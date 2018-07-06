Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сенаторов Михаил
Публикаций - 39, упоминаний - 58
Сенаторов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 3892 2
|SAP SE 3347 2
|Microsoft Corporation 12409 2
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 294 2
|Белый Ветер Цифровой 128 2
|Ланит ГК 1222 1
|KPMG - КПМГ 140 1
|Ростелеком Связьинвест 819 1
|АйТи 807 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|Software AG & IDS Scheer 137 1
|Газпромбанк - ГПБ 706 3
|Открытие ФК 543 2
|Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
|ВТБ - Транскредитбанк 77 2
|Банк Россия 57 1
|Linux OS 4553 1
|IBM System Z - IBM eServer zSeries 53 1
|IBM LinuxONE 9 1
|Apple iOS 5750 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
|Google Android 10773 1
|Symbian OS 834 1
|IBM z/OS 33 1
|ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
|Аитов Тимур 47 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Макаров Станислав 111 1
|Юрченко Евгений 75 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 3
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 2
|CNews Analytics 2072 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru