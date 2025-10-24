Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шубина Елена
СОБЫТИЯ
|24.10.2025
|Samsung Electronics объявляет об обновлении приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» 1
|04.12.2018
|Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы 1
Шубина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
|Samsung Electronics 10561 1
|Страна Читающая 1 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
|Google Android 14572 1
|Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 112 1
|Водолазкин Евгений 6 1
|Онегин Евгений 9 1
|Брычкин Александр 1 1
|Архангельский Александр 7 1
|Певнев Сергей 20 1
|Толстая Фекла 7 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14442 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154932 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395144, в очереди разбора - 732144.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.