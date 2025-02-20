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Гасилин Денис



20.02.2025 Долгосрочные ИТ-тренды: чего ждет отрасль за горизонтом 2025 года 1
21.10.2024 C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
29.10.2013 SafenSoft выпустил решение для защиты устройств под Windows XP Embedded 1
25.10.2013 «АФ Банк» внедрил SafenSoft TPSecure для защиты своей сети банкоматов 1
02.09.2013 Банковские мошенники сочетают DDoS-атаки с новой схемой по взлому учётных записей 1
16.05.2013 Киберпреступная группа похитила $45 млн из банкоматов по всему миру 1
26.04.2013 Банкоматы будут узнавать пользователей "в лицо" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гасилин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 53 5
Ramax - Рамакс 115 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Intel Corporation 12218 2
8265 2
NDC Technologies 41 1
Celonis 26 1
Восход ФГБУ НИИ 645 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Yandex - Яндекс 7418 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Код Безопасности 621 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1307 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Google LLC 11825 1
Apple Inc 12146 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Microsoft Corporation 24667 1
Ростелеком 9746 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Merlion - Мерлион 812 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Softline - Софтлайн 2845 1
AMD - Advanced Micro Devices 4247 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ИКС 321 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Selectel - Селектел 390 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Эвотор - Evotor 184 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Visa International 1950 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Росэнергобанк 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 220 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3125 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 203 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1251 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Microsoft Skype 2067 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Microsoft Office 3752 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Microsoft Windows 15722 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1597 1
Мельников Андрей 6 1
Попов Сергей 136 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Оганесян Артак 31 1
Спаринапти Антон 16 1
Ромашевский Роман 4 1
Николаева Наталья 21 1
Любимов Олег 45 1
Сорокин Максим 16 1
Кузьмина Валентина 16 1
Белышков Леонид 18 1
Рогов Михаил 14 1
Лебедев Евгений 8 1
Лавров Владимир 69 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Litan Avivah - Литан Авива 19 1
Генс Филипп 41 1
Мельников Алексей 61 1
Волков Максим 34 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 46 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 2
Беларусь - Белоруссия 5706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1393 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1893 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Оман Султанат 113 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Индия - Bharat 5469 1
Южная Корея - Республика 6663 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 166 1
Украина - Запорожская область 84 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 136 1
Доминикана - Доминиканская Республика 70 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3496 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 601 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2842 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Импортозамещение - параллельный импорт 489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2271 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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