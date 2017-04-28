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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сафронов Юрий


28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 2
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
10.06.2016 «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.04.2014 Когда мастер-данные придут в розницу? 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 2
17.04.2014 Российский ритейл не торопится с большими данными 1
16.04.2014 Управление лояльностью идет по пути эволюции 2

Публикаций - 61, упоминаний - 68

Сафронов Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
Webmoney 330 12
Citrix Systems 571 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Instabank - Инстабанк 12 10
IBM 3551 9
Custis 73 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Консист Бизнес Групп 58 8
CleverDATA 54 8
Polycom - Поликом Раша 301 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Ланит ГК 1159 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Инфокомпас 14 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Белый Ветер Цифровой 114 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 5
Samsung Electronics 5702 3
АйТи 752 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 2
Abbyy 796 2
SAP SE 3216 2
Газпромбанк - ГПБ 693 16
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
ВТБ Банк Москвы 372 13
Бинбанк 184 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 13
Уралсиб Банк 390 13
Спортмастер 116 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
МДМ Банк 150 12
Национальный банк Траст 96 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Visa International 1346 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 12
Башнефть ПАО АНК 90 10
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Медскан 12 9
Bayer AG - Байер 37 8
Сетелем Банк 25 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Белый Ветер 55 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
ВТБ24 583 7
ВкусВилл 48 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
En+ Group 17 5
Jones Day 15 5
Глобэкс банк 28 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 9
Федеральное казначейство России 766 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 5
Счётная палата РФ 460 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Apple iPad mini 375 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Dell EMC VNX 32 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Java - Язык программирования 1178 1
SQL - Язык программирования 434 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
OpenText Documentum 191 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft SQL Server 797 1
Мухин Максим 18 13
Шевченко Владимир 135 13
Леушев Андрей 63 13
Леоничев Алексей 14 13
Шестаков Александр 35 13
Дегтярев Алексей 54 13
Потёмкин Роман 20 13
Базалей Наталья 14 13
Кравченко Денис 24 13
Свердлов Михаил 29 13
Патрин Максим 31 13
Гуральников Сергей 161 13
Тищенко Юрий 14 12
Пиляр Елена 21 12
Алябьев Андрей 27 12
Муравлев Александр 15 12
Халяпин Сергей 77 12
Грибанов Юрий 24 12
Хрусталев Александр 31 12
Прохоров Фёдор 78 12
Левиков Антон 68 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Асратян Петр 35 12
Подкопаев Олег 24 12
Коротнев Константин 31 12
Михалев Павел 20 12
Гаттаров Руслан 117 11
Фридман Илья 41 11
Калюжный Игорь 24 10
Елистратов Николай 90 9
Плешков Алексей 42 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Лысенко Эдуард 209 9
Смирнов Александр 44 8
Стрелова Ольга 32 8
Малышев Александр 31 8
Мельникова Алиса 29 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Реймер Денис 49 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
Россия - Челябинская область 659 11
Восточная Европа 1682 10
Казахстан - Республика 2641 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Калужская область 574 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 44
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Apps4All 25 7
CNews Analytics 1991 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 291 19
CNews APPWards 36 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766341, в очереди разбора - 670027.
Создано именных указателей - 46354.
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