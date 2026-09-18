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Аккумулятор электрический Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ Energy storage Battery Management System, BMS
- Химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда
- Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров.
- Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются.
- Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.
- Аккумулятор бета-вольтаический - Betavoltaic battery
- Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion
- Аккумулятор литий-полимерный электрический - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly
- Аккумулятор никель-металлогидридный - Ni-MH, NiMH
- Аккумулятор топливный прямым окислением метанола - DMFC - Direct Methanol Fuel Cell
- Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея
- Аккумулятор чехол
- Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи
СОБЫТИЯ
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|18.09.2026
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Cтартап «Сколтеха» «Рустор» получил патент на технологию производства катодного материала для литий-ионных аккумуляторов
дущего поколения. Для беспилотных летательных аппаратов это особенно актуально, потому что им нужны аккумуляторы, которые одновременно и много энергии хранят, и могут отдавать ее мощным потоком
|02.09.2026
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«МегаФон» объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения
В новую линейку вошли модели емкостью 5000 и 10 000 мАч в черном и розовом цветах. Более компактный аккумулятор рассчитан на повседневное использование, а версия увеличенной емкости подойдет дл
|27.08.2026
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Создан суперсовременный аккумулятор, который заряжается за доли секунды
Квантовая энергия Разработан компактный квантовый аккумулятор, способный заряжаться за микроскопические доли секунды, пишет портал NotebookChec
|04.08.2026
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Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели
овой автомобиль на базе натриевой батареи они показали в феврале 2026 г. Naxtra – это натрий-ионные аккумуляторы, по принципу работы полностью идентичные литий-ионным. Только в первых при заряд
|04.08.2026
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OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте
ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бренда будет включена в комплексные проекты ре
|15.07.2026
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Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств
иалов и горючего органического электролита, образуются газы, а при неблагоприятном развитии событий аккумулятор может загореться или взорваться. Защититься от такого сценария сложно: внешняя эл
|14.07.2026
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На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite
вый экран, который не «подогревается горячим процессором изнутри», холодный энергоэффективный чип и аккумулятор, который не проседает по емкости за первые пару лет ежедневных зарядок так, как п
|14.07.2026
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Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром
яторов по 5000 мАч. В автоматическом режиме, когда мы периодически использовали пар и горячую воду, аккумулятор разрядился со 100 до 20%. На тщательную уборку небольшой трехкомнатной квартиры у
|08.07.2026
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Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM
. Nitecore EMR20 весит всего 135 г, поэтому не особенно утяжеляет походную экипировку. Литий-ионный аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает работу в течение 12 ч. Заряжается фумигатор чере
|02.07.2026
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В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов
что они совместимы с металлическим литием – перспективным, но химически агрессивным материалом для аккумуляторных электродов. Работа опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.
|30.06.2026
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Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar
уют отечественные ключевые компоненты скоростного электросудна. Об этом CNews сообщили представители «Итэлма». В рамках проекта на скоростные электросуда Flymar F8 устанавливается комплект из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ. Каждый элемент батареи обладает высокой удельной энергоемкостью – 20,4 кВт·ч при номинальном напряжении 350 В. Батареи выполнены
|11.06.2026
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Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI
ерсональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную
|09.06.2026
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В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА
о-техническом институте (МФТИ) создали экономичную технологию изготовления безопасных и более емких аккумуляторных батарей на основе твердого электролита, сообщили CNews представители МФТИ. Бат
|05.06.2026
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В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный дирек
|03.06.2026
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Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего
и высокостабильным, а значит — стал безопаснее и долговечнее. Результаты тестов превзошли ожидания. Аккумуляторы с новым защитным слоем стабильно проработали более 1400 часов (при сверхнизком п
|03.06.2026
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Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16
128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защита IP65 Связь 5G, 4G LTE, Wi-Fi,Bluetooth 5.4
|01.06.2026
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В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы
ализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают проц
|29.05.2026
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Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое
е временного решения предлагают заряжать iPhone через MagSafe/USB-C, а также носить с собой внешние аккумуляторы на случай разрядки внутреннего. Также канал упомянул опцию принудительного откат
|25.05.2026
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Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи
ь. Заряда спокойно хватает, чтобы посмотреть целый сезон сериала в HD-качестве и на средней яркости без розетки. Если целый день использовать планшет с включенными беспроводными интерфейсами, з
|14.05.2026
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Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная
аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналог
|08.05.2026
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Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей
Обогнать конкурентов не удалось Илон Маск (Elon Musk) обещал революцию, а аккумуляторы 4680 оказались хуже сторонних, пишет Electrek. Даже более дешевые литий-железо-ф
|04.05.2026
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Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем
одная связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) 2x2 MIMO WPA/WPA2/WPA3 Bluetooth 5.1 Аккумулятор 70 Вт·ч, быстрая зарядка 140 Вт, обратная зарядка 40 Вт Веб-камера 2 Мп Размеры и
|21.04.2026
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Аккумуляторы из нафталина и антрацена: углеводороды изменят будущее энергетики
натрий-бифенил, действуют как мягкие химические доноры ионов и насыщают анод металлом ещё до сборки аккумулятора», — сказал соавтор работы Станислав Евлашин, доцент Центра технологий материалов
|20.04.2026
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Любимый россиянами производитель выпустил «беспроводной» телевизор. Он работает без розетки и антенны
лектросети. Это ключевая особенность модели, и реализована она при помощи встроенного аккумулятора. Заряда батареи хватает на четыре с половиной часа автономной работы, несмотря на то, что ей п
|02.04.2026
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Безопасные сверхъемкие натриевые батареи подешевели почти до уровня взрывающихся литиевых. Не за горами глобальный переход
при экстремальных температурах от -35 ℃ до 50 ℃. В апреле 2024 г. в Корее был создан натрий-ионный аккумулятор со сверхбыстрым восполнением заряда. Его можно зарядить до 100% всего за пару мин
|26.03.2026
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Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно
мной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев. Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век Dell не называет цену и сроки начала
|19.03.2026
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Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету
ского научного агентства CSIRO создали прототип квантовой батареи, способной произвести революцию в аккумуляторных технологиях, пишет Guardian. Устройство пока находится на стадии первоначальны
|04.03.2026
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Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза
ате чего мальчик получил ожоги. В другом случае, смартфон находился на зарядке внутри машины, когда аккумулятор перегрелся и воспламенился. Огонь быстро распространился, в результате чего внедо
|03.03.2026
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OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем
Т‑инфраструктуры. Сотрудничество с OCS позволит Vektor Plus повысить узнаваемость бренда в сегменте аккумуляторных систем и обеспечить широкую доступность решений на российском ИТ‑рынке: продук
|02.03.2026
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В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы
условиях нестабильности мирового рынка и дефицита лития», – заявили CNews в «Сколково». Также новый аккумулятор HVBS-360-50 выделяется повышенной устойчивостью к отрицательным температурам. Ниж
|02.03.2026
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Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM
Внешний аккумулятор Baseus Amblight 30 000 мАч 65 Вт При отключениях электроэнергии внешний аккуму
|27.02.2026
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Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой
ом (AC) через бортовое зарядное устройство, когда питание идет от источника с низкой мощностью. Для аккумулятора такой режим оказывается куда более щадящим. Медленный, но верный заряд обязан фи
|24.02.2026
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В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным
щего» уже есть разработки в этом направлении и открыта как минимум одна гигафабрика, локализованная аккумуляторная батарея действительно может появиться уже в 2027 г., резюмировал Павел Камнев.
|24.02.2026
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В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов
4 тыс. свай. «Общая готовность завода – около 85%. Мощности позволят ежегодно выпускать до 50 тыс. аккумуляторных батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов
|18.02.2026
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Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже
ства в ручной клади на авиарейсах в рамках действующих ограничений на литий-ионные батареи. Внешний аккумулятор Ugreen PB550 20000 mAh 67W Пауэрбанк емкостью 20 000 мАч поддерживает быструю зар
|17.02.2026
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Москва на 3,7% увеличила производство аккумуляторов в 2025 году
и. Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2024 г.», — отметил Максим Ликс
|16.02.2026
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Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска
E-Prom. Установленная УБЗС E-Prom используется заказчиком для зарядки электробусов ЛиАЗ 6274. Она установлена на конечной остановке маршрута №1, соединяющего микрорайоны «Северный» и «Тихие Зори», и заряжает электробусы в интенсивном городском режиме. Перед запуском в эксплуатацию специалисты компании E-Prom провели обучение персонала заказчика и организовали постоянную техническую поддерж
|12.12.2025
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МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы
зе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов, отмечают эксперты МТС. Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями ст
|11.12.2025
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Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала
ля, так как они позволяют запасать больше энергии. Однако чем выше концентрация никеля, тем быстрее аккумулятор деградирует: при заряде и разряде в частицах материала постепенно образуются трещ
|10.12.2025
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В России построена гигантская фабрика по производству литиевых аккумуляторов
дство литий-ионных накопителей – критически важного компонента для транспортной, энергетической и промышленной независимости страны», – добавил он. Строительством фабрики ведал отраслевой интегратор «Системы накопления энергии», входящий в состав в топливного дивизиона «Росатома»). «Ведомости» пишут, что возведение завода по выпуску аккумуляторов – это шаг «Росатома» «в сторону развития нея
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