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Совинтех Современные информационные технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 44
Совинтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмонин Дмитрий 2 1
|Егоров Влад 2 1
|Chaillan Nicolas - Чайлан Николас 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Лящ Михаил 49 1
|Садовенко Илья 65 1
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Генс Георгий 79 1
|Калинин Александр 189 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Ильин Алексей 25 1
|Бобровников Борис 104 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Вислый Александр 20 1
|Казак Максим 162 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Фролов Алексей 26 1
|Свечин Анатолий 1 1
|Ожегов Сергей 32 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Есенин Сергей 13 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Миронов Юрий 24 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Зимненко Игорь 6 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
|Щербаков Борис 47 1
|Коновалов Борис 14 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Левиков Антон 69 1
|Спиридонов Александр 49 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Ведомости 1466 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Viasat Premium HD 22 1
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Times 661 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.