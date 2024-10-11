МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области

МТС сообщает о расширении сети LTE в деревне Первый воин Орловской области. После запуска дополнительного телеком-оборудования увеличилась зона покрытия стабильной связи в районе деревни, а скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС включили в деревне Первый воин дополнительный диапазон LTE900. Уверенный цифровой сигнал покрывает берега реки, известной с XVI века под названием Воинка (сейчас Кола). Радиосигнал «добивает» и до огромного липового парка, в зарослях которого спрятана легендарная заброшенная усадьба Новосильцевых. Когда-то здесь любили гостить Фет, Тургенев, Тютчев и Лев Толстой, теперь сюда приезжают ценители экстремального туризма, чтобы отыскать руины главного дома, флигелей, пересохших каскадных прудов и, конечно, таинственную каменную беседку-ротонду.

«Орловская область привлекает многообразием старинных исторических мест. Расширяя зону покрытия LTE, мы повышаем туристическую привлекательность удаленных региональных локаций, на которые есть спрос у путешественников и краеведов. Теперь добраться до них, чтобы поделиться фото и видео стало еще проще. Высокоскоростной интернет – это базовая необходимость для обычных жителей и туристов. Ведь он позволяет оставаться на связи в дороге и пользоваться привычными цифровыми сервисами. Поэтому мы продолжаем расширять сеть в районах и улучшать покрытие там, где это необходимо», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.