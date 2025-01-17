Россия Назарово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Аветисян Армен 47 5
|Ципорин Павел 102 1
|Баженов Михаил 39 1
|Сташуль Виталий 1 1
|Свиридова Анна 2 1
|Томенко Виктор 11 1
|Лукошков Дмитрий 43 1
|Агарков Виталий 1 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Усенкова Ирина 1 1
|Ким Андрей 31 1
|Журавлев Андрей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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