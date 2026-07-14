Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск

МТС обеспечила сверхскоростным домашним интернетом еще 1000 семей Челябинска сированного интернета во все корпуса квартала «4 Ленина», расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Построенная в многоэтажках инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему ин

«МегаФон»: летом 2026 г.челябинцы усилили цифровой контроль за детьми твечают папы: на них приходится около 58% подключений таких услуг против 42% у женщин. В 37% случаев решениями для безопасности детей пользуются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — челябинцы 45-54 лет с долей 27%. Бабушки и дедушки тоже подключаются к контролю за внуками: на представителей поколения 55-64 лет приходится 15% пользователей. Спрос на дистанционный мониторинг

МТС добавила скорости LTE в «Притяжении» и других микрорайонах Челябинска ся при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона. «Челябинск активно развивается: появляются новые жилые комплексы, вместе с ними расширяется социальная и развлекательная инфраструктура. Это касается и города, и других районов, в частности посе

МТС добавила скорости LTE для дачников Челябинска и Магнитогорска круглогодично. Скорость мобильного интернета также выросла в дачных массивах на северном выезде из Челябинска – в СНТ «Уралец» и «Авиатор». На юге области МТС увеличила скорость мобильного инт

Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026 тели МТС. Анализ больших данных показал сходства и различия в цифровых профилях любителей хоккея из Челябинска и Магнитогорска. Чаще всего игры обоих клубов посещают мужчины в возрасте от 35 до

Челябинцы выбирают драму: театры набрали популярность с приходом весны еля во вторую неделю марта по отношению к первой составил сразу 34%. С приходом весны топ-3 театров Челябинска выглядит так: Театр драмы имени Наума Орлова (57% от общего объема данных); Театр

Сервис временной занятости «Авито Подработка» запущен в Челябинске является востребованным современным трендом: по данным январского исследования сервиса, 64% жителей Челябинска подрабатывают регулярно или время от времени. Полученные доходы респонденты чаще в

МТС окутала фиксированной сетью новостройки поселка Западный под Челябинском челябинцев мы постоянно улучшаем домашний проводной интернет, в том числе расширяем ШПД-сеть и заводим ее в новостройки. Наличие нашей инфраструктуры в многоквартирных домах дает возможность жителям Челябинска, Магнитогорска и Миасса подключать нашу фиксированную сеть вместе с набором из мобильной связи и другими цифровыми сервисами. Такие предложения открывают южноуральцам доступ сразу к

МТС обновила сеть для цифровизации промпредприятий Челябинска МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Ленинском районе Челябинска. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла до 25% на территории промы

Спорт вместо сладостей: челябинцы превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье ь на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие челябинцы стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года во

Школьник из Челябинска создал уникальный дрон для метеомониторинга Это даёт преимущество перед метеозондами: устройство мобильно, может долго работать на заданной высоте и передавать информацию в реальном времени», — сказал Голубицкий. Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания «Курсир», специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения лётных измерений систем нави

RCloud by 3data запустила облачный кластер в Челябинске В октябре 2025 г. на базе дата-центра компании «Интерсвязь» RCloud by 3data ввела в эксплуатацию облачный кластер в Челябинске. Теперь компаниям Южного Урала стали доступны облачные услуги и сервисы IaaS и Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители 3data. Стратегическое партнерство с «Интерсвязь

«Городские технологии» разработают систему «умных» парковок в Челябинске «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») стал технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Компания «Городские Технологии», входящая в контур управления РИР,

Школьник с Урала создал цифрового стилиста/ Школьник из Челябинска создал ИИ-стилиста для Ozon, вдохновившись запросами покупателей были созданы им в рамках стажировки в Napoleon IT на основе реальных запросов пользователей маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT. Ученик онлайн-гимназии №1 Алексей Феклин из Челябинска является призером международных чемпионатов по робототехнике, которые проходили в Турции и Южной Корее. Параллельно Алексей занимается кибербезопасностью: он находил уязвимости в так

«МегаФон»: челябинские сельчане активнее горожан используют умные устройства о заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. модернизировали и построили более 30 объектов связи на Южном Урале, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, а также Саткинском районе.

Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный В Челябинске специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Здесь внедрили

Ко Дню города Челябинска МТС усилила покрытие LTE в любимых местах южноуральцев ди у торгового центра, в парке Гагарина и на других территориях. Программа, празднования Дня города Челябинска, продлится до 20 сентября 2025 г. и затронет также Ленинский, Металлургический, Тр

«Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске 28 августа 2025 г. в Челябинске заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Жителям и гостям города доступны более 200 авт

МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Челябинска: «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен», «Парковый», «Парковый-2» и «Академ Ривер

МТС обновила сеть в популярной прогулочной зоне Челябинска МТС расширила покрытие сети 4G в городском бору Челябинска. В результате установки новой базовой станции на загруженной транспортной артерии, проходящей через лесной массив, мобильный интернет LTE стал доступен южноуральцам во время прогулок

Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент» Бит». Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве многоквартирных домов в Челябинске и области, столкнулась с ростом объема операционных и бухгалтерских данных, послед

МТС: более 5 тыс. раз за месяц позвонили злоумышленники жителю Челябинска л более 270 млн спам- и мошеннических вызовов по всей стране — это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано около 236 млн таких звонков. Рекорд месяца зафиксирован в Челябинске, где одному из абонентов пытались дозвониться 5020 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник». Чаще всего жители

МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска. Благодаря размещению дополнительного оборудования в местах проведения концертов и

«Ростелеком» внедрил комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска пания «Ростелеком» внедрила комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска. Новое оборудование, установленное в рамках энергосервисного контракта позволяет ж

«МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С начала марта 2025 г. челябинские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в этом году пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на с

МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном в пригороде Челябинска МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном, расположенном в пригороде Челябинска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС еще более 500 южноуральс

Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела крупнейших операторах кикшеринга - Whoosh, «Яндекс.Go» и «МТС Юрент» (бывший Urent). Администрация Челябинска поддержала действия правоохранительных органов. Еще 6 мая операторов проката элект

«МегаФон»: челябинцы массово готовятся к загородной жизни ители «МегаФона». К сайтам для огородников и садоводов стали регулярно обращаться жители региона младше 45 лет. Чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются челябинские дачники от 35 до 44 лет, каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе. Год к году рост этой аудитории составил 30%. На втором месте рейтинга с д

МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи

МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи

МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска ПАО «МТС» обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE 2100 в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в спальных микрорайонах города, где также расположены социально значимые объекты – больницы и обра

«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Челябинске ганам. Алексей Якутчик, начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска: «Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут замети

«МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном ых клиентов «МегаФона» в начале 2025 г. вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Челябинские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 6 млн часов видеозвонков в мессенджерах. При этом

В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом также были зафиксированы в таких местах, как парк Терешковой в Тракторозаводском районе, сквер «Юбилейный» рядом с шоссе Металлургов на ЧМЗ. Здесь показатели достигают порядка 150-200 Мбит/с. «Жители Челябинска находятся на втором месте среди регионов УрФО по среднему объему ежемесячно потребляемого трафика на абонента. А в ноябре они качали даже больше свердловчан и тюменцев. Постоянная ра

МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска МТС также произошел в районе образовательных и медицинских организаций, расположенных в этой части Челябинска, в том числе на территории городской больницы №8. Благодаря улучшениям местные жит

МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Тракторозаводском районе Челябинска. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% на территории городской клинической больницы №8, а также в близлежащих жилых домах. Об этом CNews сообщили представители М

Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске тей RITM³ за счет подключения дополнительных модулей. Обновление программного обеспечения RITM³ для Челябинска включает в себя модули, ориентированные на комплексный сбор, хранение, анализ и ви

Аналитика «МегаФона»: челябинцы стали чаще учиться онлайн сайтах взлетел почти в три раза по сравнению с летними месяцами, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2024 г. челябинцы стали интересоваться онлайн-образованием на 72% чаще, чем в 2023 г. Наибольшая часть объема переданных данных пришлась на зимние месяцы. Использование образовательных платформ для дет

«МегаФон»: виртуальные путешествия и дизайн: челябинцы нашли необычные способы победить осеннюю хандру аться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в штате Юта (США), побережья в Майами, со станции в Антарктиде и даже с дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Челябинцы потратили за просмотром этих уникальных локаций на 84% больше трафика. Помимо этого, жители интересовались сайтами с панорамными видами живописных мест планеты и колоритными плёночным