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Спорт Йога Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности
- Мосйога - Климова Надежда - Хатха йога
Помощник по изучению асан и последовательностей
- Спорт - Спортивная сфера
- Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер
Какова основная философия йоги и чем она отличается от спорта?
Философия йоги представляет собой целостную систему взглядов, направленную на улучшение физического здоровья, психологического благополучия и духовного роста. Она предлагает практические методы для достижения внутренней гармонии и глубокого понимания смысла жизни.
Как йога помогает психоэмоциональному состоянию?
Медитация и глубокое дыхание снижают уровень кортизола, гормона стресса, улучшая общее самочувствие, успокаивают нервную систему и восстанавливают эмоциональное равновесие. Умеренная физическая активность и расслабление снимают усталость и придают энергию. Пребывание в асанах требует сосредоточенности и внимательности, что улучшает способность концентрироваться на повседневных делах.
Есть ли противопоказания у йоги?
Важно помнить, что перед началом занятий йогой необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если имеются серьезные хронические заболевания или травмы, беременность и менструальный цикл имеют свои технические особенности .
Для чего нам физическая нагрузка?
Физическая активность влияет не только на состояние костно-мышечной системы, но и на когнитивные способности. Систематические физические нагрузки снижают риск развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований, сахарного диабета, которые характеризуются высоким уровнем смертности.
Какие виды физической нагрузки бывают?
Физическую нагрузку по степени интенсивности делят на умеренную, это танцы, работы по дому, хозяйству, саду, активные игры или спортивные занятия с детьми, прогулки с домашними животными, быстрая ходьба. К высокой по интенсивности нагрузке относятся бег, подъём в гору, аэробика, быстрая езда на велосипеде. Такая нагрузка зависит от опыта выполнения физических упражнений и физического состояния человека.
Нужна ли активность пожилым людям?
Хронический дефицит физической активности у пожилых является одним из значимых патогенетических механизмов развития синдрома старческой астении, либо по-другому —патологической усталости. Доказана польза физической активности для людей пожилого возраста, чтобы повысить функциональную активность, мобильность и качество жизни, а также снизить риск падений.
СОБЫТИЯ
|04.08.2025
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Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap
Amazfit представляет новое поколение смарт-устройств: фитнес-браслет Helio Strap для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса. Для тех, кто хочет получать максимум от своих тренировок и восстановления, Amazfit представляет H
|22.07.2025
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Сервисы «Телфин» интегрированы с решениями «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций. Теперь пользователям доступны связки АТС «Телфин.Офис» с ПО «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» от компании «Лаборатория программного обеспечения», что существенно повышает скорость обслуживания клиентов и качество коммуникаций. Об э
|27.06.2025
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Как россияне тренируются онлайн: 60% спортсменов — женщины, самое популярное направление — фитнес
Онлайн-тренировки стали одним из фитнес-трендов благодаря своему удобству, доступности и разнообразию занятий. Цифровая спорти
|19.06.2025
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Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов
Степень автоматизации российских фитнес-клубов 82% российских фитнес-клубов используют ПО для автоматизации. Об этом со
|28.05.2025
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Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе
у и так далее. Инфографика наглядная, в какой пункт ни загляни. Взаимодействие с интерфейсом самого фитнес-браслета происходит при помощи свайпов по сенсорному экрану в разные стороны и кнопки.
|26.05.2025
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Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами
тел». Однако эта информированность скорее поверхностная и декларативная: образ таких устройств у многих еще не сложился (49% респондентов, отметивших свою осведомленность, не смогли привести пример). Фитнес-браслеты и умные часы — одни из самых известных устройств «интернета тел» (их упомянули 34% информированных респондентов). Другой широко известный пример — кардиостимуляторы (30%). Парад
|06.05.2025
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«Авито Работа»: в преддверии лета спрос на фитнес-тренеров в России вырос более чем в два раза
й рынок труда в индустрии красоты демонстрирует выраженную сезонную динамику — в преддверии лета спрос на специалистов этой сферы активно растет. В апреле 2025 г. на «Авито Работе» число вакансий для фитнес-тренеров увеличилось в 2,2 раза (+116%) по сравнению с аналогичным месяцем год назад. Средняя предлагаемая зарплата специалистов составила 104 094 руб. в месяц, что на 31% выше, чем в 20
|30.04.2025
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Подготовка к летнему сезону: хакеры начали атаковать сайты фитнес-клубов и свадебных услуг
неса. Так, по данным платформы облачной киберзащиты Solar Space, увеличилось количество атак на сайты санаториев, гостиниц, пансионатов и небольших туроператоров. Среди жертв оказались и региональные фитнес-клубы, и, что примечательно - онлайн-сервисы по аренде свадебного декора. Сервис фиксирует всплеск активности вредоносных ботов, которые генерируют фейковые бронирования и мешают реальны
|23.04.2025
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Аналитика «СберСпасибо»: россияне тратят на спорт в среднем 2656 рублей за покупку
а траты более 94 млн участников по итогам I квартала 2025 г. Общий средний чек в категории «спорт и фитнес» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — каждая покупка теперь обхо
|03.04.2025
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МТС Exolve поможет дозвониться до любителей фитнеса
МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил для одной сети фитнес-клубов Ohana коммуникационные сервисы, которые помогают оптимизировать расходы на телефонию и автоматизировать коммуникацию с потенциальными клиентами. Об этом CNews сообщили представите
|12.12.2024
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Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры. Опрос
и большую их часть предлагают малоизвестные бренды. Исключением является лишь компания Samsung – в ее ассортименте умное кольцо появилось в начале 2024 г. Крупные вендоры продолжают делать ставки на фитнес-браслеты и умные часы. Сбербанк Умное кольцо Sber в титановом корпусе Кольцо Сбербанка будет продаваться под брендом Sber. Его разработкой занимались специалисты бывшей дочерней компании
|04.12.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi – Xiaomi Smart Band 9 Pro (7,9 тыс. руб.) и Xiaomi Smart Band 9 Active (2,6 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Xiaomi Smart Band 9 Pro
|04.12.2024
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МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стоимость Xiaomi Smart Ba
|30.10.2024
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Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис
Конфиденциальные маршруты раскрыты Конфиденциальные маршруты передвижений лидеров США, Франции, России и их окружения можно легко отследить через популярное фитнес-приложение Strava. Об этом пишет французское издание Le Monde. Строго конфиденциальные перемещения глав государств и мировых лидеров легко отслеживать в интернете с помощью фитнес
|28.10.2024
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«МегаФон»: осень вернула москвичей в фитнес-клубы
С наступившим похолоданием жители столицы стали готовиться к следующему теплому сезону и интересоваться спортивными абонементами. Трафик на сайты сетевых фитнес-клубов в первые девять месяцев 2024 гю вырос на 61% относительного того же периода 2023 г. Чаще всего москвичи интересовались сетью DDX Fitness, выяснили аналитики «МегаФона» на основе о
|12.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Xiaomi Smart Band 9 – новинки семейства фитнес-браслетов. Гаджет будет доступен по цене 3990 руб. в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо», начиная с 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Xiaom
|20.08.2024
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На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов
На AliExpress стартовали глобальные продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9. Россиянам для заказа гаджет уже доступен в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress. Гаджет имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,62 дюйма, разрешение экрана —
|17.07.2024
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«Фитбейс» провел интеграцию с «Фитмост»: 2000 фитнес-студий смогут упростить управление бизнесом
Экосистема цифровых сервисов для фитнес-индустрии «Фитбейс» интегрирована с маркетплейсом фитнес-услуг «Фитмост». Это п
|29.05.2024
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Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?
ple Watch, которые приходится заряжать ежедневно. Полное время зарядки HUAWEI WATCH FIT 3 составляет 60 минут.Итоги и стоимость HUAWEI WATCH FIT 3 — это умные часы со всеми возможностями современного фитнес-трекера. Привлекательный дизайн модной формы, удобное управление и достаточно широкая функциональность позволяют удачно вписаться в более доступную нишу, чем флагманские умные часы. Зде
|07.05.2024
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Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный
лаванию гаджет тоже поддерживает. Модуля GPS тут нет, шаги считаются без него, а данные по маршрутам подтягиваются со смартфона. Всего Band 9 поддерживает 100 видов тренировок — от бега и плавания до йоги, растяжки и игры в бадминтон. Можно активировать автоматическое определение вида активности — так, ходьбу на улице и бег на дорожке устройство распознало быстро. В HUAWEI Band 9 производи
|09.04.2024
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«Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий
Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, запустила «Фитбейс Чат» — интегрированный с CRM-системой канал коммуникации с клиентами на базе основных мессенджеров и социальных сетей. Это позволит руководителям клубов кон
|05.04.2024
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Фитнес-тренеры переходят в онлайн — «Авито Услуги»
на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом йога оказалась более востребована, чем фитнес-направление. Россияне стали искать инструкторов по йоге на 43% чаще, чем в прошлом год
|15.03.2024
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Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни
В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом CNews сообщили представители «Мега
|11.03.2024
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GOGYM от МТС укрепит лидерство на рынке фитнесшеринга благодаря объединению с сервисом Gymmy
яет о планах по расширению присутствия GOGYM на рынке фитнесшеринга благодаря объединению сервиса с фитнес-приложением Gymmy. Об этом CNews сообщили представители МТС. Оба сервиса предоставляют
|11.03.2024
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Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения
мобильном приложении «Фитбейс» появилась возможность использовать динамический QR-код для доступа в фитнес-клубы. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс». Компания «Фитбейс», развивающая
|07.03.2024
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Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже
исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе опроса стало известно, какие виды спорта предпочита
|25.01.2024
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Аналитика МТС: умные часы вытесняют фитнес-трекеры
МТС проанализировала российский рынок носимых устройств. По итогам 2023 г. в России было продано 8 млн умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на сумму 51,3 млрд руб., что больше на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 г. Основной драйвер роста категории – высокий спрос на умные часы,
|23.11.2023
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МТС прокачала сеть в «Экопарке Поляны» для большого йога-тура к термальным источникам
р первым запустил связь с помощью мобильной базовой станции, теперь работу сети будет обеспечивать стационарное оборудование со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Работы проведены перед большим йога-туром, который пройдет в декабре 2023 г. и соберет рязанцев и гостей региона, увлекающихся древними оздоровительными практиками. Занятия пройдут в том числе на свежем воздухе в лесу, в бас
|15.11.2023
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Половина россиян пользуются фитнес-трекерами
l.ru» и «Hi-Tech Mail.ru» (проекты VK) выяснили, каким умным гаджетам доверяют россияне и действительно ли эти устройства мотивируют вести здоровый образ жизни. Половина опрошенных россиян пользуются фитнес-трекерами. Об этом CNews сообщили представители VK. Фитнес-трекеры — популярное средство отслеживания физической активности для поддержания здоровья или достижения желаемых физиче
|27.10.2023
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В России начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band
В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band с AMOLED-экраном 1,64 дюйма, временем работы до 12 дней и круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание
|12.07.2023
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За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году
Режимы тренировок Совсем недавно большинство фитнес-браслетов поддерживало только базовые виды активности вроде ходьбы, бега и занятий на
|08.06.2023
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Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства
ный проход «по лицу». Новое законодательство сформировало необходимость адаптации решения под актуальные требования. «Pocketkey — первая компания, которая начала поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индустрии легитимное решение, основанное
|06.04.2023
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«Фитбейс» разработал «умную» систему лояльности для фитнес-клубов и студий
Стартап «Фитбейс», разработчик экосистемы сервисов для фитнес-индустрии, запустил систему анализа поведения клиентов на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый в России «умный» алгоритм, позволяющий фитнес-клубам использовать
|17.03.2023
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9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM
Благодаря водонепроницаемости 5 АТМ браслет подходит для снорклинга и плавания в бассейне (устройство автоматически распознает 4 стиля). Автономности гаджета хватает до 14 дней, и в этом преимущество фитнес-трекера перед смарт-часами, которые нужно заряжать гораздо чаще.Смарт-часы Apple Watch Series 8 Если фитнес-браслет вам кажется слишком простым устройством, то стоит рассмотреть
|28.11.2022
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Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym
Стартап FitBase, развивающий сервис для автоматизации управления фитнес-студиями, купил конкурирующую систему NanoGym. Сделка позволила FitBase увеличить базу
|17.11.2022
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Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году
и экспертов-партнеров, провели исследование и выяснили, как за год изменился спрос и траты россиян на гаджеты для отслеживания показателей здоровья и состояния. В 2022 г. россияне стали реже покупать фитнес-трекеры – спрос на эти устройства за 10 месяцев 2022 г. упал на 19% в сравнении год к году, а средняя стоимость выросла на 17% и достигла 1236 руб. Объем продаж пульсоксиметров и пульсом
|02.11.2022
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Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM
Amazfit Band 7 В октябре этого года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теперь у пользователя свыше 50 вариа
|16.08.2022
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FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии
Облачный сервис для автоматизации управления фитнес-клубами и спортивными студиями FitBase получил 20 млн руб. от Фонда содействия инновац
|18.05.2022
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Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни
й и здоровый образ жизни. В число новинок вошли флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch D, фитнес-датчик Huawei S-TAG и фитнес-браслеты Huawei Band 7 и Huawei Watch FIT 2. Помимо аппаратных продуктов компания представила обновлённое приложение Huawei Health, помогающее пользов
|19.04.2022
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Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок гаджетов. Российский рынок носимых устройств — умных часов и фитнес-браслетов — в I квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. сократился в натуральном выражении на 4%. Снижение продаж зафиксировано впервые — ранее этот сегмент постоянно рос
Спорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
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