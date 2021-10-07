Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кузбасс
Кузнецкий угольный бассейн
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Публикаций - 39, упоминаний - 60
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
|O2 Consulting - O2Consulting 8 1
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
|СДС Уголь ХК 1 1
|ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
|Орловский Виктор 229 2
|Кабанов Владимир 174 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Панов Андрей 3 1
|Венгер Константин 3 1
|Цивилев Сергей 2 1
|Алексеев Геннадий 1 1
|Зорин Александр 49 1
|Никитченко Анна 6 1
|Меркулов Александр 2 1
|Нечаев Иван 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769865, в очереди разбора - 673548.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769865, в очереди разбора - 673548.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru