Formosa Plastics Group - VIA Technologies

Продажи Via Technologies сократились на 23% Продажи тайваньского производителя микропроцессоров, компании Via Technologies в сентябре 2008 г. составили 562 млн. тайваньских долларов или $17,46 млн., что на 23% меньше по сравнению с августом, в течение которого компании удалось заработать на реализа

Via Technologies оказалась для Nvidia козырной картой спользования в карманных интернет-гаджетах. В случае если Intel согласится на данный чипсет, Nvidia по условиям соглашения прекратит дальнейшее сотрудничество в данной области с тайваньской компанией Via Technologies. По сообщению источников, это окажет негативное воздействие как на Via, так и на компанию Silicon Integrated Systems (SiS). В Nvidia и Via комментировать информацию отказались.

Новый чипсет VIA приближает появление новых UMPC ой стороны, в последнее время активно просачивается информация о том, что тот же Microsoft готовится к выпуску аудио-видеоплеера, призванного составить конкуренцию плеерам Apple iPod. Возможно, новый чипсет VIA найдет свое применение именно в них, а может быть, этот загадочный плеер и UMPC Vistagami — это вообще одно и то же устройство?

VIA представила чипсет VIA P4M890 VIA Technologies представила чипсет VIA P4M890 со встроенным графическим ядром. Будучи ориентированным на новейшую линейку

Чипсет VIA K8T800 Pro оптимизирован для поддержки шины HyperTransport с частотой 1 ГГц Компания VIA Technologies объявила сегодня, что чипсет VIA K8T800 Pro, который был оптимизирован для и

VIA Technologies представила новый процессор на ядре Nehemiah VIA Technologies пополнила сегодня свой портфель моделей процессора С3 новой линией продуктов. Построенный на ядре нового поколения Nehemiah, последний процессор от VIA произведен по 0,13-микро

VIA Technologies уменьшит свое участие в производстве чипсетов По заявлению главного исполнительного директора VIA Technologies, в связи с продолжением диверсификации производства компания снизит свое участие в прибылях, приносимых выпуском чипсетов, с 80% до 50% в течение следующего года. Вслед за откр

VIA Technologies готовится представить свой первый графический процессор Как сообщают источники, близкие к компании VIA Technologies, в июне компания представит свой первый графический процессор Savage XP на ядре Zoetrope. Процессор будет предназначаться для среднего ценового сегмента рынка. Ряд производител

Intel vs Via: локальные схватки переходят в глобальную войну германский патент DE 195 80 990. В качестве ответчика по иску названа сама компания Via и ее филиал Via Technologies GmbH. Один из исков, поданных в Великобритании, содержит обвинение в нарушен

Продажи Via Technologies в 2000 г. выросли на 173% и достигли $936 млн. Тайваньская VIA Technologies - производитель чипсетов - сообщила о достижении уровня продаж в 2000 г. в $

VIA Technologies планирует первой представить на рынок процессоры, изготовленные по 0,13-микронной технологии Компания VIA Technologies, Inc. объявила о получении от компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company полупроводниковых материалов, впервые созданных по 0,13-микронной технологии , названной CL013

Via Technologies выпустила новые недорогие процессоры Cyrix III 650 МГц и 667 МГц Компания Via Technologies представила два новых процессора, принадлежащих к семейству Cyrix III. Новые чипы работают на тактовой частоте 650 МГц и 667 МГц и поддерживают частоту системной шины 100 МГц и

VIA Technologies в следующем году намерена занять 50% рынка чипсетов Компания VIA Technologies Inc. заявила о своём намерении в следующем году существенно увеличить произв

Via Technologies представила новую серию процессоров Cyrix III Компания Via Technologies представила на выставке Computex новый вариант процессора Cyrix III, работающий на частотах в диапазоне от 533 MHz до 667 MHz, название которого останется прежним. Процессор пр

Via Technologies намерена выделить в отдельную компанию своё микропроцессорное подразделение Тайваньский разработчик микросхем, компания Via Technologies Inc. сообщила, что во втором квартале этого года намерена реорганизовать сво

Выход нового процессора Joshua от Via Technologies намечен на 22-го февраля Как ожидается, 22 февраля компания Via Technologies представит свой новый микропроцессор Joshua. Этот процессор будет работать на частотах 433, 466 и 500 МГц и будет иметь очень низкую стоимость. Важно отметить, что Joshua базир

Via Technologies выпустит новый процессор для недорогих PC уже в конце января Компания Via Technologies собирается выпустить новый микропроцессор для недорогих персональных компьютеров уже в конце января. Этот шаг станет еще одним достижением компании в конкуренции с Intel. Часто

VIA Technologies завершает процедуру покупки Cyrix National Semiconductor объявила о завершении процедуры продажи своего отделения по выпуску процессоров Cyrix фирме VIA Technologies. По условиям договора VIA получил права на все MII x86-совместимые процессоры и все последующие производные от него модели, но при этом National сохранил за собой права на проц