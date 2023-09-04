Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено дальнейшее финансирование мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews. До сих пор планировалось, что федеральный бюджет выделит на соответствующие цели 7,71 млрд руб. Средс

ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области лектронных копий рассмотренных дел, – сказал Виктор Коротков, руководитель направления по работе с научными и правовыми организациями корпорации ЭЛАР. – На планетарных сканерах “ЭларСкан” на участках мировых судей осуществляется сканирование всех рассмотренных дел перед сдачей их в бумажный архив. Вся дальнейшая обработка, включая распознавание и формирование карточек, производится автомати

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями онных судах Москвы, появилась возможность обмена электронными документами с 438 судебными участками мировых судей Москвы. Судебные участки мировых судей Москвы рассматривают уголовные, г

ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в

«Ростелеком» будет обслуживать VPN мировых судей в Астраханской области «Ростелеком» заключил контракт на обслуживание виртуальной частной сети (VPN) Агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области. Корпоративная сеть агентства охватывает 53 точки, 28 из которых находится в областном центре, остальные – в районах области. По условиям контракта обслуживан

Власти Москвы оштрафовали «Крок» на 8 млн рублей торому сократил свои требования по выплате за просрочку поставки серверного оборудования на участки мировых судей города. Изначально ДИТ через суд требовал от интегратора выплатить 40 млн руб.,

«Ростелеком» построит VPN-сети для мировых судей Оренбургской области «Ростелеком» выиграл открытый аукцион в электронной форме на построение виртуальной частной сети (VPN) для Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области. Ранее региональный филиал компании уже обеспечил все объекты этой организации телефонной связью и доступом в интернет. В начале июня будет дан старт проекту

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области внедрило Dr.Web Desktop Security Suite тчик средств информационной безопасности — сообщила о внедрении Dr.Web Desktop Security Suite, входящего в комплекс продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области. В общей сложности под защитой Dr.Web находятся 550 рабочих станций, используемых в судебных участках мировых судей этого региона Российской Федерации

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области обновит офисную технику Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило о проведении открытого аукциона № ОА/5-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку офисной техники. Всего представлено два лота. Первый лот

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс №34131 на разработку, подключение

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области заказывает установку АРМ Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИТ-услугах, поставщика которых рассчитывает определить по итогам открытого аукциона № 34127. Так, заказчику требуются услуги по установке автоматизи

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИБ-услугах Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило открытый конкурс № 34129 на оказание комплекса услуг по информационной безопасности. На конкурс представлено три лота. Так, лот №1 связан с разработкой

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс № 34133 на оказание услуг по разработке, подключению и настройке макета подсистемы «Паспорт судебного участка Московской области». Так

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области купит картриджи к принтерам Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило открытый аукцион № ОА/4-08 на поставку расходных материалов к принтерам. Так, заказчик намерен приобрести картриджи (всего 805 штук) к принтерам HP,

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области обновит антивирусное ПО Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого конкурса № 32916 по выбору И

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области купит АРМ Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого аукциона № 32241, по итогам

Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы необходим ремонт оргтехники Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый аукцион № 12-0107796-08 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для судебных участков мировых судей Москвы и Упр

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы купит расходные материалы к оргтехнике Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12-0107337-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку расходных материалов для оргтехники. Так, победителю торго

На системы безопасности мировых судей в Петербурге выделят более 25 млн. руб. езопасности проводит открытый конкурс на монтаж системы охранного видеонаблюдения, контроля доступа, установки стационарных металлодетекторов и турникетов в помещениях, предназначенных для размещения мировых судей Санкт-Петербурга. Дата проведения конкурса - 4 июля 2008 г. Лимит финансирования - 26 151 476.86 руб. Требуется поставить внешние видеокамеры и объективы: черно-белые с автоматиче

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого конкурса № 11-0082385-08 на оказ

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый конкурс № 11-0080153-08 по выбору поставщика услуг по информационному сопровождению и обновлению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Нача

Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило о проведении открытого конкурса № 11-0080157-08 по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику требуются услуги по информационному сопровождению и об

На нужды мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы продолжает открытый конкурс № 11–0016535–06, в ходе которого определится поставщик ИТ-услуг. Напомним, что согласно условиям контракта, исполнитель должен будет о