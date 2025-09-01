Разделы

КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича

КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича

УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 2
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 1
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 159 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 60 5
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 5
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 47 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1290 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4467 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2373 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 846 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5837 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 191 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 356 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 166 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4809 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6675 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7214 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 255 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1297 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 561 3
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 511 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 1
Приндуль Олеся 5 2
Чумакова Лейла 4 1
Васин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153598 5
Россия - СФО - Кемеровская область 968 5
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 55 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 545 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10487 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54056 4
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 460 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 550 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 869 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10380 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
