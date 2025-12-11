Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Толстой Лев


СОБЫТИЯ


11.12.2025 В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС 1
28.11.2025 «МегаФон» прокачал связь в самом «литературном» населенном пункте региона 1
24.10.2025 Samsung Electronics объявляет об обновлении приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» 1
12.05.2025 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 3000 пермяков 1
30.04.2025 «МегаФон» прокачал связь для 200 тысяч липчан 1
24.04.2025 Липецкая усадьба Стаховичей вышла в интернет 1
18.03.2025 Жители Москвы в 2024 году предпочитали слушать белый шум, а также Anna ASTI и аудиокнигу «Дюна» 1
03.03.2025 GigaChat поможет адаптировать текст для понимания любого человека 1
19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
11.10.2024 МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области 1
02.10.2024 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области 1
01.07.2024 В старинной дворянской усадьбе в Татарстане появились связь и интернет «МегаФона» 1
31.05.2024 VK потратил 3,4 миллиарда на здание своей штаб-квартиры 1
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле» 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина. 1
01.12.2021 Ozon раскрыл секреты аренды офиса в «Москва-Сити» 1
10.06.2021 «Яндекс» представил большое обновление поиска 1
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
29.04.2020 В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер» 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
13.06.2019 «Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео 1
20.03.2019 Глава «Связного» спродюсировал фильм на песню БГ. Видео 1
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 1
13.12.2018 Лучшая книга - первая книга 1
05.07.2017 Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара 1
26.10.2016 МТС расширил охватил 4G-интернета в Липецкой области 1
08.09.2016 «Яндекс» раздумал покупать собственный офис 1
16.03.2016 «Яндекс.Касса» расскажет, как увеличить онлайн-продажи в кризис 1
19.02.2016 «Яндекс» покупает собственный московский офис 1
26.05.2015 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Стрежевом 1
12.12.2014 Полное собрание сочинений Льва Толстого опубликовано в Сети 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1

Публикаций - 59, упоминаний - 60

Толстой Лев и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8438 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14240 8
МегаФон 9901 6
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 3
Samsung Electronics 10625 3
Meta Platforms - Facebook 4532 3
VK - Mail.ru Group 3533 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 3
Wexler 61 2
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 11 2
X Corp - Twitter 2907 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 1
Sonos 26 1
Capcom 283 1
ONYX International 152 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 110 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Aristos Group - Аристос 6 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
РуСат 60 1
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
Huawei 4221 1
DEXP 59 1
Sony 6634 1
Google LLC 12258 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Корус Консалтинг ГК 1336 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8177 11
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 6
Red Rose 1875 4 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 3
Workki - Сеть коворкингов 5 2
Напа ООО 4 2
JLL - Jones Lang LaSalle 16 2
KR Properties 3 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 2
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 2
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 2
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 28 1
Power Resources 1 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 9 1
ПроектТехСтрой 1 1
White&Case 3 1
Белый Ветер 362 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Tesco 82 1
Резонанс-К 1 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
Гелиймаш НПО 1 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
ЦХВЛС-ВНИХФИ - Центр по химии лекарственных средств 1 1
Селинда Инвест 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
ТЕСИС Тур 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 4
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Парк Зарядье 42 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73268 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57393 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25708 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12732 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9322 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17113 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8793 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14895 5
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1098 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21993 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12905 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13008 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4099 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1543 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27194 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4010 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6695 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26096 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23049 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6260 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4037 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2429 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3920 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3075 2
Часы - Watch 996 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
Google Android 14682 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 945 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 2
Apple iOS 8243 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 833 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 2
Google YouTube - Видеохостинг 2886 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 2
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 125 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1163 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 90 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
Яндекс.Планшет 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
God of War - компьютерная игра 47 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Omni - криптовалюта 90 1
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 46 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 1
Open Library - Открытая библиотека 15 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
Apple iPhone 13 172 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Apple iPad Pro 307 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 50 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 70 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Каренина Анна 15 4
Пушкин Александр 34 4
Клячин Александр 16 4
Чехов Антон 13 3
Волож Аркадий 260 3
Кузнецов Александр 145 3
Киссиди Одиссей 2 2
Толстая Фекла 8 2
Кашников Артемий 32 2
Булгаков Михаил 17 2
Нехорошев Дмитрий 15 2
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 2
Тургенев Иван 4 2
Достоевский Федор 9 2
Прозоровский Никита 2 1
Пересильд Юлия 1 1
Сафронов Юрий 68 1
Семенов Максим 25 1
Рылов Дмитрий 53 1
Дюма Александр 6 1
Шолохов Михаил 7 1
Липич Григорий 65 1
Калинин Сергей 5 1
Сахаров Андрей 8 1
Комарова Татьяна 17 1
Горбачев Михаил 35 1
Хромов Андрей 12 1
Вирин Федор 25 1
Майоров Дмитрий 10 1
Провинцев Павел 8 1
Миронов Андрей 14 1
Бурачков Михаил 7 1
Федоров Николай 11 1
Будилов Михаил 4 1
Мочалов Юрий 39 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Распутин Григорий 4 1
Шостакович Дмитрий 2 1
Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
Shelley Mary - Шелли Мэри 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156901 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45718 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 13
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 79 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18574 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Нидерланды 3633 3
Франция - Французская Республика 7976 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Украина 7794 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
США - Калифорния 4775 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3198 2
Россия - ПФО - Самарская область 1452 2
Беларусь - Белоруссия 6027 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
США - Миссури 126 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Украина - Одесса 196 1
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 16 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 1
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Измалково 2 1
Россия - Воловский район - Волово 11 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Задонский район - Задонск 10 1
Россия - Алексеевка 31 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11437 9
Аренда 2584 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5401 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6975 7
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51308 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31941 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 4
Английский язык 6877 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1169 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15128 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7276 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6109 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 332 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2664 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 242 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Металлы - Золото - Gold 1202 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6254 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20396 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 3
Ведомости 1235 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
РИА Новости 984 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
New retail 2 1
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
ТОУНБ имени А.С.Пушкина - Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
День молодёжи - 27 июня 998 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
