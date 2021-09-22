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МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подключении автомобилей Haval к платформе интернета вещей МТС IoT Connected Car. Владельцы получат включенный в стоимость автомобиля интернет-трафик в течение первых двух лет владения автомобилем при использовании функций системы Haval Connection и мобильного приложения My Haval.

SIM-чипы МТС устанавливаются в штатный телекоммуникационный модуль Haval и обеспечивают бесперебойную передачу данных, необходимых для использования приложения MY Haval.

Первой моделью Haval с SIM-чипами на российском рынке станет кроссовер Haval Jolion в комплектациях Elite и Premium. Платформа IoT Connected Car МТС дает возможность владельцу удаленно управлять автомобилем через пользовательское приложение MY Haval. Оно позволяет запускать двигатель и контролировать его работу, закрывать окна, блокировать и открывать центральный замок, настраивать кондиционер и обогрев сидений. Кроме того, владельцы смогут получать актуальную информацию о местоположении автомобиля, расходе топлива, давлении в шинах и других параметрах.

«По прогнозам экспертов, в перспективе нескольких лет более половины автомобилей будут сходить с конвейера уже готовыми к использованию высокоскоростного мобильного интернета. МТС имеет широчайшую экспертизу в области интернета вещей и активно развивает направление подключенных авто», — сказал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

SIM-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям, способностью работать в широком температурном диапазоне от –40° до +105°С. При отсутствии доступа к интернету, SIM-чипами возможно управлять через SMS-сообщения (по SMPP-каналу). МТС начала реализовывать проекты по подключению автомобилей к интернету вещей в 2016 г., среди партнеров оператора такие производители, как Geely, Renault, Nissan, Toyota и Lexus.

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