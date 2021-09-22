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Аветисян Армен


22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
01.02.2017 МТС назначила директора на Ямале 1
28.09.2016 МТС назначил нового директора в Пермском крае 1
12.09.2016 МТС назначил директора филиала в Пензенской области 1
12.09.2016 МТС назначил директора объединенного филиала в Мордовии и Ульяновской области 1
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Кузбассе 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
20.02.2016 МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы 1
08.02.2016 Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае 1
22.01.2016 МТС обеспечила персональными базовыми станциями корпоративных клиентов в Красноярском крае 1
12.01.2016 Красноярские нефтяники выбрали МТС 1
16.12.2015 Заксобрание Красноярского края выбрало МТС 1
24.11.2015 «Мобильная библиотека» МТС открылась в ТРЦ «Июнь» в Красноярске 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
30.09.2015 МТС и молодёжный «ИТ-Центр» обучат безопасному интернету 15 тыс. красноярских школьников 1
25.09.2015 Красноярские абоненты МТС стали чаще пользоваться мобильным интернетом в роуминге 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 1
30.07.2015 МТС расширила покрытие сети для 35 корпоративных клиентов в Красноярском крае 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
18.06.2015 МТС определила самых «качающих» студентов Красноярска 1
27.05.2015 МТС запустила программу по улучшению качества связи в микрорайонах Красноярска 1
15.05.2015 МТС назначила директора розничной сети в Красноярском крае 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
26.03.2015 Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 1
18.03.2015 Протяженность ВОЛС МТС в Красноярском крае превысила 3500 км 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
25.02.2015 Красноярский бизнес оптимизирует затраты при помощи телеком-сервисов 1
21.11.2014 За последние полгода количество абонентов МТС в сети LTE в Красноярском крае увеличилось в 3 раза 1
31.10.2014 Мобильная библиотека МТС открылась в Зеленогорске 1
18.09.2014 МТС «разогнала» мобильный интернет для красноярских студентов 1
27.03.2014 МТС создала дополненную реальность в Красноярском краевом краеведческом музее 1
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
13.12.2013 МТС ускорила мобильный интернет для предприятий Нижнего Приангарья 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1
03.10.2013 МТС улучшила качество связи в 30 отдаленных населенных пунктах Красноярского края 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Аветисян Армен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 41
Twitter 2204 2
Facebook 3768 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Samsung Electronics 5730 1
АФК Система ПАО 998 1
МТС Сибирь 17 1
СМАРТС Шупашкар-GSM 6 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 2
Норникель - Норильский никель 178 1
Евросеть 892 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Славнефть НГК 17 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
Администрация Красноярского края 25 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 16
3G - Стандарт мобильной связи 3753 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
МТС 3G-сеть 86 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
МТС Дети в интернете 9 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
МТС Автосекретарь 35 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Great Wall Motors - Haval My 1 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 1 1
Great Wall Motors - Haval Connection 1 1
Попов Андрей 72 1
Самуйлов Александр 4 1
Семенов Максим 20 1
Россия - Красноярский край 668 17
Россия - Красноярск 853 14
Россия - Железногорск 52 8
Россия - Ачинск 35 5
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 4
Россия - Зеленогорск 24 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 3
Россия - Красноярский край - Канск 22 3
Россия - Бородино 24 3
Россия - Минусинск 25 3
Россия - Дивногорск 15 3
Россия - Лесосибирск 28 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Дудинки 6 2
Россия - Сибирь 881 2
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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