Россия Южный Урал Южно-Уральский регион
|23.10.2024
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МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM
МТС сообщает о росте пользовательской активности видеоплатформы NUUM на Южном Урале. Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству пользователей н
|06.08.2024
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Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала
ым видом транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-путеводитель подскажет гостям Южного Урала, как организовать поездку по региону и познакомиться с его визитной карточной –
|16.07.2024
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Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео
жеты – в рублях рост трат на планшеты год к году составил 85%. Так, наибольший рост популярности на Южном Урале в первой половине 2024 г. показали бренды Honor, Samsung и Huawei. При этом южноу
|18.03.2024
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Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом
Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Южного Урала. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали в два раза чаще интересо
|04.03.2024
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По следам «Мастера и Маргариты»: южноуральцы стали чаще посещать загадочные места романа Булгакова
ас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени Горького. На 70% чаще жители Южного Урала прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора
|09.02.2024
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«Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
жном курорте «Евразия» (Куса), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск) и на лыжно-биатлонном комплексе им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст). Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны пройдет на Южном Урале в восьми дисциплинах с 9 по 18 февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». К началу соревнований «Ростелеком» организовал на горнолыжном курорте «Евразия» и
|15.11.2023
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«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
0 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресур
|05.09.2023
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«Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале
которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Южного Урала. Работы были проведены в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинск
|20.07.2023
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В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет
ли улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости. Изменения могут почувствовать около полумиллиона жителей Южного Урала. Новое качество сети ждет и многочисленных туристов, приезжающих отдохнуть на берега озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также ценителей горных вершин национального парка «Таганай».
|18.07.2023
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«Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала
, сказал: «Населенные пункты, где уже появились современные цифровые услуги, определили сами жители Южного Урала голосованием на «Госуслугах». Активность и заинтересованность сельчан будет имет
|23.05.2023
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Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения пров
|22.05.2023
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«Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале
лей”. С помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей. Всего на территории Южного Урала функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании».
|19.05.2023
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МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала
об усилении LTE-сети в Катав-Ивановске, расположенном в предгорье Ямантау, Иремель и других вершин Южного Урала. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость моб
|16.03.2023
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«Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ
«Ростелеком» на Южном Урале реализовал федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой. Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Челябинской области и установила в
|27.02.2023
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«Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала
листы связи проложили около 20 километров волоконно-оптических линий. Социально значимые объекты подключены в рамках госконтракта с Министерством здравоохранения Челябинской области. Сотрудники новых южноуральских ФАПов теперь могут оперативно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь жителям, проживающим в сельской местности. Например, благодаря интернету появилась возможнос
|26.12.2022
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«Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам
иков на объектах связи «Ростелекома» будет введен особый режим работы. Около 250 технических специалистов компании встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Благодаря этому жители Южного Урала смогут серфить в Сети на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться со своими друзьями и близкими. Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказ
|10.11.2022
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«Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале
а законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Южного Урала, уведомляются заблаговременно. «Ростелеком» предоставляет другим операторам, гос
|06.09.2022
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«Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень
тров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала». Новые базовые станции появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильс
|06.06.2022
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«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала
тных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет. «Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 г. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов
|27.09.2021
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Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой
В 2021–2022 гг. все общеобразовательные учреждения Южного Урала будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой, которую построит компания
|20.09.2021
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«Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды
онлайн-кинотеатру Wink, домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону и другим. «Компания “Ростелеком” ежегодно инвестирует собственные средства в развитие оптической инфраструктуры Южного Урала. В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тыс. километров сетей, заменив их современными оптоволоконными линиями. В связи с развитием внутреннего туризма у населения рас
|08.07.2021
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«Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала
транения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Телеком-строительство пройдет в восьми населенных пунктах Южного Урала: это село Верх-Катавка Катав-Ивановского муниципального района, села Калуга-Соло
|28.06.2021
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«Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала
Компания «Ростелеком» впервые установила умные опоры в столице Южного Урала городе Челябинске. Инновационные уличные устройства расположены в сквере на пере
|24.03.2017
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«Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала
презентация системы управления электронной очередью с участием министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова. До конца марта «Почта России» установит в отделениях Южного Урала 28 аппаратно-программных комплексов, сообщили CNews в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области. Для внедрения современных технологий выбраны отделения с н
|05.10.2016
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МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A
первым регионом УрФО, где была запущена эта технология. В результате, наибольший прирост 4G-трафика по передаче данных между устройствами среди регионов Уральского федерального округа зафиксирован на Южном Урале.В итоге доля 4G в совокупном объеме М2М-трафика в Челябинской области существенно выросла — на 6,5%. Несмотря на то, что рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС на Южном Урале со
|14.07.2016
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4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале
С начала года абоненты ТТК в Челябинской и Оренбургской областях скачали 4 тыс. ТБ интернет-трафика, что соответствует 800 тыс. фильмов в формате HD или 800 млн аудиотреков. «ТТК-Южный Урал» на 10% увеличил объем переданных данных в своих сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews в ТТК. Самыми активными пользователями интернета оказались жи
|17.06.2016
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ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала
ющихся интернетом на скорости выше 50 Мбит/c, превысила 60% от всей абонентской базы ТТК в регионах Южного Урала, что на 20% больше, чем в прошлом году. Доля абонентов, выбирающих максимальную
|01.03.2016
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МТС обеспечит связью государственных служащих Южного Урала
рограммы с набором востребованных услуг, линейка которых постоянно расширяется. Если еще несколько лет назад большинство ведомств использовало лишь голосовые услуги, то сегодня все больше организаций Южного Урала используют сервисы передачи данных — за год корпоративные клиенты практически в два раза увеличили объем передаваемого трафика в нашей сети в регионе. Чтобы обеспечить потребности
|01.03.2016
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«МегаФон» отразит кибер-атаки на южноуральские «КрыльяITV»
Оператор «МегаФон» защитит от хакерских атак одного из провайдеров кабельного телевидения и интернета на Южном Урале. Компания «КрыльяITV» («Цифровые сети») для работы своих серверов выбрала защищенный канал широкополосного доступа в интернет от «МегаФона» с услугой защиты от DDoS-атак. Согласно у
|15.02.2016
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На Южном Урале SIM-карты «МегаФона» будут использоваться в системе мониторинга за нарушителями
SIM-карты компании «МегаФон» помогут обеспечивать правопорядок на Южном Урале. Современные M2M-решения оператора в своей работе теперь будет применять Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Челябинской области. Услуги «М
|03.02.2016
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ТТК подвел итоги работы единого контактного центра на Южном Урале
Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы единого контактного центра ТТК в регионах своей деятельности за 2015 г. Количество обращений, поступивших на единый беспла
|18.01.2016
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Абоненты ТТК на Южном Урале в новогодние праздники скачали 3500 ТБ информации
ранее были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. С начала 2016 г. не было зафиксировано перегрузок на сетях связи, а также были
|25.12.2015
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ТТК подготовил сеть к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников на Южном Урале
ники, были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. На данный момент пропускная способность на разных участках сети ШПД компании ва
|10.11.2015
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Совокупный доход «ТТК-Южный Урал» за 9 месяцев 2015 г. составил 698 млн руб.
омпаниям и телекоммуникационным операторам составил i413 млн, что на 28% выше, чем годом ранее. «На Южном Урале ТТК предоставляет услуги связи в 16 городах Челябинской, Оренбургской и Курганско
|23.09.2015
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Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации
Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала года увеличил объем передачи данных в городах Челябинской области с населением менее 100 тыс. человек до 1,8 ПБ. Более 62% трафика пр
|22.09.2015
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Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК
рал» («ТТК-Южный Урал»). Максим Ледяев будет отвечать за развитие розничного бизнеса ТТК в регионах Южного Урала – Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Основным направлением его раб
|28.08.2015
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«ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса
Количество корпоративных пользователей в сегменте среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала 2015 г. увеличилось на 5,4% до 4,7 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили в ТТК. Клиентами компании с начала года стали порядка 250 ор
|24.08.2015
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«ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия
Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за первое полугодие 2015 г. Совокупный доход филиала за первые шесть месяцев 2015 г. составил i471 млн, увеличившись на 13
|15.07.2015
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«ТТК-Южный Урал» в 3 раза увеличил скорости интернет-доступа в Челябинской области
Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») сообщил об увеличении скорости доступа в интернет на всех тарифных планах для жителей Кыштыма, Карабаша, Касли и п. Новогорного. Абонентская п
|02.07.2015
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Абоненты «ТТК-Южный Урал» предпочитают пополнять счет через терминалы и в режиме онлайн
Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») представил статистику по способам оплаты счетов. Как сообщили CNews в ТТК, более 50% абонентов предпочитают оплачивать услуги связи с помощью