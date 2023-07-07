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Neoflex Reporting
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 29
Neoflex Reporting и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукутина Елена 13 5
|Кузьмин Василий 11 5
|Фомичев Андрей 74 3
|Спаринапти Антон 16 3
|Маркова Светлана 43 3
|Лавров Виталий 22 2
|Занин Виталий 23 2
|Телятников Алексей 21 2
|Широких Алексей 72 2
|Стятюгин Роман 43 2
|Чернобыльская Анна 8 2
|Клоков Андрей 5 2
|Постоюк Екатерина 7 2
|Мурашкинцев Игорь 6 2
|Пучков Николай 5 2
|Лященко Алексей 3 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Добровинский Александр 48 1
|Мельников Алексей 74 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Сорокин Максим 16 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Ситников Николай 15 1
|Макаревич Николай 13 1
|Ульянов Николай 176 1
|Лавров Владимир 108 1
|Мусатов Антон 4 1
|Асратян Петр 36 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Карпов Сергей 55 1
|Воронин Павел 196 1
|Сивцев Илья 174 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Островская Светлана 1 1
|Серова Елена 320 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 1
|Ведомости 1452 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.