04.08.2025 Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap

Amazfit представляет новое поколение смарт-устройств: фитнес-браслет Helio Strap для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса. Для тех, кто хочет получать максимум от своих тренировок и восстановления, Amazfit представляет Helio Str
24.10.2024 Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro

ъявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм будет отличным выб
18.10.2024 Infinix запускает Smart 9 в России

й устройство получило прирост в производительности. Smart 9 оснащен новым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, 128 ГБ постоянной и до 8 ГБ оперативной памяти. Экран Smart 9 поддерживае
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40

на смартфоне событий. Оба смартфона в серии могут похвастать новой, доработанной версией процессора MediaTek Helio G99 Ultimate, отличающегося повышенной производительностью, а так же 8 или 12

20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+

Spark. Смартфон выделяется изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, камерой 108 МП и процессором MediaTek Helio G99 Ultimate. Об этом CNews сообщили представители Tecno. AMOLED-дисплей с диа
01.11.2023 Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России

родаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В смартфоне использу
30.10.2023 Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30

нит и защитой от ШИМ в 1920 Гц. За производительность в смартфоне отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее расширения до 16 ГБ. А благодаря премиа
11.10.2023 Realme 11 поступил в продажу в России

зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт, а также повышенную производительность с процессором Helio G99 и обновленным ПО. Об этом CNews сообщили представители Realme. Основная камера полу
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш

роизводителе смартфонов в мире, а в Бангладеш. Близнец российского «Р-фона» носит название Symphony Helio 80, и внешне эти смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер. В

20.04.2023 Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России

ark 10 Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили п
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России

ляет о российском старте продаж Realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Realme. Большин
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке

ную камеру с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, в смартфоне используется процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, 108 МП основная камера, а также быстрая

12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт

сировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быст
12.09.2022 Infinix запускает в России новую версию смартфонов начального ценового сегмента SMART

плеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. В качестве процессора смартфон получил MediaTek Helio G25 – базовую модель в игровой линейке MTK, выполненную по 12 нм техпроцессу.

02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96

астотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25

ккумулятор емкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерный игровой процессор Helio G70 12нм 2,0 ГГц и мультифункциональный NFC. Кроме того, модель прошла немецкую сертифи
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

. Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вы
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей

'. Аппаратная часть тоже приличная – не флагманская, если сравнивать с китайскими моделями 2018-2019 года, но подходящая и для работы с базовыми приложениями, и для запуска современных игр. Процессор MediaTek Helio P23 получил в тестировании AnTuTu около 80000 баллов и вместе с 4 Гбайт оперативной памяти способен обеспечить неплохие показатели FPS в 3D-играх. Для хранения информации телефон
24.12.2018 Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию

i Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным к
13.12.2018 MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90

Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха
25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи
17.07.2018 MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента

MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода
08.02.2017 MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер

MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в

29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 20
09.08.2016 MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах

2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн
01.06.2015 8 ядер становятся всё доступнее

в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с

01.06.2015 MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом

оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко
13.05.2015 Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры

х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту
13.05.2015 Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов

MediaTek официально анонсировала первый на рынке 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов — Helio X20. Новый чип призван удовлетворить возрастающие требования к аппаратному обеспечению


