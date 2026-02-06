Получите все материалы CNews по ключевому слову
Транспорт ИТС Парковка Intelligent automatic parking system, IPA Intelligent Parking Assist System, IPAS Advanced Parking Guidance System, APGS Система автоматической парковки Интеллектуальная помощь парковки Парковочный автопилот Умная
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
|Зиборов Сергей 2 2
|Уханов Максим 2 2
|Шокель Антон 2 2
|Сердюков Александр 2 2
|Лагода Георгий 60 2
|Аитов Тимур 197 2
|Жерновой Федор 7 2
|Южаков Алексей 32 2
|Хахалев Роман 4 2
|Геклер Алена 30 1
|Головин Даниил 34 1
|Булатов Николай 8 1
|Топчиев Рустам 1 1
|Рыжонков Василий 7 1
|Хлевтова Анна 35 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Мелихов Сергей 7 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Тремзин Олег 12 1
|Мамин Виктор 1 1
|Титов Павел 1 1
|Киселев Станислав 6 1
|Лекомцева Елена 13 1
|Пискунов Алексей 3 1
|Чекмарев Шамиль 37 1
|Хрульков Константин 3 1
|Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
|Гуцериев Саит-Салам 1 1
|Фрунзе Михаил 2 1
|Чебыкин Иван 2 1
|Strader Rich - Стрэдер Рик 1 1
|Агафонова Яна 1 1
|Ritor Alex - Ритор Алекс 2 1
|Шабанов Виталий 1 1
|Путин Владимир 3381 1
|Галушкин Олег 182 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Рустамов Рустам 524 1
|Трояновский Владимир 62 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 2
|Silicon.com 364 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.