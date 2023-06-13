Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

МТС M2M-NB-IoT-сеть MTS IoT HUВ МТС IoT Connected Car платформа интернета вещей Цельсиум Интеллектуальная система Энергосбыт-сервис


МТС обладает  сетью интернета вещей NB-IoT и внедрила ряд решений для применения интернета вещей: eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, систему непрерывного мониторинга климатического режима «Цельсиум», контроль и управление доступом на основе умного навесного замка, проверку соответствия IoT-устройств требованиям законодательства. Компания предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, транспорта, ритейла, HoReCa и умного города, комплексные ИТ-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов. Выступает партнером российских разработчиков устройств интернета вещей.

«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что еще больше повышает безопасность передаваемых данных. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее

м музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности,

31.05.2023 Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга микроклимата в Норильской библиотечной системе. Уст
27.04.2023 Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии

лектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Республике Хакасия за I квартал 2023 г. выросло пять раз по сравнению с таким же п
10.03.2023 Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии

крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решени
17.02.2023 Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей

ительный холдинг Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» приступили к тестированию датчиков микроклимата «Цельсиум» в новостройках. Компактный датчик, способен отслеживать данные о температуре, давле
13.12.2022 МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО

ные продукты на основе технологии интернета вещей экосистемы МТС, такие как: «Цифровой водоканал», «Цельсиум» и «Умная кнопка». «Наша команда завершила масштабную работу по построению собственн
09.12.2022 Цифровые технологии МТС позволят сохранять особо ценные архивные фонды Югры

рвисов, сообщила о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга микроклимата «Цельсиум» в Государственном архиве Югры. Инновация позволит сохранить около 900 архивных дел,
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»

ь эффективность бизнеса, но и положительно влиять на жизни людей», — говорит руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов. В номинации «Лучшая платформа голосовых роботов для бизнеса-2022» победи
27.10.2022 Умные датчики МТС помогут сохранить объекты культурного наследия России

О «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга климатического режима «Цельсиум» в Воскресенском соборе (г. Арзамас), который является объектом культурного наследия России. Умные технологии МТС помогут сохранить фасад храма и его внутреннюю отделку. Об этом CNews

06.10.2022 Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики

ребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодо
22.04.2022 Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России

едеральной цифровой платформе пожарной безопасности «Прометей» в регионах России. Сеть стандарта NB-IoT МТС была выбрана основой для масштабирования платформы в регионах на объектах с массовым

02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске платформы интернета вещей MTS IoT HUB. Сервис позволяет разработчикам, стартапам и крупным компаниям создавать собственные продукты и IoT решения на основе готового набора инструментов. MTS IoT HUB работает по мо

Публикаций - 90, упоминаний - 115

МТС M2M-NB-IoT-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 88
Microsoft Corporation 25325 3
NVision Group - Энвижн Груп 686 3
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 32 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
МегаФон 10077 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 2
Авантаж 70 2
Zabbix SIA - Заббикс 135 2
Прометей - Prometey 52 1
МКД 75 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
Sigfox 13 1
Умный житель - Smart resident 4 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
Технологии Будущего 158 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Росгидромет - Авиаметтелеком 4 1
Философт - Philosoft 66 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 22 1
Росохрана Телеком 2 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 11 1
ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 114 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Ростелеком 10405 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9103 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 85 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
Vodafone Group 1394 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Deutsche Telekom 928 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 55 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 2
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2019 2
Почта России ПАО 2267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 532 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 47 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Газпром трансгаз 154 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Toyota - Lexus 83 1
Картли ГК 2 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 57 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Областной аптечный склад - Аптечная сеть 5 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 1
АМР - Алюминий Металлург Рус - Белокалитвинский металлургический завод - Белокалитвенское металлургическое производственное объединение, БКМПО - Алкоа Металлург Рус 2 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Exeed 20 1
Кубаньводкомплекс ГУП КК 1 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 1
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 2 1
Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки МБУК 1 1
ОЭЗ ППТ Орёл 2 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Атомстройкомплекс 5 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Газпром ПАО 1424 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 37 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Междуреченский водоканал МУП 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 166 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 353 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 50
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 40
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 958 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5187 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 16
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1531 15
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 15
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8967 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 12
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 11
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 10
Оповещение и уведомление - Notification 5384 9
Умные платформы 1873 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 8
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1103 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 7
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 356 7
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 396 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 17
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 4
МТС Коммуникатор 31 3
Microsoft Azure IoT 33 3
Nokia IMPACT IoT 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
МТС VDome 7 2
МТС Автосекретарь 67 2
Google Android 14809 2
Apple iOS 8314 2
Microsoft Azure 1471 2
Microsoft Azure Stack 74 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
МТС Big Data 314 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
FreePik 1492 1
МТС GPRS-сеть 1 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 1
Иревли Сергей 21 10
Козлов Михаил 175 6
Аветисян Армен 47 6
Плавич Андрей 7 4
Салов Антон 38 4
Меламед Александр 95 3
Самуйлов Александр 15 2
Елизаров Андрей 16 2
Сысоева Евгения 105 2
Шакиров Марат 61 2
Белимов Александр 14 2
Смагин Дмитрий 38 2
Гриднев Антон 30 2
Федосов Павел 10 2
Ширяева Олеся 16 2
Мотовилов Олег 71 2
Тихонова Кристина 47 2
Халин Дмитрий 56 2
Филатов Евгений 29 1
Лысов Денис 32 1
Коротин Павел 31 1
Макаров Александр 45 1
Соловенчук Александр 142 1
Мудрецов Александр 27 1
Богомолов Алексей 13 1
Евстратов Сергей 2 1
Егошин Сергей 94 1
Власов Иван 40 1
Смирнова Наталья 11 1
Воронин Павел 183 1
Марьясов Игорь 35 1
Уельский Александр 1 1
Ласкавый Сергей 20 1
Сальва Алексей 7 1
Лазарев Александр 6 1
Левина Елена 10 1
Цой Иннокентий 47 1
Золочевский Иван 20 1
Прищемихин Андрей 15 1
Рыбаков Николай 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 54
Беларусь - Белоруссия 6073 17
Армения - Республика 2381 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 8
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 985 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 797 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 4
Россия - ПФО - Самарская область 1480 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1350 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 3
Россия - УФО - Свердловская область 1790 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1332 3
Россия - СФО - Новосибирск 4699 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 457 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 387 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 130 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 33 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 2
Европа 24678 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 269 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 38
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
CNews Мишень 173 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 42 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 42 1
ComNews Awards 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще