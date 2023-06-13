Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС обладает сетью интернета вещей NB-IoT и внедрила ряд решений для применения интернета вещей: eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, систему непрерывного мониторинга климатического режима «Цельсиум», контроль и управление доступом на основе умного навесного замка, проверку соответствия IoT-устройств требованиям законодательства. Компания предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, транспорта, ритейла, HoReCa и умного города, комплексные ИТ-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов. Выступает партнером российских разработчиков устройств интернета вещей.
«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.
NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что еще больше повышает безопасность передаваемых данных.
|13.06.2023
|
Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Томском областном краеведческом музее
м музее системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности,
|31.05.2023
|
Цифровые технологии МТС помогут сохранить «Историю» Роллена и другие книжные раритеты в библиотеках Норильска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении IoT-решения «Цельсиум» для круглосуточного мониторинга микроклимата в Норильской библиотечной системе. Уст
|27.04.2023
|
Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии
лектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Республике Хакасия за I квартал 2023 г. выросло пять раз по сравнению с таким же п
|10.03.2023
|
Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии
крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решени
|17.02.2023
|
Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей
ительный холдинг Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» приступили к тестированию датчиков микроклимата «Цельсиум» в новостройках. Компактный датчик, способен отслеживать данные о температуре, давле
|13.12.2022
|
МТС перевела платформу интернета вещей на российское ПО
ные продукты на основе технологии интернета вещей экосистемы МТС, такие как: «Цифровой водоканал», «Цельсиум» и «Умная кнопка». «Наша команда завершила масштабную работу по построению собственн
|09.12.2022
|
Цифровые технологии МТС позволят сохранять особо ценные архивные фонды Югры
рвисов, сообщила о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга микроклимата «Цельсиум» в Государственном архиве Югры. Инновация позволит сохранить около 900 архивных дел,
|05.12.2022
|
МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»
ь эффективность бизнеса, но и положительно влиять на жизни людей», — говорит руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов. В номинации «Лучшая платформа голосовых роботов для бизнеса-2022» победи
|27.10.2022
|
Умные датчики МТС помогут сохранить объекты культурного наследия России
О «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о внедрении собственного IoT-решения для круглосуточного мониторинга климатического режима «Цельсиум» в Воскресенском соборе (г. Арзамас), который является объектом культурного наследия России. Умные технологии МТС помогут сохранить фасад храма и его внутреннюю отделку. Об этом CNews
|06.10.2022
|
Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики
ребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодо
|22.04.2022
|
Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России
едеральной цифровой платформе пожарной безопасности «Прометей» в регионах России. Сеть стандарта NB-IoT МТС была выбрана основой для масштабирования платформы в регионах на объектах с массовым
|02.06.2021
|
МТС запустила платформу для разработки IoT решений
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске платформы интернета вещей MTS IoT HUB. Сервис позволяет разработчикам, стартапам и крупным компаниям создавать собственные продукты и IoT решения на основе готового набора инструментов. MTS IoT HUB работает по мо
