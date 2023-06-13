МТС обладает сетью интернета вещей NB-IoT и внедрила ряд решений для применения интернета вещей: eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, систему непрерывного мониторинга климатического режима «Цельсиум», контроль и управление доступом на основе умного навесного замка, проверку соответствия IoT-устройств требованиям законодательства. Компания предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, транспорта, ритейла, HoReCa и умного города, комплексные ИТ-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов. Выступает партнером российских разработчиков устройств интернета вещей.

«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что еще больше повышает безопасность передаваемых данных.