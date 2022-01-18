Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1

Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1

В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 2

Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1

Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1

Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 1

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1

Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области 1

МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 3

Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1

Северная столица создает электронную медицинскую карту петербуржца 1

Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 2

Как регионы борются с очередями в медучреждениях 10