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Судебная власть Мировой суд



04.09.2023 Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено дальнейшее финансирование мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews. До сих пор планировалось, что федеральный бюджет выделит на соответствующие цели 7,71 млрд руб. Средс
03.03.2022 ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области

лектронных копий рассмотренных дел, – сказал Виктор Коротков, руководитель направления по работе с научными и правовыми организациями корпорации ЭЛАР. – На планетарных сканерах “ЭларСкан” на участках мировых судей осуществляется сканирование всех рассмотренных дел перед сдачей их в бумажный архив. Вся дальнейшая обработка, включая распознавание и формирование карточек, производится автомати
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями

онных судах Москвы, появилась возможность обмена электронными документами с 438 судебными участками мировых судей Москвы. Судебные участки мировых судей Москвы рассматривают уголовные, г
31.01.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в
30.01.2013 «Ростелеком» будет обслуживать VPN мировых судей в Астраханской области

«Ростелеком» заключил контракт на обслуживание виртуальной частной сети (VPN) Агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области. Корпоративная сеть агентства охватывает 53 точки, 28 из которых находится в областном центре, остальные – в районах области. По условиям контракта обслуживан
31.05.2012 Власти Москвы оштрафовали «Крок» на 8 млн рублей

торому сократил свои требования по выплате за просрочку поставки серверного оборудования на участки мировых судей города. Изначально ДИТ через суд требовал от интегратора выплатить 40 млн руб.,
28.05.2012 «Ростелеком» построит VPN-сети для мировых судей Оренбургской области

«Ростелеком» выиграл открытый аукцион в электронной форме на построение виртуальной частной сети (VPN) для Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области. Ранее региональный филиал компании уже обеспечил все объекты этой организации телефонной связью и доступом в интернет. В начале июня будет дан старт проекту

21.11.2011 Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области внедрило Dr.Web Desktop Security Suite

тчик средств информационной безопасности — сообщила о внедрении Dr.Web Desktop Security Suite, входящего в комплекс продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области. В общей сложности под защитой Dr.Web находятся 550 рабочих станций, используемых в судебных участках мировых судей этого региона Российской Федерации
13.10.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области обновит офисную технику

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило о проведении открытого аукциона № ОА/5-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку офисной техники. Всего представлено два лота. Первый лот

23.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс №34131 на разработку, подключение

18.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области заказывает установку АРМ

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИТ-услугах, поставщика которых рассчитывает определить по итогам открытого аукциона № 34127. Так, заказчику требуются услуги по установке автоматизи
17.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИБ-услугах

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило открытый конкурс № 34129 на оказание комплекса услуг по информационной безопасности. На конкурс представлено три лота. Так, лот №1 связан с разработкой
16.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс № 34133 на оказание услуг по разработке, подключению и настройке макета подсистемы «Паспорт судебного участка Московской области». Так
12.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области купит картриджи к принтерам

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило открытый аукцион № ОА/4-08 на поставку расходных материалов к принтерам. Так, заказчик намерен приобрести картриджи (всего 805 штук) к принтерам HP,
05.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области обновит антивирусное ПО

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого конкурса № 32916 по выбору И
15.08.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области купит АРМ

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого аукциона № 32241, по итогам

06.08.2008 Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы необходим ремонт оргтехники

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый аукцион № 12-0107796-08 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для судебных участков мировых судей Москвы и Упр
31.07.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы купит расходные материалы к оргтехнике

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12-0107337-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку расходных материалов для оргтехники. Так, победителю торго
26.05.2008 На системы безопасности мировых судей в Петербурге выделят более 25 млн. руб.

езопасности проводит открытый конкурс на монтаж системы охранного видеонаблюдения, контроля доступа, установки стационарных металлодетекторов и турникетов в помещениях, предназначенных для размещения мировых судей Санкт-Петербурга. Дата проведения конкурса - 4 июля 2008 г. Лимит финансирования - 26 151 476.86 руб. Требуется поставить внешние видеокамеры и объективы: черно-белые с автоматиче
07.02.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого конкурса № 11-0082385-08 на оказ
22.01.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый конкурс № 11-0080153-08 по выбору поставщика услуг по информационному сопровождению и обновлению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Нача
21.01.2008 Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило о проведении открытого конкурса № 11-0080157-08 по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику требуются услуги по информационному сопровождению и об
08.12.2006 На нужды мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы продолжает открытый конкурс № 11–0016535–06, в ходе которого определится поставщик ИТ-услуг. Напомним, что согласно условиям контракта, исполнитель должен будет о
23.11.2006 Мировые судьи Мурманской области закупают принтеры и картриджи

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Мурманской области объявило открытый конкурс на закупку лазерных принтеров и картриджей. Лимит финансирования – 425 тыс. руб., дата проведения конкурса – 12 декабря. Необходимо по

Публикаций - 114, упоминаний - 134

Судебная власть и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 15
Microsoft Corporation 24684 10
Ростелеком 9768 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 8
МегаФон 8969 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 3
Google LLC 11838 3
Т1 Agora - Агора АйТи - Агора ресорсез 21 3
Telegram Group 2034 2
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Samsung Electronics 10296 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
8280 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Zimbra - LiquidSys 40 2
Alfresco Software 146 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
ИнфоТех 29 2
Цифра ГК 2442 2
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Арсенал+ 17 2
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X Corp - Twitter 2850 2
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Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Intel Corporation 12225 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
Почта России ПАО 2120 10
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
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МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
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УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
КонсультантПлюс 135 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 3 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Московский планетарий 14 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
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