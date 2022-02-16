Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BBK Realme РМ Коммьюникейшн
Публикаций - 130, упоминаний - 150
BBK Realme упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru