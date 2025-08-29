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Россия Кузбасс Кузнецкий угольный бассейн

Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн

"Трудовые люди Кузбасса", 1960-61 гг. Гландин Алексей Леонидович "Трудовые люди Кузбасса", 1960-61 гг. Гландин Алексей Леонидович
"Домны Кузбасса", 1947 г. Самохвалов Александр Николаевич "Домны Кузбасса", 1947 г. Самохвалов Александр Николаевич
В.И. Лукин. "Уголь Кузбасса". 1938 год. В.И. Лукин. "Уголь Кузбасса". 1938 год.
"Трудовые люди Кузбасса", 1960-61 гг. Гландин Алексей Леонидович

СОБЫТИЯ


29.08.2025 Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции

Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе две новые базовые станции. Обе построены в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Более 300 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE.
18.06.2025 «МегаФон» усовершенствовал работу более 200 базовых станций в Кузбассе

бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и скверах, на остановках общественного транспорта, автодорогах и на других объектах городской инфраструктуры. Теперь кузбассовцы могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в месс
22.05.2025 Кузбассовцы предпочитают домашний и мобильный интернет от одного оператора

ргентных, то есть пользующихся одновременно мобильной связью и домашним интернетом, абонентов МТС в Кузбассе на начало мая 2025 г. увеличилось год к году на 35%. А доля таких абонентов от общег
14.05.2025 «МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер

тивно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и машиностроение. А еще Кузбасс – это центр горнолыжного отдыха в России, на который приходится более 70% от общего о
12.05.2025 Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и модернизация электронного документооборота. О
21.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы

одовой показатель на 49%. Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Кузбасс занимает первую строчку рейтинга сибирских регионов. Далее следуют красноярцы и томич
31.03.2025 Кузбасс стал одним из лидеров по числу запущенных в России отечественных базовых станции LTE

вые 200 единиц оборудования российского вендора «Иртея» получили 37 регионов, в число которых вошел Кузбасс. На сегодня в Кемеровской области выведено в эфир 15 базовых станций стандарта LTE, р
20.02.2025 За год МТС заблокировала в Кузбассе на 60% больше спам-звонков

предупредит его об этом голосовым сообщением. «Машина» подключается к разговору только с согласия абонента. «Мы видим, что год от года количество заблокированных нежелательных вызовов абонентам МТС в Кузбассе значительно растет. В их числе и звонки от возможных злоумышленников, которых удается отфильтровывать с каждым разом все больше. Кроме того, состоявшийся разговор теперь может оцениват
29.01.2025 Кузбасс делает шаг вперед: внедрение современной системы лицензирования в алкогольной отрасли

В конце 2024 г. в Кузбассе компания ООО «Информационные системы и сервисы» завершила разработку информационной системы в области лицензирования алкогольной продукции. Система позволяет подавать заявления на выда
29.01.2025 МТС: кузбассовцы предпочитают проводить созвоны ближе к концу рабочего дня

всего онлайн-собраний. В среднем же кузбассовцы начинают рабочие встречи и онлайн-обучение с самого утра, в 8:00, и заканчивают в 22:00. Количество сессий на российской платформе по итогам 2024 г. в Кузбассе выросло в три раза. Самыми активными пользователями стали организации из сферы здравоохранения (40% от всех сессий), высшего и дополнительного образования (25%). Чаще всего платформу о
16.01.2025 Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика

ПАО «МТС» сообщает, что первая в Кузбассе и одна из первых в России базовая станция LTE отечественного производства, установленная в селе Верх-Егос в Прокопьевском муниципальном округе, успешно проходит испытания. Жители села

24.12.2024 МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции

словиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. Одним из первых регионов, где испытывают отечественные базовые станции, стала Кемеровская область. «В Кузбассе новое оборудование мы запускаем в разных районах – прежде всего там, где в этом есть необходимость. В основном, это небольшие населенные пункты. За счет «ИРТЕИ» мы существенно расширим
01.11.2024 Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз

компании МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. В Кузбассе закупки отечественных облаков выросли в 2,6 раза год к году. Об этом CNews сообщили

19.09.2024 За лето 2024 г. МТС в Кузбассе заблокировала в два раза больше спам-звонков

асности прямо во время разговора с мошенником, если он все же состоится», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Кузбассе с начала 2023 г. превысил 6,6 млн минут или более 12,5 лет несостоявшихся разговоров.
15.07.2024 В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров

стребованы на рынке труда». Илья Середюк, врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса, сказал: «Кузбасс давно и продуктивно сотрудничает со Сбером, мы успешно развиваем совместные проекты.

27.04.2024 С начала года МТС в Кузбассе заблокировала на 40% больше спам-звонков

ым – безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране. «По итогам 2023 г. с помощью антиспам-решений МТС заблокировала в Кузбассе 18,4 млн нежелательных вызовов, и вклад «Защитника» здесь очень существенный. Поэтому в этом году мы сделали часть его функционала доступной для абонентов всех операторов в виде одноим
10.04.2024 Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку

бщаться и обмениваться информацией, находясь при этом за сотни километров друг от друга», – сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов. Для онлайн-старта космической недели в Кузбассе не случайно был выбран город Прокопьевск и Школа №1 — она носит имя Бориса Волынова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Именно здесь он окончил 10-й класс, затем начал

22.12.2023 Кузбасский бизнес стал в 1,5 раза чаще пользоваться облачными сервисами

рожного строительства, пищевой и добывающей промышленности. Самой востребованной облачной услугой в Кузбасссе, как и в стране в целом, остается виртуальная инфраструктура. Так, в облако МТС сво
25.10.2023 Кузбассовцы стали в три раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

с по LTE) и VoWiFi (голос по WiFi) за это же время выросло на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС. В период с августа по октябрь 2023 г. практически каждый третий звонок, совершаемый в Кузбассе, происходил посредством VoLTE. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33%

, на лестничных площадках, в общих карманах. В жилом фонде с общедомовым имуществом такие приборы, как правило, находятся в щитовых, подвале или на фасаде здания. «Цифровизация учета электроэнергии в Кузбассе продолжается. Умные решения «Ростелекома» для ключевой отрасли ЖКХ упорядочивают большой объем данных, формируют прозрачность энергопотребления и расчетов. Благодаря интеграции техноло
26.06.2023 МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды

ль» и парка «Приморский» сеть LTE», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. В разгар пляжного сезона МТС модернизировала мобильную сеть и в других местах активного отдыха у воды в Кузбассе, разогнав скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Например, в Кемерове можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом и при этом легко серфить в сети на берегу Красного озера, а

14.02.2023 МТС запустила сеть LTE на территории комплекса «Кузбасс-арена»

МТС запустила сеть LTE на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове. Теперь во всех его помещениях спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным

09.11.2022 Количество умных гаджетов в сети интернета вещей МТС в Кузбассе выросло на треть

ановила почти в 400 домах умные общедомовые узлы учёта холодной воды. Система помогает свести потери ресурсов к минимуму и оперативно реагировать на внештатные ситуации на сети. Также МТС тестирует в Кузбассе датчики открытия люков тепловых камер и канализационных колодцев, крышки которых нередко становятся объектам кражи. «Мы развернули крупнейшую в регионе сеть NB-IoT. Она работает на все
26.10.2022 Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе

количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Кузбассе доля транзакций с помощью смартфона или умных часов составляет 9,9% от общего количества карточных платежей. Это выше, чем в среднем по России. К примеру, в Москве и Московской области
07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс»

В Кузбассе завершено внедрение региональной цифровой платформы в области спорта – «ИС.АРЕНА – Кузбасс». Новая информационная система «ИС.АРЕНА – Кузбасс» – это единая цифровая плат
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий

зации федерального регистра необходимо обеспечить информационный обмен со смежными системами, в том числе интеграцию с региональными сегментами государственной информационной системы здравоохранения. Кузбасс одним из первых подключился к реализации федеральной задачи. К лету 2020 года в базах данных региона накопилось более 90 тысяч записей о льготах граждан, предоставленных Пенсионным фонд
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона

ии для коммунальных служб, повышения доступности медицинской помощи населению. Как отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер, в рамках подписанного ранее соглашения Кузбасс и «Ростех» планируют сотрудничать по нескольким направлениям. В настоящий момент определен предварительный перечень из десяти приоритетных областей, по которым в ближайшее время будут с
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе

МТС сообщил об итогах развития сети фиксированной связи в Кузбассе. Как рассказали CNews в компании, всего с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Кемерово и Новокузнецке более 13 млн руб., в ре
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе

, в Бишкек и Худжанд из Новосибирска. Более половины купленных билетов (52%) в розничной сети МТС в Кузбассе пришлись на эти направления. Средний чек на авиаперелеты снизился по сравнению с ана
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе

исты Tele2 модернизировали центр коммутации, построили новые базовые станции и смонтировали дополнительное оборудование на действующих объектах. Пользователям высокоскоростного мобильного интернета в Кузбассе Tele2 предлагает четыре тарифных плана: «Черный», «Очень черный», «Самый черный» и «Сверхчерный». Они включают пакеты минут для звонков на все номера России и различные объемы интернет
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС

Компания МТС сообщила об итогах развития розничной сети: в 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС, в том числе в отдаленных населенных пунктах Кемеровской области. МТС продолжает развитие Розничной сети под собственным брендом, уделяя особ
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно

ности абонентов МТС в Кемеровской области, можно с уверенностью сказать, что наши мобильные сервисы связи пользуются большим спросом среди жителей региона. В среднем каждый активный пользователь 4G в Кузбассе скачивает 5 ГБ информации ежемесячно, что эквивалентно более 1 000 музыкальных треков. А ежедневный интернет-трафик в сети МТС сегодня составляет почти 3 ТБ, что примерно равно 3 000 ч
02.11.2010 «Ростелеком» предоставит услуги доступа в интернет компании «СУЭК–Кузбасс»

«Ростелеком» заключил контракт на оказание услуг доступа в сеть интернет с крупнейшим угледобывающим предприятием России – «Сибирской Угольно-Энергетической компанией – Кузбасс». Условия контракта предполагают предоставление гарантированной полосы пропускания трафика, вне зависимости от времени суток, дня недели и загрузки сети оператора. Как отмечают в операт
14.01.2008 В Кузбассе начнут строительство двух площадок технопарка

подписал распоряжение о включении Кемеровской области в государственную программу «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Как пишет ИА Regnum, на базе строящегося в Кузбассе технопарка уже собрано около 100 инновационных проектов, многие из которых связаны с глубокой переработкой угля. Осенью начали действовать три бизнес-инкубатора: агропромышленный, «Уго
07.08.2003 "Би Лайн GSM" в Кузбассе - 200 тыс. абонентов

Пресс-служба ОАО «ВымпелКом» сообщила сегодня, что к сети «Би Лайн GSM» в Кемерово подключились 200 тыс. абонентов. За последние шесть месяцев число абонентов компании в Кузбассе увеличилось более чем в два раза. Сегодня 18 из 20 городов Кузбасса (кроме Гурьевска и Салаира) охвачены сетью оператора, ведется работа по покрытию основных автомагистралей области. И
10.02.2003 «Би Лайн GSM»: 100 тысяч абонентов в Кузбассе

тать в стандарте GSM 900/1800 на территории Кемеровской области и предоставлять жителям Кузбасса качественную мобильную связь, а также широкий спектр современных дополнительных услуг. За год работы в Кузбассе Кемеровский филиал «Би Лайн GSM» доказал, что сотовая связь может быть доступна самому широкому кругу пользователей. Приход крупного национального оператора на местный рынок способство

Публикаций - 177, упоминаний - 213

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
МегаФон 10742 39
Ростелеком 10948 24
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 12
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 6
МТС - Иртея 146 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Samsung Electronics 11064 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4676 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
9594 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Шахты 0 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
ТехноКом ГК 14 1
ИИ-Технологии 309 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
iiko - айко 62 1
Инталев - Intalev 275 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
АвтоТрекер 104 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
TDK 112 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
НЭТА 37 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 5
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 5
СУЭК Кузбасс 5 4
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 2
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Мортон 26 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Красное озеро - горнолыжный курорт 2 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова 1 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 10 1
Стройдорэкспорт ДСК 3 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
СДС Холдинг - Салек - разрез Восточный 1 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
МаррТЭК - Разрез Степановский 2 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Федеральное казначейство России 1949 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Междуреченский водоканал МУП 5 1
Администрация города Кемерово 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 60
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
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Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Рустория 1 1
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Huawei Softswitch 7 1
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МТС ВОЛС 19 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 1
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Ширяева Олеся 24 8
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Волошина Вера 2 2
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Симаткина Светлана 71 2
Шкарабейников Максим 2 2
Груша Георгий 5 2
Орловский Виктор 408 2
Зорин Александр 51 2
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Богомаз Оксана 3 1
Филимонов Сергей 46 1
Зубков Виктор 49 1
Фролов Сергей 36 1
Исаев Александр 35 1
Пантелеев Илья 25 1
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Гришуткина Татьяна 2 1
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Горшков Александр 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 91
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
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