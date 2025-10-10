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МИАЦ Медицинские информационно-аналитические центры

СОБЫТИЯ


10.10.2025 Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»

Государственное учреждение здравоохранения «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО

24.11.2020 Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -

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орию болезни или просто неверно передать информацию. В таком случае преемственность оказываемой медицинской помощи нарушается, а вслед за этим снижается и ее качество. Максим Корогод, и.о. начальника МИАЦ Министерства здравоохранения Краснодарского края Следующий сценарий — когда специалист одной медицинской организации сканирует документы пациента и отправляет их в другую медицинскую орган
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области

«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспеч
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза

Ажиотаж вокруг ИТ-тендера МИАЦа Как выяснил CNews, поставкой российских компьютеров в государственный «Медицинский инфо
14.03.2017 В ЯНАО автоматизирован мониторинг в сфере здравоохранения

форм, работы в этом направлении продолжаются. При этом формы для проведения такого рода мониторинга МИАЦ ЯНАО разрабатывает своими силами с использованием предусмотренного в системе «Парус» кон
16.02.2017 «АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ

ых данных подключились к онлайн-сервису «АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс-Безопасность». Теперь Медицинский информационно-аналитический и лабораторный центр города контролирует процесс защи
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения

» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута региональная интеграционна
05.08.2014 В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения

развитие комплексная информатизация здравоохранения. Проект, основанный на современных технологиях (в том числе компании «БАРС Груп»), осуществил ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГАУЗ МИАЦ) субъекта в рамках федеральной и региональной программ модернизации этой сферы. К имеющимся в распоряжении области решениям «БАРС.Мониторинг здравоохранения» и «БАРС.Бюджет-Отчётность
27.03.2014 МТС объединила телемедицинской сетью районные больницы Амурской области

астной детской клинической больнице и к Амурскому медицинскому информационно-аналитическому центру (АМИАЦ) подключены семь больниц, расположенных в удаленных районах области. Как рассказали CNe
28.01.2014 Воронежский МИАЦ стал пользователем веб-видеоконференций VideoMost

Компания Spirit объявила об использовании бюджетным учреждением здравоохранения «Воронежский медицинский информационно-аналитический центр» (ВМИАЦ) облачного сервиса многоточечных веб-видеоконференций VideoMost. Медицинский информационно-аналитический центр использует версию программного продукта VideoMost, которая позволяет объедин
21.01.2014 В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения

рмационной системы «Мони-торинг здравоохранения» на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8» для Медицинско-го информационно-аналитического центра Владимирской области. Система построена по

02.11.2012 МТС построила телемедицинскую сеть для лечения детей-пациентов травмотологических центров на трассе «Амур»

ной телемедицинской сети, связывающей также Амурский медицинский информационно-аналитический центр (АМИАЦ) и травмотологические центры, расположенные вдоль трассы М58 «Амур» (Чита-Хабаровск). П
02.07.2012 Softline развернула платформу виртуализации VMware vSphere5 в Якутском республиканском МИАЦ

ства здравоохранения республики и лечебными учреждениями. В ходе проекта специалисты Softline в ЦОД медицинского информационно-аналитического центра, объединяющего 20 серверов на двух территори

Публикаций - 192, упоминаний - 275

МИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 28
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 26
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 18
9594 17
InterSystems - ИнтерСистемз 137 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Microsoft Corporation 25775 12
БАРС Груп 579 12
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
Уютерра - ПланетаСтрой 26 10
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Парус Корпорация 206 7
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 6
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Agfa Gevaert 68 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 5
Сван 30 5
Телеком-защита 54 5
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 4
МегаФон 10742 4
SAP SE 5601 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Крок - Croc 1964 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 4
СП.АРМ 58 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
Открытые технологии 732 4
БизнесИнформТехнологии 9 3
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 15
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 15
Мосводоканал МГУП 69 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 8
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 4
Фармстандарт АО 48 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 2
Дмитровская областная больница 7 2
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 2
Новая поликлиника 3 2
Барс груп - БАРС Медицина 12 2
Мостовик НПО 8 2
Микроген НПО 11 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Альфа-Банк 1979 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Татнефть 243 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Инвитро - Invitro 84 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 82
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 77
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 6
Администрация Краснодарского края 64 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 4
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 3
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 127
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 46
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 37
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 19
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 14
MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 50 14
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 14
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 70
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 18
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 12
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 12
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 12
Linux OS 11533 11
InterSystems HealthShare 28 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 6
ЕМИАС Электронный рецепт 90 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
1С:Медицина 53 5
Здравоохранение электронное - программа 36 5
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 5
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 5
InterSystems Cache 144 4
Парус Бюджет 71 4
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 6 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 16882 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 4
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 4
InterSystems Ensemble 59 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 8 3
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 3
Apple iPad 4011 3
Дегтерева Мария 28 27
Зингерман Борис 39 17
Захаров Павел 60 16
Симаков Олег 113 14
Лысенко Эдуард 317 13
Переверзев Михаил 19 12
Васильев Сергей 69 11
Лебедев Георгий 57 11
Орлов Геннадий 16 11
Брагин Павел 25 10
Межов Игорь 16 10
Козлов Михаил 182 10
Макаров Владимир 78 10
Сафронов Роман 36 9
Гайдуков Алексей 23 9
Шибаев Александр 18 9
Герасимов Александр 46 9
Ивакин Роман 57 8
Бессольцев Михаил 11 8
Дюков Андрей 21 8
Головин Леонид 26 8
Корчагин Руслан 23 8
Столбов Андрей 22 7
Островский Владимир 25 6
Кадников Вячеслав 20 6
Зеленовская Анна 7 6
Соловьев Владимир 108 6
Владзимирский Антон 13 6
Антонов Александр 77 6
Серова Елена 320 6
Важнов Алексей 8 5
Абрамов Виктор 12 5
Фишер Андрей 75 5
Скворцова Вероника 69 5
Шевченко Владимир 153 5
Когай Евгений 12 5
Крючков Максим 9 5
Аншина Марина 79 5
Рудаков Денис 31 5
Суслов Константин 23 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 27
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 19
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 19
Россия - ПФО - Самарская область 1577 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 15
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 15
Европа 24963 14
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 16
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 14
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 5
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 4
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 3
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 2
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Кварц ННИПИ - Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт - Горьковский научно–исследовательский приборостроительный институт 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
Микроинформ 36 1
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 1
ТАУ - Тольяттинская академия управления 3 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
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