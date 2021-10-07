Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн

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07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 4
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 2
17.06.2020 Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку 3
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
23.12.2019 «Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий 1
09.08.2019 Кузбасс и «Автоматика» будут совместно реализовывать цифровые проекты на территории региона 1
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 1
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 1
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе 3
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 4
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 2
31.05.2016 Tele2 запускает 4G в Воронежской области 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
21.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС в Сибири превысила 27 тыс. км 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 2
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно 2
29.09.2015 «Билайн» расширил в Кемерово сеть 4G, запустив диапазон LTE FDD 800 МГц 1
16.09.2015 Сергей Шишмарев назначен директором департамента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке 1
30.07.2015 МТС обеспечила миллион жителей Кузбасса высокоскоростным домашним интернетом 3
11.06.2015 МТС улучшила качество фиксированой связи в Кемеровской области 2
18.12.2013 Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров 1
24.10.2013 Кемеровская область: свыше 2 млн межведомственных электронных запросов с начала года 3
07.08.2013 Число пользователей цифрового ТВ МТС в Кемеровской области с начала года увеличилось в 3 раза 1
19.07.2013 «Энвижн Груп» создала инженерную инфраструктуру в Кузбасском технопарке 1
25.10.2012 В Кемеровской области стартует пилотный проект УЭК на базе решения системы «Золотая Корона» 1
16.10.2012 «Ростелеком» открыл единый контакт-центр в Сибири 1
28.06.2012 "Безопасных городов" придется ждать больше 5 лет 1
24.02.2012 «Ростелеком» заключил контракт на эксплуатацию инфраструктуры «электронного правительства» Кемеровской области 1
08.12.2011 В Кемеровской области установлены полномочия законодательной и исполнительной власти по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК 1
21.09.2011 Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
29.04.2011 «Сибгеопроект» оптимизирует систему управления с помощью «Инталев» 1
31.03.2011 Систему управления очередью «Дамаск» внедрят все муниципалитеты Кемеровской области 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 3
16.09.2008 IDS Scheer внедряет SAP ERP в «Стройдорэкспорте» 1
01.09.2008 «TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии 1
15.08.2008 «МегаФон-Сибирь» продемонстрировал возможности опытной зоны 3G 1
14.01.2008 В Кузбассе начнут строительство двух площадок технопарка 1
27.03.2007 "Цифроград" открывает филиал в Новосибирске 1

Публикаций - 39, упоминаний - 60

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Huawei 2733 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Facebook 3768 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
АйТи 753 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
АвтоТрекер 95 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
СДС Уголь ХК 1 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Безопасный город 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Умный автобус 5 1
Amedia Premium HD 28 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Microsoft Office 1950 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Viasat Premium HD 17 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Орловский Виктор 229 2
Кабанов Владимир 174 1
Вермишян Геворк 61 1
Ведяхин Александр 43 1
Панов Андрей 3 1
Венгер Константин 3 1
Цивилев Сергей 2 1
Алексеев Геннадий 1 1
Зорин Александр 49 1
Никитченко Анна 6 1
Меркулов Александр 2 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - Кемеровская область 470 14
Россия - Кемерово 313 9
Россия - Новокузнецк 176 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - Междуреченск 27 3
Россия - Сибирь 881 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Россия - Тамбовская область 324 2
Россия - Воронежская область 400 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Россия - Краснодарский край 918 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Республика Адыгея 242 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Тульская область 754 2
Россия - Красноярский край 668 2
Россия - Красноярск 853 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Россошь 34 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Барнаул 363 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Новосибирская область 819 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Wikipedia - Википедия 279 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769865, в очереди разбора - 673548.
Создано именных указателей - 46354.
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