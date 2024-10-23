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Россия Южный Урал Южно-Уральский регион

Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион


23.10.2024 МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM

МТС сообщает о росте пользовательской активности видеоплатформы NUUM на Южном Урале. Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству пользователей н
06.08.2024 Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала

ым видом транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-путеводитель подскажет гостям Южного Урала, как организовать поездку по региону и познакомиться с его визитной карточной –

16.07.2024 Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео

жеты – в рублях рост трат на планшеты год к году составил 85%. Так, наибольший рост популярности на Южном Урале в первой половине 2024 г. показали бренды Honor, Samsung и Huawei. При этом южноу
18.03.2024 Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Южного Урала. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали в два раза чаще интересо
04.03.2024 По следам «Мастера и Маргариты»: южноуральцы стали чаще посещать загадочные места романа Булгакова

ас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени Горького. На 70% чаще жители Южного Урала прогуливались в месте судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта

жном курорте «Евразия» (Куса), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск) и на лыжно-биатлонном комплексе им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст). Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны пройдет на Южном Урале в восьми дисциплинах с 9 по 18 февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». К началу соревнований «Ростелеком» организовал на горнолыжном курорте «Евразия» и

15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

0 человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Теперь жители 100 населенных пунктов Южного Урала, включая деревню Абдырова, могут пользоваться современными информационными ресур
05.09.2023 «Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале

которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Южного Урала. Работы были проведены в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинск
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет

ли улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки на привычно высокой скорости. Изменения могут почувствовать около полумиллиона жителей Южного Урала. Новое качество сети ждет и многочисленных туристов, приезжающих отдохнуть на берега озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также ценителей горных вершин национального парка «Таганай».
18.07.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала

, сказал: «Населенные пункты, где уже появились современные цифровые услуги, определили сами жители Южного Урала голосованием на «Госуслугах». Активность и заинтересованность сельчан будет имет
23.05.2023 Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. За ходом экзаменов на Южном Урале будут наблюдать около 2500 IP-видеокамер. Их запустят на 86 объектах: в 85 школах и одном региональном центре обработки информации (РЦОИ). Работы по организации видеонаблюдения пров
22.05.2023 «Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале

лей”. С помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей. Всего на территории Южного Урала функционирует 79 антенно-мачтовых сооружений компании».
19.05.2023 МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала

об усилении LTE-сети в Катав-Ивановске, расположенном в предгорье Ямантау, Иремель и других вершин Южного Урала. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость моб
16.03.2023 «Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ

«Ростелеком» на Южном Урале реализовал федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой. Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Челябинской области и установила в

27.02.2023 «Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала

листы связи проложили около 20 километров волоконно-оптических линий. Социально значимые объекты подключены в рамках госконтракта с Министерством здравоохранения Челябинской области. Сотрудники новых южноуральских ФАПов теперь могут оперативно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь жителям, проживающим в сельской местности. Например, благодаря интернету появилась возможнос
26.12.2022 «Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам

иков на объектах связи «Ростелекома» будет введен особый режим работы. Около 250 технических специалистов компании встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Благодаря этому жители Южного Урала смогут серфить в Сети на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться со своими друзьями и близкими. Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказ
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале

а законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Южного Урала, уведомляются заблаговременно. «Ростелеком» предоставляет другим операторам, гос
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень

тров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала». Новые базовые станции появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильс
06.06.2022 «Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала

тных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет. «Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 г. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов

27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой

В 2021–2022 гг. все общеобразовательные учреждения Южного Урала будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой, которую построит компания
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды

онлайн-кинотеатру Wink, домашнему видеонаблюдению, сервису «Умный дом», умному домофону и другим. «Компания “Ростелеком” ежегодно инвестирует собственные средства в развитие оптической инфраструктуры Южного Урала. В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тыс. километров сетей, заменив их современными оптоволоконными линиями. В связи с развитием внутреннего туризма у населения рас
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала

транения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Телеком-строительство пройдет в восьми населенных пунктах Южного Урала: это село Верх-Катавка Катав-Ивановского муниципального района, села Калуга-Соло
28.06.2021 «Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала

Компания «Ростелеком» впервые установила умные опоры в столице Южного Урала городе Челябинске. Инновационные уличные устройства расположены в сквере на пере
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала

презентация системы управления электронной очередью с участием министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова. До конца марта «Почта России» установит в отделениях Южного Урала 28 аппаратно-программных комплексов, сообщили CNews в Министерстве информационных технологий и связи Челябинской области. Для внедрения современных технологий выбраны отделения с н
05.10.2016 МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A

первым регионом УрФО, где была запущена эта технология. В результате, наибольший прирост 4G-трафика по передаче данных между устройствами среди регионов Уральского федерального округа зафиксирован на Южном Урале.В итоге доля 4G в совокупном объеме М2М-трафика в Челябинской области существенно выросла — на 6,5%. Несмотря на то, что рост М2М-трафика в сети 2G и 3G МТС на Южном Урале со
14.07.2016 4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале

С начала года абоненты ТТК в Челябинской и Оренбургской областях скачали 4 тыс. ТБ интернет-трафика, что соответствует 800 тыс. фильмов в формате HD или 800 млн аудиотреков. «ТТК-Южный Урал» на 10% увеличил объем переданных данных в своих сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews в ТТК. Самыми активными пользователями интернета оказались жи
17.06.2016 ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала

ющихся интернетом на скорости выше 50 Мбит/c, превысила 60% от всей абонентской базы ТТК в регионах Южного Урала, что на 20% больше, чем в прошлом году. Доля абонентов, выбирающих максимальную

01.03.2016 МТС обеспечит связью государственных служащих Южного Урала

рограммы с набором востребованных услуг, линейка которых постоянно расширяется. Если еще несколько лет назад большинство ведомств использовало лишь голосовые услуги, то сегодня все больше организаций Южного Урала используют сервисы передачи данных — за год корпоративные клиенты практически в два раза увеличили объем передаваемого трафика в нашей сети в регионе. Чтобы обеспечить потребности

01.03.2016 «МегаФон» отразит кибер-атаки на южноуральские «КрыльяITV»

Оператор «МегаФон» защитит от хакерских атак одного из провайдеров кабельного телевидения и интернета на Южном Урале. Компания «КрыльяITV» («Цифровые сети») для работы своих серверов выбрала защищенный канал широкополосного доступа в интернет от «МегаФона» с услугой защиты от DDoS-атак. Согласно у
15.02.2016 На Южном Урале SIM-карты «МегаФона» будут использоваться в системе мониторинга за нарушителями

SIM-карты компании «МегаФон» помогут обеспечивать правопорядок на Южном Урале. Современные M2M-решения оператора в своей работе теперь будет применять Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Челябинской области. Услуги «М
03.02.2016 ТТК подвел итоги работы единого контактного центра на Южном Урале

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы единого контактного центра ТТК в регионах своей деятельности за 2015 г. Количество обращений, поступивших на единый беспла
18.01.2016 Абоненты ТТК на Южном Урале в новогодние праздники скачали 3500 ТБ информации

ранее были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. С начала 2016 г. не было зафиксировано перегрузок на сетях связи, а также были

25.12.2015 ТТК подготовил сеть к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников на Южном Урале

ники, были проведены профилактические работы и подключены дополнительные резервные линии в регионах Южного Урала. На данный момент пропускная способность на разных участках сети ШПД компании ва
10.11.2015 Совокупный доход «ТТК-Южный Урал» за 9 месяцев 2015 г. составил 698 млн руб.

омпаниям и телекоммуникационным операторам составил i413 млн, что на 28% выше, чем годом ранее. «На Южном Урале ТТК предоставляет услуги связи в 16 городах Челябинской, Оренбургской и Курганско
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала года увеличил объем передачи данных в городах Челябинской области с населением менее 100 тыс. человек до 1,8 ПБ. Более 62% трафика пр
22.09.2015 Максим Ледяев назначен руководителем блока «Доступ» макрорегионального филиала «Южный Урал» Компании ТТК

рал» («ТТК-Южный Урал»). Максим Ледяев будет отвечать за развитие розничного бизнеса ТТК в регионах Южного Урала – Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. Основным направлением его раб
28.08.2015 «ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса

Количество корпоративных пользователей в сегменте среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») с начала 2015 г. увеличилось на 5,4% до 4,7 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили в ТТК. Клиентами компании с начала года стали порядка 250 ор
24.08.2015 «ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») подвел итоги работы за первое полугодие 2015 г. Совокупный доход филиала за первые шесть месяцев 2015 г. составил i471 млн, увеличившись на 13
15.07.2015 «ТТК-Южный Урал» в 3 раза увеличил скорости интернет-доступа в Челябинской области

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») сообщил об увеличении скорости доступа в интернет на всех тарифных планах для жителей Кыштыма, Карабаша, Касли и п. Новогорного. Абонентская п
02.07.2015 Абоненты «ТТК-Южный Урал» предпочитают пополнять счет через терминалы и в режиме онлайн

Макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК («ТТК-Южный Урал») представил статистику по способам оплаты счетов. Как сообщили CNews в ТТК, более 50% абонентов предпочитают оплачивать услуги связи с помощью


Публикаций - 236, упоминаний - 301

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9646 66
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2034 55
МегаФон 8732 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12412 34
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 29
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 28
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1476 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8717 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2874 8
Интерсвязь 26 8
8177 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 60 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3857 4
Samsung Electronics 10232 4
Google LLC 11741 4
Huawei 3909 4
Meta Platforms - Facebook 4431 4
Oracle Corporation 6678 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 4
Yandex - Яндекс 7268 3
Microsoft Corporation 24582 3
Apple Inc 12048 3
X Corp - Twitter 2843 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 830 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 504 3
Ростех - Автоматика Концерн 1635 3
Softline - Софтлайн 2766 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5676 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Цифра ГК 2415 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 24 2
Центр развития цифровых технологий 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4850 1
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
LG Electronics 3612 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 1
ZTE Corporation 747 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1835 1
Sony 6540 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 260 1
HTC Corporation 1499 1
D-Link - Д-Линк Трейд 360 1
Киевстар - Kyivstar 537 1
Trend Micro 600 1
ММК Информсервис 51 1
Promt - Промт 291 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 66 1
Сател 124 1
Астелит 134 1
Emerson 84 1
Directum - Директум 1081 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 320 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 131 1
Информ 303 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 1
Парус Корпорация 549 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 219 1
АФК Система ПАО 1793 1
Шахты 0 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Telegram Group 1934 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 181 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Intel Corporation 12173 1
Toshiba Corporation 2925 1
Fujitsu 2040 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 208 1
Philips 2050 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
AT&T Inc 1676 1
Lenovo Motorola 3500 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 855 1
Sharp Corporation 1041 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 1
Сонет 169 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 336 1
Seiko Epson Corporation 895 1
TI - Texas Instruments Incorporated 815 1
Прогноз 1647 1
Ciena 202 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Комтел 16 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 252 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
ПроСофт - ProSoft 77 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 238 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Samsung SDI 84 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Verizon - WorldCom 483 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Earthlink 155 1
Mobilcom 91 1
Связьинформ 88 1
Поликом Про 38 1
Fujitsu Laboratories 46 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 689 1
Ракурс НПФ 160 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 1
Siemens AG - Siemens Group 2587 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
Челябинсксвязинформ 1 1
Уральские Кабельные Сети 2 1
МТС - Примтелефон 47 1
Renesas Electronics - Intersil 35 1
Арти ГК 11 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Covad Communications Group 43 1
ИТ Энигма ГК - Ovodov CyberSecurity 2 1
Бевард НПП - Beward 8 1
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7247 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 4
ВТБ - ВТБ24 664 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 38 3
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 2
Visa International 1946 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
РЖД - Российские железные дороги 1899 2
Металлург КБ 23 2
АПРИ 3 2
Транснефть 299 1
Почта России ПАО 2104 1
Лента - Сеть розничной торговли 2068 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 196 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 174 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Fortum - Фортум Россия 15 1
Евросеть 1404 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 628 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 37 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Талан УК 8 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Prudential Financial 52 1
Областной аптечный склад - Аптечная сеть 5 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 43 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
Fortum - Челябинская ТЭЦ 4 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод 12 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
Салават Юлаев - хоккейный клуб 3 1
РСМ Русь - РСМ Топ-Аудит 6 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 283 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 33 1
Менатеп - Menatep 38 1
Транснефть Нефтяные Насосы 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 175 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
ЮГК - Южуралзолото - МелТЭК - Сибэнергоуголь - Прокопьевский угольный разрез - Светлинский ГОК - Светлинский горно-обогатительный комбинат 3 1
Сасовский краеведческий музей МБУК - Музей русской песни им. А. П. Аверкина 2 1
Мулен Руж - Mjulin Rouge 5 1
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 1
Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина 5 1
Правительство Челябинской области 63 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11525 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5865 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4482 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1389 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5414 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3032 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1990 3
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1366 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2702 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 2
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1372 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3320 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1080 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 729 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3115 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3267 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 972 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2751 1
Администрация Ивановского муниципального района 3 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 18 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Судебная власть - Judicial power 2302 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6267 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 338 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49953 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65371 85
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15737 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20502 51
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7530 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24364 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9350 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27767 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10723 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8016 35
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2898 23
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4011 21
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1563 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4653 20
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2120 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20995 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24000 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18955 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8510 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7467 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3338 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7359 17
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1430 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10970 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12502 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30487 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10431 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27079 13
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1770 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3977 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6824 13
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1459 13
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1442 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11578 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15624 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8158 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10009 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9313 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7901 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12156 11
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 955 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12973 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10113 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6429 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8424 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13056 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29488 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11053 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11847 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5750 9
Умные платформы 1669 9
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3672 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3988 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2153 8
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 40 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2109 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1191 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5672 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6376 7
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1595 7
Видеокамера - Camcorder 2259 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2603 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12461 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4624 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12702 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4732 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3059 5
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 102 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10070 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14348 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2942 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1953 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 520 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1586 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3794 5
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 442 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6496 4
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13901 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23999 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2858 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5214 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 544 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9765 4
Пропускная способность - Bandwidth 1737 4
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4162 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 987 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6619 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1552 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7525 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2844 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7398 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12535 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1298 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6173 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 553 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1721 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2527 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4023 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11947 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 291 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2438 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 236 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 65 3
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3257 3
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1689 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17011 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5000 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3710 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1221 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1680 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4460 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1396 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 91 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1067 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12452 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2630 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9330 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3634 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1071 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9153 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 242 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6750 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2189 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3048 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2510 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1037 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5015 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16095 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 556 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2916 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1207 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7071 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10889 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3447 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2048 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2124 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 292 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 978 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3975 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 647 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1483 2
Data monetization - Монетизация данных 1616 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12454 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1711 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4139 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6950 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2093 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1033 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 394 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2884 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1884 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2348 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 436 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 328 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 72 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6017 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 566 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 240 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 287 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 175 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3797 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1728 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11266 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9236 1
AVI - Audio Video Interleave 454 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4242 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4186 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2934 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 990 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 529 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4737 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1068 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3900 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1423 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1121 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 353 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 372 1
Голосовые сообщения - Voice messages 283 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3036 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4346 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7290 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2302 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 681 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3709 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1219 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 169 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 455 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 861 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 160 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 319 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1712 1
МПС - Международные платежные системы 144 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7057 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4735 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 997 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1386 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 477 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 246 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2109 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 218 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7271 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9957 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5285 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6029 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2445 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 690 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20721 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2089 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1057 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1062 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2751 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3828 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1412 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1850 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2900 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2207 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2139 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 947 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3203 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6391 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7833 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 197 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 127 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2339 1
Аудиокнига - Audiobook 196 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 91 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 356 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1130 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 330 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1468 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4026 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1582 1
Podcasts - Подкастинг 253 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9564 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1118 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1167 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 113 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1017 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Караоке 287 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 718 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 813 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2005 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3499 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
ОТиПБ - Умная каска 46 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 237 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 626 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 125 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 220 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 254 1
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 131 1
USB modem - USB модем 303 1
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 153 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5661 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 349 1
Микрофон - Microphone 2480 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5253 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 1
Стандартизация - Standardization 2118 1
Аксессуары 3867 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1802 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1409 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13761 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1070 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 522 1
Часы наручные - Wrist watches 102 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 924 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2257 1
Часы - Watch 935 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2271 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 530 1
Освещение - яркость источника света 674 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 222 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 1
Управляемость - Manageability 1723 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2102 1
Оповещение и уведомление - Notification 4558 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 504 1
Маршрутизация - Routing 493 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2680 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 529 1
Мобильная связь - Короткий номер 394 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 212 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 254 1
Диктофон - Voice recorder 132 1
Автоинформатор 106 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manager - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 38 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 60 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 311 9
Google YouTube - Видеохостинг 2737 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5129 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 227 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 303 4
Oracle Exalogic 73 4
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 4
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 187 4
Oracle Utilities 38 4
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 54 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1778 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 3
МТС Big Data 259 3
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 25 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google Android 13954 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 318 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 582 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 2
Oracle Engineered Systems 42 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 180 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 46 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4959 2
МТС - NUUM 31 2
Python - высокоуровневый язык программирования 915 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 460 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Яндекс.Лицей 22 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 755 1
Apple iPad mini 417 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 223 1
Apple iPhone 5 772 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 991 1
Dr.Web Desktop Security Suite 34 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 388 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2733 1
Apache Hadoop 427 1
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 577 1
MasterCard Maestro 155 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 164 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1084 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1479 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Apple iOS 7705 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 302 1
Google Android TV 309 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
ByteDance - TikTok 251 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1411 1
VK - Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 63 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 131 1
Huawei M-Pencil MatePad 22 1
Космодром Байконур 1066 1
Яндекс.Заправки 28 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 248 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 616 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
Урал-1 ЭВМ 5 1
Huawei FullView Display 19 1
Dr.Web Mail Security Suite 33 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 41 1
МТС Автосекретарь 67 1
МегаФон SIM-карты 15 1
МТС 3G-сеть 116 1
МегаФон Наши люди 46 1
МТС Коммуникатор 31 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Ростелеком - СКУД Биометрический 2 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Лоялти Партнерс Восток - Малина - программа лояльности 5 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 94 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 58 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 70 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 11 1
Oracle ODA - Oracle Database Appliance 18 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 22 1
Adobe - Behance 14 1
Panasonic TG DECT 12 1
Сергеев Михаил 108 28
Березной Андрей 33 23
Кудрявцев Сергей 23 19
Макагонов Евгений 24 18
Ледяев Максим 14 14
Денисов Сергей 22 14
Козлов Александр 68 8
Текслер Алексей 26 8
Нурмухометов Артур 12 7
Фетисов Игорь 11 6
Исхизова Александра 81 6
Дубровский Борис 13 5
Колесникова Ольга 8 5
Чернышев Денис 7 5
Сироткин Виталий 11 5
Гаттаров Руслан 144 4
Киселёв Павел 6 4
Никифоров Николай 1135 3
Кузнецов Александр 121 3
Блинова Елена 5 3
Иванов Евгений 42 3
Белейчев Александр 9 3
Медведев Дмитрий 1653 2
Воронин Алексей 17 2
Сапрыкин Юрий 15 2
Остатюк Игорь 6 2
Карев Аркадий 19 2
Гагарин Юрий 88 2
Орловская Мария 13 2
Драгунов Борис 2 2
Брагин Виктор 2 2
Мякишев Андрей 3 2
Зеленин Олег 2 2
Бежин Вячеслав 3 2
Байдалин Александр 2 2
Путин Владимир 3156 1
Глазков Александр 135 1
Бунина Елена 35 1
Каплунов Павел 46 1
Гусев Сергей 41 1
Гуцол Оксана 1 1
Касперская Наталья 291 1
Феоктистов Вадим 35 1
Ананьев Виталий 4 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Кузнецов Владимир 43 1
Меньшиков Александр 5 1
Елизаров Андрей 15 1
Кураш Антон 32 1
Величко Валерий 16 1
Савенков Денис 6 1
Романов Сергей 12 1
Старков Сергей 2 1
Ткачев Владимир 12 1
Брюквин Юрий 299 1
Карпова Татьяна 5 1
Пальчун Кирилл 55 1
Корниенко Михаил 25 1
Осеевский Михаил 315 1
Греф Герман 418 1
Волков Владимир 56 1
Лебедева Ирина 25 1
Алгазин Виктор 20 1
Рудычева Наталья 95 1
Закиров Артур 2 1
Айнетдинов Артур 6 1
Заев Андрей 1 1
Белимов Александр 14 1
Антонов Андрей 21 1
Татаренко Алексей 1 1
Ляк Александр 50 1
Поносов Александр 69 1
Плесконос Дмитрий 33 1
Шамзон Светлана 32 1
Миронов Игорь 4 1
Кокорюкин Василий 4 1
Зарубин Олег 1 1
Сураев Максим 24 1
Бутаков Алексей 10 1
Кузьмин Андрей 11 1
Пеший Андрей 5 1
Медведев Денис 2 1
Мишанин Иван 5 1
Кручинин Денис 5 1
Шадрин Олег 5 1
Шурмина Нина 5 1
Терлецкий Сергей 1 1
Калиниченко Владимир 2 1
Пичугин Иван 31 1
Крупин Олег 1 1
Булгаков Михаил 10 1
Тутевич Андрей 1 1
Кощеев Сергей 3 1
Кулешов Андрей 2 1
Балыбин Сергей 1 1
Бешаков Сергей 1 1
Трофименко Сергей 1 1
Голдин Дмитрий 1 1
Зуев Валерий 1 1
Конецкий Петр 1 1
Морозов Савва 5 1
Мисичук Оксана 2 1
Хмельницкий Богдан 5 1
Абдурахманов Адик 1 1
Шмаков Данила 1 1
Уланов Леонид 1 1
Хрущ Юрий 2 1
Горелова Наталья 1 1
Котышева Лариса 1 1
Батурин Евгений 1 1
Плотников Олег 4 1
Скворцов Вячеслав 1 1
Прохоренко Максим 1 1
Котова Наталья 2 1
Судаков Максим 2 1
Телегин Сергей 1 1
Кузахметов Карим 2 1
Примаков Антон 1 1
Татаринов Виктор 1 1
Зобнин Константин 2 1
Машков Константин 2 1
Петрухин Игорь 1 1
Стукаленко Денис 2 1
Жуйков Денис 2 1
Никитина Ольга 3 1
Пискунов Алексей 3 1
Киричук Гуля 1 1
Чугунов Денис 1 1
Панев Константин 3 1
Сорокатый Константин 1 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Железнякова Екатерина 1 1
Прусаков Алексей 1 1
Буторина Ирина 1 1
Ширшиков Олег 1 1
Карпов Валерий 1 1
Апайчев Михаил 1 1
Образцов Владимир 4 1
Зилюков Владимир 1 1
Зеленчук Илья 2 1
Платонов Василий 1 1
Бухмастова Елена 1 1
Храмцов Анатолий 1 1
Ялалетдинов Денис 3 1
Рыжий Антон 1 1
Нигматулин Ринат 1 1
Чевтаев Максим 1 1
Берлиоз Михаил 3 1
Кущ Иван 4 1
Бездомный Иван 3 1
Ягупов Иван 3 1
Литке Виталий 2 1
Екимов Павел 1 1
Кокошка Андрей 6 1
Щербанов Алексей 1 1
Овакимян Алексей 1 1
Вагнер Александр 1 1
Емельянова Лилия 1 1
Петелин Дмитрий 1 1
Пекарский Максим 1 1
Вахрамеев Леонид 1 1
Лощинина Наталья 1 1
Россия - УФО - Челябинская область 1195 165
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1526 147
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2928 112
Россия - РФ - Российская федерация 143336 87
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 277 57
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 94 38
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 64 34
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1297 33
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 58 30
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 145 25
Россия - УФО - Курганская область 493 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42983 23
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 31 22
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 608 20
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 20
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 36 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17284 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3923 14
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 15 14
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 43 13
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1425 12
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 12
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 11
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 22 11
Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав 14 11
Россия - УФО - Курганская область - Курган 249 10
Россия - УФО - Челябинская область - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 10
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1126 9
Россия - УФО - Свердловская область 1480 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5168 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7378 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1213 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 6
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 10 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14093 5
Земля - планета Солнечной системы 10355 5
Беларусь - Белоруссия 5614 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1030 5
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 37 5
Россия - УФО - Челябинская область - Пластовский района - Пластов 6 5
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 5
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 5
Россия - УФО - Челябинская область - Нагайбакский район - Фершампенуаз 7 5
Казахстан - Республика 5505 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2867 4
Россия - СФО - Новосибирск 4271 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1184 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51999 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16943 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2932 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2643 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1567 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3081 4
Франция - Французская Республика 7832 4
Россия - УФО - Челябинская область - Катав-Ивановск 9 4
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 16 4
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 4
Россия - УФО - Челябинская область - Брединский район - Бреды 5 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1276 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14169 3
Европа 21734 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2710 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 320 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 840 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 315 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1351 3
Азия - Азиатский регион 5514 3
Африка - Африканский регион 3471 3
Судан - Республика 103 3
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 5 3
Россия - Уральские горы - Зауралье 47 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 47 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1137 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2234 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3078 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1636 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1942 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1557 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1104 2
Россия - ЦФО - Калужская область 974 2
Россия - УФО - Тюменская область 1131 2
Россия - СФО - Кемеровская область 891 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1260 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 659 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 438 2
Ближний Восток 2935 2
Испания - Мадрид 169 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2393 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 747 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 2
Луна - спутник Земли 1475 2
Япония 13268 2
Атлантический океан - Атлантика 283 2
Тунис - Тунисская Республика 166 2
Солнечная система - Solar system 2521 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 449 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 2
Армения - Республика 2276 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 692 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1361 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 566 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 83 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1745 2
Южная Корея - Республика 6626 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1146 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2486 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 326 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 2
Ливия 150 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 235 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 55 2
Средиземное море - Средиземноморье 199 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 2
Африка Западная 61 2
Россия - УФО - Челябинская область - Нязепетровский район - Нязепетровск 3 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 540 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 617 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Украина 7590 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2423 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1640 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1860 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 869 1
Россия - СФО - Омская область 660 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1147 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 701 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 484 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 346 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 244 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 640 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 245 1
Америка - Американский регион 2131 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1545 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2870 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 859 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 632 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 257 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 528 1
Италия - Итальянская Республика 4343 1
Евразия - Евразийский континент 603 1
Грузия 1237 1
Россия - СФО - Республика Тыва 300 1
Италия - Милан 161 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 498 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 841 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 849 1
США - Флорида - Майами 190 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 920 1
Дания - Королевство 1296 1
Швеция - Королевство 3615 1
Финляндия - Финляндская Республика 3595 1
Сингапур - Республика 1847 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1774 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3519 1
Канада 4871 1
Германия - Федеративная Республика 12657 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1004 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1729 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 998 1
Великобритания - Лондон 2385 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 696 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 734 1
Россия - ПФО - Самарская область 1299 1
Чехия - Чешская Республика 1305 1
Узбекистан - Республика 1715 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 606 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 514 1
Нидерланды 3508 1
Россия - ПФО - Саратовская область 721 1
Румыния 728 1
Россия - ПФО - Пензенская область 586 1
Германия - Берлин 713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 841 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 305 1
Россия - ДФО - Амурская область 728 1
Литва - Литовская Республика 650 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Беларусь - Минск 630 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 401 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Китай - Шанхай 783 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 381 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 589 1
Великобритания - Шотландия 337 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 477 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 601 1
Перу - Республика 274 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Куба - Республика 360 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
США - Юта 192 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 113 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 10 1
Китай - Цзянсу 68 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 225 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 294 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 116 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 110 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 51 1
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 8 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 72 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 121 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 143 1
Россия - Рощино 22 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 12 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 17 1
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 14 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 32 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 92 1
Россия - УФО - Челябинская область - Зюраткуль - национальный парк 4 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 22 1
США - Калифорния - Риверсайд 30 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шацкий район - Шацк 10 1
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 9 1
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50751 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28832 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9885 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47785 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18334 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6368 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8573 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9724 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23921 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6079 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5852 15
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 626 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3547 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13377 12
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2621 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3905 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10892 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5716 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2339 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2110 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5305 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4765 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6064 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1635 7
Энергетика - Energy - Energetically 5052 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1075 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2375 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3980 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6888 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 901 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16234 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4787 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4338 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7998 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2380 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1197 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1262 4
Дача - дачники 807 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 523 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2808 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3642 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4956 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8225 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1609 3
Слепые зоны 105 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3704 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2460 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1892 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2905 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 628 3
Quality of Life - Качество жизни 32 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3648 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5375 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1306 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7467 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 801 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4838 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14165 2
Цифровой регион - Федеральный проект 93 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4964 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5038 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5488 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 216 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 564 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3090 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 117 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5942 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10920 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1065 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 391 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2903 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6877 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1327 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6678 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 2
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