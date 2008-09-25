Novafora - Transmeta

Бывший поставщик чипов Transmeta ищет покупателя Калифорнийская компания Transmeta, ранее занимавшаяся производством процессоров, совместимых с архитектурой x86, объявила о том, что ищет покупателя. В феврале этого года Transmeta раскрыла информацию, что ее с

AMD спасает производителя чипов от неминуемого краха Американская компания Advanced Micro Devices инвестирует $7,5 млн. в Transmeta, компанию по производству энергоэффективных процессоров для портативных компьютеров и встраиваемых систем. Инвестиции помогут производителю выжить на фоне неважных финансовых результа

Transmeta свернёт производство процессоров? телем микропроцессоров с пониженным энергопотреблением. Последние несколько лет дела у калифорнийской компании идут не очень хорошо — ежеквартальный убыток составляет около $20 млн., с 2000 года Transmeta потеряла около $600 млн. Как сообщило руководство Transmeta, ликвидация производства процессоров, рассматривается в качестве варианта при реструктуризации компании. В ближайшее

Transmeta близка к кризису Компания Transmeta объявила о снижении производства чипов и поиске партнеров для поддержания своего бизнеса. Убытки компании составляют $20 млн. в квартал за последние несколько лет. Transmeta пр

Ноутбуки iRU на базе процессора Transmeta вырастут в размерах Компания «НКА-Групп» сообщила о своих планах по дальнейшему производству портативных компьютеров iRu на базе Transmeta. Так компания намерена оснастить новые ноутбуки функцией управления питанием. Также в будущих моделях планируется увеличить диагональ экрана до 15 дюймов. Кроме этого, одной из основн

Убытки Transmeta выросли вместе с продажами Продажи компании Transmeta во втором квартале 2004 финансового года выросли на 18% до $6 млн. По сравнению с первым, показатель вырос на 15%. Объем поставок процессоров Efficeon - 130 нм и 90 нм - увеличился на

Transmeta создала маленький Efficeon Компания Transmeta представила новый процессор Efficeon TM8620, спроектированный для установки в тонких ноутбуках и других системах с малым форм-фактором, требующих большого времени работы от батареи и

Корпоративный ноутбук на нестандартной Transmeta Выполненная на процессоре Transmeta Crusoe 5800 1 ГГц, новая модель призвана не только облегчить труд работников крупных компаний, но и не сильно напрячь их бюджет — ее стоимость близка к психологически важному руб

NEC купил пакет акций Transmeta Японская компания NEC Electronics объединит усилия с американской фирмой Transmeta для разработки технологий по производству микросхем нового поколения - размеров в 90-, 65- и 45-нанометров, для чего приобрела ее пакет, сообщило агентство Reuters. NEC Electronics та

Efficeon - новый процессор от Transmeta о новейшего микропроцессора – Efficeon, ранее известный как TM8000. Этот процессор разработан для ноутбуков и прочих устройств, требующих емких батарей для длительной работы. По словам представителей Transmeta, Efficeon позволяет стандартным приложениям работать на 50%, а мультимедиа-приложениям – на 80% быстрее в сравнении с последним чипом Crusoe TM5800. Компьютеры и другие устройства, ос

Линус Товальдс покидает Transmeta ради некоммерческого объединения Линус Товальдс (Linus Torvalds), более всего известный как создатель Linux, прекратил свое сотрудничество с компанией Transmeta, чтобы занять место в консорциуме, разрабатывающем Linux-системы для корпораций. По словам Товальдса, не было никаких серьезных причин для ухода из компании, однако ему хотелось бы со

HP будет использовать продукты от Nvidia и Transmeta ии рабочих станций IA-32. Рабочие станции с этими чипами появятся в продаже в следующем месяце. В соответствии с заявлением руководителя HP по маркетингу в Тайване, компания также заключила договор с Transmeta для изготовления процессоров для своего второго планшетного компьютера, который появится в конце этого квартала. Первый планшетный компьютер от HP, Compaq TC1000 HP, был оснащен проце

Transmeta снизила квартальные убытки Вышедшая на днях на рынок микросхем для мобильных устройств Transmeta сообщила о $21,7 млн. убытков в 4 квартале. Однако этот показатель существенно меньше прошлогоднего, когда за тот же период компания понесла убытки в размере $49,7 млн., и даже меньше

Transmeta представила процессор со встроенной защитой данных andard, или DES, DES-X и Triple DES, а также гибкую архитектуру, которая дает возможность адаптироваться к будущим промышленным стандартам типа Advanced Encryption Standard. Официальные представители Transmeta планируют начать поставки чипов с возможностями защиты во второй половине года. Потребляющие мало мощности, высокоэффективные чипы используются в таких устройствах, как ноутбуки и пла

Шпионский скандал затронул Sun и Transmeta Выходцы из Китая обвиняются в 10 случаях воровства производственных секретов и в промышленном шпионаже, выраженном в использовании украденных внутренних документов компаний NEC Electronics, Sun, Transmeta и Trident Microsystems. Злоумышленники были арестованы при попытке сесть на самолет в Международном аэропорту Сан-Франциско в ноябре прошлого года. Им грозит до 95 лет лишения свободы

Второе пришествие чипов Transmeta Crusoe: конкуренция Banias Компания Transmeta объявила о начале производства новой линейки процессоров TM 8000. Первый представитель этой серии - мобильный процессор Astro с функциями энергосбережения - был представлен на техноло

Процессор Transmeta Crusoe сертифицирован на совместимость с Windows XP Embedded Мобильный процессор Transmeta Crusoe был сертифицирован на совместимость с самым новым пакетом исправлений и обновлений для операционной системы Microsoft Windows XP Embedded. Microsoft, как ожидается, сообщит под

Китайские ноутбуки переходят на процессоры Transmeta р производства портативных компьютеров в Китае, компания SVA Group объявила о своем намерении отказаться от использования в ноутбуках процессоров от Intel и AMD, отдав предпочтение продукции компании Transmeta. Новые ноутбуки, которые появятся на рынке под торговой маркой SVA Classic Silver, будут оснащены новыми процессорами Transmeta Crusoe TM5800. Кроме этого, портативные ПК будут

Процессоры Crusoe от Transmeta сертифицированы на совместимость с Windows CE .net. Процессоры Crusoe от Transmeta получили сертификацию на совместимость с платформой Windows CE .net. Теперь этот производитель может проектировать продукты с использованием чипов Crusoe TM5500 и TM5800, работающие п

NEC выпустил "зеленый ПК" на процессоре Transmeta Фирма NEC обнародовала Powermate eco, "зеленый ПК", изготовленный из 100% перерабатываемого пластика, на процессоре Transmeta с низким энергопотреблением, и 15" ЖК-монитором. Применяемые в производстве материалы позволяют сделать утилизацию экологически более безопасной - в частности, ЭЛТ-мониторы содержат з

Transmeta объявляет об убытках и увольняет 200 рабочих Компания Transmeta, производящая процессоры с малым потреблением энергии, во вторник сообщила о квартальных убытках и заявила, что она уволит 200 рабочих, что составляет примерно 40% всей рабочей силы.

Sony меняет Transmeta на Intel По некоторым источникам, ноутбук Sony Picturebook C1, использующий сейчас процессоры Crusoe от Transmeta, будет в дальнейшем переведен на процессор от Intel. Эта нехорошая для Transmeta новость появилась уже после закрытия биржевых торгов, но, несомненно, повлияет на акции компани

Новые ноутбуки Transmeta: 1000 МГц, 1000 грамм, 1000 минут работы и $1000 Компания-создатель процессора Crusoe, Transmeta, переживающая тяжелые времена, на проведенной в Токио пресс-конференции, анонсировала свою новую стратегию. Основатель и технологический директор американской компании Дэвид Р. Дитцел

Transmeta будет поставлять процессоры для планшетных ПК HP Объединенная Нewlett-Рackard будет сотрудничать с Transmeta при создании планшетных ПК (Tablet PC). Как сообщили представители Transmeta, она начнет поставки своих процессоров с тактовой частотой 1 ГГц для выпускаемого под маркой Compaq

Transmeta объявила об убытках в четвертом квартале Компания Transmeta сообщила об убыточных итогах 4 квартала, а также о снижении дохода, из-за проблем с её новой линией процессоров Crusoe. Однако производитель процессоров ожидает увеличения доходов в н

TSMC начнет массовое производство нового процессора от Transmeta в феврале Согласно заявлению главного директора по технологии компании Transmeta Дэвида Дитцела (David Ditzel), тайваньский контрактный производитель электроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готова к началу массового производства нового процес

Transmeta представила новые модели субноутбуков Компания Transmeta продолжает попытки вырваться на американский рынок субноутбуков и на стенде на проходящей выставке Comdex Fall 2001 показала модели от японских корпорация Sony, Fujitsu, NEC, Toshiba,

Sharp отказалась использовать процессоры Transmeta в своих ноутбуках для рынка США Компания Sharp уже использует процессоры от Transmeta в своих мини-ноутбуках в Японии, однако в мобильных устройствах для рынка США специалистами компании было решено использовать процессоры от Intel. Американское подразделение Sharp буд

Transmeta анонсировала процессор Crusoe 6000 для ноутбуков 15 октября компания Transmeta анонсировала выпуск нового процессора для ноутбуков и карманных компьютеров. Crusoe 6000 занимает на материнской плате втрое меньше места, чем текущие версии чипов, и будет потреблять

Новый процессор Crusoe все еще тестируется Компания Transmeta, анонсировавшая выход нового процессора Crusoe 5800 (высокопроизводительной версии 5600-го чипа по меньшей цене) четыре месяца назад, пока не спешит начинать его массовое производство

Transmeta вышла на рынок процессоров для встраиваемых приложений Компания Transmeta начала поставки своего процессора Crusoe производителям сетевого оборудования, принтеров и других встраиваемых приложений, чтобы достичь желаемых объемов продаж.По словам CEO компании

Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники начале совместной работы над технологией производства новых процессоров Crusoe. Seiko Epson выдала Transmeta несколько лицензий и патентов на технологии производства. Компании будут сотруднича

Transmeta и Seiko Epson будут совместно разрабатывать полупроводники разработке технологии производства полупроводников на основе процессоров Crusoe. Seiko Epson выдала Transmeta несколько лицензий и патентов на технологии производства. Компании будут сотруднича

NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57% локонного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале акций да

NASDAQ: акции Transmeta рухнули на 57% локонного оборудования (Cisco Systems, JDS Uniphase, Avici Systems) и некоторых телекоммуникационных компаний (McLeodUSA). Хотя негативные новости от компаний о падении их прибылей (Sanmina, Exodus и Transmeta) и поступали на рынок в четверг, в связи с небольшими размерами этих компаний существенного влияния на ход торгов эти сообщения оказать не смогли, проявившись только в обвале акций да

Поставками процессоров для Microsoft Tablet PC займется Transmeta В новых карманных ПК от Microsoft - Tablet PC - будут использованы 600 МГц процессоры Crusoe TM5600 от компании Transmeta. Помимо процессоров, Transmeta оснастит КПК программным обеспечением LongRun, управляющим сохранением заряда аккумулятора. Прототипы компьютера были представлены впервые на осе

Transmeta назначила Марка Аллена новым CEO Главный исполнительный директор компании Transmeta Corp. Дэвид Р. Дитцел (David R. Ditzel) скоро уйдет в отставку со своего поста и ус

Появился первый сервер на базе процессора от Transmeta дешевых серверов. Однако такие серверы обладают большой потребляемой мощностью, в результате чего требовалась установка сложных и мощных систем кондиционирования воздуха. Так что новые процессоры от Transmeta позволяют решить эту проблему и уменьшить размеры самих серверов. Как ожидается, в следующие несколько месяцев еще ряд производителей представят свои модели серверов на базе чипов