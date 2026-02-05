Разделы

Integro Technologies Интегро Текнолоджис

05.02.2026 «Ред софт» и «Интегро Текнолоджиз» объявили о стратегическом партнерстве 3
ИТ в транспортной отрасли 2021 1
26.02.2025 Комплексная платформа автоматизации авиаотрасли «Панорама» включена в Единый реестр российских программ 1
28.10.2024 Integro Technologies и «Аэронавигатор» объединили усилия для создания системы оптимизации планирования летных и кабинных экипажей 1
26.06.2023 «Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама» 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 1
20.12.2021 «Интегро текнолоджиз» оптимизирует ресурсы экипажей авиакомпании «Россия» 1
Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров

10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях 1
30.11.2020 Integro Technologies и Uipath заключили партнерское соглашение 1
01.07.2019 Integro Technologies прошла сертификацию TRACE 1
11.03.2019 Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР 1
22.10.2018 Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте» 1
15.10.2018 «Аэрофлот» внедрил производственную аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange 1
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool 1
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил СУБД Tarantool для работы с большими данными 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 2
08.02.2018 «Аэрофлот» использует аналитику Big Data для работы с обращениями клиентов 1
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
22.01.2018 ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами 1
15.01.2018 ГК «Рамакс» пополнилась системным интегратором и разработчиком приложений 1

Ramax - Рамакс 122 12
IBM - International Business Machines Corp 9565 5
Inform GmbH 54 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 170 4
Иннодата - Innodata 22 4
Celonis 28 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 221 3
AR Door 3 3
Ростелеком 10405 3
МегаФон 10077 3
SAP SE 5461 3
ИКС 410 3
VK - Mail.ru Group 3537 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 3
Deutsche Lufthansa Systems 24 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
Sinto - Синто 12 2
Cisco Systems 5234 2
Yandex - Яндекс 8581 2
Microsoft Corporation 25325 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 2
ГЛОНАСС АО 248 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 57 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Google LLC 12330 1
SoftwareONE Group 105 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 541 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 139 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ventra - Вентра 46 1
Транснефть Технологии 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 878 11
ВТБ - ВТБ24 669 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 3
Почта России ПАО 2267 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 93 3
РЖД - Российские железные дороги 2019 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 532 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1216 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1416 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 96 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 911 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Neoflex Reporting 24 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
IBM API Connect 10 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
IBM Storage - IBM PureData servers - IBM PureSystems - expert integrated systems 20 1
IBM Informix СУБД 135 1
IBM DataPower 11 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
TRA Certification - TRACErtification 1 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Integro Inform Line Maintenance 1 1
Integro Technologies - Control Tower 7 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
Inform GroundStar 5 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 1
Integro Technologies - Панорама COS - Панорама Crew Optimization System 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
Apache Hadoop 448 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 527 1
Попов Дмитрий 36 5
Богданов Кирилл 112 5
Черкасов Илья 13 2
Гасилин Денис 11 2
Парамонов Леонид 7 2
Прорубщиков Сергей 3 2
Попов Сергей 150 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Гольцов Александр 83 1
Корнеев Сергей 84 1
Сергиенко Александр 13 1
Мельников Алексей 72 1
Сорокин Максим 16 1
Андреева Екатерина 54 1
Лавров Владимир 98 1
Спаринапти Антон 16 1
Петров Юрий 12 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Гордеев Сергей 11 1
Канушин Иван 1 1
Исаак Мостов 9 1
Бариев Искандер 18 1
Сергеев Леонид 10 1
Ромашевский Роман 5 1
Мельников Андрей 7 1
Калганов Игорь 53 1
Казарезов Алексей 7 1
Погодин Игорь 1 1
Ермак Мария 3 1
Шинкарь Илья 2 1
Голубев Евгений 3 1
Осьминин Евгений 6 1
Корниенко Анастасия 1 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Любимов Олег 52 1
Карачинский Анатолий 95 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Мантуров Денис 121 1
Генс Филипп 44 1
Оганесян Артак 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 3
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 2
Казахстан - Республика 5837 1
Армения - Республика 2381 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 9
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Инфоповод - Информационный повод 16 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 369 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 1
Экономический эффект 1215 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 64 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
CNews Fast рейтинг 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

