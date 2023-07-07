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Neoflex Reporting

Neoflex Reporting

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
22.06.2023 Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
19.06.2023 Neoflex представит решения для импортозамещения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
09.11.2020 Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО 1
30.01.2019 Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности 2
12.03.2018 Вышла новая версия Neoflex Reporting Big Data Edition 2
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 1
15.11.2016 «BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting 1
18.10.2016 «Неофлекс» автоматизировал расчет резервов в «Сетелем Банке» 1
06.09.2016 «Неофлекс» создала ИТ-инфраструктуру электронного факторинга для X5 1
29.08.2016 Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных 1
29.07.2014 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 2
14.11.2012 «Связь-Банк» создает хранилище данных на базе Neoflex Reporting 1
16.07.2012 Neoflex Reporting – единый "центр правды" для банка 2
22.05.2012 «Неофлекс» построила хранилище данных для «ВТБ Факторинг» 1
13.10.2011 «Неофлекс» внедряет систему построения обязательной отчетности в банке «БНП Париба» 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
03.08.2011 «Ханты-Мансийский банк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами на базе Neoflex Reporting 1
30.11.2010 «Неофлекс» построил систему обязательной отчетности для «ДжиИ Мани Банка» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

Neoflex Reporting и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 25
IBM - International Business Machines Corp 9692 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Microsoft Corporation 25741 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1756 3
9560 3
Diasoft - Диасофт 1133 3
ПрограмБанк 98 2
Фаматек 22 2
GoldenSource 4 2
Ростелеком 10915 2
SAP SE 5590 2
Dell EMC 5174 2
Oracle Corporation 7067 2
Directum - Директум 1259 2
SAP CIS - САП СНГ 867 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 2
АйТи 1518 2
Такском - Taxcom 254 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 2
Ramax - Рамакс 138 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 375 1
Google LLC 12648 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
SoftwareONE Group 108 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 194 1
Ventra - Вентра 49 1
Транснефть Технологии 21 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 149 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Integra 28 1
Sinto - Синто 12 1
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 11 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 506 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 5
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 4
ВТБ Факторинг 26 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 3
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 3
Альфа-Банк 1971 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
BMW Group 481 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1509 2
СДМ-Банк 73 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Верный - торговая сеть 325 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Интеркоммерц КБ 34 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Связной Банк 113 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Силовые машины 166 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3290 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1500 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
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Neoflex Datagram ETL-платформа 11 6
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Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
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Neoflex Integra 1 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 1
Neoflex GL 1 1
Лукутина Елена 13 5
Кузьмин Василий 11 5
Фомичев Андрей 74 3
Спаринапти Антон 16 3
Маркова Светлана 43 3
Лавров Виталий 22 2
Занин Виталий 23 2
Телятников Алексей 21 2
Широких Алексей 72 2
Стятюгин Роман 43 2
Чернобыльская Анна 8 2
Клоков Андрей 5 2
Постоюк Екатерина 7 2
Мурашкинцев Игорь 6 2
Пучков Николай 5 2
Лященко Алексей 3 2
Шадаев Максут 1209 2
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Чурсин Дмитрий 87 1
Сенаторов Михаил 42 1
Добровинский Александр 48 1
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