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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стятюгин Роман


25.03.2025 VK запустила ИИ-сервис для маркетологов 1
27.11.2024 Интернет-провайдеры смогут оценить качество услуг с помощью сервиса VK 1
15.10.2024 Технологии VK помогут в благоустройстве Московской области 1
17.09.2024 В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
20.03.2024 VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ 1
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 1
24.04.2023 ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек 1
18.11.2022 Сервис для застройщиков от PREDICT получил премию CNews AWARDS 2022 за лучший ИИ-проект года на рынке недвижимости 1
13.07.2022 Технологии VK помогут застройщикам проектировать жилые комплексы и повышать продажи 1
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ 1
11.11.2020 В России собрали библиотеку эффективных примеров внедрения искусственного интеллекта 1
14.10.2020 Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам 1
21.09.2017 Mail.Ru Group и Frank RG исследовали влияние психотипа клиента на его финансовое поведение 1
15.03.2017 Mail.Ru Group разработала сервис клиентской аналитики для ритейла 1
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков 1
18.01.2016 Mail.Ru Group выделила в отдельное направление работу большими данными клиентов 1
07.11.2014 Каким может быть путь финансовой отрасли в сторону импортозамещения 1
30.10.2014 Информатизация банков: следующий год обещает быть грустным 1
01.10.2014 В России будет создана первая биржа данных 1
24.07.2014 Практику анализа больших данных в «Ланите» будет развивать дочерняя компания CleverData 1
02.10.2013 Роман Стятюгин - Не могу припомнить случая, когда наши отношения с клиентом носили бы краткосрочный характер 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 2
19.09.2013 Операционист банка станет финансовым консультантом 1
13.09.2013 Нужен ли российским банкам аутсорсинг АБС? 2
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
26.08.2011 Конференция CNews «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
05.04.2011 ИТ-весна в финсекторе: какие инновации выберут банки? 1
21.03.2011 Круглый стол «ИТ в финансовом секторе 2011: чего хочет бизнес» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Стятюгин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 901 18
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 17
VK - Mail.ru Group 3468 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 8
ПрограмБанк 95 7
IBM - International Business Machines Corp 9455 6
Neoflex - Неофлекс 221 6
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 5
Крок - Croc 1780 4
Directum - Директум 1104 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 3
Oracle Corporation 6730 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 3
Такском - Taxcom 242 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Стартелеком 13 3
Фаматек 22 3
Yandex - Яндекс 7509 3
Dell EMC 5037 2
Microsoft Corporation 24726 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
Корус Консалтинг ГК 1234 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 2
ОТР ГК - ОТР 2000 216 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 2
Software AG 198 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 2
АйТи 1376 2
Wacom 142 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Альфа-Банк 1784 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 11
ВТБ - ВТБ24 665 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 8
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 4
ГПБ - Газпромбанк 1095 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
Связной Банк 104 4
ББР банк - Балтийский Банк Развития 37 4
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 4
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 56 4
ПСБ - Промсвязьбанк 861 3
Абсолют Банк 234 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 243 3
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 3
Фора Банк 58 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 3
Стройкредит АКБ 35 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
Росэнергобанк 34 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
Barclays - Барклайс банк 7 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 8
Федеральное казначейство России 1792 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 18
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4059 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 4
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 36 13
Diasoft Flextera 57 5
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Apache Hadoop 436 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Diasoft FA# АБС 66 2
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 2
Neoflex Reporting 24 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 35 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iPhone 6 4862 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Diasoft Flextera BI 17 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
Такском Файлер 10 1
Такском Визор 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 835 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 4 1
Neoflex GL 1 1
Xerox FAS - Xerox Finance and Administration Services 2 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 33 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1807 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 48 1
Yandex DataSphere 26 1
Фомичев Андрей 71 13
Серова Елена 320 8
Занин Виталий 22 5
Сенаторов Михаил 42 4
Казарцев Алексей 27 4
Чернобыльская Анна 8 4
Сотин Денис 205 3
Путятинский Сергей 86 3
Смирнов Александр 76 3
Федечкин Эдуард 55 3
Лавров Виталий 22 3
Телятников Алексей 21 3
Широких Алексей 72 3
Михайлов Алексей 78 3
Кибалко Кирилл 39 3
Клоков Андрей 5 3
Белышков Леонид 18 3
Татару Виталий 14 3
Яковлев Дмитрий 14 3
Хургес Михаил 13 3
Мурашкинцев Игорь 6 3
Козлова Екатерина 6 3
Коваленко Галина 3 3
Лященко Алексей 3 3
Глазков Александр 138 2
Маркелов Константин 40 2
Бар-Бирюкова Мария 98 2
Патешман Виталий 42 2
Кузякин Дмитрий 25 2
Широкий Денис 20 2
Афанасьев Денис 71 2
Дробышевский Михаил 53 2
Рубцова Ольга 33 2
Степанов Антон 69 2
Федорец Андрей 19 2
Назаров Алексей 71 2
Синягин Максим 4 2
Назипов Дмитрий 85 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Волков Геннадий 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 146527 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1781 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Европа 21848 2
Азия - Азиатский регион 5576 2
Россия - СФО - Новосибирск 4358 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 2
Европа Западная 1482 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 2
Индия - Bharat 5493 1
Украина 7643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 719 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Россия - ПФО - Самарская область 1341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 9
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Кредитование - Сrediting - Заём 6784 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 4
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4187 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 398 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 2
НКО - Некоммерческая организация 512 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 2
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