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Аккумулятор электрический Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ Energy storage Battery Management System, BMS

Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS
  • Химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда
  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

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18.09.2026 Cтартап «Сколтеха» «Рустор» получил патент на технологию производства катодного материала для литий-ионных аккумуляторов

дущего поколения. Для беспилотных летательных аппаратов это особенно актуально, потому что им нужны аккумуляторы, которые одновременно и много энергии хранят, и могут отдавать ее мощным потоком
02.09.2026 «МегаФон» объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения

В новую линейку вошли модели емкостью 5000 и 10 000 мАч в черном и розовом цветах. Более компактный аккумулятор рассчитан на повседневное использование, а версия увеличенной емкости подойдет дл
27.08.2026 Создан суперсовременный аккумулятор, который заряжается за доли секунды

Квантовая энергия Разработан компактный квантовый аккумулятор, способный заряжаться за микроскопические доли секунды, пишет портал NotebookChec
04.08.2026 Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели

овой автомобиль на базе натриевой батареи они показали в феврале 2026 г. Naxtra – это натрий-ионные аккумуляторы, по принципу работы полностью идентичные литий-ионным. Только в первых при заряд
04.08.2026 OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте

ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бренда будет включена в комплексные проекты ре
15.07.2026 Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств

иалов и горючего органического электролита, образуются газы, а при неблагоприятном развитии событий аккумулятор может загореться или взорваться. Защититься от такого сценария сложно: внешняя эл
14.07.2026 На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite

вый экран, который не «подогревается горячим процессором изнутри», холодный энергоэффективный чип и аккумулятор, который не проседает по емкости за первые пару лет ежедневных зарядок так, как п
14.07.2026 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

яторов по 5000 мАч. В автоматическом режиме, когда мы периодически использовали пар и горячую воду, аккумулятор разрядился со 100 до 20%. На тщательную уборку небольшой трехкомнатной квартиры у
08.07.2026 Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

. Nitecore EMR20 весит всего 135 г, поэтому не особенно утяжеляет походную экипировку. Литий-ионный аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает работу в течение 12 ч. Заряжается фумигатор чере
02.07.2026 В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов

что они совместимы с металлическим литием – перспективным, но химически агрессивным материалом для аккумуляторных электродов. Работа опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.
30.06.2026 Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar

уют отечественные ключевые компоненты скоростного электросудна. Об этом CNews сообщили представители «Итэлма». В рамках проекта на скоростные электросуда Flymar F8 устанавливается комплект из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ. Каждый элемент батареи обладает высокой удельной энергоемкостью – 20,4 кВт·ч при номинальном напряжении 350 В. Батареи выполнены

11.06.2026 Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI

ерсональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную

09.06.2026 В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА

о-техническом институте (МФТИ) создали экономичную технологию изготовления безопасных и более емких аккумуляторных батарей на основе твердого электролита, сообщили CNews представители МФТИ. Бат
05.06.2026 В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный дирек
03.06.2026 Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего

и высокостабильным, а значит — стал безопаснее и долговечнее. Результаты тестов превзошли ожидания. Аккумуляторы с новым защитным слоем стабильно проработали более 1400 часов (при сверхнизком п
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защита IP65 Связь 5G, 4G LTE, Wi-Fi,Bluetooth 5.4
01.06.2026 В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

ализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают проц
29.05.2026 Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое

е временного решения предлагают заряжать iPhone через MagSafe/USB-C, а также носить с собой внешние аккумуляторы на случай разрядки внутреннего. Также канал упомянул опцию принудительного откат
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

ь. Заряда спокойно хватает, чтобы посмотреть целый сезон сериала в HD-качестве и на средней яркости без розетки. Если целый день использовать планшет с включенными беспроводными интерфейсами, з
14.05.2026 Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналог
08.05.2026 Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей

Обогнать конкурентов не удалось Илон Маск (Elon Musk) обещал революцию, а аккумуляторы 4680 оказались хуже сторонних, пишет Electrek. Даже более дешевые литий-железо-ф
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

одная связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) 2x2 MIMO WPA/WPA2/WPA3 Bluetooth 5.1 Аккумулятор 70 Вт·ч, быстрая зарядка 140 Вт, обратная зарядка 40 Вт Веб-камера 2 Мп Размеры и
21.04.2026 Аккумуляторы из нафталина и антрацена: углеводороды изменят будущее энергетики

натрий-бифенил, действуют как мягкие химические доноры ионов и насыщают анод металлом ещё до сборки аккумулятора», — сказал соавтор работы Станислав Евлашин, доцент Центра технологий материалов
20.04.2026 Любимый россиянами производитель выпустил «беспроводной» телевизор. Он работает без розетки и антенны

лектросети. Это ключевая особенность модели, и реализована она при помощи встроенного аккумулятора. Заряда батареи хватает на четыре с половиной часа автономной работы, несмотря на то, что ей п
02.04.2026 Безопасные сверхъемкие натриевые батареи подешевели почти до уровня взрывающихся литиевых. Не за горами глобальный переход

при экстремальных температурах от -35 ℃ до 50 ℃. В апреле 2024 г. в Корее был создан натрий-ионный аккумулятор со сверхбыстрым восполнением заряда. Его можно зарядить до 100% всего за пару мин
26.03.2026 Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно

мной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев. Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век Dell не называет цену и сроки начала

19.03.2026 Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

ского научного агентства CSIRO создали прототип квантовой батареи, способной произвести революцию в аккумуляторных технологиях, пишет Guardian. Устройство пока находится на стадии первоначальны
04.03.2026 Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

ате чего мальчик получил ожоги. В другом случае, смартфон находился на зарядке внутри машины, когда аккумулятор перегрелся и воспламенился. Огонь быстро распространился, в результате чего внедо
03.03.2026 OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем

Т‑инфраструктуры. Сотрудничество с OCS позволит Vektor Plus повысить узнаваемость бренда в сегменте аккумуляторных систем и обеспечить широкую доступность решений на российском ИТ‑рынке: продук
02.03.2026 В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы

условиях нестабильности мирового рынка и дефицита лития», – заявили CNews в «Сколково». Также новый аккумулятор HVBS-360-50 выделяется повышенной устойчивостью к отрицательным температурам. Ниж
02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Внешний аккумулятор Baseus Amblight 30 000 мАч 65 Вт При отключениях электроэнергии внешний аккуму
27.02.2026 Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

ом (AC) через бортовое зарядное устройство, когда питание идет от источника с низкой мощностью. Для аккумулятора такой режим оказывается куда более щадящим. Медленный, но верный заряд обязан фи
24.02.2026 В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

щего» уже есть разработки в этом направлении и открыта как минимум одна гигафабрика, локализованная аккумуляторная батарея действительно может появиться уже в 2027 г., резюмировал Павел Камнев.
24.02.2026 В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов

4 тыс. свай. «Общая готовность завода – около 85%. Мощности позволят ежегодно выпускать до 50 тыс. аккумуляторных батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов

18.02.2026 Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже

ства в ручной клади на авиарейсах в рамках действующих ограничений на литий-ионные батареи. Внешний аккумулятор Ugreen PB550 20000 mAh 67W Пауэрбанк емкостью 20 000 мАч поддерживает быструю зар
17.02.2026 Москва на 3,7% увеличила производство аккумуляторов в 2025 году

и. Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2024 г.», — отметил Максим Ликс
16.02.2026 Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска

E-Prom. Установленная УБЗС E-Prom используется заказчиком для зарядки электробусов ЛиАЗ 6274. Она установлена на конечной остановке маршрута №1, соединяющего микрорайоны «Северный» и «Тихие Зори», и заряжает электробусы в интенсивном городском режиме. Перед запуском в эксплуатацию специалисты компании E-Prom провели обучение персонала заказчика и организовали постоянную техническую поддерж
12.12.2025 МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы

зе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов, отмечают эксперты МТС. Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями ст
11.12.2025 Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала

ля, так как они позволяют запасать больше энергии. Однако чем выше концентрация никеля, тем быстрее аккумулятор деградирует: при заряде и разряде в частицах материала постепенно образуются трещ
10.12.2025 В России построена гигантская фабрика по производству литиевых аккумуляторов

дство литий-ионных накопителей – критически важного компонента для транспортной, энергетической и промышленной независимости страны», – добавил он. Строительством фабрики ведал отраслевой интегратор «Системы накопления энергии», входящий в состав в топливного дивизиона «Росатома»). «Ведомости» пишут, что возведение завода по выпуску аккумуляторов – это шаг «Росатома» «в сторону развития нея

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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 2
Электрокабель 13 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
Международная академия связи - МАС 46 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27061 4563
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13333 3977
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 3735
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10453 3035
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10651 2779
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 2749
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7978 2688
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 2615
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6286 2524
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 2367
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15525 2179
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8577 2123
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6459 1961
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13123 1830
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6495 1806
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2564 1790
Наушники - Headphones 4529 1790
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10798 1779
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2524 1440
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 1424
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 1418
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2356 1417
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5425 1398
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 1390
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11610 1286
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3181 1274
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 1258
USB Type-C - USB-C - USB 3 2423 1249
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6629 1219
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 1181
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2524 1161
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8871 1152
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2502 1115
Аксессуары 4316 1066
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1990 1060
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10312 1044
Карты памяти - Запоминающее устройство 2327 999
Микрофон - Microphone 2841 998
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3665 991
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17077 955
Google Android 15325 2078
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2268 1257
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1236
Apple iPhone - серия смартфонов 7679 925
Microsoft Windows 16975 807
Apple iOS 8629 653
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 470
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 468
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 464
Apple iPad 4023 411
Samsung Galaxy 1040 409
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 388
Apple iPhone 6 4860 386
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 383
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 373
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 521 353
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 343
Samsung Galaxy Note 702 340
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 428 321
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 436 302
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 598 290
Intel Core - Семейство процессоров 1255 282
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 276
Microsoft Windows 2000 8678 266
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 445 256
Google YouTube - Видеохостинг 3015 253
Linux OS 11622 250
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 248
Microsoft Windows 10 1952 242
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 230
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 435 229
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 222
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 579 216
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 215
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 998 214
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 209
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 208
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 205
Samsung SVR-диктофон 466 201
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 184
Ксенин Алекс 311 161
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 97
Газаров Артур 77 47
Лаптева Марина 114 42
Сергеев Иван 74 36
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 34
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 472 32
Малафеев Андрей 52 32
Гордеева Анна 36 30
Путин Владимир 3466 29
Собянин Сергей 558 27
Ерофеева Мария 31 27
Кожевников Алексей 66 25
Симонов Игорь 103 25
Гарбузов Анатолий 175 23
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 21
Клинаичев Андрей 33 21
Гурленов Андрей 34 20
Ликсутов Максим 257 19
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 15
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 15
Blass Evan - Бласс Эван 37 15
Набоков Сергей 27 15
Принцевская Людмила 34 15
Дегтев Геннадий 271 14
Jun Lei - Цзунь Лей 46 14
Речменский Игорь 21 12
Наумов Станислав 30 12
Чубайс Анатолий 223 12
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 11
Катаев Александр 40 11
Помозов Алексей 89 11
Левкевич Михаил 59 11
Музалев Дмитрий 13 11
Виноградов Дмитрий 74 10
Эйгес Павел 108 9
Попова Мария 141 9
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 9
Бровкин Дмитрий 55 9
Россия - РФ - Российская федерация 167751 4391
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 1596
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 1394
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 1046
Япония 13843 741
Европа 25016 732
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 615
Южная Корея - Республика 7088 580
Германия - Федеративная Республика 13281 339
Китай - Тайвань 4284 277
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 269
Земля - планета Солнечной системы 10896 246
Индия - Bharat 5898 243
Азия - Азиатский регион 5946 235
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 201
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 200
Франция - Французская Республика 8195 174
Финляндия - Финляндская Республика 3705 171
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 395 122
Солнечная система - Solar system 2573 116
США - Калифорния 4839 112
Канада 5093 103
Африка - Африканский регион 3647 101
Испания - Каталония - Барселона 752 93
Швеция - Королевство 3792 93
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 92
Италия - Итальянская Республика 4517 92
США - Калифорния - Купертино 282 89
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 84
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 82
Испания - Королевство 3845 77
США - Нью-Йорк 3188 76
Украина 7947 76
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 75
Беларусь - Белоруссия 6334 74
Россия - СФО - Новосибирск 4918 71
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 69
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 195 68
Германия - Берлин 738 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5553 1582
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 1219
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 821
Ergonomics - Эргономика 1763 662
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4724 628
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 623
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 567
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 508
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 501
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 493
Литий - Lithium - химический элемент 667 483
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1531 464
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 426
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 374
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 332
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 304
Видеокамера - Видеосъёмка 722 285
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2118 284
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 273
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1383 236
Английский язык 7059 225
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 218
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5645 218
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 216
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 211
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Кремний - Silicium - химический элемент 1795 168
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 153
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 148
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 339 13
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 13
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 13
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 11
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 602 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 658 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 10
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KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 8
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 11 8
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 7
Columbia University - Колумбийский университет 157 7
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 6
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 6
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 244 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 310 6
University of Oxford - Оксфордский университет 212 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 6
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 102 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 79 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 184
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 123
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 113
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 94
День молодёжи - 27 июня 1106 61
CeBIT 614 33
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 30
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 26
Международный женский день - 8 марта 418 24
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 23
Intel Developer Forum - IDF 317 17
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 16
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 15
Samsung Unpacked 41 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1291 15
Red Dot Design Award 57 13
Photokina 60 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 9
iF Design Awards 26 9
Связь-Экспокомм 276 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 5
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 5
День Защитника отечества - 23 февраля 66 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 44 4
PC Expo 36 4
Фотофорум 48 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 3
Black Hat - Конференция 121 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 3
MacWorld Expo 35 3
День знаний - 1 сентября 51 3
MEDICA 10 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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