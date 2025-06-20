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Певнев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Певнев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Юн Светлана 3 3
|Волкова Татьяна 4 2
|Толстая Фекла 7 2
|Савицкий Максим 2 2
|Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 6 2
|Пиотровский Михаил 10 1
|Архангельский Александр 7 1
|Брычкин Александр 1 1
|Овчинников Алексей 3 1
|Онегин Евгений 9 1
|Водолазкин Евгений 6 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Шубина Елена 1 1
|Хасьянов Айрат 3 1
|Roll Georg - Ролль Георг 1 1
|Cox James - Кокс Джеймс 2 1
|Рентген Давид 1 1
|Сафиуллин Марат 2 1
|Ельцин Борис. 93 1
|Граф Аркадий 25 1
|Галицкий Александр 107 1
|Ермаков Валерий 132 1
|Баланова Светлана 35 1
|Бутман Евгений 29 1
|Кропачев Николай 4 1
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
|Кошель Алексей 1 1
|Исаев Камиль 20 1
|Засурский Иван 16 1
|Прянишников Николай 307 1
|Пучкова Татьяна 4 1
|Белоусов Игорь 13 1
|Себрант Андрей 23 1
|Николаев Михаил 6 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Левченко Виктор 1 1
|Демин Евгений 12 1
|Шариков Сергей 49 1
|Хохлова Мария 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Samsung Research 18 2
|Berg Insight 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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