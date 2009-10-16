Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Nvidia nForce

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.10.2009 Nvidia прекратила разработку чипсетов nForce

Компания Nvidia объявила о прекращении дальнейшей разработки чипсетов nForce для персональных компьютеров. Данное решение может быть отменено, если компании удастся разрешить спор с Intel, слушания по которому пройдут в суде в 2010 г., сообщает PCMag. Напомним, п
18.12.2007 Nvidia nForce 780i SLI: официально

Компания Nvidia объявила об официальном запуске чипсета nForce 780i SLI. Новый набор системной логики поддерживает одно-, двух- и четырехъядерные про
10.11.2006 Nvidia анонсировала GeForce 8800 и nForce 680i SLI

шинства геймеров в ближайшие месяцы. Итак, были анонсированы: графический чип GeForce 8800 и чипсет nForce 680i SLI, архитектура которого разрабатывалась специально для четырех и двуядерных про
08.09.2006 ECS представил материнскую плату с поддержкой Nvidia Sli

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) сегодня представила материнскую плату NForce 570 Slit-A с поддержкой технологии Nvidia Sli. Плата поддерживает процессоры Core 2 Du
22.02.2005 Shuttle выпустил первый ПК на основе Nvidia nForce4

Компания Shuttle выпустила на рынок первый ПК формата SFF (small-form-factor) на основе Nvidia nForce4 - XPC SN25P, сообщает DigiTimes. Модель оснащена материнской платой Socket 939 с поддержкой AMD Athlon 64, шиной HyperTransport 1 ГГЦ, слотом PCIe x1. ПК может работать с 3 жестк
25.01.2005 Nvidia вышла на рынок серверов с новыми PCI-Express чипсетами

ребительских настольных ПК Nvidia Corporation представила медиа- коммуникационные процессоры Nvidia nForce Professional, единственные в индустрии PCI Express чипсеты для серверов и рабочих стан
19.11.2004 Asus выпустила первую материнскую плату с Nvidia nForce4 SLI

ASUSTeK Computer International объявили о доступности первой в мире платы с поддержкой Nvidia SLI для платформ AMD64. Материнская плата ASUS A8N-SLI, основанная на медиа и коммуникационном процессоре Nvidia nForce4 SLI, обеспечивает более высокую производительность. Более 19 сборщиков систем в мире уже присоединились к программе Nvidia по сертификации и присвоения логотипа SLI, и их число в
27.10.2004 Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4

ствующими сегодня 32-битовыми приложениями, одновременно поддерживающего 64-разрядные приложения, и NVIDIA nForce4 – медиа коммуникационного процессора (МСР) на базе PCI Express, разработанного
21.10.2004 MSI анонсировала две новые материнские платы на базе nForce4

увеличивать 3D производительность более, чем на 180% благодаря двум графическим картам SLI. Чипсет Nvidia nForce4 обладает конфигурируемым интерфейсом PCI Express для технологии SLI, а графиче
30.10.2003 Вышла утилита для настройки компьютеров на базе Nvidia nForce

вила Nvidia System Utility - инструмент настройки для материнских плат и компьютеров на базе Nvidia nForce. ПО входит в состав Nvidia ForceWare и позволяет пользователям тонко настроить BIOS и

24.09.2003 Nvidia представила новые продукты nForce для настольных и мобильных ПК

Корпорация Nvidia сегодня, 24 сентября, представила новое семейство платформ Nvidia nForce3, предназначенное для процессоров AMD Athlon 64 FX и Athlon 64, анонсированных ранее с
01.07.2003 Началось массовое производство решений на базе Nvidia nForce3 Pro

Nvidia объявила о начале массового производства Nvidia nForce3 Professional, первого одночипового набора базовой логики для профессиональных вычисли
25.06.2003 Чипсет Nvidia nForce2 доминирует на рынке

По статистическим данным продаж за июнь, доля реализованных материнских плат AMD K7 на базе чипсета nForce2 составила 35% от общего объема продаж. В апреле этот показатель составлял “всего” 25%. Представители Asustek Computer утверждают, что за исключением продукции дочернего подразделения AS
12.05.2003 GA-7NNXP - новая платформа для процессора AMD Athlon XP

ы GA-7NNXP Разъем Socket A для процессора AMD Athlon XP с 400-мегагерцовой системной шиной; Чипсет: Nvidia nForce 2 Ultra 400 System Platform Processor и Media and Communications Processor-Turb
08.04.2003 EPoX выпустил плату EP-8RDA3+ на чипсете nVIDIA nForce2

Компания EPoX Computer представила новую модель из серии материнских плат на чипсетах nForce2 – полнофункциональную плату 8RDA3+. Помимо шины FSB 400 МГц и связанными с ней возможностями оверклокинга, новая плата обеспечивает дополнительные возможности интерфейса Serial ATA с фу
01.04.2003 Shuttle представил материнскую плату на платформе nForce2

еринских плат и малых компьютерных систем Shuttle объявил о выпуске материнской платы MN31N µATX для рынка OEM-партнеров и системных интеграторов. Плата MN31N создана на основе процессорной платформы NVIDIA nForce2 и поддерживает функцию просмотра на двух мониторах, 8X AGP, двухканальную память PC2700, 10/100 Ethernet, FireWire и встроенный звук Dolby Digital 5.1. Основанная в 1983, компани
05.12.2002 Biostar выпускает новую материнскую плату, построенную на nForce 2

Компания Biostar Microtech International 4 декабря выпустила свою новейшую материнскую плату M7NCD для платформы Advanced Micro Devices (AMD). Подстраиваясь под дискретный чипсет nForce2 SPP от Nvidia, плата поддерживает AGP 8x, архитектуру двойного канала DDR400 под процессоры AMD cо частотой FSB 333 МГц. Имея в наличии 3 слота оперативной памяти DIMM, можно установить
14.11.2002 В этом году пользователи уже не увидят чипсеты VIA KT400A и P4X600

в этом году, некоторые производители системных плат отметили, что это предоставит наборам микросхем nForce2 от Nvidia отличный шанс. Однако, учитывая более высокие цены и медленный прогресс в п
23.10.2002 Nforce 2 IGP быстрее почти всех продуктов Nvidia

Компания Nvidia заявила, что ее интегрированный графический процессор Nforce 2 IGP быстрее, чем 90% всех видеопроцессоров, выпущенных Nvidia в этом году. Теперь гр
01.10.2002 Одновременно с выходом Athlon XP 2800 + стали известны спецификации Nforce 2

8X слот с 128-разрядной памятью DDR 400 и частоту системной шины 266 и 333 МГц. Дискретная версия - Nforce 2 C - содержит звуковое решение Nvidia, сетевую плату от 3com или Nvidia, USB 2.0, ATA
23.09.2002 nVidia Nforce 2 больше не может называться набором микросхем

планах по связям с общественностью относительно набора микросхем. Фирма сказала своим партнерам по Nforce 2, что есть несколько запрещенных фраз, которые не должны использоваться при описании

12.09.2002 Анонсированы материнские платы на основе чипсета nForce2

nVidia анонсировала наборы микросхем nForce2 в июле, пообещав, что готовые материнские платы на их основе будут доступны в конце а
24.07.2002 Появились официальные тесты производительности nForce2

NVIDIA опубликовала официальные результаты тестирования нового чипсета nForce2 для платформы AMD. Вот некоторые цифры: в игре Quake 3 (1024x768) скорость прорисовки
24.07.2002 Shuttle планирует выпустить системы начального уровня на основе nForce2 и SiS651 во второй половине этого года

водительные изделия класса систем начального уровня. Увидев потенциал нового набор микросхем Nvidia nForce2 для платформы AMD, Shuttle подписала соглашение с Nvidia после мартовской выставки Ce
24.07.2002 Анонсированы материнские платы на nForce2

оизводители объявили и продемонстрировали свои решения, основанные на новом наборе микросхем Nvidia nForce2. Интересно то, что показанные изделия основаны на обеих версиях чипсета: дискретном и
17.07.2002 VIA не должна сильно пострадать от выпуска nForce2

логики, Nvidia только что запустила серию чипсетов нового поколения nForce2. "Осознав, что продажам nForce препятствует их высокая стоимость (выше $40), Nvidia позиционирует серию nForce2 по оч
17.07.2002 Leadtek выпустил линейку материнских плат на чипсете nForce2

наблюдается увеличение пропускной способности до 50% по сравнению с предыдущим поколением чипсетов nForce. Платами поддерживаются многочисленные функции, включая USB 2.0, ATA133 и Firewire. До
17.07.2002 Epox выпустила материнскую плату на Nforce 2

Одна из первых системных плат на чипсете Nforce 2 анонсирована Epox 16 июля. EP-8RGA+, которая поддерживает процессоры серии XP, включает следующие особенности: интегрированное видео Geforce 4MX, интерфейсы USB 2.0, Firewire, а также

15.07.2002 Nforce 2 будет на 20% быстрее чипсетов VIA для памяти DDR 400

По информации, предоставленной одним из тайваньских производителей системных плат, чипсет Nforce 2, который появится в середине этой недели, превосходит чипсет от VIA, рассчитанный на
06.06.2002 NEC будет использовать материнские платы на Nvidia nForce

и NEC Corporation, ведущие поставщики ПК в Европе и Японии соответственно, выбрали платформу Nvidia nForce для своих настольных систем на базе процессора AMD Athlon. Комбинация процессоров плат
19.04.2002 HP использует чипсет nForce от NVidia в своих компьютерах

После трудного старта нового чипсета Nvidia nForce 420-D, вызванного проблемами с производством и неудачной ценовой политикой, им заинтер
02.11.2001 nVidia: дебютант на рынке чипсетов

ния нового чипсета в будущем году. Например, представитель Compaq сообщил, что компания "оценивает" nForce, но не обнародовал никаких дальнейших планов в отношении его. nForce, по замысл
02.11.2001 nVidia представила свой первый чипсет

бираются представить на следующей неделе новый набор микросхем базовой логики под кодовым названием nForce. Этот чипсет для процессоров Athlon/Duron от AMD, анонсировавшийся еще в июне, появитс

Публикаций - 111, упоминаний - 205

Nvidia nForce и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 89
AMD - Advanced Micro Devices 4641 51
Intel Corporation 12811 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 14
Microsoft Corporation 25775 12
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 9
AMD Graphics Product Group - ATI 973 8
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 6
Формоза - Formoza 179 6
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
Walton Chaintech Corporation - Chaintech Computer 25 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Biostar - Biostar Microtech 34 4
Leadtek 60 4
Dell Alienware Corp 149 3
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
SiS - Silicon Integrated Systems 61 3
MPC Corporation - MicronPC 9 2
Samsung Electronics 11065 2
HP Inc. 5883 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Razer Inc 88 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Sony 6739 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Logitech 437 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
HP 3Com 681 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
XFX - PINE Technologies 14 2
BFG Technologies 4 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Zoetrope Interactive 10 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Hyundai Motor Company 436 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 74
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 57
DDR - Double data rate 3083 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 35
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 34
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 31
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 30
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 26
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 10
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 9
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 6
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 88 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 255 6
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 6
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер 42 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 5
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 35
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 33
Nvidia SLI 164 31
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
Nvidia GeForce GTX 525 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 12
Microsoft DirectX 723 11
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 9
Microsoft Windows 16882 8
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 8
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Nvidia Quadro GPU 279 6
AMD AMD64 85 5
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 5
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Nvidia GeForce GT 337 4
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 4
BFG RNFI - серия материнских плат 3 3
Nvidia ForceWare 19 3
Nvidia PureVideo 56 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel Core Quad 123 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 3
Nvidia GeForce GTS 48 3
Nvidia GeForce GS 58 3
AMD Sempron 68 3
AMD K7 9 2
AMD HyperTransport 12 2
SiS 648 17 2
Nvidia GeForce FX 72 2
Intel G чипсет 25 2
Intel GL чипсет 12 2
Nvidia Hybrid SLI technology - Nvidia Hybrid Power 7 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Creative Audigy 22 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Ксенин Алекс 311 2
Абачев Абулферз 9 2
Купряшкин Александр 3 1
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Barry Brent - Барри Брент 2 1
Иванов Константин 28 1
Шаров Владимир 35 1
Cassidy Kevin - Кесседи Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Япония 13807 4
Китай - Тайвань 4245 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Америка Южная 884 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
США - Аризона 549 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
США - Делавэр 176 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Судебная власть - Мировой суд 122 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
DigiTimes - Издание 1331 10
Inquirer 463 10
X-Bit Labs 83 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Reg Hardware 91 2
e-inSITE 16 1
CMP Net Asia 14 1
Hardware Zone 20 1
Bloomberg 1627 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
EE Times 160 1
DailyTech 96 1
Electronic News 60 1
Mercury Research 73 2
Insight 64 20 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CeBIT 614 3
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще