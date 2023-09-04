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Судебная власть Мировой суд
|04.09.2023
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Власти отказались от миллиардного проекта по выводу мировых судей в онлайн
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено дальнейшее финансирование мероприятие по обеспечению информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры участков мировых судей. Это следует из обновленной версии документа, имеющейся в распоряжении CNews. До сих пор планировалось, что федеральный бюджет выделит на соответствующие цели 7,71 млрд руб. Средс
|03.03.2022
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ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области
лектронных копий рассмотренных дел, – сказал Виктор Коротков, руководитель направления по работе с научными и правовыми организациями корпорации ЭЛАР. – На планетарных сканерах “ЭларСкан” на участках мировых судей осуществляется сканирование всех рассмотренных дел перед сдачей их в бумажный архив. Вся дальнейшая обработка, включая распознавание и формирование карточек, производится автомати
|28.06.2018
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Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями
онных судах Москвы, появилась возможность обмена электронными документами с 438 судебными участками мировых судей Москвы. Судебные участки мировых судей Москвы рассматривают уголовные, г
|31.01.2013
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ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в
|30.01.2013
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«Ростелеком» будет обслуживать VPN мировых судей в Астраханской области
«Ростелеком» заключил контракт на обслуживание виртуальной частной сети (VPN) Агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области. Корпоративная сеть агентства охватывает 53 точки, 28 из которых находится в областном центре, остальные – в районах области. По условиям контракта обслуживан
|31.05.2012
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Власти Москвы оштрафовали «Крок» на 8 млн рублей
торому сократил свои требования по выплате за просрочку поставки серверного оборудования на участки мировых судей города. Изначально ДИТ через суд требовал от интегратора выплатить 40 млн руб.,
|28.05.2012
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«Ростелеком» построит VPN-сети для мировых судей Оренбургской области
«Ростелеком» выиграл открытый аукцион в электронной форме на построение виртуальной частной сети (VPN) для Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области. Ранее региональный филиал компании уже обеспечил все объекты этой организации телефонной связью и доступом в интернет. В начале июня будет дан старт проекту
|21.11.2011
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области внедрило Dr.Web Desktop Security Suite
тчик средств информационной безопасности — сообщила о внедрении Dr.Web Desktop Security Suite, входящего в комплекс продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской области. В общей сложности под защитой Dr.Web находятся 550 рабочих станций, используемых в судебных участках мировых судей этого региона Российской Федерации
|13.10.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области обновит офисную технику
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило о проведении открытого аукциона № ОА/5-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку офисной техники. Всего представлено два лота. Первый лот
|23.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс №34131 на разработку, подключение
|18.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области заказывает установку АРМ
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИТ-услугах, поставщика которых рассчитывает определить по итогам открытого аукциона № 34127. Так, заказчику требуются услуги по установке автоматизи
|17.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области нуждается в ИБ-услугах
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило открытый конкурс № 34129 на оказание комплекса услуг по информационной безопасности. На конкурс представлено три лота. Так, лот №1 связан с разработкой
|16.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области ищет ИТ-подрядчика
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области проводит открытый конкурс № 34133 на оказание услуг по разработке, подключению и настройке макета подсистемы «Паспорт судебного участка Московской области». Так
|12.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области купит картриджи к принтерам
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области объявило открытый аукцион № ОА/4-08 на поставку расходных материалов к принтерам. Так, заказчик намерен приобрести картриджи (всего 805 штук) к принтерам HP,
|05.09.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области обновит антивирусное ПО
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого конкурса № 32916 по выбору И
|15.08.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области купит АРМ
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области объявило о проведении открытого аукциона № 32241, по итогам
|06.08.2008
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Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы необходим ремонт оргтехники
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый аукцион № 12-0107796-08 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для судебных участков мировых судей Москвы и Упр
|31.07.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы купит расходные материалы к оргтехнике
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12-0107337-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку расходных материалов для оргтехники. Так, победителю торго
|26.05.2008
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На системы безопасности мировых судей в Петербурге выделят более 25 млн. руб.
езопасности проводит открытый конкурс на монтаж системы охранного видеонаблюдения, контроля доступа, установки стационарных металлодетекторов и турникетов в помещениях, предназначенных для размещения мировых судей Санкт-Петербурга. Дата проведения конкурса - 4 июля 2008 г. Лимит финансирования - 26 151 476.86 руб. Требуется поставить внешние видеокамеры и объективы: черно-белые с автоматиче
|07.02.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы проводит торги в форме открытого конкурса № 11-0082385-08 на оказ
|22.01.2008
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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило открытый конкурс № 11-0080153-08 по выбору поставщика услуг по информационному сопровождению и обновлению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Нача
|21.01.2008
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Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы объявило о проведении открытого конкурса № 11-0080157-08 по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику требуются услуги по информационному сопровождению и об
|08.12.2006
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На нужды мировых судей Москвы требуются ИТ-услуги
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы продолжает открытый конкурс № 11–0016535–06, в ходе которого определится поставщик ИТ-услуг. Напомним, что согласно условиям контракта, исполнитель должен будет о
|23.11.2006
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Мировые судьи Мурманской области закупают принтеры и картриджи
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Мурманской области объявило открытый конкурс на закупку лазерных принтеров и картриджей. Лимит финансирования – 425 тыс. руб., дата проведения конкурса – 12 декабря. Необходимо по
Судебная власть и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 9
|Путин Владимир 3195 6
|Шадаев Максут 1018 4
|Фомин Дмитрий 24 4
|Афанасьев Михаил 13 4
|Орловский Виктор 382 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Хрунова Ирина 7 3
|Шаповалова Светлана 6 3
|Хохлова Марина 4 3
|Егорова Ольга 13 2
|Шварц Ольга 3 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Белицкая Виктория 2 2
|Терентьев Юрий 16 2
|Дмитриева Зинаида 2 2
|Соколов Дмитрий 66 2
|Волков Михаил 61 2
|Лебедев Вячеслав 9 2
|Ташлыков Дмитрий 6 2
|Виноградов Николай 10 2
|Глотова Галина 2 2
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Костров Владимир 10 1
|Комиссаров Сергей 3 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Баулина Наталья 1 1
|Кочанов Дмитрий 19 1
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Определенов Владимир 20 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Беляев Александр 18 1
|Богданов Алексей 7 1
|Подобайло Николай 16 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Королев Иван 2 1
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