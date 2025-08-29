Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн

Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе две новые базовые станции. Обе построены в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Более 300 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE.

«МегаФон» усовершенствовал работу более 200 базовых станций в Кузбассе бизнес‑центрах, медицинских, государственных и образовательных учреждениях, парках и скверах, на остановках общественного транспорта, автодорогах и на других объектах городской инфраструктуры. Теперь кузбассовцы могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с высоким качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в месс

Кузбассовцы предпочитают домашний и мобильный интернет от одного оператора ргентных, то есть пользующихся одновременно мобильной связью и домашним интернетом, абонентов МТС в Кузбассе на начало мая 2025 г. увеличилось год к году на 35%. А доля таких абонентов от общег

«МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер тивно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и машиностроение. А еще Кузбасс – это центр горнолыжного отдыха в России, на который приходится более 70% от общего о

Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и модернизация электронного документооборота. О

Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы одовой показатель на 49%. Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Кузбасс занимает первую строчку рейтинга сибирских регионов. Далее следуют красноярцы и томич

Кузбасс стал одним из лидеров по числу запущенных в России отечественных базовых станции LTE вые 200 единиц оборудования российского вендора «Иртея» получили 37 регионов, в число которых вошел Кузбасс. На сегодня в Кемеровской области выведено в эфир 15 базовых станций стандарта LTE, р

За год МТС заблокировала в Кузбассе на 60% больше спам-звонков предупредит его об этом голосовым сообщением. «Машина» подключается к разговору только с согласия абонента. «Мы видим, что год от года количество заблокированных нежелательных вызовов абонентам МТС в Кузбассе значительно растет. В их числе и звонки от возможных злоумышленников, которых удается отфильтровывать с каждым разом все больше. Кроме того, состоявшийся разговор теперь может оцениват

Кузбасс делает шаг вперед: внедрение современной системы лицензирования в алкогольной отрасли В конце 2024 г. в Кузбассе компания ООО «Информационные системы и сервисы» завершила разработку информационной системы в области лицензирования алкогольной продукции. Система позволяет подавать заявления на выда

МТС: кузбассовцы предпочитают проводить созвоны ближе к концу рабочего дня всего онлайн-собраний. В среднем же кузбассовцы начинают рабочие встречи и онлайн-обучение с самого утра, в 8:00, и заканчивают в 22:00. Количество сессий на российской платформе по итогам 2024 г. в Кузбассе выросло в три раза. Самыми активными пользователями стали организации из сферы здравоохранения (40% от всех сессий), высшего и дополнительного образования (25%). Чаще всего платформу о

Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика ПАО «МТС» сообщает, что первая в Кузбассе и одна из первых в России базовая станция LTE отечественного производства, установленная в селе Верх-Егос в Прокопьевском муниципальном округе, успешно проходит испытания. Жители села

МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции словиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС. Одним из первых регионов, где испытывают отечественные базовые станции, стала Кемеровская область. «В Кузбассе новое оборудование мы запускаем в разных районах – прежде всего там, где в этом есть необходимость. В основном, это небольшие населенные пункты. За счет «ИРТЕИ» мы существенно расширим

Аналитика MWS: спрос на облачные сервисы в Кузбассе за год вырос в 2,6 раз компании МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. В Кузбассе закупки отечественных облаков выросли в 2,6 раза год к году. Об этом CNews сообщили

За лето 2024 г. МТС в Кузбассе заблокировала в два раза больше спам-звонков асности прямо во время разговора с мошенником, если он все же состоится», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. Общий объем заблокированных нежелательных звонков абонентам МТС в Кузбассе с начала 2023 г. превысил 6,6 млн минут или более 12,5 лет несостоявшихся разговоров.

В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров стребованы на рынке труда». Илья Середюк, врио губернатора Кемеровской области — Кузбасса, сказал: «Кузбасс давно и продуктивно сотрудничает со Сбером, мы успешно развиваем совместные проекты.

С начала года МТС в Кузбассе заблокировала на 40% больше спам-звонков ым – безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране. «По итогам 2023 г. с помощью антиспам-решений МТС заблокировала в Кузбассе 18,4 млн нежелательных вызовов, и вклад «Защитника» здесь очень существенный. Поэтому в этом году мы сделали часть его функционала доступной для абонентов всех операторов в виде одноим

Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку бщаться и обмениваться информацией, находясь при этом за сотни километров друг от друга», – сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов. Для онлайн-старта космической недели в Кузбассе не случайно был выбран город Прокопьевск и Школа №1 — она носит имя Бориса Волынова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Именно здесь он окончил 10-й класс, затем начал

Кузбасский бизнес стал в 1,5 раза чаще пользоваться облачными сервисами рожного строительства, пищевой и добывающей промышленности. Самой востребованной облачной услугой в Кузбасссе, как и в стране в целом, остается виртуальная инфраструктура. Так, в облако МТС сво

Кузбассовцы стали в три раза чаще звонить при помощи мобильного интернета с по LTE) и VoWiFi (голос по WiFi) за это же время выросло на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС. В период с августа по октябрь 2023 г. практически каждый третий звонок, совершаемый в Кузбассе, происходил посредством VoLTE. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети

«Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% , на лестничных площадках, в общих карманах. В жилом фонде с общедомовым имуществом такие приборы, как правило, находятся в щитовых, подвале или на фасаде здания. «Цифровизация учета электроэнергии в Кузбассе продолжается. Умные решения «Ростелекома» для ключевой отрасли ЖКХ упорядочивают большой объем данных, формируют прозрачность энергопотребления и расчетов. Благодаря интеграции техноло

МТС в Кузбассе прокачала сеть в популярных местах отдыха у воды ль» и парка «Приморский» сеть LTE», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров. В разгар пляжного сезона МТС модернизировала мобильную сеть и в других местах активного отдыха у воды в Кузбассе, разогнав скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Например, в Кемерове можно заниматься сапсерфингом, вейкбордингом и при этом легко серфить в сети на берегу Красного озера, а

МТС запустила сеть LTE на территории комплекса «Кузбасс-арена» МТС запустила сеть LTE на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове. Теперь во всех его помещениях спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным

Количество умных гаджетов в сети интернета вещей МТС в Кузбассе выросло на треть ановила почти в 400 домах умные общедомовые узлы учёта холодной воды. Система помогает свести потери ресурсов к минимуму и оперативно реагировать на внештатные ситуации на сети. Также МТС тестирует в Кузбассе датчики открытия люков тепловых камер и канализационных колодцев, крышки которых нередко становятся объектам кражи. «Мы развернули крупнейшую в регионе сеть NB-IoT. Она работает на все

Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Кузбассе доля транзакций с помощью смартфона или умных часов составляет 9,9% от общего количества карточных платежей. Это выше, чем в среднем по России. К примеру, в Москве и Московской области

В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» В Кузбассе завершено внедрение региональной цифровой платформы в области спорта – «ИС.АРЕНА – Кузбасс». Новая информационная система «ИС.АРЕНА – Кузбасс» – это единая цифровая плат

В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий зации федерального регистра необходимо обеспечить информационный обмен со смежными системами, в том числе интеграцию с региональными сегментами государственной информационной системы здравоохранения. Кузбасс одним из первых подключился к реализации федеральной задачи. К лету 2020 года в базах данных региона накопилось более 90 тысяч записей о льготах граждан, предоставленных Пенсионным фонд

Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона ии для коммунальных служб, повышения доступности медицинской помощи населению. Как отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер, в рамках подписанного ранее соглашения Кузбасс и «Ростех» планируют сотрудничать по нескольким направлениям. В настоящий момент определен предварительный перечень из десяти приоритетных областей, по которым в ближайшее время будут с

МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе МТС сообщил об итогах развития сети фиксированной связи в Кузбассе. Как рассказали CNews в компании, всего с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Кемерово и Новокузнецке более 13 млн руб., в ре

МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе , в Бишкек и Худжанд из Новосибирска. Более половины купленных билетов (52%) в розничной сети МТС в Кузбассе пришлись на эти направления. Средний чек на авиаперелеты снизился по сравнению с ана

Tele2 запускает 4G в Кузбассе исты Tele2 модернизировали центр коммутации, построили новые базовые станции и смонтировали дополнительное оборудование на действующих объектах. Пользователям высокоскоростного мобильного интернета в Кузбассе Tele2 предлагает четыре тарифных плана: «Черный», «Очень черный», «Самый черный» и «Сверхчерный». Они включают пакеты минут для звонков на все номера России и различные объемы интернет

В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС Компания МТС сообщила об итогах развития розничной сети: в 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС, в том числе в отдаленных населенных пунктах Кемеровской области. МТС продолжает развитие Розничной сети под собственным брендом, уделяя особ

МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно ности абонентов МТС в Кемеровской области, можно с уверенностью сказать, что наши мобильные сервисы связи пользуются большим спросом среди жителей региона. В среднем каждый активный пользователь 4G в Кузбассе скачивает 5 ГБ информации ежемесячно, что эквивалентно более 1 000 музыкальных треков. А ежедневный интернет-трафик в сети МТС сегодня составляет почти 3 ТБ, что примерно равно 3 000 ч

«Ростелеком» предоставит услуги доступа в интернет компании «СУЭК–Кузбасс» «Ростелеком» заключил контракт на оказание услуг доступа в сеть интернет с крупнейшим угледобывающим предприятием России – «Сибирской Угольно-Энергетической компанией – Кузбасс». Условия контракта предполагают предоставление гарантированной полосы пропускания трафика, вне зависимости от времени суток, дня недели и загрузки сети оператора. Как отмечают в операт

В Кузбассе начнут строительство двух площадок технопарка подписал распоряжение о включении Кемеровской области в государственную программу «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Как пишет ИА Regnum, на базе строящегося в Кузбассе технопарка уже собрано около 100 инновационных проектов, многие из которых связаны с глубокой переработкой угля. Осенью начали действовать три бизнес-инкубатора: агропромышленный, «Уго

"Би Лайн GSM" в Кузбассе - 200 тыс. абонентов Пресс-служба ОАО «ВымпелКом» сообщила сегодня, что к сети «Би Лайн GSM» в Кемерово подключились 200 тыс. абонентов. За последние шесть месяцев число абонентов компании в Кузбассе увеличилось более чем в два раза. Сегодня 18 из 20 городов Кузбасса (кроме Гурьевска и Салаира) охвачены сетью оператора, ведется работа по покрытию основных автомагистралей области. И