Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Россия СФО Кемеровская область Таштагольский район Таштагол

Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Для тех, кто живет и отдыхает в Горной Шории: «МегаФон» расширил LTE-сеть в Таштаголе 5
22.10.2025 «Ростелеком» успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства 1
29.08.2025 Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции 1
20.11.2024 К началу горнолыжного сезона МТС развернула новое покрытие LTE в Шерегеше 1
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
12.03.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Березовском 1
29.02.2024 «Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса 1
19.02.2024 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Юрге 1
28.12.2023 Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса 1
14.12.2023 К началу сезона МТС прокачала связь в горнолыжных комплексах Кузбасса 1
10.10.2023 МТС улучшила покрытие сети 4G в Таштаголе 3
04.08.2023 «Мегафон» модернизировал базовые станции в Шерегеше 3
23.06.2023 Цифровые технологии МТС помогут обеспечить бесперебойное водоснабжение на юге Кузбасса 2
07.07.2022 МТС развернула в промышленных районах Кузбасса специальную сеть интернета вещей 2
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
21.11.2016 МТС подготовила сеть к горнолыжному сезону в Кузбассе 1
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
12.03.2015 Кемеровские предприниматели переходят на «Единый бизнес» от МТС 1
22.08.2014 МТС модернизировала сеть в 53 населенных пунктах Кемеровской области 3
10.06.2014 МТС обеспечила бесплатную связь работникам сферы образования Кузбасса 3
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
02.02.2010 «Сибирьтелеком» создает виртуальный офис для клиентов 1
28.08.2008 «Скай Линк» организовал трансляцию слета молодежных лидеров Кузбасса 1
03.03.2006 "Сибирьтелеком" заменил поврежденную грозой АТС в Кемеровской области 2
21.04.2004 "МегаФон" запустил услуги GPRS и MMS в Вологодской области 1
10.02.2003 «Би Лайн GSM»: 100 тысяч абонентов в Кузбассе 1
24.01.2003 ЗАО "Компания ТрансТелеКом" и "Электросвязь" Кемеровской области информатизируют юг Кузбасса 1
28.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Кузбассе 1

Публикаций - 31, упоминаний - 46

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 16
Ростелеком 10385 4
МегаФон 10028 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 265 2
Meta Platforms - Facebook 4546 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1543 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Шахты 0 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Электросвязь 268 1
Heartland Payment Systems 17 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Резонанс НПП 388 1
Мысковская ЭСО - Мысковская электросетевая организация 2 1
ТПК - Торговая промышленная компания 8 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Терёхинский завод напитков 1 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Междуреченский водоканал МУП 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9414 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8935 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1294 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 307 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2061 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 454 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 5
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 360 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
МТС Big Data 313 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
SBI Bank Свой круг 31 1
МегаФон GSM 8 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Бекиров Руслан 60 8
Тен Станислав 14 4
Михайлов Алексей 99 2
Балаганский Кирилл 1 1
Калинин Александр 178 1
Казначеев Денис 1 1
Садиков Максим 4 1
Зданович Сергей 8 1
Лясман Виктор 1 1
Смиланец Дмитрий 3 1
Лукашов Сергей 2 1
Смиланц Дмитрий 3 1
Орехов Константин 2 1
Котов Роман 4 1
Воскобойников Виктор 2 1
Рытиков Михаил 4 1
Дринкман Владимир 4 1
Малов Александр 6 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1002 28
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 15
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 14
Россия - РФ - Российская федерация 157957 13
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 68 12
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 10
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 9
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 152 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 21 7
Россия - СФО - Новосибирск 4687 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 6
Беларусь - Белоруссия 6064 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 4
Армения - Республика 2376 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 4
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Горная Шория 8 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 16 2
Россия - Спасск 9 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1906 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1445 2
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Европа 24665 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 753 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 617 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 377 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Английский язык 6882 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Аренда 2582 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
Новокузнецкий техникум пищевой промышленности 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще