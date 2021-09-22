Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аветисян Армен
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Публикаций - 41, упоминаний - 41
Аветисян Армен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 41
|Twitter 2204 2
|Facebook 3768 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|Samsung Electronics 5730 1
|АФК Система ПАО 998 1
|МТС Сибирь 17 1
|СМАРТС Шупашкар-GSM 6 1
|Администрация Красноярского края 25 7
|Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Попов Андрей 72 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Семенов Максим 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru