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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кошель Алексей

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ впервые дали юридическое определение цифровой экосистеме 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кошель Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11015 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12847 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13810 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21979 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26604 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 1
Певнев Сергей 22 1
Кручинская Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1705 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1763 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1299 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 556 1
Россия - СФО - Новосибирск 4850 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 1
Образование в России 2767 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33499 1
Samsung Research 20 1
Samsung Исследовательский центр 8 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 15 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 42 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
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