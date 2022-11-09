Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России

Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж Realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Большинство моделей конкурентов в этом ценовом сегменте имеют LCD экран и/или процессор Snapdragon 680. Realme 10 оснащен более качественным дисплеем и мощным чипсетом.

6,4-дюймовый экран AMOLED 90 Гц предоставляет пользователям плавный скроллинг и гейминг с частотой дискретизации касания 180 Гц. Его яркость достигает 1000 нит, что обеспечивает хорошую видимость даже на улице в яркий солнечный день. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Мощность процессора смартфона увеличилась на 40% по сравнению с аналогичной моделью прошлой серии, Realme 9. Это обеспечивает высокую производительность: на 25% улучшилась работа CPU и на 78% — графического процессора. При этом, благодаря архитектуре 6 нм, энергопотребление снизилось на 20%. В версии 8+256 ГБ Realme 10 набрал 400 084 балла в тесте AnTuTu. Например, MediaTek Helio G99 позволяет играть в PUBG 9,41 часа при 40 FPS.

Realme 10

Realme 10 доступен в нескольких конфигурациях, самая мощная из них — 8+256 ГБ памяти, чего достаточно для хранения 64 тыс. фотографий. Кроме того, поддерживаются карты памяти объемом до 1 ТБ. ОЗУ смартфона можно также расширить еще на 8 ГБ за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти: таким образом, объем RAM может достичь 16 ГБ, что обеспечивает быструю работу до 18 параллельно открытых приложений. Смартфон поддерживает стандарты LPDDR4X и UFS 2.2 для быстрого запуска программ, чтения и записи файлов, стабильной работы игр.

Это единственный смартфон, получивший оценку "А" в 36-месячном рейтинге немецкой экспертной организации TÜV SÜD (TÜV SÜD 36-month Fluency Rating). Согласно экcпертам, Realme 10 сертифицирован на работу как новый аппарат даже после 36 месяцев использования.

Realme 10 оснащен аккумулятором на 5000 мАч, которого хватит с запасом на целый день работы, например, на просмотр YouTube в течении 21 часа. А поддержка зарядки SUPERVOOC на 33 Вт позволяет восполнить батарею с 0 до 50% за 28 минут. При этом толщина смартфона составляет всего 7,95 мм — это самый тонкий смартфон компании. Вес новинки — 178 г.

Корпус смартфона переливается при попадании на него света, создавая «галактический» эффект. Это достигается за счет сложного покрытия задней крышки смартфона, состоящего из шести слоев. Плазменное покрытие дает эффект градиентности и является основой частью голографического дизайна, а ультрафиолетовая нанопечать придает сверкающий 3D-эффект и уменьшает количество отпечатков пальцев на корпусе устройства.

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В основной камере Realme 10 используется флагманский 50 МП сенсор JN1 от Samsung. Он позволяет создавать снимки с высоким разрешением и запечатлевать даже мельчайшие детали благодаря технологии работы со светом ProLight в ночном режиме — она же использовалась в модели Realme 9 Pro+. Современный алгоритм обработки позволяет получить фотографии профессионального уровня. Смартфон также получил поддержку режима Уличной фотографии 2.0 с фильтром в стиле 90-х и возможностью контролировать зоны фокуса и зума. А с помощью 16-мегапиксельной фронтальной камеры можно делать HDR-селфи с насыщенными деталями и цветами.

Что касается аудиовозможностей, Realme 10 получил разъем 3,5 мм, а также технологию звука 200% UltraBoom, позволяющую наслаждаться звучанием стандарта Hi-Res на 200% громкости.

Realme 10 поступил в продажу в России в черном и белом цветах и следующих конфигурациях: 4+128 ГБ по цене от 17 990 руб.; 8+128 ГБ по цене от 19 990 руб.; 8+256 ГБ по цене от 21 990 руб.

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Realme — глобальный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.