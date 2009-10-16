Nvidia прекратила разработку чипсетов nForce Компания Nvidia объявила о прекращении дальнейшей разработки чипсетов nForce для персональных компьютеров. Данное решение может быть отменено, если компании удастся разрешить спор с Intel, слушания по которому пройдут в суде в 2010 г., сообщает PCMag. Напомним, п

Nvidia nForce 780i SLI: официально Компания Nvidia объявила об официальном запуске чипсета nForce 780i SLI. Новый набор системной логики поддерживает одно-, двух- и четырехъядерные про

Nvidia анонсировала GeForce 8800 и nForce 680i SLI шинства геймеров в ближайшие месяцы. Итак, были анонсированы: графический чип GeForce 8800 и чипсет nForce 680i SLI, архитектура которого разрабатывалась специально для четырех и двуядерных про

ECS представил материнскую плату с поддержкой Nvidia Sli Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) сегодня представила материнскую плату NForce 570 Slit-A с поддержкой технологии Nvidia Sli. Плата поддерживает процессоры Core 2 Du

Shuttle выпустил первый ПК на основе Nvidia nForce4 Компания Shuttle выпустила на рынок первый ПК формата SFF (small-form-factor) на основе Nvidia nForce4 - XPC SN25P, сообщает DigiTimes. Модель оснащена материнской платой Socket 939 с поддержкой AMD Athlon 64, шиной HyperTransport 1 ГГЦ, слотом PCIe x1. ПК может работать с 3 жестк

Nvidia вышла на рынок серверов с новыми PCI-Express чипсетами ребительских настольных ПК Nvidia Corporation представила медиа- коммуникационные процессоры Nvidia nForce Professional, единственные в индустрии PCI Express чипсеты для серверов и рабочих стан

Asus выпустила первую материнскую плату с Nvidia nForce4 SLI ASUSTeK Computer International объявили о доступности первой в мире платы с поддержкой Nvidia SLI для платформ AMD64. Материнская плата ASUS A8N-SLI, основанная на медиа и коммуникационном процессоре Nvidia nForce4 SLI, обеспечивает более высокую производительность. Более 19 сборщиков систем в мире уже присоединились к программе Nvidia по сертификации и присвоения логотипа SLI, и их число в

Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4 ствующими сегодня 32-битовыми приложениями, одновременно поддерживающего 64-разрядные приложения, и NVIDIA nForce4 – медиа коммуникационного процессора (МСР) на базе PCI Express, разработанного

MSI анонсировала две новые материнские платы на базе nForce4 увеличивать 3D производительность более, чем на 180% благодаря двум графическим картам SLI. Чипсет Nvidia nForce4 обладает конфигурируемым интерфейсом PCI Express для технологии SLI, а графиче

Вышла утилита для настройки компьютеров на базе Nvidia nForce вила Nvidia System Utility - инструмент настройки для материнских плат и компьютеров на базе Nvidia nForce. ПО входит в состав Nvidia ForceWare и позволяет пользователям тонко настроить BIOS и

Nvidia представила новые продукты nForce для настольных и мобильных ПК Корпорация Nvidia сегодня, 24 сентября, представила новое семейство платформ Nvidia nForce3, предназначенное для процессоров AMD Athlon 64 FX и Athlon 64, анонсированных ранее с

Началось массовое производство решений на базе Nvidia nForce3 Pro Nvidia объявила о начале массового производства Nvidia nForce3 Professional, первого одночипового набора базовой логики для профессиональных вычисли

Чипсет Nvidia nForce2 доминирует на рынке По статистическим данным продаж за июнь, доля реализованных материнских плат AMD K7 на базе чипсета nForce2 составила 35% от общего объема продаж. В апреле этот показатель составлял “всего” 25%. Представители Asustek Computer утверждают, что за исключением продукции дочернего подразделения AS

GA-7NNXP - новая платформа для процессора AMD Athlon XP ы GA-7NNXP Разъем Socket A для процессора AMD Athlon XP с 400-мегагерцовой системной шиной; Чипсет: Nvidia nForce 2 Ultra 400 System Platform Processor и Media and Communications Processor-Turb

EPoX выпустил плату EP-8RDA3+ на чипсете nVIDIA nForce2 Компания EPoX Computer представила новую модель из серии материнских плат на чипсетах nForce2 – полнофункциональную плату 8RDA3+. Помимо шины FSB 400 МГц и связанными с ней возможностями оверклокинга, новая плата обеспечивает дополнительные возможности интерфейса Serial ATA с фу

Shuttle представил материнскую плату на платформе nForce2 еринских плат и малых компьютерных систем Shuttle объявил о выпуске материнской платы MN31N µATX для рынка OEM-партнеров и системных интеграторов. Плата MN31N создана на основе процессорной платформы NVIDIA nForce2 и поддерживает функцию просмотра на двух мониторах, 8X AGP, двухканальную память PC2700, 10/100 Ethernet, FireWire и встроенный звук Dolby Digital 5.1. Основанная в 1983, компани

Biostar выпускает новую материнскую плату, построенную на nForce 2 Компания Biostar Microtech International 4 декабря выпустила свою новейшую материнскую плату M7NCD для платформы Advanced Micro Devices (AMD). Подстраиваясь под дискретный чипсет nForce2 SPP от Nvidia, плата поддерживает AGP 8x, архитектуру двойного канала DDR400 под процессоры AMD cо частотой FSB 333 МГц. Имея в наличии 3 слота оперативной памяти DIMM, можно установить

В этом году пользователи уже не увидят чипсеты VIA KT400A и P4X600 в этом году, некоторые производители системных плат отметили, что это предоставит наборам микросхем nForce2 от Nvidia отличный шанс. Однако, учитывая более высокие цены и медленный прогресс в п

Nforce 2 IGP быстрее почти всех продуктов Nvidia Компания Nvidia заявила, что ее интегрированный графический процессор Nforce 2 IGP быстрее, чем 90% всех видеопроцессоров, выпущенных Nvidia в этом году. Теперь гр

Одновременно с выходом Athlon XP 2800 + стали известны спецификации Nforce 2 8X слот с 128-разрядной памятью DDR 400 и частоту системной шины 266 и 333 МГц. Дискретная версия - Nforce 2 C - содержит звуковое решение Nvidia, сетевую плату от 3com или Nvidia, USB 2.0, ATA

nVidia Nforce 2 больше не может называться набором микросхем планах по связям с общественностью относительно набора микросхем. Фирма сказала своим партнерам по Nforce 2, что есть несколько запрещенных фраз, которые не должны использоваться при описании

Анонсированы материнские платы на основе чипсета nForce2 nVidia анонсировала наборы микросхем nForce2 в июле, пообещав, что готовые материнские платы на их основе будут доступны в конце а

Появились официальные тесты производительности nForce2 NVIDIA опубликовала официальные результаты тестирования нового чипсета nForce2 для платформы AMD. Вот некоторые цифры: в игре Quake 3 (1024x768) скорость прорисовки

Shuttle планирует выпустить системы начального уровня на основе nForce2 и SiS651 во второй половине этого года водительные изделия класса систем начального уровня. Увидев потенциал нового набор микросхем Nvidia nForce2 для платформы AMD, Shuttle подписала соглашение с Nvidia после мартовской выставки Ce

Анонсированы материнские платы на nForce2 оизводители объявили и продемонстрировали свои решения, основанные на новом наборе микросхем Nvidia nForce2. Интересно то, что показанные изделия основаны на обеих версиях чипсета: дискретном и

VIA не должна сильно пострадать от выпуска nForce2 логики, Nvidia только что запустила серию чипсетов нового поколения nForce2. "Осознав, что продажам nForce препятствует их высокая стоимость (выше $40), Nvidia позиционирует серию nForce2 по оч

Leadtek выпустил линейку материнских плат на чипсете nForce2 наблюдается увеличение пропускной способности до 50% по сравнению с предыдущим поколением чипсетов nForce. Платами поддерживаются многочисленные функции, включая USB 2.0, ATA133 и Firewire. До

Epox выпустила материнскую плату на Nforce 2 Одна из первых системных плат на чипсете Nforce 2 анонсирована Epox 16 июля. EP-8RGA+, которая поддерживает процессоры серии XP, включает следующие особенности: интегрированное видео Geforce 4MX, интерфейсы USB 2.0, Firewire, а также

Nforce 2 будет на 20% быстрее чипсетов VIA для памяти DDR 400 По информации, предоставленной одним из тайваньских производителей системных плат, чипсет Nforce 2, который появится в середине этой недели, превосходит чипсет от VIA, рассчитанный на

NEC будет использовать материнские платы на Nvidia nForce и NEC Corporation, ведущие поставщики ПК в Европе и Японии соответственно, выбрали платформу Nvidia nForce для своих настольных систем на базе процессора AMD Athlon. Комбинация процессоров плат

HP использует чипсет nForce от NVidia в своих компьютерах После трудного старта нового чипсета Nvidia nForce 420-D, вызванного проблемами с производством и неудачной ценовой политикой, им заинтер

nVidia: дебютант на рынке чипсетов ния нового чипсета в будущем году. Например, представитель Compaq сообщил, что компания "оценивает" nForce, но не обнародовал никаких дальнейших планов в отношении его. nForce, по замысл