Samsung Electronics объявляет об обновлении приложения для интерактивного чтения «Живые страницы»

Компания Samsung Electronics представляет обновленную версию мобильного приложения для интерактивного чтения «Живые страницы», которое позволяет взглянуть на литературу по-новому. В библиотеке собраны, в том числе, все ключевые произведения школьной программы, а также современная литература. Об этом CNews сообщили представители Samsung Electronics.

Приложение получило обновленный дизайн. При создании логотипа было проведено исследование рукописей русских классиков, и заглавные буквы «Ж» и «С», представленные в обновленном приложении, выполнены по мотивам почерка Льва Толстого. В дальнейшем планируется использовать начертания букв по мотивам почерков других авторов, чьи произведения представлены в библиотеке приложения.

Помимо обновленного дизайна, в приложении появились две новые книги – «Три сестры» А. Чехова и «Полунощница» Нади Алексеевой.

Приложение «Живые страницы» было создано в 2015 г. компанией Samsung совместно с экспертами группы Tolstoy Digital. Куратор проекта — филолог, журналист и телерадиоведущая Фекла Толстая. Разработчик приложения — компания Articul Production.

«Живые страницы» помогают читателям глубже погрузиться в сюжеты литературных произведений: тексты сопровождаются интерактивными элементами, инфографикой и навигацией, при помощи которой интересующий фрагмент можно найти за пару кликов. Благодаря совместной работе литературных экспертов, филологов и программистов, создаются «сценарии» взаимодействия с текстом произведений в приложении. Такие сценарии — способ обнаружить часто незаметные при обычном чтении текста внутренние связи, а также возможность нового, интерактивного и глубокого изучения произведений русской литературы.

Доступные сценарии в приложении «Живые страницы»: «Герои» — досье на персонажей: портрет, ключевые цитаты, описание и связь с прототипами; «Ход времени» — временная шкала, позволяющая соотнести события книги с реальными историческими фактами и комментариями экспертов; «Судьбы» — линии пересечения жизней героев и развитие их отношений; «Карта отношений» — визуализация связей между персонажами пьес; «Места» — отображение упомянутых в книге локаций; «Маршруты» — движение героев по карте — реальной или вымышленной.

На сегодняшний день в библиотеку мобильного приложения «Живые страницы» входят произведения русских классиков, в том числе: «Мертвые души», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Детство. Отрочество. Юность», «Преступление и наказание», «Идиот», «Тихий Дон», «Обломов», а также культовые произведения русской литературы XX века «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Кроме того, в приложении представлены пьесы «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад», и «Гроза» и «На дне» в формате чата мессенджера: реплики героев связаны с их именами и портретами, стилизованными под аватарки в социальных сетях. Это помогает воспринимать классику в визуально современном ключе.

В приложении также доступны современные произведения благодаря партнерству с редакцией Елены Шубиной издательства АСТ — книги лауреатов премии «Ясная Поляна». Например, романы «Лавр» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян и романы Марины Степновой «Сад», «Филэллин» Леонида Юзефовича.

«Живые страницы» предлагают не просто чтение, а комплекс дополнительных возможностей, делающих произведения русской литературы ближе и понятнее для современной читающей аудитории. Помимо полного текста произведения, через комментарии литературоведов, историков и других экспертов, объясняющих эпоху и социальный контекст, можно изучать отдельные ключевые сюжеты. Кроме того, приложение «Живые страницы» помогает легко готовиться к урокам литературы, а также глубже понимать произведения с помощью интерактивных инструментов. Такой формат расширяет кругозор и превращает чтение в увлекательный и современный опыт.

«Уже 10 лет мы разрабатываем новые сценарии чтения книг используя современные методы цифровых гуманитарных наук. Так, чтобы читатель мог сразу узнать значения редких слов, сопоставить пути нескольких персонажей, увидеть исторический контекст, охватить структуру книги и сюжет целиком. Когда я училась в школе, то рисовала себе такие схемы сама, для современного читателя уже все сделано в «Живых страницах», – отметила Фекла Толстая, филолог, журналист и телерадиоведущая.

«Для Samsung крайне важно развивать направления, где технологии работают на пользу культуре и образованию. «Живые страницы» — уникальный продукт, который позволяет изучать произведения русской литературы в новом интерактивном формате. Мы рады представить обновленную версию приложения, которое продолжит служить школьникам верным и полезным инструментом изучения произведений классической русской литературы. А взрослым — подарит возможность как познакомиться с новыми произведениями популярных авторов, так и возвращаться к уже прочитанным книгам, открывая их для себя в новом ключе», — отметил Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.