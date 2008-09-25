Индексная книга CNews*
Novafora Transmeta
Публикаций - 190, упоминаний - 190
Novafora упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 15
|CBS MarketWatch 310 6
|DigiTimes - Издание 1297 6
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
|The Register 1432 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5789 4
|91Mobiles 1725 4
|SiliconValley.com - SV.com 239 3
|Inquirer 463 2
|Computer Weekly 373 2
|AsiaBizTech 100 2
|Electronic News 60 2
|ZDnet 596 2
|FT - Financial Times 1176 2
|cw360 84 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Commercial Times 93 1
|X-Bit Labs 83 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11032 1
|Silicon.com 364 1
|EWeek 179 1
|TG Daily 98 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|EE Times 158 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 173 1
|Tom’s Hardware 200 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234147, в очереди разбора - 860780.
Создано именных указателей - 118782.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234147, в очереди разбора - 860780.
Создано именных указателей - 118782.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.