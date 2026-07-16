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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Владимир

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Ростелеком» внедрил роботизированный сварочный комплекс на ВЛМЗ 1
19.05.2026 «Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды 1
12.03.2026 Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений 1
24.11.2025 «Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства 1
11.11.2025 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем 1
25.09.2025 Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке 1
Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
04.09.2025 «Ростелеком», ДВФУ и «Цифра Инвест» объединятся для создания «Цифрового кампуса» 1
03.07.2025 «Ростелеком» предоставил ВНИИплем решение для селекционно-генетического планирования в животноводстве 1
30.05.2025 «Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения 1
23.05.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года 1
29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 1
26.02.2025 «Ростелеком» и «Корпорация развития Астраханской области» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
17.07.2024 «Ростелеком» запустил публичное облако на Дальнем Востоке 1
10.07.2024 IVA Technologies и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве 1
08.07.2024 «Ростелеком» и Челябинский компрессорный завод договорились о партнерстве в сфере цифровизации безопасности 1
08.07.2024 «Ростелеком» и пермская компания АО «Элкам-Нефтемаш» подписали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме» 1
23.05.2024 Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году 1
10.05.2023 Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 1
09.02.2023 Умные каски «Ростелекома» будут следить за безопасностью сотрудников зауральского предприятия «Далур» 1
19.12.2022 Сервис «Ростелекома» обрабатывает более половины звонков в контакт-центр Единого оператора газификации 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
03.12.2018 «1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей 3
24.07.2018 LWCOM построил центр обработки данных для «Петербургского социального коммерческого банка» 1
14.11.2017 «Техносерв» - крупнейший классический интегратор для финансовых организаций 1
09.11.2017 Владимир Волков - Для «Техносерва» важны все направления, где есть интеллектуальная составляющая 1
27.06.2017 «Техносерв» обеспечит работу ИТ-инфраструктуры и систем региональной сети «Промсвязьбанка» 1
07.02.2017 «Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка 1
08.08.2016 «Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям 1
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
09.11.2015 IBM и «Техносерв» примут участие в CNews FORUM 2015 1
11.09.2015 «Техносерв» нанял бывшего ИТ-директора «Ростелекома» 1
27.05.2015 Отечественному рынку поможет импортозамещение 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
11.03.2015 Maykor обеспечивает стабильную работу терминалов «МегаФона» 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Волков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 11
Microsoft Corporation 25774 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 5
Diasoft - Диасофт 1144 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
МегаФон 10742 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Oracle Corporation 7074 4
АйТи 1519 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Salesforce - Informatica 139 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
A1qa 7 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Точка качества 5 2
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Связной Банк 113 2
Кофемания 85 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 35 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 11
Федеральное казначейство России 1949 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 15
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 11
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 8
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 7
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 6
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Оцифровка - Digitization 5185 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 15 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Abbyy Compreno 21 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Riverbed NetProfiler 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 25 1
ПСБ PSB-Retail 39 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
InterSystems HealthShare 28 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
Козырев Алексей 328 5
Попов Алексей 339 4
Чучелов Андрей 44 4
Деянышев Вадим 19 4
Федорец Андрей 19 4
Батарова Татьяна 14 4
Никуличев Андрей 43 4
Корнеев Сергей 84 4
Казак Максим 162 4
Антонов Александр 77 3
Шерейкин Максим 15 3
Закрепин Евгений 62 3
Гуральников Сергей 164 3
Гаттаров Руслан 144 3
Громов Иван 102 3
Прокошев Андрей 32 3
Сафронов Роман 36 3
Линев Андрей 25 3
Гусев Владимир 26 3
Антониади Георгий 16 3
Карпман Ольга 9 3
Хухашвили Юрий 6 3
Лысенко Эдуард 317 3
Никифоров Николай 1138 3
Фомичев Олег 139 3
Опенышева Светлана 64 3
Селютин Александр 60 3
Федечкин Эдуард 58 2
Грибов Владимир 31 2
Ананьев Алексей 110 2
Фомичев Андрей 74 2
Прозоров Андрей 17 2
Овсянников Андрей 15 2
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Гуртов Дмитрий 12 2
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