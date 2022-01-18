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МИАЦ
Медицинские информационно-аналитические центры



18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 3
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков 5
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 2
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

Мы нашли способ упростить работу участкового врача

 1
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 2
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 3
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 2
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
09.01.2020 Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 3
27.09.2019 Решение «БАРС Груп» помогло цифровизации онкослужбы Саратовской области 1
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
25.12.2018 «БАРС Груп» создала систему мониторинга родовспоможения в Ставрополе 1
26.09.2018 Северная столица создает электронную медицинскую карту петербуржца 1
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
18.12.2017 «Барс Груп» обеспечила в Саратовской области вызов врача на дом через портал госуслуг 1
06.12.2017 Жители Калмыкии смогут записаться к врачу через портал госуслуги 2
20.07.2017 ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 10
25.05.2017 Республика Бурятия внедрила единый сервис записи на прием к врачу и личный кабинет пациента 1
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 1

Публикаций - 134, упоминаний - 202

МИАЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Уютерра - ПланетаСтрой 25 8
5504 6
1С-ИжТиСи 4911 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 5
Телеком-защита 48 5
Microsoft Corporation 22022 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 4
InterSystems - ИнтерСистемз 130 4
Softline - Софтлайн 1830 3
Крок - Croc 1591 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 49 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 3
Открытые технологии 535 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 506 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
Сван 23 2
Доктор рядом - Doc+ 44 2
Intel Corporation 11020 2
Netrika - Нетрика 98 2
Agfa Gevaert 60 2
Dell EMC Россия 23 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 512 2
Netrika - Нетрика Медицина 11 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 306 2
Парус Корпорация 419 2
IBM - International Business Machines Corp 8814 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 217 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 167 1
Philax - Филакс 11 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 24 1
Schneider Electric 483 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
ViewSonic 298 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 210 1
Schneider Electric Secure Power 47 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 15 1
Google LLC 9836 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 1
Ростелеком БФТ Проект 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 7
Мосводоканал 51 6
Ренессанс Страхование 78 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Ингосстрах СПАО 282 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 2
Медскан - сеть клиник 13 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 8 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Roche Holding - Холдинг Рош 18 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 94 1
Аэрофлот 625 1
РЖД - Российские железные дороги 1401 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 273 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 27 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 4 1
L’Oreal 53 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Снежная Королева 43 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
Газпром нефть 406 1
Открытие ФК 2003 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 9
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 93 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 79 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2404 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 74 3
Правительство Тюменской области 68 2
Правительство Челябинской области 38 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7612 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1265 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 66 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 43 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 103 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 1
ТЦМК - Территориальный центр медицины катастроф ГБУЗ СО 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 6989 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Правительство Москвы 1485 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 18
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 274 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2388 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3270 6
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 82 6
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 114 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 4
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 56 3
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 56 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 32 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5633 2
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 2
ARM64 - Архитектура процессора 1223 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 517 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 307 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1985 2
Лоскутная автоматизация - Зоопарк ИТ-систем 72 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 303 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 54 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 10 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 104 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7200 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 269 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 1
Мобильное приложение - Mobile app 2558 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 137 1
ЕРМ - Единое рабочее место 14 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 388 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 128 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 138 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2140 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 797 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1349 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 321 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 381 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 94 4
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 3
СП.АРМ 23 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1675 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 736 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 21 2
Linux - Debian GNU 326 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 25 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 161 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1208 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1484 2
Intel Itanium 612 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 206 2
Linux OS 7448 2
InterSystems HealthShare 17 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 568 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 2
VMware vSphere 323 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 36 1
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 42 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 31 1
ЭОС Дело СЭД 1698 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 11 1
IBM Watson 136 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 17 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 1
VMware View 46 1
InterSystems Cache 81 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 15 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 1
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 1
Apple iOS 6291 1
Google Android 11667 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 1
Дегтерева Мария 25 17
Зингерман Борис 35 12
Захаров Павел 59 10
Лысенко Эдуард 226 9
Васильев Сергей 39 8
Козлов Михаил 167 8
Брагин Павел 22 8
Межов Игорь 16 8
Симаков Олег 109 7
Герасимов Александр 43 7
Шибаев Александр 17 7
Орлов Геннадий 16 7
Корчагин Руслан 23 7
Переверзев Михаил 20 7
Лебедев Георгий 50 6
Головин Леонид 25 6
Ивакин Роман 56 6
Сафронов Роман 35 6
Рудаков Денис 31 5
Крючков Максим 7 5
Бессольцев Михаил 10 5
Аншина Марина 76 5
Соловьев Владимир 102 5
Антонов Александр 75 5
Гайдуков Алексей 24 5
Макаров Владимир 69 5
Зеленовская Анна 7 5
Шевченко Владимир 135 5
Серова Елена 317 4
Князев Александр 13 4
Бойко Елена 166 4
Трофимова Татьяна 6 4
Владзимирский Антон 9 4
Важнов Алексей 7 3
Дюбанов Анатолий 88 3
Вафин Адель 6 3
Албычев Александр 78 3
Афанасьев Александр 20 3
Скворцова Вероника 66 3
Образцов Алексей 9 3
Россия - Российская федерация - РФ 101221 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 9
Россия - ЦФО - Ярославская область 562 9
Россия - ПФО - Самарская область 865 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 534 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1277 6
Того - Тоголезская Республика 8096 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1581 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 996 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 975 5
Россия - ЦФО - Владимирская область 564 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 905 4
Россия - ПФО - Пензенская область 464 4
Россия - ЦФО - Тульская область 948 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 947 4
Россия - УФО - Челябинская область 908 4
Россия - УФО - Курганская область 361 4
Европа 9824 3
Россия - СФО - Иркутская область 794 3
Европа Западная 1324 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 604 3
Россия - УФО - Свердловская область 1075 3
Россия - ЮФО - Севастополь 462 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 500 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 450 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 663 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1877 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 822 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 2
Россия - ЦФО - Курская область 455 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 428 2
Прибалтика - Балтия 1254 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1167 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1312 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 501 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 153 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1361 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 3
Информационное общество - Государственная программа 1151 3
Торговля розничная 408 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 40 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2090 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 2
Человеческий фактор 455 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5825 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 18 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
Бережливая поликлиника 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 11
Эксперт ГК 13 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 3
Gartner 3266 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 5
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 6 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 19
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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