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Певнев Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Samsung Innovation Campus запускает курсы по искусственному интеллекту и интернету вещей в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова 1
16.01.2024 В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде 1
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект 1
04.12.2018 Samsung и «Российский учебник» поддержат изучение русского языка и литературы 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
07.06.2016 Samsung представила обновленное Android-приложение для чтения «Живые страницы» 1
01.03.2016 Samsung Forum CIS 2016: самые ожидаемые новинки 1
20.02.2016 Проект Samsung "Доступная среда" представлен в России 1
04.05.2012 В телевизорах Samsung появилось приложение «QIWI Кошелек» 1
11.03.2011 Samsung CIS 2011: репортаж с "умного" форума 2
02.06.2010 8 июня в Москве откроется VIII международный саммит брендов-лидеров 1
27.04.2010 Samsung получила награду "Бренд года": интервью с Сергеем Певневым 1
11.03.2009 14 апреля в Москве откроется бизнес-форум TOP Marketing Management 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Певнев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10390 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Microsoft Corporation 24889 1
МегаФон 9346 1
Yandex - Яндекс 7815 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Intel Corporation 12329 1
Apple Inc 12297 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
X Corp - Twitter 2885 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
HP Inc. 5721 1
Sony 6577 1
Philips 2066 1
Google LLC 11983 1
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 53 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Just5 10 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Восход ФГБУ НИИ 660 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 2
Nike 188 2
Дрофа - Российский учебник 3 1
Visa International 1955 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
АльфаСтрахование СГ 332 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 204 1
NanduQ - Qiwi 999 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5080 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 150 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10138 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7448 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9407 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6144 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7196 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17425 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5631 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3916 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4691 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3024 2
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8308 2
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 842 2
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Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6135 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3340 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 12 4
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 108 3
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 74 3
Google Android 14321 2
Google Play - Google Store - Android Market 3358 2
Samsung Учимзнаем 4 2
Samsung Galaxy 970 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Страна Читающая 1 1
Abbyy Compreno 20 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 1
Microsoft Windows 10 1811 1
Google Android TV 335 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Oracle Java - язык программирования 3168 1
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 603 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 1
Samsung Galaxy Note 696 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 1
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - серия ЖК-телевизоров 44 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 272 1
Samsung Series 9 19 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 44 1
Юн Светлана 3 3
Волкова Татьяна 4 2
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Савицкий Максим 2 2
Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 6 2
Пиотровский Михаил 10 1
Архангельский Александр 7 1
Брычкин Александр 1 1
Овчинников Алексей 3 1
Онегин Евгений 9 1
Водолазкин Евгений 6 1
Андрюшин Сергей 1 1
Шубина Елена 1 1
Хасьянов Айрат 3 1
Roll Georg - Ролль Георг 1 1
Cox James - Кокс Джеймс 2 1
Рентген Давид 1 1
Сафиуллин Марат 2 1
Ельцин Борис. 93 1
Граф Аркадий 25 1
Галицкий Александр 107 1
Ермаков Валерий 132 1
Баланова Светлана 35 1
Бутман Евгений 29 1
Кропачев Николай 4 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Кошель Алексей 1 1
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Прянишников Николай 307 1
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Белоусов Игорь 13 1
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Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Кокшаров Виктор 11 1
Левченко Виктор 1 1
Демин Евгений 12 1
Шариков Сергей 49 1
Хохлова Мария 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 7
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Образование в России 2384 6
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 3
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1753 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 2
Английский язык 6755 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2908 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4534 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5692 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3587 2
Мертвые души 41 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4156 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3247 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3572 1
Здравоохранение - Реабилитация 393 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6096 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1492 1
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
Экзамены 453 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 949 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Samsung Research 18 2
Berg Insight 19 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 225 7
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 12 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 5
Samsung Исследовательский центр 6 5
Samsung IT Школа 11 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 2
Школа Ямбурга 3 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 568 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 101 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 11 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
ВолГАУ ФГБОУ ВО - Волгоградский ГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 4 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 24 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Samsung Forum 14 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Effie Awards 10 1
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