Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Челябинская область
Челябинск
Публикаций - 797, упоминаний - 1089
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нурмухометов Артур 12 8
|Козлов Александр 54 7
|Патока Андрей 96 6
|Сергеев Михаил 32 6
|Путин Владимир 1840 5
|Семериков Андрей 29 5
|Кузнецов Александр 76 5
|Шмелев Алексей 20 5
|Певнев Сергей 17 5
|Ледяев Максим 14 5
|Гаттаров Руслан 117 5
|Анкилов Константин 62 5
|Белейчев Александр 8 4
|Иванников Дмитрий 31 4
|Дубровский Борис 12 4
|Остатюк Игорь 6 4
|Колпаков Антон 44 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Воробьев Михаил 44 4
|Венцлавович Елена 41 3
|Блинова Елена 4 3
|Тюрина Мария 39 3
|Соколов Дмитрий 45 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Бызов Дмитрий 31 3
|Митенков Алексей 16 3
|Жаров Александр 165 3
|Ситников Сергей 52 3
|Кондаков Александр 14 2
|Фрадков Михаил 20 2
|Текслер Алексей 18 2
|Мартыненко Александр 14 2
|Дубинин Александр 16 2
|Нестеров Александр 13 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Рейман Леонид 471 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru