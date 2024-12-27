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Егоров Евгений



27.12.2024 F.A.C.C.T. обнаружил более 20 поддельных сайтов благотворительных фондов. Они уже заблокированы 1
12.12.2024 Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов 1
02.11.2024 «Мамонт» штурмует банки: мошенники атакуют клиентов финансовых организаций и используют новые способы доставки вредоносного ПО 1
06.05.2024 F.A.C.C.T. и МУР предупреждают о новом мошенничестве с фейковыми фотосессиями 1
17.04.2024 Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы 1
14.12.2023 Эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новые партнерские программы мошенников с розыгрышами и криптоинвестициями 1
27.10.2023 Замечены приложения с вирусом-шпионом для кражи денег у влюбленных 1
09.10.2023 «Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона 1
29.03.2023 Group-IB: доля автоматизации в мошеннических схемах достигла 80% 1
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий 1
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars 1
09.09.2014 В Зеленоградском округе Москвы внедрена комплексная система автоматизации бюджетного процесса на базе «Парус – Бюджет 8» 1
31.01.2012 «Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView 1
08.12.2010 Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Егоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 11
Telegram Group 1983 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ростелеком 9701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Sony 6544 1
Парус Корпорация 552 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Amdocs 132 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
IBM - Micromuse 42 1
Nokia - Comptel 14 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Google LLC 11775 1
Almaz-Telecom - Алмаз-Телеком - Brilliant Telecom - Бриллиант Телеком 2 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 11
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 58 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Clone - Клонирование 493 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Google Android Package Kit - APK 178 2
Apple - App Store 2890 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Qlik Qlikview 116 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Brawl Stars - Компьютерная игра 6 1
Sony Playstation Store - PS Store 62 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 55 1
Google Android 13994 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Парус Бюджет 67 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Исаак Мостов 9 1
Яшин Валерий 79 1
Charit Raphael - Чарит Рафаэль 4 1
Гранин Даниил 3 1
Неудачин Владислав 1 1
Косенко Мария 1 1
Митюхина Юлия 1 1
Путин Владимир 3171 1
Дуров Павел 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Израиль 2730 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Казахстан - Республика 5525 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Английский язык 6634 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 2
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Азартные игры - Казино 320 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 80 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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