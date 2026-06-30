BBK Realme - РМ Коммьюникейшн

Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C100x с аккумулятором 8000 мАч в ценовом сегменте до 20000 руб. Об этом CNews сообщили представители Realme. Толщина корпуса составляет около 8,78 мм, а вес — 219 граммов.. Зарядк

В России стартуют продажи Realme C100i — смартфона с батареей 7000 мАч Realme объявляет о старте продаж в России новой модели начального сегмента — Realme C100i. В основу новинки легли батарея на 7000 мАч, 120-герцовый дисплей и корпус с повышенной устойчивостью к падениям и брызгам. Об этом CNews сообщили представители Realme. Глав

Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro Realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ)

Realme представила смартфоны P4, P4x и P4 Lite Бренд realme объявил о расширении серии смартфонов P4 на российском рынке. К флагману realme

«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G «М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Основная камера – на ба

Новые наушники и часы realme поступили в продажу Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air 8 Pro. Одной из ключевых особенностей модели ста

Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является доступная цена в соотношении с высокими характеристиками, такими как умное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представит

Realme официально представляет в России смартфон P4 Power с 10001 мАч Бренд смартфонов Realme объявляет о старте продаж в российской рознице новинки — Realme P4 Power. Это первый официально представленный в России смартфон, который предлагает кремний-углеродную батарею емк

Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi в. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб. На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот

«М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+ ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обе модели уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах М.Видео и Эльдорадо. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Обе модели оснащены

realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне Realme объявил о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили представители realme. Предыдущий опыт сотрудничества производителя смартфонов

Серия realme 16 Pro дебютирует с 200 МП системой LumaColor Portrait Master в среднем ценовом сегменте Realme представляет серию realme 16 Pro и устанавливает новый эталон в области мобильного изображения в среднем ценовом сегменте. Во главе с realme 16 Pro+ серия оснащена единственной в этом сегменте конфигурацие

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro. Realme C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, он обеспечивает стабильную эксплуатацию в течение шести лет. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Фун

Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото Автономность без удара по карману Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России двух новых смартфонов C85 и C85 Pro. Оба мобильника

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.видео» начинается от 16 999 руб. для модели Realme C85 и от 18 999 руб. для модели Realme c85 Pro. Об эт

В серии Realme C85 представлен IP69 Pro - новый стандарт защиты от влаги Realme официально представил стандарт IP69 Pro — новейшую разработку в области защиты смартфона, который впервые применяется в серии Realme C85. Об этом CNews сообщили представители Realme. IP69 Pro — это стандарт водонепроницаемости от Realme, который объединяет в себе четыре международных стандарта защиты: IP

Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч Realme представила на глобальном рынке realme P4 Power — смартфон с аккумулятором емкостью 10001 мА·ч. При этом устройство не только выводит стандарты автономности на новый уровень, но и обладает флагманской производительностью. На

Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч Аккумулятора очень много Популярный в России китайский бренд техники Realme выпустил смартфон P4 Power с аккумулятором емкостью 10001 мАч. Это первый в мире мобильник с АКБ такой емкости, поступивший именно в массовое производство. Батарея в смартфоне использует

Realme P3 Lite в продаже в России Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme P3 Lite — устройство уже доступно в России. Серия Realme P, которая была разраб

Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России Умные часы realme Watch 5 доступны к покупке в России. Они созданы специально для любителей приключений и активного образа жизни: часы обеспечивают до 16 дней автономной работы в стандартном режиме и до 2

Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производите

Аналитика МТС: более половины россиян при смене смартфона остаются верны своему бренду ной сети. По данным аналитиков МТС, 52% пользователей смартфонов, сменивших устройство в 2025 г., перешли на новые модели тех же производителей – это на 10% больше, чем в 2024 г. Пользователи Apple и Realme оказались самыми преданными своим брендам. Об этом CNews сообщили представители МТС. По мнению аналитиков МТС, на выбор россиян влияет стабильность работы устройств и развитие экосистем,

Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры 2 декабря 2025 г. компания Realme представит в России новый флагман Realme GT 8 Pro. Помимо камеры от Ricoh GR и

Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп Realme, новатор технологий, 2 декабря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъек

Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года Realme объявляет о скором старте продаж смартфона Realme GT 8 Pro — он появится в России уже 2 декабря 2025 г. Флагман будет оснащен камерой, созданной в партнерстве с японским брендом камер Ricoh Imaging, и, впервые для Realme, телеобъ

Билайн запустил новую акцию «3в1»: realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства. В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок. Одно из самых интересных пре

Все на вечеринку: смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке» Смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новая серия позиционируется как AI Party Phone и отличается лучшим в сегменте сочетанием производительности и фотовозможностей. Об этом CNews

Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой Много «железа» за мало денег Состоялся анонс нового смартфона Realme GT8, относящегося к семейству устройств флагманского уровня. Премьера состоялась в Кит

realme представила первый в отрасли голосовой редактор — AI Edit Genie Realme объявляет о запуске первой в индустрии функции интеллектуального голосового редактора фото — AI Edit Genie. Разработка дебютирует вместе с «вечериночной» серией realme 15, представленной моделями realme 15 Pro, realme 15 5G, а также realme 15T. Об этом CNews сообщили представители realme. AI Edit Genie переосмысляет понятия

realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в сфере мобильной фотографии. В честь этого события компании пред

Портфель diHouse пополнился брендом realme объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках контракта на первом этапе сотрудничества diHouse сосредоточится на дистрибуц

Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России Realme объявляет о выходе флагмана Realme GT 8 Pro, который поступит в продажу в России в ближайшем будущем. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdr

На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro Смартфон Realme 15 Pro стал доступен в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 – это восьмиядерный чипсет. По данным AnTuTu, смартфон набирает более 11000

Realme C71 поступил в продажу в России Realme объявляет о старте продаж Realme C71 в России. Смартфон оснащен батареей объемом 6300 мАч — часа быстрой зарядки мощностью 45 Вт хватит на два дня использования. Realme C71 получил 6.67-дюймовый экран с частотой

Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России Realme объявляет о старте продаж новых моделей наушников — Realme Buds T200x, Realme Buds T200 Lite и Realme Buds Air7. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme Buds Air7 получили 12,4-миллиметровый титановый драй

Новая серия Realme P3 поступила в продажу в России Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme P3 в России. Линейка включает в себя Realme P3 Ultra и младшую модель — Realme P3. Об этом CNews сообщили представители Realme. Старшая модель серии получила мощный

Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России Realme объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов Realme GT 7 в России с 18 июня. Линейка включает в себя Realme GT 7, его специальную версию Realme GT 7 Dream Edition, созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One

Realme объявляет о скором запуске серии Realme P на глобальном рынке Realme опубликовал открытое письмо Ская Ли, основателя и генерального директора Realme, в котором сообщается о скором запуске серии Realme P, способной изменить статус-кво на рынке смартфонов. Серия Realme P, разработанная специально для международного e-comm

Серия Realme 14 поступила в продажу в России Компания Realme объявляет о начале продаж в России новинок номерной серии: Realme 14 5G и Realme 14T 5G. Старшая модель, 14 5G, получила чипсет Snapdragon 6 Gen 4, систему флагманского охл