Аветисян Армен

МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1

МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1

МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1

МТС назначила директора на Ямале 1

МТС назначил нового директора в Пермском крае 1

МТС назначил директора филиала в Пензенской области 1

МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 1

МТС назначила нового руководителя филиала в Кузбассе 1

МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1

МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы 1

МТС обеспечила персональными базовыми станциями корпоративных клиентов в Красноярском крае 1

Красноярские нефтяники выбрали МТС 1

Заксобрание Красноярского края выбрало МТС 1

МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1

Красноярские абоненты МТС стали чаще пользоваться мобильным интернетом в роуминге 1

МТС расширила покрытие сети для 35 корпоративных клиентов в Красноярском крае 1

Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1

МТС запустила программу по улучшению качества связи в микрорайонах Красноярска 1

МТС назначила директора розничной сети в Красноярском крае 1

Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1

Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края 1

МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 1

Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1

МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1

За последние полгода количество абонентов МТС в сети LTE в Красноярском крае увеличилось в 3 раза 1

Мобильная библиотека МТС открылась в Зеленогорске 1

МТС создала дополненную реальность в Красноярском краевом краеведческом музее 1

МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1

МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1

МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1