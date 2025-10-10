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МИАЦ Медицинские информационно-аналитические центры
СОБЫТИЯ
|10.10.2025
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Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»
Государственное учреждение здравоохранения «Амурский медицинский информационно-аналитический центр» продолжает проект внедрения отечественного ПО
|24.11.2020
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Максим Корогод, МИАЦ Краснодарского края -
Мы нашли способ упростить работу участкового врача
орию болезни или просто неверно передать информацию. В таком случае преемственность оказываемой медицинской помощи нарушается, а вслед за этим снижается и ее качество. Максим Корогод, и.о. начальника МИАЦ Министерства здравоохранения Краснодарского края Следующий сценарий — когда специалист одной медицинской организации сканирует документы пациента и отправляет их в другую медицинскую орган
|05.11.2020
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«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области
«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспеч
|13.07.2020
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Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза
Ажиотаж вокруг ИТ-тендера МИАЦа Как выяснил CNews, поставкой российских компьютеров в государственный «Медицинский инфо
|14.03.2017
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В ЯНАО автоматизирован мониторинг в сфере здравоохранения
форм, работы в этом направлении продолжаются. При этом формы для проведения такого рода мониторинга МИАЦ ЯНАО разрабатывает своими силами с использованием предусмотренного в системе «Парус» кон
|16.02.2017
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«АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ
ых данных подключились к онлайн-сервису «АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс-Безопасность». Теперь Медицинский информационно-аналитический и лабораторный центр города контролирует процесс защи
|12.01.2017
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Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения
» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута региональная интеграционна
|05.08.2014
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В Брянской области продолжается комплексная информатизация здравоохранения
развитие комплексная информатизация здравоохранения. Проект, основанный на современных технологиях (в том числе компании «БАРС Груп»), осуществил ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГАУЗ МИАЦ) субъекта в рамках федеральной и региональной программ модернизации этой сферы. К имеющимся в распоряжении области решениям «БАРС.Мониторинг здравоохранения» и «БАРС.Бюджет-Отчётность
|27.03.2014
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МТС объединила телемедицинской сетью районные больницы Амурской области
астной детской клинической больнице и к Амурскому медицинскому информационно-аналитическому центру (АМИАЦ) подключены семь больниц, расположенных в удаленных районах области. Как рассказали CNe
|28.01.2014
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Воронежский МИАЦ стал пользователем веб-видеоконференций VideoMost
Компания Spirit объявила об использовании бюджетным учреждением здравоохранения «Воронежский медицинский информационно-аналитический центр» (ВМИАЦ) облачного сервиса многоточечных веб-видеоконференций VideoMost. Медицинский информационно-аналитический центр использует версию программного продукта VideoMost, которая позволяет объедин
|21.01.2014
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В МИАЦ Владимирской области создана система мониторинга здравоохранения
рмационной системы «Мони-торинг здравоохранения» на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8» для Медицинско-го информационно-аналитического центра Владимирской области. Система построена по
|02.11.2012
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МТС построила телемедицинскую сеть для лечения детей-пациентов травмотологических центров на трассе «Амур»
ной телемедицинской сети, связывающей также Амурский медицинский информационно-аналитический центр (АМИАЦ) и травмотологические центры, расположенные вдоль трассы М58 «Амур» (Чита-Хабаровск). П
|02.07.2012
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Softline развернула платформу виртуализации VMware vSphere5 в Якутском республиканском МИАЦ
ства здравоохранения республики и лечебными учреждениями. В ходе проекта специалисты Softline в ЦОД медицинского информационно-аналитического центра, объединяющего 20 серверов на двух территори
МИАЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтерева Мария 28 27
|Зингерман Борис 39 17
|Захаров Павел 60 16
|Симаков Олег 113 14
|Лысенко Эдуард 317 13
|Переверзев Михаил 19 12
|Васильев Сергей 69 11
|Лебедев Георгий 57 11
|Орлов Геннадий 16 11
|Брагин Павел 25 10
|Межов Игорь 16 10
|Козлов Михаил 182 10
|Макаров Владимир 78 10
|Сафронов Роман 36 9
|Гайдуков Алексей 23 9
|Шибаев Александр 18 9
|Герасимов Александр 46 9
|Ивакин Роман 57 8
|Бессольцев Михаил 11 8
|Дюков Андрей 21 8
|Головин Леонид 26 8
|Корчагин Руслан 23 8
|Столбов Андрей 22 7
|Островский Владимир 25 6
|Кадников Вячеслав 20 6
|Зеленовская Анна 7 6
|Соловьев Владимир 108 6
|Владзимирский Антон 13 6
|Антонов Александр 77 6
|Серова Елена 320 6
|Важнов Алексей 8 5
|Абрамов Виктор 12 5
|Фишер Андрей 75 5
|Скворцова Вероника 69 5
|Шевченко Владимир 153 5
|Когай Евгений 12 5
|Крючков Максим 9 5
|Аншина Марина 79 5
|Рудаков Денис 31 5
|Суслов Константин 23 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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