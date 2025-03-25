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Стятюгин Роман
Стятюгин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Андрей 71 13
|Серова Елена 320 8
|Занин Виталий 22 5
|Сенаторов Михаил 42 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Чернобыльская Анна 8 4
|Сотин Денис 205 3
|Путятинский Сергей 86 3
|Смирнов Александр 76 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Лавров Виталий 22 3
|Телятников Алексей 21 3
|Широких Алексей 72 3
|Михайлов Алексей 78 3
|Кибалко Кирилл 39 3
|Клоков Андрей 5 3
|Белышков Леонид 18 3
|Татару Виталий 14 3
|Яковлев Дмитрий 14 3
|Хургес Михаил 13 3
|Мурашкинцев Игорь 6 3
|Козлова Екатерина 6 3
|Коваленко Галина 3 3
|Лященко Алексей 3 3
|Глазков Александр 138 2
|Маркелов Константин 40 2
|Бар-Бирюкова Мария 98 2
|Патешман Виталий 42 2
|Кузякин Дмитрий 25 2
|Широкий Денис 20 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Рубцова Ольга 33 2
|Степанов Антон 69 2
|Федорец Андрей 19 2
|Назаров Алексей 71 2
|Синягин Максим 4 2
|Назипов Дмитрий 85 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Волков Геннадий 7 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 5
|Forbes - Форбс 840 1
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