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Россия УФО Челябинская область Челябинск
СОБЫТИЯ
|14.07.2026
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МТС обеспечила сверхскоростным домашним интернетом еще 1000 семей Челябинска
сированного интернета во все корпуса квартала «4 Ленина», расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Построенная в многоэтажках инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему ин
|24.06.2026
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«МегаФон»: летом 2026 г.челябинцы усилили цифровой контроль за детьми
твечают папы: на них приходится около 58% подключений таких услуг против 42% у женщин. В 37% случаев решениями для безопасности детей пользуются абоненты в возрасте от 35 до 44 лет. На втором месте — челябинцы 45-54 лет с долей 27%. Бабушки и дедушки тоже подключаются к контролю за внуками: на представителей поколения 55-64 лет приходится 15% пользователей. Спрос на дистанционный мониторинг
|19.06.2026
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МТС добавила скорости LTE в «Притяжении» и других микрорайонах Челябинска
ся при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона. «Челябинск активно развивается: появляются новые жилые комплексы, вместе с ними расширяется социальная и развлекательная инфраструктура. Это касается и города, и других районов, в частности посе
|14.05.2026
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МТС добавила скорости LTE для дачников Челябинска и Магнитогорска
круглогодично. Скорость мобильного интернета также выросла в дачных массивах на северном выезде из Челябинска – в СНТ «Уралец» и «Авиатор». На юге области МТС увеличила скорость мобильного инт
|29.04.2026
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Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026
тели МТС. Анализ больших данных показал сходства и различия в цифровых профилях любителей хоккея из Челябинска и Магнитогорска. Чаще всего игры обоих клубов посещают мужчины в возрасте от 35 до
|26.03.2026
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Челябинцы выбирают драму: театры набрали популярность с приходом весны
еля во вторую неделю марта по отношению к первой составил сразу 34%. С приходом весны топ-3 театров Челябинска выглядит так: Театр драмы имени Наума Орлова (57% от общего объема данных); Театр
|11.03.2026
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Сервис временной занятости «Авито Подработка» запущен в Челябинске
является востребованным современным трендом: по данным январского исследования сервиса, 64% жителей Челябинска подрабатывают регулярно или время от времени. Полученные доходы респонденты чаще в
|23.01.2026
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МТС окутала фиксированной сетью новостройки поселка Западный под Челябинском
челябинцев мы постоянно улучшаем домашний проводной интернет, в том числе расширяем ШПД-сеть и заводим ее в новостройки. Наличие нашей инфраструктуры в многоквартирных домах дает возможность жителям Челябинска, Магнитогорска и Миасса подключать нашу фиксированную сеть вместе с набором из мобильной связи и другими цифровыми сервисами. Такие предложения открывают южноуральцам доступ сразу к
|05.12.2025
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МТС обновила сеть для цифровизации промпредприятий Челябинска
МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Ленинском районе Челябинска. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла до 25% на территории промы
|21.11.2025
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Спорт вместо сладостей: челябинцы превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье
ь на пробежку на улицу, вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж. В этом году многие челябинцы стали присматривать новогодние подарки для родственников и друзей заранее и стремиться купить их со скидками во время «черной пятницы». В список самых популярных заказов этого года во
|12.11.2025
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Школьник из Челябинска создал уникальный дрон для метеомониторинга
Это даёт преимущество перед метеозондами: устройство мобильно, может долго работать на заданной высоте и передавать информацию в реальном времени», — сказал Голубицкий. Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания «Курсир», специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения лётных измерений систем нави
|22.10.2025
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RCloud by 3data запустила облачный кластер в Челябинске
В октябре 2025 г. на базе дата-центра компании «Интерсвязь» RCloud by 3data ввела в эксплуатацию облачный кластер в Челябинске. Теперь компаниям Южного Урала стали доступны облачные услуги и сервисы IaaS и Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители 3data. Стратегическое партнерство с «Интерсвязь
|21.10.2025
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«Городские технологии» разработают систему «умных» парковок в Челябинске
«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») стал технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». Компания «Городские Технологии», входящая в контур управления РИР,
|21.10.2025
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Школьник с Урала создал цифрового стилиста/ Школьник из Челябинска создал ИИ-стилиста для Ozon, вдохновившись запросами покупателей
были созданы им в рамках стажировки в Napoleon IT на основе реальных запросов пользователей маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT. Ученик онлайн-гимназии №1 Алексей Феклин из Челябинска является призером международных чемпионатов по робототехнике, которые проходили в Турции и Южной Корее. Параллельно Алексей занимается кибербезопасностью: он находил уязвимости в так
|19.09.2025
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«МегаФон»: челябинские сельчане активнее горожан используют умные устройства
о заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. модернизировали и построили более 30 объектов связи на Южном Урале, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, а также Саткинском районе.
|18.09.2025
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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный
В Челябинске специалисты «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя». Здесь внедрили
|05.09.2025
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Ко Дню города Челябинска МТС усилила покрытие LTE в любимых местах южноуральцев
ди у торгового центра, в парке Гагарина и на других территориях. Программа, празднования Дня города Челябинска, продлится до 20 сентября 2025 г. и затронет также Ленинский, Металлургический, Тр
|28.08.2025
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«Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске
28 августа 2025 г. в Челябинске заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Жителям и гостям города доступны более 200 авт
|31.07.2025
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МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска
с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обновила телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Челябинска: «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен», «Парковый», «Парковый-2» и «Академ Ривер
|18.07.2025
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МТС обновила сеть в популярной прогулочной зоне Челябинска
МТС расширила покрытие сети 4G в городском бору Челябинска. В результате установки новой базовой станции на загруженной транспортной артерии, проходящей через лесной массив, мобильный интернет LTE стал доступен южноуральцам во время прогулок
|23.06.2025
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Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент»
Бит». Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве многоквартирных домов в Челябинске и области, столкнулась с ростом объема операционных и бухгалтерских данных, послед
|16.06.2025
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МТС: более 5 тыс. раз за месяц позвонили злоумышленники жителю Челябинска
л более 270 млн спам- и мошеннических вызовов по всей стране — это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано около 236 млн таких звонков. Рекорд месяца зафиксирован в Челябинске, где одному из абонентов пытались дозвониться 5020 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник». Чаще всего жители
|11.06.2025
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МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска
МТС улучшила покрытие сети LTE в популярных прогулочных локациях в центре Челябинска. Благодаря размещению дополнительного оборудования в местах проведения концертов и
|29.05.2025
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«Ростелеком» внедрил комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска
пания «Ростелеком» внедрила комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска. Новое оборудование, установленное в рамках энергосервисного контракта позволяет ж
|27.05.2025
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«МегаФон»: челябинские школьники стали чаще искать репетиторов накануне экзаменов
с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С начала марта 2025 г. челябинские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в этом году пришелся на апрель 2025 г. — тогда трафик на с
|23.05.2025
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МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном в пригороде Челябинска
МТС расширила фиксированную сеть в поселке Западном, расположенном в пригороде Челябинска. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС еще более 500 южноуральс
|16.05.2025
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Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела
крупнейших операторах кикшеринга - Whoosh, «Яндекс.Go» и «МТС Юрент» (бывший Urent). Администрация Челябинска поддержала действия правоохранительных органов. Еще 6 мая операторов проката элект
|24.03.2025
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«МегаФон»: челябинцы массово готовятся к загородной жизни
ители «МегаФона». К сайтам для огородников и садоводов стали регулярно обращаться жители региона младше 45 лет. Чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются челябинские дачники от 35 до 44 лет, каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе. Год к году рост этой аудитории составил 30%. На втором месте рейтинга с д
|21.02.2025
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МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган
м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи
|21.02.2025
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МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган
м CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи
|14.02.2025
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МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска
ПАО «МТС» обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE 2100 в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в спальных микрорайонах города, где также расположены социально значимые объекты – больницы и обра
|14.02.2025
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«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Челябинске
ганам. Алексей Якутчик, начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска: «Видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах: камеры могут замети
|10.02.2025
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«МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном
ых клиентов «МегаФона» в начале 2025 г. вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Челябинские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 6 млн часов видеозвонков в мессенджерах. При этом
|20.12.2024
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В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом
также были зафиксированы в таких местах, как парк Терешковой в Тракторозаводском районе, сквер «Юбилейный» рядом с шоссе Металлургов на ЧМЗ. Здесь показатели достигают порядка 150-200 Мбит/с. «Жители Челябинска находятся на втором месте среди регионов УрФО по среднему объему ежемесячно потребляемого трафика на абонента. А в ноябре они качали даже больше свердловчан и тюменцев. Постоянная ра
|13.12.2024
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МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска
МТС также произошел в районе образовательных и медицинских организаций, расположенных в этой части Челябинска, в том числе на территории городской больницы №8. Благодаря улучшениям местные жит
|02.12.2024
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МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска
МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Тракторозаводском районе Челябинска. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% на территории городской клинической больницы №8, а также в близлежащих жилых домах. Об этом CNews сообщили представители М
|27.11.2024
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Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске
тей RITM³ за счет подключения дополнительных модулей. Обновление программного обеспечения RITM³ для Челябинска включает в себя модули, ориентированные на комплексный сбор, хранение, анализ и ви
|31.10.2024
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Аналитика «МегаФона»: челябинцы стали чаще учиться онлайн
сайтах взлетел почти в три раза по сравнению с летними месяцами, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2024 г. челябинцы стали интересоваться онлайн-образованием на 72% чаще, чем в 2023 г. Наибольшая часть объема переданных данных пришлась на зимние месяцы. Использование образовательных платформ для дет
|16.09.2024
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«МегаФон»: виртуальные путешествия и дизайн: челябинцы нашли необычные способы победить осеннюю хандру
аться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в штате Юта (США), побережья в Майами, со станции в Антарктиде и даже с дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Челябинцы потратили за просмотром этих уникальных локаций на 84% больше трафика. Помимо этого, жители интересовались сайтами с панорамными видами живописных мест планеты и колоритными плёночным
|30.08.2024
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От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске
ки "Школы 21" очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют. И я
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Березной Андрей 77 48
|Сергеев Михаил 115 42
|Макагонов Евгений 35 34
|Кудрявцев Сергей 23 13
|Денисов Сергей 24 13
|Исхизова Александра 100 12
|Козлов Александр 71 11
|Текслер Алексей 31 11
|Нурмухометов Артур 12 11
|Быков Алексей 91 10
|Путин Владимир 3454 9
|Гаттаров Руслан 144 8
|Кузнецов Александр 162 7
|Прохоров Андрей 24 7
|Солонин Виталий 90 7
|Фетисов Игорь 16 7
|Жуков Геннадий 33 7
|Нестеров Александр 52 6
|Патока Андрей 110 6
|Анкилов Константин 121 6
|Ледяев Максим 14 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Швецов Владимир 52 5
|Певнев Сергей 22 5
|Слизень Виталий 244 5
|Семериков Андрей 37 5
|Замерчук Антон 5 5
|Остатюк Игорь 6 5
|Платонова Оксана 14 5
|Дубровский Борис 13 5
|Колпаков Антон 57 5
|Шмелев Алексей 24 5
|Горбатов Юрий 13 5
|Сироткин Виталий 11 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Евтушенко Олег 145 5
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