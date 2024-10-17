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Совинтех Современные информационные технологии

СОБЫТИЯ

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17.10.2024 В НГУ будут обучать управленцев применению технологий искусственного интеллекта 1
25.09.2024 МТС модернизировала телеком-инфраструктуру для будущего семеноводческого центра в пригороде Белогорска 1
07.09.2023 МТС оцифровала площадку нового логистического терминала в селе Ровное 1
29.08.2023 Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки 1
24.04.2023 Diasoft Special Conf «В ритме цифровой трансформации» 1
31.03.2023 Сеть магазинов Castorama внедрила электронный архив «Этлас» 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 1
04.12.2018 В центре компетенции Росздравнадзора реализована работа системы маркировки «Честный знак» и ПО «Парус» 1
21.02.2018 В Центре оториноларингологии ФМБА России внедрена система ПП «Парус» 2
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
21.12.2016 МГМСУ им. А.И. Евдокимова внедрил комплексную систему на базе «Парус» 1
18.10.2016 «Совинтех» автоматизировал ГКБ № 50 им. С. И. Спасокукоцкого 1
26.07.2016 В «Московском клиническом научно-практическом центре» внедрена система управления ФХД 1
21.06.2016 Российская государственная библиотека повышает эффективность управления административной деятельностью с помощью «Парус – Бюджет 8» 2
14.10.2015 Расчет родительской платы в Централизованной бухгалтерии по отрасли «Образование» города Щелково автоматизирован на базе «Паруса» 1
07.05.2014 НПЦ «1С» автоматизирует учреждения Департамента образования Москвы за 990,5 млн руб. 2
21.02.2014 В Росрыболовстве автоматизировано планирование бюджета 1
11.07.2013 В Центральной медико-санитарной части № 94 ФМБА России создана медицинская информационная система 1
20.04.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2012 года 1
10.11.2011 ГУ МВД по Московской области автоматизировало онлайн-планирование с помощью системы «Парус – Бюджет 8» 1
08.12.2010 Госконтракт Минобрнауки на ИТ-систему бюджетирования заключен по итогам конкурса, отмененного ФАС 3
17.12.2008 «Российская Государственная Библиотека» создала крупнейшее в Европе электронное хранилище книг 1
21.05.2008 Реформа правительства: как не потерять информационные технологии 1
28.03.2008 Антивирусный Петербург увлекся "коробками" 1
15.01.2008 InterEthernet: пути построения глобальной сети связи нового поколения 1
09.11.2007 ЖКХ на грани коллапса: вся надежда на ИТ 1
15.06.2007 Официально: Ольга Дергунова покидает Microsoft 1
08.02.2006 ПМСОФТ организует неделю управления проектами в Санкт-Петербурге 1
01.02.2006 ПМСОФТ организует неделю управления проектами в Санкт-Петербурге 1
20.01.2005 В развитии ИТ Казахстан пойдет по стопам России 1
29.09.2004 В Москве открылся бизнес-форум "SAP Конгресс 2004" 1
31.05.2004 Oracle пытается договориться с "Электронной Москвой" 1
15.12.2003 «Электронная Москва» - пропуск в высокотехнологичное будущее 1
14.05.2002 Леонид Рейман: "Электронная Россия" повысит уровень жизни населения
Навстречу выставке-форуму "ИнфоКом-2002" 1
05.02.2002 Каждый пользователь Сети сможет лично поздравить победителей Олимпиады 1
17.10.2001 В Москве 22 октября откроется выставка "ИнфоКом-2001" 1
12.09.2001 TopS Business Integrator - новый игрок на российском рынке системной интеграции 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

Совинтех и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 206 5
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
SAP SE 5601 2
9594 2
Крок - Croc 1964 2
БАРС Груп 579 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
ПМСофт 60 2
Новые платформы 17 1
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 16 1
Логоника 3 1
APNIC - Asia Pacific Network Information Centre 7 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
ESET - ESET Software 1161 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Алеф Меховая компания 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Castorama - Касторама 32 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Новард УК - Novard 73 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Zolla - Золла 18 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Парус Бюджет 71 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
ВТБ - Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
РГБ - Электронная библиотека диссертаций 3 1
Правительство Москвы - Департамент финансов - АСУ ГФ - Автоматизированная система управления городскими финансами города Москвы 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
IBM DB2 396 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 28 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Amedia Premium HD 28 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Шмонин Дмитрий 2 1
Егоров Влад 2 1
Chaillan Nicolas - Чайлан Николас 1 1
Путин Владимир 3454 1
Рейман Леонид 1065 1
Щеголев Игорь 699 1
Мишустин Михаил 787 1
Лящ Михаил 49 1
Садовенко Илья 65 1
Ларькин Максим 26 1
Сергеев Сергей 179 1
Дергунова Ольга 120 1
Смирнов Алексей 269 1
Генс Георгий 79 1
Калинин Александр 189 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Ильин Алексей 25 1
Бобровников Борис 104 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Вислый Александр 20 1
Казак Максим 162 1
Соловенчук Александр 156 1
Шлыков Алексей 45 1
Фролов Алексей 26 1
Свечин Анатолий 1 1
Ожегов Сергей 32 1
Алтухов Сергей 14 1
Есенин Сергей 13 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Припачкин Юрий 67 1
Миронов Юрий 24 1
Борщевская Наталья 3 1
Зимненко Игорь 6 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
Щербаков Борис 47 1
Коновалов Борис 14 1
Юсупов Ренат 125 1
Левиков Антон 69 1
Спиридонов Александр 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Европа 24964 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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