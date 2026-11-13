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ЧКЗ Челябинский компрессорный завод

ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.11.2026 «Ростелеком» внедрил цифровую систему мониторинга производственных процессов на Челябинском компрессорном заводе 2
08.07.2024 «Ростелеком» и Челябинский компрессорный завод договорились о партнерстве в сфере цифровизации безопасности 3
26.04.2024 «Ростелеком» в Челябинске презентовал уникальный демостенд с дополненной реальностью 1
01.02.2024 «Ростелеком» провел испытания системы мониторинга персонала DiWo-Сontrol на «Челябинском компрессорном заводе» 3
14.12.2023 «Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала 2
09.11.2016 «Мегафон»: Челябинский бизнес лидирует в MNP портациях на Урале 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

ЧКЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11109 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 300 1
МегаФон 11102 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 133 2
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11702 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3324 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14330 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1622 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4789 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 20 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2585 1
ОТиПБ - Умная каска 56 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 537 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 678 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3020 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1676 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6556 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1548 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1847 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5790 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 412 3
МегаФон Наши люди 50 1
Исхизова Александра 102 4
Ялалетдинов Денис 3 3
Волков Владимир 74 1
Нурмухометов Артур 12 1
Татаринов Виктор 1 1
Макагонов Евгений 35 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3408 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1822 4
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 323 3
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 36 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 137 1
Россия - УФО - Челябинская область 1543 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 1
Экономический эффект 1430 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 757 1
Льготы - Льготный тариф 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
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