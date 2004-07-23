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AMD Athlon XP
серия микропроцессоров



23.07.2004 Sempron не уступит Athlon XP?
01.07.2003 Gigabyte GA-7VT600 1394 - новая системная плата под AMD Athlon XP с 400-мегагерцовой системной шиной
25.06.2003 Битва гигантов: Pentium 4 3,2 ГГц против AMD Athlon XP 3200+
16.06.2003 VIA Apollo KT600 и VIA UniChrome KM400A будут поддерживать AMD Athlon XP 3200+
23.05.2003 КИТ Atlant 3200 и ISM Master Power – два новых ПК на базе AMD Athlon XP 3200+
13.05.2003 Athlon XP 3200+ - новый процессор от AMD
12.05.2003 GA-7NNXP - новая платформа для процессора AMD Athlon XP
13.03.2003 VIA ProSavage KN400 - чипсет для мобильных процессоров AMD Athlon XP-M
12.03.2003 VIA выпустила самый быстрый чипсет под процессор AMD Athlon XP
28.02.2003 AMD выпустит Athlon XP с ядром Barton и FSB 400 МГц в мае
10.02.2003 AMD: новый Athlon XP 3000+ для ПК
14.01.2003 Причины дефицита процессоров AMD Athlon XP 2800+
21.11.2002 Gigabyte Technology выпустила системную плату AMD Athlon XP и Duron
11.11.2002 AMD представила новый мобильный Athlon XP 2200+
02.10.2002 AMD обещает положить конец дефициту процессоров Athlon XP
26.09.2002 AMD планирует выпустить процессор Athlon XP 2800+ во вторник
24.09.2002 Процессоры AMD Athlon XP на ядре Barton не будут использовать технологию SOI
22.08.2002 Новый процессор AMD Athlon XP 2600+ преуспел в тестах
21.08.2002 В продаже появились процессоры Athlon XP со встроенным рассеивателем тепла
21.08.2002 Процессор AMD Athlon XP 2700+ будет иметь частоту системной шины 333 МГц
20.08.2002 Подробности о характеристиках грядущих процессоров Athlon XP
01.08.2002 AMD прекратила выпуск Athlon XP 1600+
17.04.2002 AMD представила мобильный Athlon XP
17.04.2002 AMD представила новый мобильный процессор Athlon XP
13.03.2002 AMD представит новый Athlon XP
17.10.2001 ATI выпустит чипсет A3 для AMD Athlon XP
16.10.2001 AMD Athlon XP подешевеет вслед за процессорами Intel
15.10.2001 ALI анонсировала чипсет ALiMAGiK 1 для процессора AMD Athlon XP

Публикаций - 147, упоминаний - 252
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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