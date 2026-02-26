Разделы

Правительство Москвы АМПП ГКУ Администратор Московского парковочного пространства Парковки Москвы Московский паркинг Единое парковочное пространство города Москвы

26.02.2026 «Фалькон Тех» перенесла высоконагруженные системы видеоаналитики в VK Cloud 2
28.01.2026 Москвичи смогут оплачивать парковку в навигаторе 2ГИС через «ЮKassa» 1
28.01.2026 2ГИС запустил оплату парковок в Москве 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 2
18.07.2025 Москва задумала новое парковочное приложение с льготными тарифами и оплатой через карту «Тройка» 1
14.03.2024 Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах 1
19.10.2023 «Яндекс карты» подскажут стоимость проезда по платным дорогам 1
02.10.2023 В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы 2
17.07.2023 Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы 2
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве 2
17.03.2023 Виджеты, шаблоны, автоплатежи: все об инструментах для удобной оплаты городских услуг 1
09.12.2022 Владимир Новиков, ДИТ Москвы: Нам удалось максимально упростить поиск и оплату счетов 1
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц 2
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 2
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 3
09.10.2020 Клиенты Сбербанка смогут получать уведомления об эвакуации автомобилей в Москве 1
29.05.2020 Николай Подобайло, «Программный продукт» -

Транспортная система Москвы становится все более интеллектуальной и персонализированной

 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 2
04.10.2019 Робот контакт-центра «Московского транспорта» помог тысячам москвичей вернуть эвакуированный автомобиль 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству 2
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице 1
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
29.12.2016 ВТБ обеспечит безналичную оплату проезда на станции метро «Фрунзенская» 1
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде 1
19.08.2016 CorpSoft24 заключила госконтракт с «Администратором Московского парковочного пространства» на внедрение системы управления автотранспортом 2
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле 1
26.02.2016 «Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене 1
09.02.2016 Жители Москвы смогут наблюдать за своим парковочным местом во дворе в режиме онлайн 1
11.01.2016 Столичное парковочное приложение вернулось в App Store 1
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки 2
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона 1
21.08.2015 «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1

