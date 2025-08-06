Получите все материалы CNews по ключевому слову
|06.08.2025
|
Генпрокуратура переходит с «Парус-Бюджет» на «1С»
Переход на «1С» Как выяснил CNews, Генпрокуратура России переходит с «Парус-Бюджет» на «1С:Предприятие 8» в комплексе автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД). На работы было выделено 600 млн руб. Указано что, новая
|14.07.2017
|
Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8»
«Парус» объявила о том, что в городе Мегион (ХМАО) создана единая городская система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «Парус – Бюджет 8». С программным продуктом работают 540 сотрудников городской администрации и 52 бюджетных учреждений: экономисты, бухгалтеры, специалисты кадровых подразделений и отделов снабж
|21.02.2017
|
Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»
Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансово-хозяйственной деятельности в единой информационной системе «Парус — Бюджет 8». Автоматизированы учет имущества, денежных средств, расчетов с контрагентами, начисления денежного содержания и заработной платы, формирование бюджетной отчетности по исполнен
|21.06.2016
|
Российская государственная библиотека повышает эффективность управления административной деятельностью с помощью «Парус – Бюджет 8»
В крупнейшей публичной библиотеке России и Европы — ФГБУ «Российская государственная библиотека» — внедрен программный комплекс управления административной деятельностью на базе ПП «Парус – Бюджет 8». С системой работает 75 пользователей. В рамках проекта автоматизирована деятельность бухгалтерии, отдела кадров, финансово-экономического и правового управлений, отдела матер
|09.09.2015
|
В Минздраве России внедряется система управленческого учета на базе ПП «Парус – Бюджет 8»
«Корпорации «Парус»: «Информационные технологии являются наилучшим фиксатором внутренних правил, регламентов и стандартов. Использование проработанных методических подходов министерства на платформе «Парус – Бюджет 8» обеспечивает сопоставимость и квантификацию данных для управленческого учета, в том числе для анализа качества исполнения внутренних бюджетных процедур, карт внутреннего контр
|03.09.2015
|
В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере № 1 внедрен ПП «Парус – Бюджет 8»
В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1 завершен проект внедрения системы «Парус – Бюджет 8». С учетом пользователей из 11 обособленных филиалов и головного учреждения
|02.12.2014
|
В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8»
галтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха» реализован проект по автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной и родительской платы на базе «Парус — Бюджет 8». Сегодня к единому решению подключено более 80 детских садов и школ г. о. Балашиха. Всего с системой работают порядка 130 пользователей, сообщили CNews в «Корпорации Парус». В
|18.09.2014
|
В ЦИТО им. Н.Н. Приорова внедрен «Парус — Бюджет 8»
и и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава РФ завершен проект комплексной автоматизации на базе ПП «Парус — Бюджет 8». Как сообщили CNews в «Корпорации Парус», решение автоматизирует управление
|09.09.2014
|
В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»
В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе ПП «Парус – Бюджет 8». В едином информационном пространстве работают префектура, управы районов, учреждения, в частности, сферы ЖКХ и благоустройства, досуговой и спортивной работы с населением (вс
|28.05.2014
|
В Департаменте здравоохранения Кемеровской области автоматизирован расчет госзаданий на базе «Парус – Бюджет 8»
В Департаменте здравоохранения Кемеровской области завершен проект автоматизации планирования, финансирования и расчета государственных заданий на базе ПП «Парус – Бюджет 8». В единой системе сегодня работают все участники процесса, включая специалистов финансово-экономических служб Департамента здравоохранения и 74 подведомственных учреждений. Ав
|13.03.2014
|
Учреждения юга Тюменской области переходят на «Парус – Бюджетная отчетность. Web»
К концу 2014 г. сбор и консолидацию финансовой отчетности все районные учреждения юга Тюменской области (около 1,5 тыс.) будут осуществлять на базе решения «Парус – Бюджетная отчетность. Web». Это позволит сократить затраты на обслуживание центров учета и сервисного обслуживания территориально распределенной сети и усилить контроль за процессом сда
|29.03.2012
|
Тюменская ОКБ автоматизирует финансово-хозяйственную деятельность с помощью «Парус – Бюджет 8»
№1» завершен очередной этап проекта автоматизации финансово-хозяйственной деятельности на базе ПП «Парус – Бюджет 8», осуществляемого партнером «Корпорации Парус» - компанией «Бюджет Информ».
|10.11.2011
|
ГУ МВД по Московской области автоматизировало онлайн-планирование с помощью системы «Парус – Бюджет 8»
ления планово-экономической и финансово-хозяйственной деятельностью на базе программного комплекса «Парус – Бюджет 8». Проект реализован партнером «Корпорации Парус» — компанией «Совинтех». Под
|07.03.2007
|
Роструду требуется лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет»
Роструд объявил открытый конкурс на лицензионное обслуживание, сопровождение и консультирование по вопросам эксплуатации программных продуктов «Парус-Бюджет», а также финансирование и сбор отчетности по использованию субвенций из федерального бюджета субъектами РФ при осуществлении полномочий в сфере занятости населения. Начальная цена
|04.12.2006
|
ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова переходит на "Парус-Бюджет 8.5.2.2"
м. Н. Н. Приорова Росздрава объявил открытый конкурс по выбору партнера по внедрению системы «Парус-Бюджет 8.5.2.2». В частности, в рамках проекта потребуется осуществить переход с «Парус-Бюдже
|16.01.2002
|
"Парус" расширила возможности ПП "Парус-Бюджет"
Корпорация "Парус" выпустила новые модули программного продукта "Парус-Бюджет" - "Учет лекарственных средств в медицинских стационарах " и "Учет продуктов питания". Модуль "Учет лекарственных средств в медицинских стационарах" предназначен для автоматизации
