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Intelvision DigiBMS



18.12.2024 Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
28.10.2024 Intelvision и Letit запустили инновационный проект по созданию единой цифровой среды в клубном доме Logos 1
25.10.2024 Intelvision и Letit запустили проект по созданию единой цифровой среды в клубном доме Logos 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Intelvision DigiBMS и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 20 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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