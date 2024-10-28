Intelvision и Letit запустили инновационный проект по созданию единой цифровой среды в клубном доме Logos

ИТ-компания Intelvision, специализирующаяся на smart-инженерных решениях, и цифровой оператор связи Letit объявили о запуске первого совместного проекта, направленного на создание единой цифровой среды в клубном доме Logos от девелопера Sense. Это 13-этажный дом с 255 апартаментами.

«Сегодня есть понимание, что для повышения NPS жителей недостаточно внедрения сервисов. NPS жителей также зависит от управляющей организации, которая влияет на общий опыт проживания. Важным аспектом является создание единой цифровой среды, где все элементы взаимодействуют между собой. Быстрое и простое обслуживание инфраструктуры здания, экономическая эффективность для застройщика, автоматизация бизнес-процессов для УК, качественные сервисы для резидентов — все это создает гармоничную экосистему, способствующую повышению уровня удовлетворенности», — сказал Антон Шокель, руководитель продукта «Цифровое здание» компании Intelvision.

В рамках проекта будет внедрена платформа цифрового здания DigiBMS, которая обеспечит комплексное решение для управления, мониторинга и коммуникаций. Для управляющей компании внедрение такой системы означает значительное повышение эффективности менеджмента. Оптимизация затрат, улучшение бизнес-процессов, максимальная прозрачность параметров состояния объекта недвижимости и предиктивная аналитика позволят принимать объективные решения на основе точных данных, снижая риски и обеспечивая высокий уровень безопасности.

Для жителей единая цифровая среда жилого дома Logos предложит множество решений. Например, бесконтактные системы контроля доступа, умный паркинг с зарядными станциями для электромобилей, цифровой лифт, умные квартиры на базе технологий Letit-Tuya, бронирование прачечной, переговорных, кинотеатра и фитнес-зала с возможностью онлайн-оплаты и т.д. Брендированное мобильное приложение Logos станет центральным элементом взаимодействия, обеспечивая доступ ко всем функциям и услугам.

«Единая цифровая среда является ключом к взаимопониманию между собственником и управляющей компанией. Она обеспечивает высокий уровень сервиса, создавая эффективную платформу для оперативных и простых коммуникаций. Бесшовная интеграция всех инженерных систем на разных уровнях позволяет осуществлять полный контроль за их работой. А своевременное и качественное техническое обслуживание гарантирует безопасность и бесперебойность функционирования оборудования. Мы уверены, что вместе с Intelvision реализуем еще много значимых проектов, которые будут отвечать высокому уровню сервиса и превосходить ожидания резидентов», — отметил Александр Сердюков, руководитель отдела проектирования и Presale Letit.