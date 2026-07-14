Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия УФО Челябинская область Челябинск

Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск

Николай Третьяков "Площадь Революции", из серии "Челябинск" (1970-е) Николай Третьяков "Площадь Революции", из серии "Челябинск" (1970-е)
Николай Третьяков "Дворец Спорта", из серии "Челябинск" (1979) Николай Третьяков "Дворец Спорта", из серии "Челябинск" (1979)
Николай Третьяков "Площадь Революции", из серии "Челябинск" (1970-е)

СОБЫТИЯ


14.07.2026 МТС обеспечила сверхскоростным домашним интернетом еще 1000 семей Челябинска

сированного интернета во все корпуса квартала «4 Ленина», расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Построенная в многоэтажках инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему ин
24.06.2026 «МегаФон»: летом 2026 г.челябинцы усилили цифровой контроль за детьми

твечают папы: на них приходится около 58% подключений таких услуг против 42% у женщин. В 37% случаев решениями для безопасности детей пользуются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — челябинцы 45-54 лет с долей 27%. Бабушки и дедушки тоже подключаются к контролю за внуками: на представителей поколения 55-64 лет приходится 15% пользователей. Спрос на дистанционный мониторинг
19.06.2026 МТС добавила скорости LTE в «Притяжении» и других микрорайонах Челябинска

ся при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона. «Челябинск активно развивается: появляются новые жилые комплексы, вместе с ними расширяется социальная и развлекательная инфраструктура. Это касается и города, и других районов, в частности посе
14.05.2026 МТС добавила скорости LTE для дачников Челябинска и Магнитогорска

круглогодично. Скорость мобильного интернета также выросла в дачных массивах на северном выезде из Челябинска – в СНТ «Уралец» и «Авиатор». На юге области МТС увеличила скорость мобильного инт
29.04.2026 Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026

тели МТС. Анализ больших данных показал сходства и различия в цифровых профилях любителей хоккея из Челябинска и Магнитогорска. Чаще всего игры обоих клубов посещают мужчины в возрасте от 35 до
26.03.2026 Челябинцы выбирают драму: театры набрали популярность с приходом весны

еля во вторую неделю марта по отношению к первой составил сразу 34%. С приходом весны топ-3 театров Челябинска выглядит так: Театр драмы имени Наума Орлова (57% от общего объема данных); Театр

11.03.2026 Сервис временной занятости «Авито Подработка» запущен в Челябинске

является востребованным современным трендом: по данным январского исследования сервиса, 64% жителей Челябинска подрабатывают регулярно или время от времени. Полученные доходы респонденты чаще в
23.01.2026 МТС окутала фиксированной сетью новостройки поселка Западный под Челябинском

челябинцев мы постоянно улучшаем домашний проводной интернет, в том числе расширяем ШПД-сеть и заводим ее в новостройки. Наличие нашей инфраструктуры в многоквартирных домах дает возможность жителям Челябинска, Магнитогорска и Миасса подключать нашу фиксированную сеть вместе с набором из мобильной связи и другими цифровыми сервисами. Такие предложения открывают южноуральцам доступ сразу к

05.12.2025 МТС обновила сеть для цифровизации промпредприятий Челябинска

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Ленинском районе Челябинска. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла до 25% на территории промы
21.11.2025 Спорт вместо сладостей: челябинцы превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье

ь на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие челябинцы стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года во
12.11.2025 Школьник из Челябинска создал уникальный дрон для метеомониторинга

Это даёт преимущество перед метеозондами: устройство мобильно, может долго работать на заданной высоте и передавать информацию в реальном времени», — сказал Голубицкий. Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания «Курсир», специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения лётных измерений систем нави
22.10.2025 RCloud by 3data запустила облачный кластер в Челябинске

В октябре 2025 г. на базе дата-центра компании «Интерсвязь» RCloud by 3data ввела в эксплуатацию облачный кластер в Челябинске. Теперь компаниям Южного Урала стали доступны облачные услуги и сервисы IaaS и Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители 3data. Стратегическое партнерство с «Интерсвязь
21.10.2025 «Городские технологии» разработают систему «умных» парковок в Челябинске

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») стал технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Компания «Городские Технологии», входящая в контур управления РИР,
21.10.2025 Школьник с Урала создал цифрового стилиста/ Школьник из Челябинска создал ИИ-стилиста для Ozon, вдохновившись запросами покупателей

были созданы им в рамках стажировки в Napoleon IT на основе реальных запросов пользователей маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT. Ученик онлайн-гимназии №1 Алексей Феклин из Челябинска является призером международных чемпионатов по робототехнике, которые проходили в Турции и Южной Корее. Параллельно Алексей занимается кибербезопасностью: он находил уязвимости в так
19.09.2025 «МегаФон»: челябинские сельчане активнее горожан используют умные устройства

о заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. модернизировали и построили более 30 объектов связи на Южном Урале, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, а также Саткинском районе.
18.09.2025 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный

В Челябинске специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Здесь внедрили

05.09.2025 Ко Дню города Челябинска МТС усилила покрытие LTE в любимых местах южноуральцев

ди у торгового центра, в парке Гагарина и на других территориях. Программа, празднования Дня города Челябинска, продлится до 20 сентября 2025 г. и затронет также Ленинский, Металлургический, Тр
28.08.2025 «Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске

28 августа 2025 г. в Челябинске заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Жителям и гостям города доступны более 200 авт
31.07.2025 МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска

с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Челябинска: «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен», «Парковый», «Парковый-2» и «Академ Ривер
18.07.2025 МТС обновила сеть в популярной прогулочной зоне Челябинска

МТС расширила покрытие сети 4G в городском бору Челябинска. В результате установки новой базовой станции на загруженной транспортной артерии, проходящей через лесной массив, мобильный интернет LTE стал доступен южноуральцам во время прогулок
23.06.2025 Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент»

Бит». Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве многоквартирных домов в Челябинске и области, столкнулась с ростом объема операционных и бухгалтерских данных, послед
16.06.2025 МТС: более 5 тыс. раз за месяц позвонили злоумышленники жителю Челябинска

л более 270 млн спам- и мошеннических вызовов по всей стране — это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано около 236 млн таких звонков. Рекорд месяца зафиксирован в Челябинске, где одному из абонентов пытались дозвониться 5020 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник». Чаще всего жители

11.06.2025 МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска

МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска. Благодаря размещению дополнительного оборудования в местах проведения концертов и
29.05.2025 «Ростелеком» внедрил комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска

пания «Ростелеком» внедрила комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска. Новое оборудование, установленное в рамках энергосервисного контракта позволяет ж
27.05.2025 «МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов

с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С начала марта 2025 г. челябинские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в этом году пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на с
23.05.2025 МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном в пригороде Челябинска

МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном, расположенном в пригороде Челябинска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС еще более 500 южноуральс
16.05.2025 Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела

крупнейших операторах кикшеринга - Whoosh, «Яндекс.Go» и «МТС Юрент» (бывший Urent). Администрация Челябинска поддержала действия правоохранительных органов. Еще 6 мая операторов проката элект
24.03.2025 «МегаФон»: челябинцы массово готовятся к загородной жизни

ители «МегаФона». К сайтам для огородников и садоводов стали регулярно обращаться жители региона младше 45 лет. Чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются челябинские дачники от 35 до 44 лет, каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе. Год к году рост этой аудитории составил 30%. На втором месте рейтинга с д
21.02.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган

м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи
21.02.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган

м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи
14.02.2025 МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE 2100 в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в спальных микрорайонах города, где также расположены социально значимые объекты – больницы и обра
14.02.2025 «Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Челябинске

ганам. Алексей Якутчик, начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска: «Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут замети
10.02.2025 «МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном

ых клиентов «МегаФона» в начале 2025 г. вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Челябинские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 6 млн часов видеозвонков в мессенджерах. При этом

20.12.2024 В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом

также были зафиксированы в таких местах, как парк Терешковой в Тракторозаводском районе, сквер «Юбилейный» рядом с шоссе Металлургов на ЧМЗ. Здесь показатели достигают порядка 150-200 Мбит/с. «Жители Челябинска находятся на втором месте среди регионов УрФО по среднему объему ежемесячно потребляемого трафика на абонента. А в ноябре они качали даже больше свердловчан и тюменцев. Постоянная ра
13.12.2024 МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска

МТС также произошел в районе образовательных и медицинских организаций, расположенных в этой части Челябинска, в том числе на территории городской больницы №8. Благодаря улучшениям местные жит
02.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска

МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Тракторозаводском районе Челябинска. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% на территории городской клинической больницы №8, а также в близлежащих жилых домах. Об этом CNews сообщили представители М
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске

тей RITM³ за счет подключения дополнительных модулей. Обновление программного обеспечения RITM³ для Челябинска включает в себя модули, ориентированные на комплексный сбор, хранение, анализ и ви
31.10.2024 Аналитика «МегаФона»: челябинцы стали чаще учиться онлайн

сайтах взлетел почти в три раза по сравнению с летними месяцами, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2024 г. челябинцы стали интересоваться онлайн-образованием на 72% чаще, чем в 2023 г. Наибольшая часть объема переданных данных пришлась на зимние месяцы. Использование образовательных платформ для дет
16.09.2024 «МегаФон»: виртуальные путешествия и дизайн: челябинцы нашли необычные способы победить осеннюю хандру

аться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в штате Юта (США), побережья в Майами, со станции в Антарктиде и даже с дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Челябинцы потратили за просмотром этих уникальных локаций на 84% больше трафика. Помимо этого, жители интересовались сайтами с панорамными видами живописных мест планеты и колоритными плёночным
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

ки "Школы 21" очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют. И я

Публикаций - 1778, упоминаний - 2164

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 173
МегаФон 10742 122
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 87
9594 83
Yandex - Яндекс 9216 78
Microsoft Corporation 25775 65
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 61
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 58
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 53
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 51
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 49
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 37
Samsung Electronics 11064 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
Intel Corporation 12811 31
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 26
Apple Inc 13154 26
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 25
Cisco Systems 5372 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Oracle Corporation 7074 24
Huawei 4676 23
Softline - Софтлайн 3743 23
ЛайфТелеком - Телфин 290 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 21
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 20
SAP SE 5601 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Telegram Group 2940 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
Superjob - Суперджоб 858 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Visa International 1993 14
Евросеть 1421 13
Почта России ПАО 2370 13
Альфа-Банк 1979 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Связной ГК 1401 11
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
Россети Ленэнерго 1699 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Газпром ПАО 1493 8
СКО Электроника-утилизация 21 7
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 7
Транснефть 335 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 6
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 6
Яндекс.Доставка 113 6
Uber 357 6
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Правительство Челябинской области 78 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
Районные суды РФ 196 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
WiMAX Forum 69 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
4CIO 20 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 286
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 229
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 228
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 228
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 199
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 197
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 161
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 123
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 117
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 101
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 97
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 96
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 96
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 93
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 90
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 85
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 84
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 81
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 79
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 76
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 68
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 66
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 65
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 62
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 62
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 59
Google Android 15243 48
Apple iOS 8583 38
Microsoft Windows 16882 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 24
Microsoft Windows 2000 8678 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Linux OS 11533 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 18
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 16
Apple iPhone 6 4861 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Apple - App Store 3109 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Microsoft Office 4170 13
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 13
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 11
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 11
1С:ERP Управление предприятием 841 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
FreePik 1841 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 8
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 12 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Березной Андрей 77 48
Сергеев Михаил 115 42
Макагонов Евгений 35 34
Кудрявцев Сергей 23 13
Денисов Сергей 24 13
Исхизова Александра 100 12
Козлов Александр 71 11
Текслер Алексей 31 11
Нурмухометов Артур 12 11
Быков Алексей 91 10
Путин Владимир 3454 9
Гаттаров Руслан 144 8
Кузнецов Александр 162 7
Прохоров Андрей 24 7
Солонин Виталий 90 7
Фетисов Игорь 16 7
Жуков Геннадий 33 7
Нестеров Александр 52 6
Патока Андрей 110 6
Анкилов Константин 121 6
Ледяев Максим 14 6
Рейман Леонид 1065 6
Швецов Владимир 52 5
Певнев Сергей 22 5
Слизень Виталий 244 5
Семериков Андрей 37 5
Замерчук Антон 5 5
Остатюк Игорь 6 5
Платонова Оксана 14 5
Дубровский Борис 13 5
Колпаков Антон 57 5
Шмелев Алексей 24 5
Горбатов Юрий 13 5
Сироткин Виталий 11 5
Щеголев Игорь 699 5
Евтушенко Олег 145 5
Эмдин Сергей 69 4
Воробьев Михаил 53 4
Минин Михаил 10 4
Иванников Дмитрий 44 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 825
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 714
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 646
Россия - СФО - Новосибирск 4876 511
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 457
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 411
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 401
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 388
Россия - УФО - Челябинская область 1512 381
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 365
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 359
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 303
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 301
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 289
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 279
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 279
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 278
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 246
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 199
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 178
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 158
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 151
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 141
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 138
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 137
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 126
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 126
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 122
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 113
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 107
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 103
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 97
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 93
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 84
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 129 84
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 82
Россия - УФО - Свердловская область 1951 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 82
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 339
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 239
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 225
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 220
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 206
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 122
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 101
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 100
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 93
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 90
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 81
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 79
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 75
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 71
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 61
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 58
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 54
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 53
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 52
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 50
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 46
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 45
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 44
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 44
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 43
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 42
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 39
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 37
Английский язык 7030 37
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 35
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 48
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
РИА Новости 1033 3
23ABC News 183 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Комсомольская правда ИД 83 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
УралПолит.Ru 8 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Sputnik 59 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
URA.RU - информагентство 12 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
Мобильные системы 118 2
CMS Magazine 20 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
FT - Financial Times 1296 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Рустелеком ТК 305 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Гартнер 3658 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
SimilarWeb 62 2
Samsung Research 20 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Трейд.Су ИА 21 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
The Nilson Report 6 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
Интерфакс-100 21 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Berg Insight 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MForum Analytics 20 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 42
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 20
РАН - Российская академия наук 2122 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 6
Samsung Исследовательский центр 8 6
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 4
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 4
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 3
Samsung IT Школа 11 3
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 11 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 46
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Международный женский день - 8 марта 418 6
Связь-Экспокомм 276 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Городские технологии - выставка-форум 21 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Google Summer of Code 10 1
Cisco Expo 23 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
VK Fest 20 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще