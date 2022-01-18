Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИАЦ
Медицинские информационно-аналитические центры
Публикаций - 134, упоминаний - 202
МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
|Дегтерева Мария 25 17
|Зингерман Борис 35 12
|Захаров Павел 59 10
|Лысенко Эдуард 226 9
|Васильев Сергей 39 8
|Козлов Михаил 167 8
|Брагин Павел 22 8
|Межов Игорь 16 8
|Симаков Олег 109 7
|Герасимов Александр 43 7
|Шибаев Александр 17 7
|Орлов Геннадий 16 7
|Корчагин Руслан 23 7
|Переверзев Михаил 20 7
|Лебедев Георгий 50 6
|Головин Леонид 25 6
|Ивакин Роман 56 6
|Сафронов Роман 35 6
|Рудаков Денис 31 5
|Крючков Максим 7 5
|Бессольцев Михаил 10 5
|Аншина Марина 76 5
|Соловьев Владимир 102 5
|Антонов Александр 75 5
|Гайдуков Алексей 24 5
|Макаров Владимир 69 5
|Зеленовская Анна 7 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Серова Елена 317 4
|Князев Александр 13 4
|Бойко Елена 166 4
|Трофимова Татьяна 6 4
|Владзимирский Антон 9 4
|Важнов Алексей 7 3
|Дюбанов Анатолий 88 3
|Вафин Адель 6 3
|Албычев Александр 78 3
|Афанасьев Александр 20 3
|Скворцова Вероника 66 3
|Образцов Алексей 9 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 11
|Эксперт ГК 13 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 3
|Gartner 3266 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru