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Волков Владимир


11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
03.12.2018 «1С» расширяет сотрудничество с Мордовией в области ИТ 2
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
22.10.2018 Новый совет директоров «Техносерва» утвердил состав правления 1
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей 3
24.07.2018 LWCOM построил центр обработки данных для «Петербургского социального коммерческого банка» 1
14.11.2017 «Техносерв» - крупнейший классический интегратор для финансовых организаций 1
27.06.2017 «Техносерв» обеспечит работу ИТ-инфраструктуры и систем региональной сети «Промсвязьбанка» 1
07.02.2017 «Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка 1
08.08.2016 «Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям 1
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
09.11.2015 IBM и «Техносерв» примут участие в CNews FORUM 2015 1
11.09.2015 «Техносерв» нанял бывшего ИТ-директора «Ростелекома» 1
27.05.2015 Отечественному рынку поможет импортозамещение 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
11.03.2015 Maykor обеспечивает стабильную работу терминалов «МегаФона» 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
21.05.2014 Российский ИТ-рынок забудет о двузначном росте 2
22.04.2014 «Техносерв» развивает направление биометрических и комплексных систем безопасности 1
15.04.2014 Российский рынок ИТ-инфраструктуры меняет профиль 3
15.04.2014 Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего 1
03.04.2014 «Связной Банк» передал на аутсорсинг печать и техподдержку компьютеров в Maykor 1
19.03.2014 «Техносерв» создал Департамент сервиса и аутсорсинга 1
12.03.2014 «Техносерв» будет мониторить и поддерживать ИКТ-инфраструктуру Росреестра 1
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
18.12.2013 Департамент центров обработки данных «Техносерва» возглавил топ-менеджер «Астерос» 2
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
01.10.2013 Управление эксплуатацией – комплексный ИТ-аутсорсинг для госструктур 6
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
04.09.2013 «Техносерв» переманил техдиректора из «Астероса» 3
04.09.2013 Топ-менеджер «Астерос» назначен техническим директором «Техносерва» 2
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
13.12.2012 Меняющаяся роль CIO 2
27.08.2012 Глава Минкомсвязи принял участие в запуске инновационно-производственного комплекса «Технопарка-Мордовия» 1
19.06.2012 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники в магазинах Enter 1
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 1
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1
14.02.2012 «Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов 1

Публикаций - 44, упоминаний - 60

Волков Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
IBM 3557 6
Microsoft Corporation 11168 5
Крок 1221 4
АйТи 753 4
Cisco Systems 2056 3
Рексофт - Reksoft 202 2
SAP SE 3220 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Микротест 177 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Астерос - Asteros 531 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Google LLC 7177 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
Открытые технологии 209 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ланит ГК 1160 1
Неолант - Neolant 36 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 18 1
Riverbed Technology 103 1
Samsung Electronics 5730 1
Juniper Networks 168 1
Hitachi Vantara 100 1
Oracle Corporation 3363 1
HP Inc. 2937 1
Huawei 2733 1
Dell EMC 2419 1
VMware 1830 1
3779 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ Лизинг 34 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
Uber 257 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 17 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роснано 456 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Google Android 10751 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Riverbed AppResponse Xpert 1 1
Riverbed AppInternals 1 1
Riverbed NetProfiler 1 1
Abbyy Compreno 20 1
Riverbed SteelCentral 25 1
Java - Язык программирования 1180 1
IBM Watson 105 1
Symbian OS 782 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Егоров Александр 48 2
Баранов Сергей 18 2
Корнеев Сергей 75 2
Борзов Тимофей 2 2
Булгаков Кирилл 40 2
Архарова Татьяна 3 2
Ананьев Алексей 88 2
Закрепин Евгений 45 2
Овсянников Андрей 15 2
Грибанов Юрий 24 1
Хомич Игорь 30 1
Львов Владимир 9 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Рудычева Наталья 81 1
Лотванова Галина 1 1
Бетсис Павел 84 1
Тихонов Андрей 33 1
Никитин Валерий 15 1
Генцис Александр 12 1
Островский Владимир 22 1
Сапельников Сергей 100 1
Притула Павел 31 1
Нуралиев Борис 205 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Мазов Владимир 1 1
Елистратов Николай 90 1
Денисов Андрей 18 1
Стулов Александр 18 1
Вольфсон Игорь 12 1
Никифоров Николай 1126 1
Бобровников Борис 86 1
Николаев Андрей 11 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Япония 2811 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа 3788 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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