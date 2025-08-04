Получите все материалы CNews по ключевому слову
|04.08.2025
|
Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap
Amazfit представляет новое поколение смарт-устройств: фитнес-браслет Helio Strap для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса. Для тех, кто хочет получать максимум от своих тренировок и восстановления, Amazfit представляет Helio Str
|24.10.2024
|
Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro
ъявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм будет отличным выб
|18.10.2024
|
Infinix запускает Smart 9 в России
й устройство получило прирост в производительности. Smart 9 оснащен новым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, 128 ГБ постоянной и до 8 ГБ оперативной памяти. Экран Smart 9 поддерживае
|11.04.2024
|
Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40
на смартфоне событий. Оба смартфона в серии могут похвастать новой, доработанной версией процессора MediaTek Helio G99 Ultimate, отличающегося повышенной производительностью, а так же 8 или 12
|20.02.2024
|
Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+
Spark. Смартфон выделяется изогнутым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, камерой 108 МП и процессором MediaTek Helio G99 Ultimate. Об этом CNews сообщили представители Tecno. AMOLED-дисплей с диа
|01.11.2023
|
Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России
родаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio G85, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В смартфоне использу
|30.10.2023
|
Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30
нит и защитой от ШИМ в 1920 Гц. За производительность в смартфоне отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее расширения до 16 ГБ. А благодаря премиа
|11.10.2023
|
Realme 11 поступил в продажу в России
зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт, а также повышенную производительность с процессором Helio G99 и обновленным ПО. Об этом CNews сообщили представители Realme. Основная камера полу
|02.10.2023
|
Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш
роизводителе смартфонов в мире, а в Бангладеш. Близнец российского «Р-фона» носит название Symphony Helio 80, и внешне эти смартфоны похожи как две капли воды, вплоть до дизайна блока камер. В
|20.04.2023
|
Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России
ark 10 Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили п
|09.11.2022
|
Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России
ляет о российском старте продаж Realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Realme. Большин
|01.11.2022
|
Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке
ную камеру с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, в смартфоне используется процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу, 108 МП основная камера, а также быстрая
|12.10.2022
|
Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт
сировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быст
|12.09.2022
|
Infinix запускает в России новую версию смартфонов начального ценового сегмента SMART
плеем с каплевидным вырезом и разрешением 720x1640 пикселей. В качестве процессора смартфон получил MediaTek Helio G25 – базовую модель в игровой линейке MTK, выполненную по 12 нм техпроцессу.
|02.11.2021
|
В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96
астотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной
|22.06.2021
|
В России выпущен бюджетный смартфон realme C25
ккумулятор емкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерный игровой процессор Helio G70 12нм 2,0 ГГц и мультифункциональный NFC. Кроме того, модель прошла немецкую сертифи
|09.04.2020
|
Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
. Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вы
|19.06.2019
|
Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей
'. Аппаратная часть тоже приличная – не флагманская, если сравнивать с китайскими моделями 2018-2019 года, но подходящая и для работы с базовыми приложениями, и для запуска современных игр. Процессор MediaTek Helio P23 получил в тестировании AnTuTu около 80000 баллов и вместе с 4 Гбайт оперативной памяти способен обеспечить неплохие показатели FPS в 3D-играх. Для хранения информации телефон
|24.12.2018
|
Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию
i Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным к
|13.12.2018
|
MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90
Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха
|25.10.2018
|
Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ
Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи
|17.07.2018
|
MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента
MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст
|27.02.2018
|
MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ
увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода
|08.02.2017
|
MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер
MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в
|29.12.2016
|
Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото
продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 20
|09.08.2016
|
MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах
2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн
|01.06.2015
|
8 ядер становятся всё доступнее
в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с
|01.06.2015
|
MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом
оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко
|13.05.2015
|
Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры
х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту
|13.05.2015
|
Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов
MediaTek официально анонсировала первый на рынке 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов — Helio X20. Новый чип призван удовлетворить возрастающие требования к аппаратному обеспечению
