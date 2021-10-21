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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
23.09.2021 Искусственный интеллект создал логотип города 5
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 2
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске 4
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1
28.06.2021 «Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала 2
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
26.05.2021 «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
28.04.2021 Число пользователей сервиса «Tele2 книги» выросло в 9,5 раза 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 5
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 2
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
05.04.2021 «Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз 1
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 3
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 «Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области 1
08.02.2021 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 5

Публикаций - 797, упоминаний - 1089

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 67
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 52
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 38
Microsoft Corporation 11628 33
Yandex - Яндекс 4129 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 30
3934 26
ЛайфТелеком - Телфин 97 21
Скай Линк - Skylink 548 20
Samsung Electronics 5878 19
VK - Mail.ru Group 2508 16
Intel Corporation 4335 14
Ланит ГК 1185 13
Синтерра - Synterra 602 13
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 13
Apple Inc - Эппл Рус 7861 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
IBM 3677 12
Nokia Corporation 2546 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 12
Oracle Corporation 3466 11
Softline - Софтлайн 1507 10
Huawei 2750 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 9
SAP SE 3272 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Cisco Systems 2158 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 8
Sony 2588 8
Orange S.A. 468 8
Google LLC 7439 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
Ростелеком Связьинвест 773 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
СКБ Контур 419 7
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 23
Visa International 1358 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 10
Почта России ПАО 1586 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 9
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Альфа-Банк 1135 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 7
Связной ГК 897 7
Евросеть 939 6
Uber Technologies 258 5
Uber 257 5
ВТБ24 587 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 5
Яндекс.Такси 271 5
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 4
РВК - Российская венчурная компания 482 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 4
Юнистрим - Unistream 169 4
Челябэнергосбыт 11 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 4
Челябинвестбанк 16 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
РАО ЕЭС России ПАО 78 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Техносила 159 3
Авиапарк ТРЦ 3 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
О2О Холдинг 43 2
Qiwi 783 2
Газпром ПАО 538 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 2
Телефон.Ру 62 2
Открытие ФК 542 2
Россети ПАО 168 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
Правительство РФ 2226 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Президент Российской Федерации 1447 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 4
Роснано 456 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 3
Центральный районный суд города Челябинска 3 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
Правительство Москвы 660 2
Федеральное казначейство России 766 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Верховный суд Российской Федерации 179 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 36
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 6
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 5
Big Data - Большие данные 1136 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 5
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 255 4
Google Android 10752 29
Apple iOS 5744 21
Superjob 172 20
Microsoft Windows 10 6810 17
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Apple - App Store 2199 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 7
Яндекс.Карты и Транспорт 293 7
Apple Pay 385 6
Linux OS 4386 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Java - Язык программирования 1221 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
C# - C Sharp - Язык программирования 149 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Microsoft Office 2004 5
Apple iPad 3263 5
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 16 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 4
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 4
Microsoft Skype 1501 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 4
Яндекс.Маркет 439 4
Microsoft Dynamics CRM 407 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 4
WhatsApp Messenger 654 4
VK - Mail.ru Одноклассники 864 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
SQL - Язык программирования 439 3
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 3
Microsoft Exchange 695 3
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 142
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 140
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 140
Россия - УФО - Челябинская область 674 116
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 96
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 82
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 77
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Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 68
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 15
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
Торговля розничная 77 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
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