Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Инфоповод Информационный повод


Информационный повод или инфоповод — определенное событие, которое используется в качестве маркетингового инструмента для формирования или корректировки взгляда потенциальных потребителей на какой-либо предмет. Инфоповоды создаются с целью заинтересовать целевую аудиторию и средства массовой информации.

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Онлайн-уроки, дейтинг-приложения и фейковые VPN: «Перспективный мониторинг» исследовал активность мошенников в феврале 1
08.10.2025 «Корус Консалтинг» объединил сотрудников РКТ в едином цифровом пространстве K-Team HRM 1
29.09.2025 Большинство россиян мечтают работать в известных компаниях 1
04.08.2025 F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки 1
11.07.2025 Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды» 1
07.05.2025 Мошенники атакуют жителей России фальшивками о новых социальных выплатах к 9 Мая 1
12.12.2024 Мошенники распространяют фейки о предновогодних выплатах через сеть Telegram-каналов 1
17.04.2024 Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы 1
27.10.2023 ПрессИндекс на CNews Forum 2023: как бизнесу не потеряться в инфополе в период информационного хаоса 1
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО 1
29.06.2020 Check Point: среднее число кибератак в неделю выросло на 18% 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool 1
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил СУБД Tarantool для работы с большими данными 1
24.08.2012 ИТ-директор «Сбербанка» в свободное время создает Android-приложения 1
19.11.2008 Intel и Luxoft закрывают питерские офисы? 1
11.07.2007 Apple откроет представительство в России 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Инфоповод и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 830 5
Telegram Group 2673 4
VK - Mail.ru Group 3539 2
Ramax - Рамакс 122 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 25 2
SAP SE 5468 1
Apple Inc 12778 1
Intel Corporation 12592 1
Check Point Software Technologies 804 1
Корус Консалтинг ГК 1376 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 222 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 996 1
Salesforce - Informatica 135 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Терн ГК - Tern Group 79 1
BMC Software 92 1
Простой бизнес 23 1
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 33 1
iBuildApp 10 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Газпром ПАО 1428 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Boeing 1020 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лента - Утконос 179 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5965 6
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 161 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1773 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 510 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9008 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2370 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5432 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 744 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5352 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3580 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5872 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2463 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 132 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3778 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3125 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1044 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 3
Microsoft Office 4008 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 2
Корус Консалтинг - K-Team HRM 57 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple - App Store 3021 1
Microsoft Office 365 990 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1340 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
VK - Яндекс.Дзен 234 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
Егоров Евгений 33 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Богдановская Елена 1 1
Шашкарова Ольга 1 1
Путин Владимир 3393 1
Орловский Виктор 402 1
Дягилев Василий 84 1
Богданов Кирилл 112 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Куликов Александр 21 1
Васильев Евгений 130 1
Федечкин Сергей 20 1
Федечкин Эдуард 56 1
Артамонова Мария 5 1
Картышев Алексей 6 1
Попов Алексей 338 1
Громов Михаил 12 1
Комаров Михаил 23 1
Ульянов Николай 162 1
Кузьминов Илья 11 1
Крухмалева Яна 4 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Петкевич Андрей 13 1
Рыбаков Михаил 16 1
Калошин Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
Европа 24701 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Ближний Восток 3057 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 1
Турция - Турецкая республика 2509 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Америка Латинская 1893 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 857 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 630 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1563 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 181 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
BLM - Black Lives Matter - правозащитное движение 3 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 385 1
Химическая промышленность - Chemical industry 291 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3274 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 597 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1660 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6524 1
ПрессИндекс 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
Международный женский день - 8 марта 380 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще