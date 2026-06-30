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BBK Realme РМ Коммьюникейшн
realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. realme представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.
СОБЫТИЯ
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|30.06.2026
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Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч
Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C100x с аккумулятором 8000 мАч в ценовом сегменте до 20000 руб. Об этом CNews сообщили представители Realme. Толщина корпуса составляет около 8,78 мм, а вес — 219 граммов.. Зарядк
|09.06.2026
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В России стартуют продажи Realme C100i — смартфона с батареей 7000 мАч
Realme объявляет о старте продаж в России новой модели начального сегмента — Realme C100i. В основу новинки легли батарея на 7000 мАч, 120-герцовый дисплей и корпус с повышенной устойчивостью к падениям и брызгам. Об этом CNews сообщили представители Realme. Глав
|02.06.2026
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Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro
Realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ)
|25.05.2026
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Realme представила смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Бренд realme объявил о расширении серии смартфонов P4 на российском рынке. К флагману realme
|19.05.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G
«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Основная камера – на ба
|12.05.2026
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Новые наушники и часы realme поступили в продажу
Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air 8 Pro. Одной из ключевых особенностей модели ста
|20.04.2026
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Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже
Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является доступная цена в соотношении с высокими характеристиками, такими как умное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представит
|07.04.2026
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Realme официально представляет в России смартфон P4 Power с 10001 мАч
Бренд смартфонов Realme объявляет о старте продаж в российской рознице новинки — Realme P4 Power. Это первый официально представленный в России смартфон, который предлагает кремний-углеродную батарею емк
|06.04.2026
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Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi
в. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб. На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот
|24.03.2026
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«М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+
ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обе модели уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах М.Видео и Эльдорадо. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Обе модели оснащены
|12.03.2026
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realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне
Realme объявил о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили представители realme. Предыдущий опыт сотрудничества производителя смартфонов
|11.03.2026
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Серия realme 16 Pro дебютирует с 200 МП системой LumaColor Portrait Master в среднем ценовом сегменте
Realme представляет серию realme 16 Pro и устанавливает новый эталон в области мобильного изображения в среднем ценовом сегменте. Во главе с realme 16 Pro+ серия оснащена единственной в этом сегменте конфигурацие
|18.02.2026
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В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro
В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro. Realme C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, он обеспечивает стабильную эксплуатацию в течение шести лет. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Фун
|17.02.2026
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Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото
Автономность без удара по карману Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России двух новых смартфонов C85 и C85 Pro. Оба мобильника
|17.02.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro
«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.видео» начинается от 16 999 руб. для модели Realme C85 и от 18 999 руб. для модели Realme c85 Pro. Об эт
|10.02.2026
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В серии Realme C85 представлен IP69 Pro - новый стандарт защиты от влаги
Realme официально представил стандарт IP69 Pro — новейшую разработку в области защиты смартфона, который впервые применяется в серии Realme C85. Об этом CNews сообщили представители Realme. IP69 Pro — это стандарт водонепроницаемости от Realme, который объединяет в себе четыре международных стандарта защиты: IP
|30.01.2026
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Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч
Realme представила на глобальном рынке realme P4 Power — смартфон с аккумулятором емкостью 10001 мА·ч. При этом устройство не только выводит стандарты автономности на новый уровень, но и обладает флагманской производительностью. На
|29.01.2026
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Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч
Аккумулятора очень много Популярный в России китайский бренд техники Realme выпустил смартфон P4 Power с аккумулятором емкостью 10001 мАч. Это первый в мире мобильник с АКБ такой емкости, поступивший именно в массовое производство. Батарея в смартфоне использует
|11.12.2025
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Realme P3 Lite в продаже в России
Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme P3 Lite — устройство уже доступно в России. Серия Realme P, которая была разраб
|09.12.2025
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Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России
Умные часы realme Watch 5 доступны к покупке в России. Они созданы специально для любителей приключений и активного образа жизни: часы обеспечивают до 16 дней автономной работы в стандартном режиме и до 2
|02.12.2025
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Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России
Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производите
|28.11.2025
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Аналитика МТС: более половины россиян при смене смартфона остаются верны своему бренду
ной сети. По данным аналитиков МТС, 52% пользователей смартфонов, сменивших устройство в 2025 г., перешли на новые модели тех же производителей – это на 10% больше, чем в 2024 г. Пользователи Apple и Realme оказались самыми преданными своим брендам. Об этом CNews сообщили представители МТС. По мнению аналитиков МТС, на выбор россиян влияет стабильность работы устройств и развитие экосистем,
|25.11.2025
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Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры
2 декабря 2025 г. компания Realme представит в России новый флагман Realme GT 8 Pro. Помимо камеры от Ricoh GR и
|19.11.2025
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Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп
Realme, новатор технологий, 2 декабря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъек
|17.11.2025
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Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года
Realme объявляет о скором старте продаж смартфона Realme GT 8 Pro — он появится в России уже 2 декабря 2025 г. Флагман будет оснащен камерой, созданной в партнерстве с японским брендом камер Ricoh Imaging, и, впервые для Realme, телеобъ
|27.10.2025
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Билайн запустил новую акцию «3в1»: realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей
рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства. В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок. Одно из самых интересных пре
|23.10.2025
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Все на вечеринку: смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке»
Смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новая серия позиционируется как AI Party Phone и отличается лучшим в сегменте сочетанием производительности и фотовозможностей. Об этом CNews
|21.10.2025
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Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой
Много «железа» за мало денег Состоялся анонс нового смартфона Realme GT8, относящегося к семейству устройств флагманского уровня. Премьера состоялась в Кит
|13.10.2025
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realme представила первый в отрасли голосовой редактор — AI Edit Genie
Realme объявляет о запуске первой в индустрии функции интеллектуального голосового редактора фото — AI Edit Genie. Разработка дебютирует вместе с «вечериночной» серией realme 15, представленной моделями realme 15 Pro, realme 15 5G, а также realme 15T. Об этом CNews сообщили представители realme. AI Edit Genie переосмысляет понятия
|09.10.2025
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realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии
Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в сфере мобильной фотографии. В честь этого события компании пред
|30.09.2025
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Портфель diHouse пополнился брендом realme
объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках контракта на первом этапе сотрудничества diHouse сосредоточится на дистрибуц
|25.09.2025
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Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России
Realme объявляет о выходе флагмана Realme GT 8 Pro, который поступит в продажу в России в ближайшем будущем. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdr
|19.08.2025
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На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro
Смартфон Realme 15 Pro стал доступен в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 – это восьмиядерный чипсет. По данным AnTuTu, смартфон набирает более 11000
|09.07.2025
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Realme C71 поступил в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж Realme C71 в России. Смартфон оснащен батареей объемом 6300 мАч — часа быстрой зарядки мощностью 45 Вт хватит на два дня использования. Realme C71 получил 6.67-дюймовый экран с частотой
|04.07.2025
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Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж новых моделей наушников — Realme Buds T200x, Realme Buds T200 Lite и Realme Buds Air7. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme Buds Air7 получили 12,4-миллиметровый титановый драй
|01.07.2025
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Новая серия Realme P3 поступила в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme P3 в России. Линейка включает в себя Realme P3 Ultra и младшую модель — Realme P3. Об этом CNews сообщили представители Realme. Старшая модель серии получила мощный
|18.06.2025
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Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов Realme GT 7 в России с 18 июня. Линейка включает в себя Realme GT 7, его специальную версию Realme GT 7 Dream Edition, созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One
|16.06.2025
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Realme объявляет о скором запуске серии Realme P на глобальном рынке
Realme опубликовал открытое письмо Ская Ли, основателя и генерального директора Realme, в котором сообщается о скором запуске серии Realme P, способной изменить статус-кво на рынке смартфонов. Серия Realme P, разработанная специально для международного e-comm
|29.05.2025
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Серия Realme 14 поступила в продажу в России
Компания Realme объявляет о начале продаж в России новинок номерной серии: Realme 14 5G и Realme 14T 5G. Старшая модель, 14 5G, получила чипсет Snapdragon 6 Gen 4, систему флагманского охл
|28.05.2025
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На AliExpress стартовали продажи новых «космических» смартфонов Realme GT7 и GT7T
С 28 мая 2025 г. новинки от Realme стали доступны в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Обе модели выполнены в новом дизайне IceSense. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Модель GT7 оснащена флагманским п
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