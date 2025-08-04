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Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap

Amazfit представляет новое поколение смарт-устройств: фитнес-браслет Helio Strap для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса.

Для тех, кто хочет получать максимум от своих тренировок и восстановления, Amazfit представляет Helio Strap — фитнес-браслет без экрана, разработанный как идеальное дополнение к умным часам. Его можно использовать параллельно с основным устройством или как самостоятельный трекер в ситуациях, когда часы не на руке — например, во время сна или занятий, требующих полной свободы движений.

Браслет точно измеряет пульс, отслеживает качество сна и собирает данные для расчета показателей восстановления и уровня энергии. Новая функция BioCharge наглядно показывает, сколько у вас энергии в течение дня. Уровень обновляется в реальном времени, учитывая качество сна, физическую активность, стресс и периоды отдыха. Это помогает лучше понимать состояние организма и эффективнее планировать день.

Лёгкий корпус с нейлоновым ремешком практически не ощущается на запястье даже при высокой активности. Автономность до 10 дней без подзарядки делает его надёжным помощником в вашем тренировочном процессе.

Стоимость фитнес-браслета Helio Strap — 8490 руб. Новинки будут доступны в официальном магазине Amazfit на Ozon, а также в розничных сетях.

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