Парус Бюджет


СОБЫТИЯ

06.08.2025 Генпрокуратура переходит с «Парус-Бюджет» на «1С»

Переход на «1С» Как выяснил CNews, Генпрокуратура России переходит с «Парус-Бюджет» на «1С:Предприятие 8» в комплексе автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД). На работы было выделено 600 млн руб. Указано что, новая
14.07.2017 Бюджетная сфера г. Мегиона автоматизирована на базе «Парус – Бюджет 8»

«Парус» объявила о том, что в городе Мегион (ХМАО) создана единая городская система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «Парус – Бюджет 8». С программным продуктом работают 540 сотрудников городской администрации и 52 бюджетных учреждений: экономисты, бухгалтеры, специалисты кадровых подразделений и отделов снабж
21.02.2017 Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»

Избирательная комиссия Владимирской области и 23 областных территориальных избирательных комиссии ведут учет финансово-хозяйственной деятельности в единой информационной системе «Парус — Бюджет 8». Автоматизированы учет имущества, денежных средств, расчетов с контрагентами, начисления денежного содержания и заработной платы, формирование бюджетной отчетности по исполнен
21.06.2016 Российская государственная библиотека повышает эффективность управления административной деятельностью с помощью «Парус – Бюджет 8»

В крупнейшей публичной библиотеке России и Европы — ФГБУ «Российская государственная библиотека» — внедрен программный комплекс управления административной деятельностью на базе ПП «Парус – Бюджет 8». С системой работает 75 пользователей. В рамках проекта автоматизирована деятельность бухгалтерии, отдела кадров, финансово-экономического и правового управлений, отдела матер
09.09.2015 В Минздраве России внедряется система управленческого учета на базе ПП «Парус – Бюджет 8»

«Корпорации «Парус»: «Информационные технологии являются наилучшим фиксатором внутренних правил, регламентов и стандартов. Использование проработанных методических подходов министерства на платформе «Парус – Бюджет 8» обеспечивает сопоставимость и квантификацию данных для управленческого учета, в том числе для анализа качества исполнения внутренних бюджетных процедур, карт внутреннего контр
03.09.2015 В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере № 1 внедрен ПП «Парус – Бюджет 8»

В Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1 завершен проект внедрения системы «Парус – Бюджет 8». С учетом пользователей из 11 обособленных филиалов и головного учреждения

02.12.2014 В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8»

галтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха» реализован проект по автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной и родительской платы на базе «Парус — Бюджет 8». Сегодня к единому решению подключено более 80 детских садов и школ г. о. Балашиха. Всего с системой работают порядка 130 пользователей, сообщили CNews в «Корпорации Парус». В
18.09.2014 В ЦИТО им. Н.Н. Приорова внедрен «Парус — Бюджет 8»

и и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава РФ завершен проект комплексной автоматизации на базе ПП «Парус — Бюджет 8». Как сообщили CNews в «Корпорации Парус», решение автоматизирует управление
09.09.2014 В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8»

В Зеленоградском административном округе г. Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе ПП «Парус – Бюджет 8». В едином информационном пространстве работают префектура, управы районов, учреждения, в частности, сферы ЖКХ и благоустройства, досуговой и спортивной работы с населением (вс
28.05.2014 В Департаменте здравоохранения Кемеровской области автоматизирован расчет госзаданий на базе «Парус – Бюджет 8»

В Департаменте здравоохранения Кемеровской области завершен проект автоматизации планирования, финансирования и расчета государственных заданий на базе ПП «Парус – Бюджет 8». В единой системе сегодня работают все участники процесса, включая специалистов финансово-экономических служб Департамента здравоохранения и 74 подведомственных учреждений. Ав
13.03.2014 Учреждения юга Тюменской области переходят на «Парус – Бюджетная отчетность. Web»

К концу 2014 г. сбор и консолидацию финансовой отчетности все районные учреждения юга Тюменской области (около 1,5 тыс.) будут осуществлять на базе решения «Парус – Бюджетная отчетность. Web». Это позволит сократить затраты на обслуживание центров учета и сервисного обслуживания территориально распределенной сети и усилить контроль за процессом сда
29.03.2012 Тюменская ОКБ автоматизирует финансово-хозяйственную деятельность с помощью «Парус – Бюджет 8»

№1» завершен очередной этап проекта автоматизации финансово-хозяйственной деятельности на базе ПП «Парус – Бюджет 8», осуществляемого партнером «Корпорации Парус» - компанией «Бюджет Информ».

10.11.2011 ГУ МВД по Московской области автоматизировало онлайн-планирование с помощью системы «Парус – Бюджет 8»

ления планово-экономической и финансово-хозяйственной деятельностью на базе программного комплекса «Парус – Бюджет 8». Проект реализован партнером «Корпорации Парус» — компанией «Совинтех». Под
07.03.2007 Роструду требуется лицензионное обслуживание ПП «Парус-Бюджет»

Роструд объявил открытый конкурс на лицензионное обслуживание, сопровождение и консультирование по вопросам эксплуатации программных продуктов «Парус-Бюджет», а также финансирование и сбор отчетности по использованию субвенций из федерального бюджета субъектами РФ при осуществлении полномочий в сфере занятости населения. Начальная цена
04.12.2006 ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова переходит на "Парус-Бюджет 8.5.2.2"

м. Н. Н. Приорова Росздрава объявил открытый конкурс по выбору партнера по внедрению системы «Парус-Бюджет 8.5.2.2». В частности, в рамках проекта потребуется осуществить переход с «Парус-Бюдже
16.01.2002 "Парус" расширила возможности ПП "Парус-Бюджет"

Корпорация "Парус" выпустила новые модули программного продукта "Парус-Бюджет" - "Учет лекарственных средств в медицинских стационарах " и "Учет продуктов питания". Модуль "Учет лекарственных средств в медицинских стационарах" предназначен для автоматизации


