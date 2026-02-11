Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190579
ИКТ 14707
Организации 11385
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82839
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Электроника CPU overclocking Central processing unit overclocking разгон процессора, компьютера, оверклокинг

Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.02.2026 Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти 1
12.08.2025 XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G 1
02.04.2025 Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel 3
16.08.2024 Windows сошла с ума. Скрытая ошибка в системе делает процессоры AMD быстрее 1
07.05.2024 Разгон процессоров умирает. Прогресса в оверклокинге нет почти 20 лет. Виновных не найти 4
07.03.2024 Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5 1
13.12.2023 AMD встроила в свои новейшие чипы хитрые предохранители, перегорающие при разгоне процессора 1
13.07.2023 XPG анонсирует низкопрофильные модули памяти Lancer Blade DDR5 1
04.04.2023 Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни 2
13.01.2023 Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео 1
06.04.2022 Видеокарты AMD тайком от пользователя разгоняют процессор. Есть риск остаться без гарантии 1
09.02.2022 Кремниевая лотерея — почему в мире нет двух одинаковых процессоров 1
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
02.03.2021 Intel лишила гарантии все пригодные для «разгона» процессоры 3
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 1
24.07.2020 Пять лучших программ для повышения производительности процессора: полезный софт для разгона 1
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным 1
11.07.2019 Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4 1
22.11.2018 Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 500. Цена 1
24.10.2018 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с 10 ГБ памяти. Фото 1
23.10.2018 Adata представила новые геймерские комплектующие 1
22.10.2018 Геймеры пересаживаются на Z390 1
05.09.2018 Почему растет рынок ПК и ноутбуков 1
17.05.2018 ASUS поддерживает развитие процессоров AMD 1
16.05.2018 ASUS анонсировала старт продаж материнских плат на базе чипсетов AMD серии X470 1
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB 1
23.03.2018 Adata представила новый SSD-накопитель SX8200 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 1
19.01.2018 HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией 1
26.12.2017 Adata представила модули памяти XPG Z1 DDR4 4600 МГц. Цена 1
22.12.2017 В России доступен единственный ноутбук Acer Predator 21 X 1
26.10.2017 Adata представила SSD XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 1
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1
16.08.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe 1.2 1
26.07.2017 Adata представила модули памяти DDR4 XPG Spectrix D40 RGB 1
12.07.2017 Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB 1
01.06.2017 Asus представила материнские платы на базе логики Intel X299 1
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 1
20.03.2017 Asus представила видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti и Turbo GeForce GTX 1080 Ti 1
03.03.2017 Процессоры AMD Ryzen 7 для настольных ПК доступны для заказа 2

Публикаций - 85, упоминаний - 102

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12580 35
AMD - Advanced Micro Devices 4495 28
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 685 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 16
Nvidia Corp 3781 16
Adata Technology 122 12
Microsoft Corporation 25338 7
Acer Group - Acer Inc 2673 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 5
Samsung Electronics 10716 4
Realtek Semiconductor 65 4
Apple Inc 12756 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 3
Sony 6641 3
Pegatron - ASRock 56 3
Dell EMC 5106 2
Amazon Inc - Amazon.com 3163 2
Toshiba Corporation 2957 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 724 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 2
Google LLC 12345 2
Biostar - Biostar Microtech 34 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 180 2
Cyanogen Mod 53 2
DosPara 11 1
Invair Technologies 3 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Huawei 4294 1
Lenovo Group 2374 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Xiaomi 2039 1
LG Electronics 3684 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
HP Inc. 5772 1
Kingston Technology 203 1
GitHub 991 1
Fujitsu 2069 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Redpoint Ventures 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2743 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 1
Лента - Сеть розничной торговли 2292 1
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Верный - торговая сеть 310 1
Авиапарк ТРЦ 50 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Caseking 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21816 55
DDR - Double data rate 2947 44
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17848 42
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1580 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 33
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 723 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 21
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4240 21
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1570 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8398 20
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2854 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10367 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15005 17
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1616 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27180 15
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3573 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13068 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12911 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16682 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7716 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 9
Вентилятор - Fan 1032 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 808 8
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1148 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 8
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4390 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1088 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8156 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6260 6
Компьютеризация - Cooler - кулер 144 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11195 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3739 5
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 928 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2207 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2016 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 560 17
Intel Core - Семейство процессоров 1240 14
Intel Core i - Cерия процессоров 530 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 11
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 51 11
Nvidia GeForce GTX 523 9
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 7
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 7
Microsoft Windows 16438 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1906 6
Microsoft DirectX 718 6
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 6
Asus Aura Sync 18 6
Nvidia SLI 163 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 5
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 21 5
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 5
MSI Live VGA Driver 6 4
Google Android 14824 4
Nvidia G-Sync 162 4
Acer Predator 217 4
Intel Turbo Boost Technology 215 4
Acer AeroBlade 3D 30 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 4
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 167 4
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 20 4
Asus ROG - Republic of Gamers 31 4
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 4
Asus ROG Crosshair - серия материнских плат 4 4
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
MSI Utility 3 3
Linux OS 11024 3
Intel x86 - архитектура процессора 1994 3
Intel Celeron - Серия процессоров 976 3
Nvidia Quadro GPU 277 3
AMD Ryzen Master 6 3
Intel Sandy Bridge 145 3
Intel X - серия чипсета 7 3
Кравченко Дмитрий 42 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
Петухов Владимир 2 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Аралов Олег 1 1
Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
Jones Dave - Джонс Дэйв 4 1
Kondik Steve - Кондик Стив 3 1
Wah Ray - Вах Рэй 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 69 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 218 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Гусева Ирина 5 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 1
Smith Ryan - Смит Райан 4 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 201 1
Ксенин Алекс 311 1
Савельев Дмитрий 10 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Филимончук Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 4
Китай - Тайвань 4148 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Южная Корея - Республика 6881 2
Япония 13569 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Европа 24685 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Украина 7815 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 752 1
Украина - Харьковская область - Харьков 220 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 8
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1240 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5305 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Английский язык 6891 2
Ergonomics - Эргономика 1691 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 2
Металлы - Медь - Copper 828 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 559 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7361 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 234 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5915 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2506 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11453 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6421 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Tom’s Hardware 536 2
AnandTech 73 2
DigiTimes - Издание 1327 2
Компьютерра - Компьюлента 9 1
Igor’s Lab 7 1
Wikipedia - Википедия 603 1
Reddit 366 1
WCCFTech - Издание 90 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
The Information 73 1
TechSpot 165 1
Neowin 187 1
ComputerBase 13 1
X-Bit Labs 83 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
CeBIT 612 1
Taiwan Excellence Awards 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще