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Россия Назарово



17.01.2025 МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
04.04.2024 На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с 1
21.07.2022 Softline помогла «Тимбермаш Байкал» автоматизировать процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
17.01.2018 «Ростелеком» отчитался о развитии телеком-инфраструктуры в Югре за 2017 год 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
27.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
04.09.2008 «ТТК-Сибирь» получила радиочастоты в 7 городах Красноярского края и Хакасии 1
22.02.2007 "Норильск-Телеком" подвел итоги 2006 года 1
24.03.2005 В Московской области пресечено производство контрафактных оптических носителей 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1
14.10.2003 С начала 2003 года в Красноярске введено в строй 20,5 тыс. телефонных номеров 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 9
Ростелеком 9699 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Softline - Софтлайн 2810 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
МегаФон 8803 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Металлсервис-Групп 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
СМУ Нефтехим 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Тагульское 5 1
Тимбермаш Байкал 1 1
Газпром бурение 30 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 2
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
МТС 3G-сеть 116 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Аветисян Армен 47 5
Ципорин Павел 102 1
Баженов Михаил 39 1
Сташуль Виталий 1 1
Свиридова Анна 2 1
Томенко Виктор 11 1
Лукошков Дмитрий 43 1
Агарков Виталий 1 1
Арендаренко Андрей 11 1
Кудрявцев Артем 26 1
Кубарев Владимир 6 1
Усенкова Ирина 1 1
Ким Андрей 31 1
Журавлев Андрей 7 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 18
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 17
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 13
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 13
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 11
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 9
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 44 8
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 8
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Россия - Бородино 43 7
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово 21 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 5
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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