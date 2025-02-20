Гасилин Денис
Гасилин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Андрей 6 1
|Попов Сергей 136 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Оганесян Артак 31 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Николаева Наталья 21 1
|Любимов Олег 45 1
|Сорокин Максим 16 1
|Кузьмина Валентина 16 1
|Белышков Леонид 18 1
|Рогов Михаил 14 1
|Лебедев Евгений 8 1
|Лавров Владимир 69 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Litan Avivah - Литан Авива 19 1
|Генс Филипп 41 1
|Мельников Алексей 61 1
|Волков Максим 34 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
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|Gartner - Гартнер 3561 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
|Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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