Россия СФО Кемеровская область Тяжинский район Тяжин


СОБЫТИЯ


09.12.2025 МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса 2
18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции 1
29.08.2025 Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции 1
26.06.2025 «МегаФон» «включил» 4G для 1000 кузбасских сельчан 1
28.04.2025 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще четыре малых кузбасских поселка. 2
12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
24.01.2023 МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
17.01.2012 Администрация Гурьевского района Кемеровской области приступила к внедрению СЭД «Дело» 1
22.11.2011 В администрации Гурьевского района Кемеровской области стартует проект внедрения системы «Дело» 1
20.06.2000 "Электросвязь" Кемеровской области подписала договор на строительство внутризоновой волоконно-оптической сети 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
Союз-Телефонстрой 10 1
Электросвязь 268 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Связьстрой-6 Трест 5 1
МегаФон 9892 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1317 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 63 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Аксессуары 4132 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
ЭОС Дело СЭД 217 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Бекиров Руслан 56 2
Серебров Виктор 1 1
Балаганский Кирилл 1 1
Орехов Константин 2 1
Михайлов Алексей 94 1
Германовичус Дмитрий 5 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 13
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 30 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 148 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 43 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 76 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Гусиноозёрск 7 1
Россия - Назарово 30 1
Россия - Литвиново 3 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 14 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 26 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 45 1
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
