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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сенаторов Михаил



06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 3
05.07.2018 Экс-зампред Центробанка: Запуск новой платежной системы России на зарубежном решении провалился 3
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД 1
04.07.2014 В Центробанке РФ назначен зампред — куратор ИТ 1
13.11.2013 В Госдуме разработают SLA для ИТ-систем в госсекторе 1
09.10.2013 В ЦБ РФ утверждены ИТ-руководители 1
08.10.2013 Экс-CIO Центробанка перешел в «Газпром» 6
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
23.05.2012 Облачные АБС: на пороге перемен 2
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 5
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1
27.01.2012 Конференция CNews: "ИКТ в банках: глобальное обновление" 1
07.09.2011 Конференция CNews: «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
26.08.2011 Конференция CNews «ИТ и ИБ в финансовом секторе: практический подход» 1
23.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
26.08.2010 CNews - 10 лет: история успеха и поздравления читателей 1
24.08.2010 CNews TV. Михаил Сенаторов: CNews – издание более высокого уровня 1
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
02.06.2010 Судьба российской электроники и системного ПО: жаркий спор представителей госсектора. ВИДЕО 2
28.05.2010 Центробанк РФ: ИТ могли избавить нас от триллионных кредитов банкам 1
27.05.2010 CNews TV. М. Сенаторов: ИТ могли избавить ЦБ от необходимости триллионных кредитов банкам 1
22.08.2008 ИТ-рынок России: гонки на яхтах увлекают топ-менеджеров 3
29.07.2008 CNews FORUM 2008 обозначит ИТ-тренды в банках 2
28.07.2008 CNews TV. CNews FORUM 2008 обозначит ИТ-тренды в банках 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 1
14.04.2008 В.Жириновский вручит награду на CNews AWARDS 1
24.12.2007 4 марта откроется 5-ый саммит «Корпоративные ИТ-стратегии в России и СНГ» 1
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
19.11.2007 CNews Forum: прямая видеотрансляция завтра 1
14.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
09.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
19.10.2007 CNews Forum пройдет при поддержке Мининформсвязи 1
31.07.2007 Вышел августовский номер журнала CNews 1

Публикаций - 39, упоминаний - 58

Сенаторов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3892 2
SAP SE 3347 2
Microsoft Corporation 12409 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 294 2
Белый Ветер Цифровой 128 2
Ланит ГК 1222 1
KPMG - КПМГ 140 1
Ростелеком Связьинвест 819 1
АйТи 807 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
Software AG & IDS Scheer 137 1
Газпромбанк - ГПБ 706 3
Открытие ФК 543 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
ВТБ - Транскредитбанк 77 2
Банк Россия 57 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 27 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1393 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
Linux OS 4553 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 53 1
IBM LinuxONE 9 1
Apple iOS 5750 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Google Android 10773 1
Symbian OS 834 1
IBM z/OS 33 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
Аитов Тимур 47 2
Сапельников Сергей 100 2
Макаров Станислав 111 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Европа Восточная 1850 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 2
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Россия - СФО - Иркутская область 601 1
Европа Северная - Скандинавия 288 1
Канада 1421 1
Турция - Турецкая республика 1000 1
Испания - Королевство 1370 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 2
CNews Analytics 2072 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
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