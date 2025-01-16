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Мочалов Юрий



16.01.2025 МТС усилила сеть LTE в знаменитом орловском селе Русский Брод 1
16.12.2024 Переход орловских компаний в отечественные облачные сервисы за год вырос в 1,4 раза 1
12.12.2024 МТС начала строить в Орле сети домашнего интернета по технологии GPON 1
27.11.2024 МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области 1
11.10.2024 МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области 1
13.09.2024 МТС избавила орловцев от 3 миллионов спам-звонков за три летних месяца 2024 года 1
22.08.2024 МТС прокачала сеть на пересечении древнего городища и федеральной трассы Р-120 в Орловской области 1
11.07.2024 Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице 1
07.02.2024 В 2023 г. спрос орловского бизнеса на собственную сеть Wi-Fi вырос на 80% 1
18.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области 1
14.12.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом 10 тыс. жителей малых сел и деревень Орловщины 1
30.11.2023 МТС оцифровала древние памятники Орловского полесья 1
22.11.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 88 тыс. семей Орла 1
11.08.2023 В Орле за безопасностью жильцов многоквартирного дома проследит видеонаблюдение от МТС 1
04.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет по берегам реки Сосна 1
27.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет на въезде в исторический центр Мценска 1
19.06.2023 Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения 1
31.05.2023 МТС ускорила мобильный интернет для новоселов орловского ЖК «Овсянниковская поляна» 1
28.03.2023 Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету    1
23.03.2023 За безопасностью резидента индустриального парка «Орел» проследит система видеонаблюдения МТС 1
14.03.2023 В Орловской области МТС на треть ускорила мобильный интернет 1
10.02.2023 Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь 1
01.12.2022 Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города 1
05.10.2022 12 тыс. жителей Болховского микрорайона Орла могут сэкономить на связи с высокоскоростным домашним интернетом и интерактивным ТВ 1
27.07.2022 МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей 1
05.07.2022 МТС предлагает поддержку орловскому бизнесу 1
22.03.2022 Безопасность в приоритете: МТС и строительная группа компаний «ОДСК» реализовали совместный проект 1
10.03.2022 Жители Северного микрорайона и других новостроек в Орле получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТС 1
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 1
21.11.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО 1
11.03.2016 Госструктуры Республики Коми выбрали МТС 1
24.02.2015 МТС обеспечила связью более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Коми 1
11.02.2015 МТС назначила директора филиала в Республике Коми 2

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Мочалов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 33
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
Авантаж 66 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 1
8213 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
ОЭЗ ППТ Орёл 2 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Северное сияние НК - Нефтяная компания 1 1
БНК - Бузулукская нефтесервисная компания 1 1
Орёл Индустриальный парк 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ОДСК - Объединенная домостроительная корпорация 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 19
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 19
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 2
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