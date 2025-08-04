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Спорт Йога Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности

Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности

Какова основная философия йоги и чем она отличается от спорта?
Философия йоги представляет собой целостную систему взглядов, направленную на улучшение физического здоровья, психологического благополучия и духовного роста. Она предлагает практические методы для достижения внутренней гармонии и глубокого понимания смысла жизни.

Как йога помогает психоэмоциональному состоянию?
Медитация и глубокое дыхание снижают уровень кортизола, гормона стресса, улучшая общее самочувствие, успокаивают нервную систему и восстанавливают эмоциональное равновесие. Умеренная физическая активность и расслабление снимают усталость и придают энергию. Пребывание в асанах требует сосредоточенности и внимательности, что улучшает способность концентрироваться на повседневных делах.

Есть ли противопоказания у йоги?
Важно помнить, что перед началом занятий йогой необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если имеются серьезные хронические заболевания или травмы, беременность и менструальный цикл имеют свои технические особенности .

Для чего нам физическая нагрузка?
Физическая активность влияет не только на состояние костно-мышечной системы, но и на когнитивные способности. Систематические физические нагрузки снижают риск развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований, сахарного диабета, которые характеризуются высоким уровнем смертности.

Какие виды физической нагрузки бывают?
Физическую нагрузку по степени интенсивности делят на умеренную, это танцы, работы по дому, хозяйству, саду, активные игры или спортивные занятия с детьми, прогулки с домашними животными, быстрая ходьба. К высокой по интенсивности нагрузке относятся бег, подъём в гору, аэробика, быстрая езда на велосипеде. Такая нагрузка зависит от опыта выполнения физических упражнений и физического состояния человека.

Нужна ли активность пожилым людям?
Хронический дефицит физической активности у пожилых является одним из значимых патогенетических механизмов развития синдрома старческой астении, либо по-другому —патологической усталости. Доказана польза физической активности для людей пожилого возраста, чтобы повысить функциональную активность, мобильность и качество жизни, а также снизить риск падений.

 

Парад физкультурников, 1956 год Парад физкультурников, 1956 год
«Утро», 1954 Худ. Яблонская Татьяна Ниловна «Утро», 1954 Худ. Яблонская Татьяна Ниловна
«КАК ПРОСНУЛСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ - НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!» «КАК ПРОСНУЛСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ - НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!»
«Утром зарядка — здоровье в порядке!» Все на зарядку! Кокорекин А. 1958 год. «Утром зарядка — здоровье в порядке!» Все на зарядку! Кокорекин А. 1958 год.
«По утрам зарядку делай!» Коминарец И., 1956 год. «По утрам зарядку делай!» Коминарец И., 1956 год.
«Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018) «Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018)
«К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год. «К труду и обороне будь готов!» Ежедневная физкультурная зарядка – необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО. Корецкий В., 1934 год.
«Спорт - это здоровье и красота» Плакат, прививающий любовь к правильному и здоровому образу жизни. Громыко М., 1963 год. «Спорт - это здоровье и красота» Плакат, прививающий любовь к правильному и здоровому образу жизни. Громыко М., 1963 год.
«Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Плакат о пользе здорового образа жизни. Каленский В., 1962 год. «Солнце, воздух и вода множат силы для труда!» Плакат о пользе здорового образа жизни. Каленский В., 1962 год.
Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич Будущие чемпионы 1957 г. Богатырёв Михаил Григорьевич
«Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен. «Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я!» Советский плакат о спорте. Лукьянов М., год не определен.
Занимайтесь производственной гимнастикой! (Масленников В.) 1983 год Занимайтесь производственной гимнастикой! (Масленников В.) 1983 год
Производственная гимнастика - залог здоровья и красоты! Плакат, призывающий вести здоровый образ жизни. Зарядка - залог высокой производительности труда и хорошего самочувствия, профилактика профессиональных и хронических заболеваний. Здоровью всех граждан СССР уделялось огромное внимание. А вы уже сделали зарядку? В. Масленников, 1983г. Производственная гимнастика - залог здоровья и красоты! Плакат, призывающий вести здоровый образ жизни. Зарядка - залог высокой производительности труда и хорошего самочувствия, профилактика профессиональных и хронических заболеваний. Здоровью всех граждан СССР уделялось огромное внимание. А вы уже сделали зарядку? В. Масленников, 1983г.
Зарядка на производстве СССР. Руководство заводов и цехов способствовало, чтобы работники не уставали за работой и не накапливали в себе болезни в связи с сидячей работой. Утренняя зарядка проводилась каждый рабочий день в 11 часов, музыка транслировалась на радио каждый день. Также, для работников за станками были разминки посреди работы, чтобы также ослабить нагрузку на все тело. Зарядка на производстве СССР. Руководство заводов и цехов способствовало, чтобы работники не уставали за работой и не накапливали в себе болезни в связи с сидячей работой. Утренняя зарядка проводилась каждый рабочий день в 11 часов, музыка транслировалась на радио каждый день. Также, для работников за станками были разминки посреди работы, чтобы также ослабить нагрузку на все тело.
Пионеры на зарядке, Артек, 1980-е Пионеры на зарядке, Артек, 1980-е
Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь. Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь.
Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е
Солдаты СССР во время утренней зарядки Солдаты СССР во время утренней зарядки
«Пять гимнасток на красном фоне», 1971 Худ. Тальберг Борис Александрович «Пять гимнасток на красном фоне», 1971 Худ. Тальберг Борис Александрович
«На тренировке» до 1966 Автор: Суровцев Андрей Петрович «На тренировке» до 1966 Автор: Суровцев Андрей Петрович
"Гимнасты СССР", 1964-1965 гг. Жилинский Дмитрий Дмитриевич (1927 - 2015) "Гимнасты СССР", 1964-1965 гг. Жилинский Дмитрий Дмитриевич (1927 - 2015)
«Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год. «Молодежь, занимайся гребным спортом!» Плакат направлен на популяризацию спорта. Глейх М., 1958 год.
"Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте!" Плакат, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни. Голованов Л. 1955 год. "Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте!" Плакат, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни. Голованов Л. 1955 год.
«Хочешь быть таким - тренируйся!» Плакат направленный на развитие физкультуры и спорта. Одно из многих произведений художника. Корецкий В.Б., 1951 год. «Хочешь быть таким - тренируйся!» Плакат направленный на развитие физкультуры и спорта. Одно из многих произведений художника. Корецкий В.Б., 1951 год.
«Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год. «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» Советский плакат о развитии физкультуры и спорта. Терещенко Н., 1955 год.
"Всероссийский праздник физкультуры" (Пшеничников В.) 1927 год "Всероссийский праздник физкультуры" (Пшеничников В.) 1927 год

СОБЫТИЯ


04.08.2025 Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap

Amazfit представляет новое поколение смарт-устройств: фитнес-браслет Helio Strap для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса. Для тех, кто хочет получать максимум от своих тренировок и восстановления, Amazfit представляет H
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Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций. Теперь пользователям доступны связки АТС «Телфин.Офис» с ПО «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» от компании «Лаборатория программного обеспечения», что существенно повышает скорость обслуживания клиентов и качество коммуникаций. Об э
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28.05.2025 Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

у и так далее. Инфографика наглядная, в какой пункт ни загляни. Взаимодействие с интерфейсом самого фитнес-браслета происходит при помощи свайпов по сенсорному экрану в разные стороны и кнопки.
26.05.2025 Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами

тел». Однако эта информированность скорее поверхностная и декларативная: образ таких устройств у многих еще не сложился (49% респондентов, отметивших свою осведомленность, не смогли привести пример). Фитнес-браслеты и умные часы — одни из самых известных устройств «интернета тел» (их упомянули 34% информированных респондентов). Другой широко известный пример — кардиостимуляторы (30%). Парад
06.05.2025 «Авито Работа»: в преддверии лета спрос на фитнес-тренеров в России вырос более чем в два раза

й рынок труда в индустрии красоты демонстрирует выраженную сезонную динамику — в преддверии лета спрос на специалистов этой сферы активно растет. В апреле 2025 г. на «Авито Работе» число вакансий для фитнес-тренеров увеличилось в 2,2 раза (+116%) по сравнению с аналогичным месяцем год назад. Средняя предлагаемая зарплата специалистов составила 104 094 руб. в месяц, что на 31% выше, чем в 20
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неса. Так, по данным платформы облачной киберзащиты Solar Space, увеличилось количество атак на сайты санаториев, гостиниц, пансионатов и небольших туроператоров. Среди жертв оказались и региональные фитнес-клубы, и, что примечательно - онлайн-сервисы по аренде свадебного декора. Сервис фиксирует всплеск активности вредоносных ботов, которые генерируют фейковые бронирования и мешают реальны
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а траты более 94 млн участников по итогам I квартала 2025 г. Общий средний чек в категории «спорт и фитнес» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — каждая покупка теперь обхо
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МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил для одной сети фитнес-клубов Ohana коммуникационные сервисы, которые помогают оптимизировать расходы на телефонию и автоматизировать коммуникацию с потенциальными клиентами. Об этом CNews сообщили представите
12.12.2024 Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры. Опрос

и большую их часть предлагают малоизвестные бренды. Исключением является лишь компания Samsung – в ее ассортименте умное кольцо появилось в начале 2024 г. Крупные вендоры продолжают делать ставки на фитнес-браслеты и умные часы. Сбербанк Умное кольцо Sber в титановом корпусе Кольцо Сбербанка будет продаваться под брендом Sber. Его разработкой занимались специалисты бывшей дочерней компании
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Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi – Xiaomi Smart Band 9 Pro (7,9 тыс. руб.) и Xiaomi Smart Band 9 Active (2,6 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Xiaomi Smart Band 9 Pro
04.12.2024 МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стоимость Xiaomi Smart Ba
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Конфиденциальные маршруты раскрыты Конфиденциальные маршруты передвижений лидеров США, Франции, России и их окружения можно легко отследить через популярное фитнес-приложение Strava. Об этом пишет французское издание Le Monde. Строго конфиденциальные перемещения глав государств и мировых лидеров легко отслеживать в интернете с помощью фитнес
28.10.2024 «МегаФон»: осень вернула москвичей в фитнес-клубы

С наступившим похолоданием жители столицы стали готовиться к следующему теплому сезону и интересоваться спортивными абонементами. Трафик на сайты сетевых фитнес-клубов в первые девять месяцев 2024 гю вырос на 61% относительного того же периода 2023 г. Чаще всего москвичи интересовались сетью DDX Fitness, выяснили аналитики «МегаФона» на основе о
12.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Xiaomi Smart Band 9 ­– новинки семейства фитнес-браслетов. Гаджет будет доступен по цене 3990 руб. в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо», начиная с 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Xiaom
20.08.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов

На AliExpress стартовали глобальные продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9. Россиянам для заказа гаджет уже доступен в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Гаджет имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,62 дюйма, разрешение экрана —

17.07.2024 «Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом

Экосистема цифровых сервисов для фитнес-индустрии «Фитбейс» интегрирована с маркетплейсом фитнес-услуг «Фитмост». Это п
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

ple Watch, которые приходится заряжать ежедневно. Полное время зарядки HUAWEI WATCH FIT 3 составляет 60 минут.Итоги и стоимость HUAWEI WATCH FIT 3 — это умные часы со всеми возможностями современного фитнес-трекера. Привлекательный дизайн модной формы, удобное управление и достаточно широкая функциональность позволяют удачно вписаться в более доступную нишу, чем флагманские умные часы.  Зде
07.05.2024 Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

лаванию гаджет тоже поддерживает. Модуля GPS тут нет, шаги считаются без него, а данные по маршрутам подтягиваются со смартфона. Всего Band 9 поддерживает 100 видов тренировок — от бега и плавания до йоги, растяжки и игры в бадминтон. Можно активировать автоматическое определение вида активности — так, ходьбу на улице и бег на дорожке устройство распознало быстро.  В HUAWEI Band 9 производи
09.04.2024 «Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий

Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, запустила «Фитбейс Чат» — интегрированный с CRM-системой канал коммуникации с клиентами на базе основных мессенджеров и социальных сетей. Это позволит руководителям клубов кон
05.04.2024 Фитнес-тренеры переходят в онлайн — «Авито Услуги»

на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Россияне стали искать инструкторов по йоге на 43% чаще, чем в прошлом год
15.03.2024 Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом CNews сообщили представители «Мега
11.03.2024 GOGYM от МТС укрепит лидерство на рынке фитнесшеринга благодаря объединению с сервисом Gymmy

яет о планах по расширению присутствия GOGYM на рынке фитнесшеринга благодаря объединению сервиса с фитнес-приложением Gymmy. Об этом CNews сообщили представители МТС. Оба сервиса предоставляют
11.03.2024 Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения

мобильном приложении «Фитбейс» появилась возможность использовать динамический QR-код для доступа в фитнес-клубы. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс». Компания «Фитбейс», развивающая
07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе опроса стало известно, какие виды спорта предпочита
25.01.2024 Аналитика МТС: умные часы вытесняют фитнес-трекеры

МТС проанализировала российский рынок носимых устройств. По итогам 2023 г. в России было продано 8 млн умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на сумму 51,3 млрд руб., что больше на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 г. Основной драйвер роста категории – высокий спрос на умные часы,
23.11.2023 МТС прокачала сеть в «Экопарке Поляны» для большого йога-тура к термальным источникам

р первым запустил связь с помощью мобильной базовой станции, теперь работу сети будет обеспечивать стационарное оборудование со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Работы проведены перед большим йога-туром, который пройдет в декабре 2023 г. и соберет рязанцев и гостей региона, увлекающихся древними оздоровительными практиками. Занятия пройдут в том числе на свежем воздухе в лесу, в бас
15.11.2023 Половина россиян пользуются фитнес-трекерами

l.ru» и «Hi-Tech Mail.ru» (проекты VK) выяснили, каким умным гаджетам доверяют россияне и действительно ли эти устройства мотивируют вести здоровый образ жизни. Половина опрошенных россиян пользуются фитнес-трекерами. Об этом CNews сообщили представители VK. Фитнес-трекеры — популярное средство отслеживания физической активности для поддержания здоровья или достижения желаемых физиче
27.10.2023 В России начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band 

В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band с AMOLED-экраном 1,64 дюйма, временем работы до 12 дней и круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Режимы тренировок Совсем недавно большинство фитнес-браслетов поддерживало только базовые виды активности вроде ходьбы, бега и занятий на

08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства

ный проход «по лицу». Новое законодательство сформировало необходимость адаптации решения под актуальные требования. «Pocketkey — первая компания, которая начала поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индустрии легитимное решение, основанное
06.04.2023 «Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий

Стартап «Фитбейс», разработчик экосистемы сервисов для фитнес-индустрии, запустил систему анализа поведения клиентов на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый в России «умный» алгоритм, позволяющий фитнес-клубам использовать
17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Благодаря водонепроницаемости 5 АТМ браслет подходит для снорклинга и плавания в бассейне (устройство автоматически распознает 4 стиля). Автономности гаджета хватает до 14 дней, и в этом преимущество фитнес-трекера перед смарт-часами, которые нужно заряжать гораздо чаще.Смарт-часы Apple Watch Series 8  Если фитнес-браслет вам кажется слишком простым устройством, то стоит рассмотреть

28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym

Стартап FitBase, развивающий сервис для автоматизации управления фитнес-студиями, купил конкурирующую систему NanoGym. Сделка позволила FitBase увеличить базу
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году

и экспертов-партнеров, провели исследование и выяснили, как за год изменился спрос и траты россиян на гаджеты для отслеживания показателей здоровья и состояния. В 2022 г. россияне стали реже покупать фитнес-трекеры – спрос на эти устройства за 10 месяцев 2022 г. упал на 19% в сравнении год к году, а средняя стоимость выросла на 17% и достигла 1236 руб. Объем продаж пульсоксиметров и пульсом
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Amazfit Band 7 В октябре этого года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теперь у пользователя свыше 50 вариа
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии

Облачный сервис для автоматизации управления фитнес-клубами и спортивными студиями FitBase получил 20 млн руб. от Фонда содействия инновац
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни

й и здоровый образ жизни. В число новинок вошли флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch D, фитнес-датчик Huawei S-TAG и фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Huawei Watch FIT 2. Помимо аппаратных продуктов компания представила обновлённое приложение Huawei Health, помогающее пользов
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые — ранее этот сегмент постоянно рос

Публикаций - 838, упоминаний - 913

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 144
Samsung Electronics 11064 105
Xiaomi - Сяоми 2231 91
Huawei 4676 75
Google LLC 12688 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 56
Microsoft Corporation 25775 43
МегаФон 10742 38
Garmin - Гармин 233 38
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 34
Yandex - Яндекс 9216 34
Sony 6739 34
Meta Platforms - Facebook 4621 32
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 30
LG Electronics 3735 29
Fitbit 63 29
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Intel Corporation 12811 23
Ростелеком 10948 22
Jawbone 37 19
X Corp - Twitter 2938 19
Lenovo Group 2446 16
Pebble Technology 71 15
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 15
9594 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Telegram Group 2940 14
HTC Corporation 1512 14
Lenovo Motorola 3566 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 10 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
HP Inc. 5883 10
VK - YClients - УайКлаентс 69 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 27
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Россети Ленэнерго 1699 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Связной ГК 1401 8
Adidas - Адидас 170 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Superjob - Суперджоб 858 8
Nike 195 8
Dyson 157 6
Alex Fitness - Алекс Фитнес 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
DDX Fitness - Дидиикс 7 5
Почта России ПАО 2370 5
Kickstarter 136 5
Visa International 1993 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
GFG - Lamoda - Купишуз 219 4
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 4
Uber 357 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Судебная власть - Judicial power 2500 7
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
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Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
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CNET Networks - CNET News 1643 2
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Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
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Wired - Издание 276 2
GSM Arena 78 2
The Information 83 2
Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
AppleInsider 400 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
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Technavio 29 1
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Harvey Spencer Associates 16 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 2
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НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
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