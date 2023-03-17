Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 116157
ИКТ 9427
Организации 7391
Ведомства 1377
Ассоциации 746
Технологии 3091
Системы 19747
Персоны 45910
География 1833
Статьи 1330
Пресса 949
ИАА 601
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1838
Мероприятия 818

Спорт Йога Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности

Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности

«Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018) «Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018)
Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е
Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь. Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь.
«Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018)


17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM
28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM
27.10.2021 Recognition X разработала биометрическую платформу Id-Fit для идентификации посетителей фитнес-клубов
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото
22.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют пульс?
17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять?
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM
13.10.2020 Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий?
05.10.2020 Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна?
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами?
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM
21.11.2019 В России заработал сервис поминутной оплаты посещения фитнес-центров
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM
12.02.2018 Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны
29.09.2017 В России стартовали продажи фитнес-браслета Samsung Gear Fit2 Pro. Цена
03.08.2017 В России выпустили первый платежный браслет для фитнес-клубов
15.05.2017 Продажи фитнес-браслетов упали впервые в истории
13.03.2017 Сеть фитнес-клиник BBClinic расширяет клиентскую базу с помощью Bpium
31.01.2017 Теряющий прибыль крупнейший производитель фитнес-браслетов начал сокращать сотрудников
28.12.2016 Путина просят отрегулировать в России фитнес-трекеры
19.09.2016 Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM
10.08.2016 Ведущий производитель фитнес-браслетов продает бизнес
08.08.2016 Самый популярный фитнес-браслет наносит ожоги своим владельцам
04.08.2016 Intel отзывает все свои фитнес-часы. Они оставляют ожоги на руках
02.08.2016 В «Ростехе» создали фитнес-браслет для военных, больных и спортсменов

Публикаций - 506, упоминаний - 535

Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11309 116
Samsung Electronics 9792 81
Xiaomi 1343 63
Google LLC 11055 47
Huawei 3553 45
Microsoft Corporation 23656 30
Meta Platforms - Facebook 4349 30
Sony 6491 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9693 29
Garmin - Гармин 194 29
Fitbit 54 28
LG Electronics 3546 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6353 21
Twitter 2741 20
Jawbone 37 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10196 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 541 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8134 18
Intel Corporation 11717 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7101 17
Yandex - Яндекс 5852 15
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 38 15
HTC Corporation 1493 14
Lenovo Group 2186 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1340 13
Pebble 59 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2796 13
Lenovo Motorola 3505 11
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 20 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 10
4A Games 756 10
VK - Mail.ru Group 3226 9
HP Inc. 5574 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 8
Qualcomm Technologies 1718 8
Polar - Полар 94 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 318 7
1С-ИжТиСи 6436 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2553 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6271 17
Россети Ленэнерго 2371 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5969 15
Лента - Сеть розничной торговли 1745 13
World Class - Фитнес-клуб 19 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1879 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 934 8
Nike 175 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 681 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 915 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1776 7
Adidas - Адидас 152 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 391 6
Связной ГК 1344 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 127 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 351 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 448 5
Visa International 1879 5
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 216 5
Kickstarter 124 5
Альфа-Банк 1612 5
Почта России ПАО 2026 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 121 4
HeadHunter Group - HH Group 294 4
BMW Group 414 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 66 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 159 3
Dyson 113 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 87 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 3
Инвитро - Invitro 66 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 3
Uber 310 3
GFG - Lamoda - Купишуз 122 3
X5 Group 838 3
Carl Zeiss AG 299 3
Groupe SEB - Tefal 85 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18306 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3801 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4630 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1213 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2463 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2750 5
Правительство Москвы 2072 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10532 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 125 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2384 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9372 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2983 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 888 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 3
Президент Российской Федерации 3784 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 3
Судебная власть - Judicial power 2123 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 140 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 263 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 204 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 190 2
Совет Европы 86 2
Федеральное казначейство России 1573 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2479 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3089 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1081 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 1
Петербургский метрополитен ГУП 119 1
4CIO 723 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
8K Association - Ассоциация 8K 163 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 34 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1371 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21680 213
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6476 168
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79993 166
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 899 161
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11958 107
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8766 105
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6779 90
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11392 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11656 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54434 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22300 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17547 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40003 73
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 72
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1126 71
Часы - Watch 919 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22520 68
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет 130 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8423 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26420 60
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 686 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19382 58
Умные платформы 1439 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25642 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9100 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9489 53
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7626 51
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2638 51
Оповещение и уведомление - Notification 3213 49
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12713 48
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1084 48
Аксессуары 3521 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17723 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17649 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12847 45
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9387 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8529 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6805 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13351 41
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 958 38
Google Android 12746 117
Apple iOS 6923 89
Apple iPhone - серия смартфонов 6677 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 68
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 439 60
Apple iPad 3754 36
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 64 30
Apple - App Store 2642 29
Apple iPhone 6 6245 27
Google Play - Google Store - Android Market 2983 26
Huawei Watch GT - Умные часы 64 26
Google Android Wear OS 91 26
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 406 23
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 23
Microsoft Windows 2000 12763 22
Microsoft Windows 14593 21
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 19
Samsung Galaxy Gear 140 19
Samsung Galaxy 1063 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 770 18
Samsung Galaxy Note 686 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 750 18
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 17
Apple Siri - Голосовой помощник 362 17
Samsung Galaxy Watch - умные часы 45 15
Apple iPhone 5 754 14
Apple Pay 465 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 13
Lenovo Moto - серия смартфонов 114 13
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 12
JawBone Up 17 12
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 12
Google YouTube - Видеохостинг 2465 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 11
Nestle KitKat 164 11
Intel Core - Семейство процессоров 1764 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 862 11
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 11
Honor Band - Фитнес-трекер 39 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Путин Владимир 2779 4
Кузнецова Светлана 15 3
Фролов Павел 63 3
Jun Lei - Цзунь Лей 44 3
Яхина Ирина 40 3
Held George - Хелд Джордж 38 3
Мыскина Анастасия 3 3
Соколова Екатерина 14 2
Суворов Василий 7 2
Желяпов Виталий 4 2
Куйвашев Евгений 14 2
Твердынин Марк 16 2
Шакиров Марат 39 2
Ермаков Валерий 89 2
Мотовилов Олег 66 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
Жуков Александр 41 2
Костров Дмитрий 27 2
Хинштейн Александр 77 2
Давыдов Денис 39 2
Горбунова Лариса 2 2
Слуцкер Ольга 3 2
Ярных Андрей 15 2
Михина Анна 12 2
Орловский Виктор 350 2
Серегина Елена 5 2
Гулянина Анастасия 3 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
Исайченко Дмитрий 11 2
Зезюлинский Николай 23 2
Плуготаренко Сергей 68 2
Солдатова Галина 10 2
Парфентьев Урван 6 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 2
Цыварева Татьяна 3 2
Россинский Евгений 9 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Яковлев Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 124963 278
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50470 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39857 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15290 53
Европа 21453 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15367 33
Южная Корея - Республика 6319 29
Солнце - звезда Солнечной системы 4925 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17213 26
Япония 13016 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13030 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13279 17
США - Калифорния - Купертино 252 17
Италия - Итальянская Республика 4237 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6385 14
Германия - Федеративная Республика 12140 14
Азия - Азиатский регион 5083 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3367 12
Беларусь - Белоруссия 4409 11
Китай - Тайвань 3785 11
Россия - СФО - Новосибирск 3765 11
Земля - планета Солнечной системы 9835 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2395 11
Испания - Королевство 3616 10
США - Калифорния - Сан-Франциско 1391 10
США - Нью-Йорк 2890 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2412 9
Канада 4723 9
Казахстан - Республика 4952 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3436 8
Индия - Республика 5112 8
США - Калифорния 4681 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2546 7
Армения - Республика 1517 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2358 7
Испания - Каталония - Барселона 718 6
Франция - Французская Республика 7105 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2360 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1299 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1848 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4914 166
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21009 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42748 74
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8429 70
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4109 56
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 929 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24632 49
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7004 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42552 38
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 620 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4382 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10130 31
Сон - Somnus 374 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15361 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5241 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10732 27
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2207 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4340 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3778 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4259 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14312 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4762 22
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 105 22
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2300 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10980 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1268 19
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1427 19
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1627 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4384 18
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 156 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9418 18
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4635 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3278 17
Английский язык 6210 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5105 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8961 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6205 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5323 16
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1268 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3983 15
CNews - ZOOM.CNews 1759 51
The Verge - Издание 507 7
Wikipedia - Википедия 442 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11026 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 4
Forbes - Форбс 650 3
The Guardian - Британская газета 343 3
Ведомости 598 3
Bloomberg 1128 3
АиФ - Аргументы и факты 42 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Quartz 22 2
The Information 53 2
GSM Arena 67 2
Thomson Reuters - Рейтер 5784 2
91Mobiles 1718 2
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 2
Engadget - Блог о технологиях 420 2
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
National Geographic 84 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Marie Claire 8 1
RAIDforums - хакерский форум 8 1
Vogue 20 1
Mashable 370 1
GQ 20 1
Re/code 40 1
9to5Mac 150 1
ABC News 51 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CBS MarketWatch 309 1
GSM Israel 1 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 46 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
New York Post 44 1
Defense Tech 44 1
CineTrailer 3 1
IDC - International Data Corporation 4858 6
Gartner - Гартнер 3489 5
Juniper Research 507 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7515 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2345 3
Fortune Global 500 283 2
Fortune Global 1000 50 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 536 1
Allied Market Research 19 1
CNews Mobile - рейтинг 14 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 64 1
Technavio 25 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
comScore 394 1
Strategy Analytics 283 1
Global Market Insights 9 1
HFS Research 46 1
AV-Test Institute 38 1
Counterpoint Research 76 1
IBM Research 107 1
ResearchMe 14 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 93 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
Markets&Markets Research 105 1
Data Insight - Исследовательское агентство 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1303 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 591 2
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 15 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 64 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 21 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 66 1
ИРИ - Институт развития интернета 115 1
РАН - Российская академия наук 1811 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 440 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11765 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 5
Международный женский день - 8 марта 282 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 3
День молодёжи - 27 июня 697 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2106 2
МТС Телеком Идея 52 1
День знаний - 1 сентября 30 1
CRE Awards 1 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Samsung Forum 14 1
Best Office Awards 3 1
Нижегородская ярмарка 15 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 19 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
iF Design Awards 25 1
Red Dot Design Award 54 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
Samsung Unpacked 26 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229895, в очереди разбора - 867628.
Создано именных указателей - 116157.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще