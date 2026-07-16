Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 74
Волков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырев Алексей 328 5
|Попов Алексей 339 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Федорец Андрей 19 4
|Батарова Татьяна 14 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Казак Максим 162 4
|Антонов Александр 77 3
|Шерейкин Максим 15 3
|Закрепин Евгений 62 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Громов Иван 102 3
|Прокошев Андрей 32 3
|Сафронов Роман 36 3
|Линев Андрей 25 3
|Гусев Владимир 26 3
|Антониади Георгий 16 3
|Карпман Ольга 9 3
|Хухашвили Юрий 6 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Фомичев Олег 139 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Селютин Александр 60 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Грибов Владимир 31 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Прозоров Андрей 17 2
|Овсянников Андрей 15 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Подкопаев Олег 30 2
|Архарова Татьяна 5 2
|Коновалов Борис 14 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.