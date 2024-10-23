Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион

МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM МТС сообщает о росте пользовательской активности видеоплатформы NUUM на Южном Урале. Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству пользователей н

Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала ым видом транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-путеводитель подскажет гостям Южного Урала, как организовать поездку по региону и познакомиться с его визитной карточной –

Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео жеты – в рублях рост трат на планшеты год к году составил 85%. Так, наибольший рост популярности на Южном Урале в первой половине 2024 г. показали бренды Honor, Samsung и Huawei. При этом южноу

Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Южного Урала. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали в два раза чаще интересо

По следам «Мастера и Маргариты»: южноуральцы стали чаще посещать загадочные места романа Булгакова ас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени Горького. На 70% чаще жители Южного Урала прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора

«Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта жном курорте «Евразия» (Куса), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск) и на лыжно-биатлонном комплексе им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст). Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны пройдет на Южном Урале в восьми дисциплинах с 9 по 18 февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». К началу соревнований «Ростелеком» организовал на горнолыжном курорте «Евразия» и

«Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 0 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресур

«Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Южного Урала. Работы были проведены в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинск

В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет ли улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости. Изменения могут почувствовать около полумиллиона жителей Южного Урала. Новое качество сети ждет и многочисленных туристов, приезжающих отдохнуть на берега озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также ценителей горных вершин национального парка «Таганай».

«Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала , сказал: «Населенные пункты, где уже появились современные цифровые услуги, определили сами жители Южного Урала голосованием на «Госуслугах». Активность и заинтересованность сельчан будет имет

Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения пров

«Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале лей”. С помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей. Всего на территории Южного Урала функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании».

МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала об усилении LTE-сети в Катав-Ивановске, расположенном в предгорье Ямантау, Иремель и других вершин Южного Урала. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость моб

«Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ «Ростелеком» на Южном Урале реализовал федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой. Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Челябинской области и установила в

«Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала листы связи проложили около 20 километров волоконно-оптических линий. Социально значимые объекты подключены в рамках госконтракта с Министерством здравоохранения Челябинской области. Сотрудники новых южноуральских ФАПов теперь могут оперативно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь жителям, проживающим в сельской местности. Например, благодаря интернету появилась возможнос

«Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам иков на объектах связи «Ростелекома» будет введен особый режим работы. Около 250 технических специалистов компании встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Благодаря этому жители Южного Урала смогут серфить в Сети на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться со своими друзьями и близкими. Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказ

«Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале а законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Южного Урала, уведомляются заблаговременно. «Ростелеком» предоставляет другим операторам, гос

«Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень тров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала». Новые базовые станции появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильс

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала тных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет. «Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 г. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов

Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой В 2021–2022 гг. все общеобразовательные учреждения Южного Урала будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой, которую построит компания

«Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды онлайн-кинотеатру Wink, домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону и другим. «Компания “Ростелеком” ежегодно инвестирует собственные средства в развитие оптической инфраструктуры Южного Урала. В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тыс. километров сетей, заменив их современными оптоволоконными линиями. В связи с развитием внутреннего туризма у населения рас

«Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала транения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Телеком-строительство пройдет в восьми населенных пунктах Южного Урала: это село Верх-Катавка Катав-Ивановского муниципального района, села Калуга-Соло

«Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала Компания «Ростелеком» впервые установила умные опоры в столице Южного Урала городе Челябинске. Инновационные уличные устройства расположены в сквере на пере

«Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала презентация системы управления электронной очередью с участием министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова. До конца марта «Почта России» установит в отделениях Южного Урала 28 аппаратно-программных комплексов, сообщили CNews в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области. Для внедрения современных технологий выбраны отделения с н

МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A первым регионом УрФО, где была запущена эта технология. В результате, наибольший прирост 4G-трафика по передаче данных между устройствами среди регионов Уральского федерального округа зафиксирован на Южном Урале.В итоге доля 4G в совокупном объеме М2М-трафика в Челябинской области существенно выросла — на 6,5%. Несмотря на то, что рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС на Южном Урале со

4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале С начала года абоненты ТТК в Челябинской и Оренбургской областях скачали 4 тыс. ТБ интернет-трафика, что соответствует 800 тыс. фильмов в формате HD или 800 млн аудиотреков. «ТТК-Южный Урал» на 10% увеличил объем переданных данных в своих сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews в ТТК. Самыми активными пользователями интернета оказались жи

ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала ющихся интернетом на скорости выше 50 Мбит/c, превысила 60% от всей абонентской базы ТТК в регионах Южного Урала, что на 20% больше, чем в прошлом году. Доля абонентов, выбирающих максимальную

МТС обеспечит связью государственных служащих Южного Урала рограммы с набором востребованных услуг, линейка которых постоянно расширяется. Если еще несколько лет назад большинство ведомств использовало лишь голосовые услуги, то сегодня все больше организаций Южного Урала используют сервисы передачи данных — за год корпоративные клиенты практически в два раза увеличили объем передаваемого трафика в нашей сети в регионе. Чтобы обеспечить потребности

«МегаФон» отразит кибер-атаки на южноуральские «КрыльяITV» Оператор «МегаФон» защитит от хакерских атак одного из провайдеров кабельного телевидения и интернета на Южном Урале. Компания «КрыльяITV» («Цифровые сети») для работы своих серверов выбрала защищенный канал широкополосного доступа в интернет от «МегаФона» с услугой защиты от DDoS-атак. Согласно у

На Южном Урале SIM-карты «МегаФона» будут использоваться в системе мониторинга за нарушителями SIM-карты компании «МегаФон» помогут обеспечивать правопорядок на Южном Урале. Современные M2M-решения оператора в своей работе теперь будет применять Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Челябинской области. Услуги «М

ТТК подвел итоги работы единого контактного центра на Южном Урале Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы единого контактного центра ТТК в регионах своей деятельности за 2015 г. Количество обращений, поступивших на единый беспла

Абоненты ТТК на Южном Урале в новогодние праздники скачали 3500 ТБ информации ранее были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. С начала 2016 г. не было зафиксировано перегрузок на сетях связи, а также были

ТТК подготовил сеть к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников на Южном Урале ники, были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. На данный момент пропускная способность на разных участках сети ШПД компании ва

Совокупный доход «ТТК-Южный Урал» за 9 месяцев 2015 г. составил 698 млн руб. омпаниям и телекоммуникационным операторам составил i413 млн, что на 28% выше, чем годом ранее. «На Южном Урале ТТК предоставляет услуги связи в 16 городах Челябинской, Оренбургской и Курганско

Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала года увеличил объем передачи данных в городах Челябинской области с населением менее 100 тыс. человек до 1,8 ПБ. Более 62% трафика пр

Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК рал» («ТТК-Южный Урал»). Максим Ледяев будет отвечать за развитие розничного бизнеса ТТК в регионах Южного Урала – Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Основным направлением его раб

«ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса Количество корпоративных пользователей в сегменте среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала 2015 г. увеличилось на 5,4% до 4,7 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили в ТТК. Клиентами компании с начала года стали порядка 250 ор

«ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за первое полугодие 2015 г. Совокупный доход филиала за первые шесть месяцев 2015 г. составил i471 млн, увеличившись на 13

«ТТК-Южный Урал» в 3 раза увеличил скорости интернет-доступа в Челябинской области Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») сообщил об увеличении скорости доступа в интернет на всех тарифных планах для жителей Кыштыма, Карабаша, Касли и п. Новогорного. Абонентская п