Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS

Cтартап «Сколтеха» «Рустор» получил патент на технологию производства катодного материала для литий-ионных аккумуляторов дущего поколения. Для беспилотных летательных аппаратов это особенно актуально, потому что им нужны аккумуляторы, которые одновременно и много энергии хранят, и могут отдавать ее мощным потоком

«МегаФон» объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения В новую линейку вошли модели емкостью 5000 и 10 000 мАч в черном и розовом цветах. Более компактный аккумулятор рассчитан на повседневное использование, а версия увеличенной емкости подойдет дл

Создан суперсовременный аккумулятор, который заряжается за доли секунды Квантовая энергия Разработан компактный квантовый аккумулятор, способный заряжаться за микроскопические доли секунды, пишет портал NotebookChec

Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели овой автомобиль на базе натриевой батареи они показали в феврале 2026 г. Naxtra – это натрий-ионные аккумуляторы, по принципу работы полностью идентичные литий-ионным. Только в первых при заряд

OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бренда будет включена в комплексные проекты ре

Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств иалов и горючего органического электролита, образуются газы, а при неблагоприятном развитии событий аккумулятор может загореться или взорваться. Защититься от такого сценария сложно: внешняя эл

На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite вый экран, который не «подогревается горячим процессором изнутри», холодный энергоэффективный чип и аккумулятор, который не проседает по емкости за первые пару лет ежедневных зарядок так, как п

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром яторов по 5000 мАч. В автоматическом режиме, когда мы периодически использовали пар и горячую воду, аккумулятор разрядился со 100 до 20%. На тщательную уборку небольшой трехкомнатной квартиры у

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM . Nitecore EMR20 весит всего 135 г, поэтому не особенно утяжеляет походную экипировку. Литий-ионный аккумулятор емкостью 10 000 мАч обеспечивает работу в течение 12 ч. Заряжается фумигатор чере

В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов что они совместимы с металлическим литием – перспективным, но химически агрессивным материалом для аккумуляторных электродов. Работа опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar уют отечественные ключевые компоненты скоростного электросудна. Об этом CNews сообщили представители «Итэлма». В рамках проекта на скоростные электросуда Flymar F8 устанавливается комплект из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ. Каждый элемент батареи обладает высокой удельной энергоемкостью – 20,4 кВт·ч при номинальном напряжении 350 В. Батареи выполнены

Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI ерсональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную

В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА о-техническом институте (МФТИ) создали экономичную технологию изготовления безопасных и более емких аккумуляторных батарей на основе твердого электролита, сообщили CNews представители МФТИ. Бат

В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и генеральный дирек

Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего и высокостабильным, а значит — стал безопаснее и долговечнее. Результаты тестов превзошли ожидания. Аккумуляторы с новым защитным слоем стабильно проработали более 1400 часов (при сверхнизком п

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защита IP65 Связь 5G, 4G LTE, Wi-Fi,Bluetooth 5.4

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы ализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают проц

Apple крушит свои iPhone. Новая iOS разряжает аккумуляторы за считанные часы. Время зарядки увеличилось вдвое е временного решения предлагают заряжать iPhone через MagSafe/USB-C, а также носить с собой внешние аккумуляторы на случай разрядки внутреннего. Также канал упомянул опцию принудительного откат

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи ь. Заряда спокойно хватает, чтобы посмотреть целый сезон сериала в HD-качестве и на средней яркости без розетки. Если целый день использовать планшет с включенными беспроводными интерфейсами, з

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная аккумуляторами. Литий-серные батареи считаются одним из наиболее перспективных направлений развития аккумуляторных технологий. Они обладают потенциалом значительно превзойти литий-ионные аналог

Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей Обогнать конкурентов не удалось Илон Маск (Elon Musk) обещал революцию, а аккумуляторы 4680 оказались хуже сторонних, пишет Electrek. Даже более дешевые литий-железо-ф

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем одная связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) 2x2 MIMO WPA/WPA2/WPA3 Bluetooth 5.1 Аккумулятор 70 Вт·ч, быстрая зарядка 140 Вт, обратная зарядка 40 Вт Веб-камера 2 Мп Размеры и

Аккумуляторы из нафталина и антрацена: углеводороды изменят будущее энергетики натрий-бифенил, действуют как мягкие химические доноры ионов и насыщают анод металлом ещё до сборки аккумулятора», — сказал соавтор работы Станислав Евлашин, доцент Центра технологий материалов

Любимый россиянами производитель выпустил «беспроводной» телевизор. Он работает без розетки и антенны лектросети. Это ключевая особенность модели, и реализована она при помощи встроенного аккумулятора. Заряда батареи хватает на четыре с половиной часа автономной работы, несмотря на то, что ей п

Безопасные сверхъемкие натриевые батареи подешевели почти до уровня взрывающихся литиевых. Не за горами глобальный переход при экстремальных температурах от -35 ℃ до 50 ℃. В апреле 2024 г. в Корее был создан натрий-ионный аккумулятор со сверхбыстрым восполнением заряда. Его можно зарядить до 100% всего за пару мин

Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно мной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев. Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век Dell не называет цену и сроки начала

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету ского научного агентства CSIRO создали прототип квантовой батареи, способной произвести революцию в аккумуляторных технологиях, пишет Guardian. Устройство пока находится на стадии первоначальны

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза ате чего мальчик получил ожоги. В другом случае, смартфон находился на зарядке внутри машины, когда аккумулятор перегрелся и воспламенился. Огонь быстро распространился, в результате чего внедо

OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем Т‑инфраструктуры. Сотрудничество с OCS позволит Vektor Plus повысить узнаваемость бренда в сегменте аккумуляторных систем и обеспечить широкую доступность решений на российском ИТ‑рынке: продук

В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы условиях нестабильности мирового рынка и дефицита лития», – заявили CNews в «Сколково». Также новый аккумулятор HVBS-360-50 выделяется повышенной устойчивостью к отрицательным температурам. Ниж

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM Внешний аккумулятор Baseus Amblight 30 000 мАч 65 Вт При отключениях электроэнергии внешний аккуму

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой ом (AC) через бортовое зарядное устройство, когда питание идет от источника с низкой мощностью. Для аккумулятора такой режим оказывается куда более щадящим. Медленный, но верный заряд обязан фи

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным щего» уже есть разработки в этом направлении и открыта как минимум одна гигафабрика, локализованная аккумуляторная батарея действительно может появиться уже в 2027 г., резюмировал Павел Камнев.

В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов 4 тыс. свай. «Общая готовность завода – около 85%. Мощности позволят ежегодно выпускать до 50 тыс. аккумуляторных батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов

Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже ства в ручной клади на авиарейсах в рамках действующих ограничений на литий-ионные батареи. Внешний аккумулятор Ugreen PB550 20000 mAh 67W Пауэрбанк емкостью 20 000 мАч поддерживает быструю зар

Москва на 3,7% увеличила производство аккумуляторов в 2025 году и. Благодаря созданным условиям для развития отрасли выпуск в столице электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в 2025 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2024 г.», — отметил Максим Ликс

Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom уже год успешно заряжает электробусы Красноярска E-Prom. Установленная УБЗС E-Prom используется заказчиком для зарядки электробусов ЛиАЗ 6274. Она установлена на конечной остановке маршрута №1, соединяющего микрорайоны «Северный» и «Тихие Зори», и заряжает электробусы в интенсивном городском режиме. Перед запуском в эксплуатацию специалисты компании E-Prom провели обучение персонала заказчика и организовали постоянную техническую поддерж

МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы зе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов, отмечают эксперты МТС. Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. руб. Самыми популярными моделями ст

Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала ля, так как они позволяют запасать больше энергии. Однако чем выше концентрация никеля, тем быстрее аккумулятор деградирует: при заряде и разряде в частицах материала постепенно образуются трещ