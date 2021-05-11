Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Волков Владимир
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Публикаций - 44, упоминаний - 60
Волков Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Егоров Александр 48 2
|Баранов Сергей 18 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Борзов Тимофей 2 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Архарова Татьяна 3 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Овсянников Андрей 15 2
|Грибанов Юрий 24 1
|Хомич Игорь 30 1
|Львов Владимир 9 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Лотванова Галина 1 1
|Бетсис Павел 84 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Никитин Валерий 15 1
|Генцис Александр 12 1
|Островский Владимир 22 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Притула Павел 31 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Мазов Владимир 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Денисов Андрей 18 1
|Стулов Александр 18 1
|Вольфсон Игорь 12 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Бобровников Борис 86 1
|Николаев Андрей 11 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|CNews Analytics 1991 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru