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БоАЗ Богучанский алюминиевый завод

БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2026 «Айтеко» внедрила лабораторную информационную систему DES.LIMS на Богучанском алюминиевом заводе 1
05.03.2020 «Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода 2
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода 2
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

БоАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 2
Ланит Сибирь - Ланит Красноярск 7 1
Utilex - Утилекс 48 1
Тагульское 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
Газпром бурение 59 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Богучанский ЛПК - Богучанский лесопромышленный комплекс 1 1
Металлсервис-Групп 2 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
СМУ Нефтехим 1 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9271 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3045 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4293 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10076 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17742 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 133 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1142 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 80 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 92 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1593 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 74 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9931 1
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 78 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12615 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 71 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4002 1
МТС 3G-сеть 121 1
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 13 1
Аветисян Армен 47 3
Баклыгин Михаил 1 1
Ужакин Роман 2 1
Фосс Валентин 14 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1635 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 115 2
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 31 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1891 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Куюмбинский район - Куюмба 5 2
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 22 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 133 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1689 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Мотыгинский район - Новоангарск 6 1
Россия - Назарово 31 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1496 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1001 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7265 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Образование в России 2726 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 95 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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