford 399 2
DuPont - Дюпон 100 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 66 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
Cowen - SG Cowen 66 1
Возрождение - Коммерческий банк 331 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 1
Белый Ветер 354 1
GM - General Motors 448 1
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Walmart - Wal-Mart Stores 370 1
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HyperTransport Technology Consortium 1 1
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РАН - Российская академия наук 1815 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11815 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
PC Expo 36 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2118 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
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