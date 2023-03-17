Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности

Индексная книга CNews*
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«Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018)
Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е
Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь.
«Зарядка», 1966 Левитин Анатолий Павлович (1922 - 2018)
Публикаций - 506, упоминаний - 535
Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
|Путин Владимир 2779 4
|Кузнецова Светлана 15 3
|Фролов Павел 63 3
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 3
|Яхина Ирина 40 3
|Held George - Хелд Джордж 38 3
|Мыскина Анастасия 3 3
|Соколова Екатерина 14 2
|Суворов Василий 7 2
|Желяпов Виталий 4 2
|Куйвашев Евгений 14 2
|Твердынин Марк 16 2
|Шакиров Марат 39 2
|Ермаков Валерий 89 2
|Мотовилов Олег 66 2
|Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
|Жуков Александр 41 2
|Костров Дмитрий 27 2
|Хинштейн Александр 77 2
|Давыдов Денис 39 2
|Горбунова Лариса 2 2
|Слуцкер Ольга 3 2
|Ярных Андрей 15 2
|Михина Анна 12 2
|Орловский Виктор 350 2
|Серегина Елена 5 2
|Гулянина Анастасия 3 2
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
|Исайченко Дмитрий 11 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Плуготаренко Сергей 68 2
|Солдатова Галина 10 2
|Парфентьев Урван 6 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 2
|Цыварева Татьяна 3 2
|Россинский Евгений 9 2
|Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
|Яковлев Дмитрий 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229895, в очереди разбора - 867628.
Создано именных указателей - 116157.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229895, в очереди разбора - 867628.
Создано именных указателей - 116157.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.