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Formosa Plastics Group VIA Technologies

Formosa Plastics Group - VIA Technologies


02.10.2008 Продажи Via Technologies сократились на 23%

Продажи тайваньского производителя микропроцессоров, компании Via Technologies в сентябре 2008 г. составили 562 млн. тайваньских долларов или $17,46 млн., что на 23% меньше по сравнению с августом, в течение которого компании удалось заработать на реализа
08.07.2008 Via Technologies оказалась для Nvidia козырной картой

спользования в карманных интернет-гаджетах. В случае если Intel согласится на данный чипсет, Nvidia по условиям соглашения прекратит дальнейшее сотрудничество в данной области с тайваньской компанией Via Technologies. По сообщению источников, это окажет негативное воздействие как на Via, так и на компанию Silicon Integrated Systems (SiS). В Nvidia и Via комментировать информацию отказались.
07.07.2006 Новый чипсет VIA приближает появление новых UMPC

ой стороны, в последнее время активно просачивается информация о том, что тот же Microsoft готовится к выпуску аудио-видеоплеера, призванного составить конкуренцию плеерам Apple iPod. Возможно, новый чипсет VIA найдет свое применение именно в них, а может быть, этот загадочный плеер и UMPC Vistagami — это вообще одно и то же устройство?
10.02.2006 VIA представила чипсет VIA P4M890

VIA Technologies представила чипсет VIA P4M890 со встроенным графическим ядром. Будучи ориентированным на новейшую линейку
01.06.2004 Чипсет VIA K8T800 Pro оптимизирован для поддержки шины HyperTransport с частотой 1 ГГц

Компания VIA Technologies объявила сегодня, что чипсет VIA K8T800 Pro, который был оптимизирован для и
22.01.2003 VIA Technologies представила новый процессор на ядре Nehemiah

  VIA Technologies пополнила сегодня свой портфель моделей процессора С3 новой линией продуктов. Построенный на ядре нового поколения Nehemiah, последний процессор от VIA произведен по 0,13-микро
10.09.2002 VIA Technologies выпустила аудиоконтроллеры с поддержкой Windows Media Audio 9

01.07.2002 VIA Technologies уменьшит свое участие в производстве чипсетов

По заявлению главного исполнительного директора VIA Technologies, в связи с продолжением диверсификации производства компания снизит свое участие в прибылях, приносимых выпуском чипсетов, с 80% до 50% в течение следующего года. Вслед за откр
29.05.2002 VIA Technologies готовится представить свой первый графический процессор

Как сообщают источники, близкие к компании VIA Technologies, в июне компания представит свой первый графический процессор Savage XP на ядре Zoetrope. Процессор будет предназначаться для среднего ценового сегмента рынка. Ряд производител
27.09.2001 Intel vs Via: локальные схватки переходят в глобальную войну

германский патент DE 195 80 990. В качестве ответчика по иску названа сама компания Via и ее филиал Via Technologies GmbH. Один из исков, поданных в Великобритании, содержит обвинение в нарушен
05.01.2001 Продажи Via Technologies в 2000 г. выросли на 173% и достигли $936 млн.

Тайваньская VIA Technologies - производитель чипсетов - сообщила о достижении уровня продаж в 2000 г. в $
18.12.2000 VIA Technologies планирует первой представить на рынок процессоры, изготовленные по 0,13-микронной технологии

Компания VIA Technologies, Inc. объявила о получении от компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company полупроводниковых материалов, впервые созданных по 0,13-микронной технологии , названной CL013
01.12.2000 Via Technologies выпустила новые недорогие процессоры Cyrix III 650 МГц и 667 МГц

Компания Via Technologies представила два новых процессора, принадлежащих к семейству Cyrix III. Новые чипы работают на тактовой частоте 650 МГц и 667 МГц и поддерживают частоту системной шины 100 МГц и
26.09.2000 VIA Technologies в следующем году намерена занять 50% рынка чипсетов

Компания VIA Technologies Inc. заявила о своём намерении в следующем году существенно увеличить произв
05.07.2000 Via Technologies заключила контракт с Hyundai Electronics на поставку кремниевых пластин

07.06.2000 Via Technologies представила новую серию процессоров Cyrix III

Компания Via Technologies представила на выставке Computex новый вариант процессора Cyrix III, работающий на частотах в диапазоне от 533 MHz до 667 MHz, название которого останется прежним. Процессор пр
22.03.2000 Via Technologies намерена выделить в отдельную компанию своё микропроцессорное подразделение

Тайваньский разработчик микросхем, компания Via Technologies Inc. сообщила, что во втором квартале этого года намерена реорганизовать сво
11.02.2000 Выход нового процессора Joshua от Via Technologies намечен на 22-го февраля

Как ожидается, 22 февраля компания Via Technologies представит свой новый микропроцессор Joshua. Этот процессор будет работать на частотах 433, 466 и 500 МГц и будет иметь очень низкую стоимость. Важно отметить, что Joshua базир
18.11.1999 Via Technologies выпустит новый процессор для недорогих PC уже в конце января

Компания Via Technologies собирается выпустить новый микропроцессор для недорогих персональных компьютеров уже в конце января. Этот шаг станет еще одним достижением компании в конкуренции с Intel. Часто
07.09.1999 VIA Technologies завершает процедуру покупки Cyrix

National Semiconductor объявила о завершении процедуры продажи своего отделения по выпуску процессоров Cyrix фирме VIA Technologies. По условиям договора VIA получил права на все MII x86-совместимые процессоры и все последующие производные от него модели, но при этом National сохранил за собой права на проц
06.08.1999 Via Technologies покупает микропроцессорное подразделение IDT

Компания Via Technologies объявила о намерении купить микропроцессорное подразделение фирмы Integrated Device Technology, и намерена также предоставить ему ряд технологий для ведения более успешной конк

Публикаций - 312, упоминаний - 350

Formosa Plastics Group и организации, системы, технологии, персоны:

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