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BBK Realme РМ Коммьюникейшн

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн

realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. realme представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч

Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C100x с аккумулятором 8000 мАч в ценовом сегменте до 20000 руб. Об этом CNews сообщили представители Realme. Толщина корпуса составляет около 8,78 мм, а вес — 219 граммов.. Зарядк
09.06.2026 В России стартуют продажи Realme C100i — смартфона с батареей 7000 мАч

Realme объявляет о старте продаж в России новой модели начального сегмента — Realme C100i. В основу новинки легли батарея на 7000 мАч, 120-герцовый дисплей и корпус с повышенной устойчивостью к падениям и брызгам. Об этом CNews сообщили представители Realme. Глав
02.06.2026 Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro

Realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ)
25.05.2026 Realme представила смартфоны P4, P4x и P4 Lite

Бренд realme объявил о расширении серии смартфонов P4 на российском рынке. К флагману realme
19.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G

«М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G. Смартфон объединил в себе систему из двух ИИ-камер по 50 МП, селфи-зеркало и аккумулятор емкостью 7000 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Основная камера – на ба
12.05.2026 Новые наушники и часы realme поступили в продажу

Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air 8 Pro. Одной из ключевых особенностей модели ста
20.04.2026 Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже

Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является доступная цена в соотношении с высокими характеристиками, такими как умное шумоподавление. Об этом CNews сообщили представит
07.04.2026 Realme официально представляет в России смартфон P4 Power с 10001 мАч

Бренд смартфонов Realme объявляет о старте продаж в российской рознице новинки — Realme P4 Power. Это первый официально представленный в России смартфон, который предлагает кремний-углеродную батарею емк
06.04.2026 Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi

в. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) самыми востребованными, если отталкиваться от объемов продаж, в стране оказались бюджетники Realme и Redmi, которые стоят меньше 10 тыс. руб. На первом месте в рейтинге находится Realme Note 60X с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В такой комплектации в сети DNS этот

24.03.2026 «М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+

ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обе модели уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах М.Видео и Эльдорадо. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Обе модели оснащены

12.03.2026 realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне

Realme объявил о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили представители realme. Предыдущий опыт сотрудничества производителя смартфонов

11.03.2026 Серия realme 16 Pro дебютирует с 200 МП системой LumaColor Portrait Master в среднем ценовом сегменте

Realme представляет серию realme 16 Pro и устанавливает новый эталон в области мобильного изображения в среднем ценовом сегменте. Во главе с realme 16 Pro+ серия оснащена единственной в этом сегменте конфигурацие
18.02.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro. Realme C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, он обеспечивает стабильную эксплуатацию в течение шести лет. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Фун
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото

Автономность без удара по карману Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России двух новых смартфонов C85 и C85 Pro. Оба мобильника

17.02.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.видео» начинается от 16 999 руб. для модели Realme C85 и от 18 999 руб. для модели Realme c85 Pro. Об эт
10.02.2026 В серии Realme C85 представлен IP69 Pro - новый стандарт защиты от влаги

Realme официально представил стандарт IP69 Pro — новейшую разработку в области защиты смартфона, который впервые применяется в серии Realme C85. Об этом CNews сообщили представители Realme. IP69 Pro — это стандарт водонепроницаемости от Realme, который объединяет в себе четыре международных стандарта защиты: IP
30.01.2026 Представлен смартфон realme P4 Power 5G c батареей 10001 мА·ч

Realme представила на глобальном рынке realme P4 Power — смартфон с аккумулятором емкостью 10001 мА·ч. При этом устройство не только выводит стандарты автономности на новый уровень, но и обладает флагманской производительностью. На

29.01.2026 Любимый россиянами бренд первым в мире выпустил серийный смартфон с батареей больше 10000 мАч

Аккумулятора очень много Популярный в России китайский бренд техники Realme выпустил смартфон P4 Power с аккумулятором емкостью 10001 мАч. Это первый в мире мобильник с АКБ такой емкости, поступивший именно в массовое производство. Батарея в смартфоне использует
11.12.2025 Realme P3 Lite в продаже в России

Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme P3 Lite — устройство уже доступно в России. Серия Realme P, которая была разраб
09.12.2025 Умные часы realme Watch 5 поступили в продажу в России

Умные часы realme Watch 5 доступны к покупке в России. Они созданы специально для любителей приключений и активного образа жизни: часы обеспечивают до 16 дней автономной работы в стандартном режиме и до 2
02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России

Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производите
28.11.2025 Аналитика МТС: более половины россиян при смене смартфона остаются верны своему бренду

ной сети. По данным аналитиков МТС, 52% пользователей смартфонов, сменивших устройство в 2025 г., перешли на новые модели тех же производителей – это на 10% больше, чем в 2024 г. Пользователи Apple и Realme оказались самыми преданными своим брендам. Об этом CNews сообщили представители МТС. По мнению аналитиков МТС, на выбор россиян влияет стабильность работы устройств и развитие экосистем,
25.11.2025 Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры

2 декабря 2025 г. компания Realme представит в России новый флагман Realme GT 8 Pro. Помимо камеры от Ricoh GR и

19.11.2025 Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп

Realme, новатор технологий, 2 декабря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъек
17.11.2025 Realme GT 8 Pro запустится в России 2 декабря 2025 года

Realme объявляет о скором старте продаж смартфона Realme GT 8 Pro — он появится в России уже 2 декабря 2025 г. Флагман будет оснащен камерой, созданной в партнерстве с японским брендом камер Ricoh Imaging, и, впервые для Realme, телеобъ
27.10.2025 Билайн запустил новую акцию «3в1»: realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства. В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок. Одно из самых интересных пре
23.10.2025 Все на вечеринку: смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке»

Смартфоны серии realme 15 стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новая серия позиционируется как AI Party Phone и отличается лучшим в сегменте сочетанием производительности и фотовозможностей. Об этом CNews
21.10.2025 Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой

Много «железа» за мало денег Состоялся анонс нового смартфона Realme GT8, относящегося к семейству устройств флагманского уровня. Премьера состоялась в Кит
13.10.2025 realme представила первый в отрасли голосовой редактор — AI Edit Genie

Realme объявляет о запуске первой в индустрии функции интеллектуального голосового редактора фото — AI Edit Genie. Разработка дебютирует вместе с «вечериночной» серией realme 15, представленной моделями realme 15 Pro, realme 15 5G, а также realme 15T. Об этом CNews сообщили представители realme. AI Edit Genie переосмысляет понятия

09.10.2025 realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии

Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в сфере мобильной фотографии. В честь этого события компании пред
30.09.2025 Портфель diHouse пополнился брендом realme

объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках контракта на первом этапе сотрудничества diHouse сосредоточится на дистрибуц
25.09.2025 Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России

Realme объявляет о выходе флагмана Realme GT 8 Pro, который поступит в продажу в России в ближайшем будущем. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdr
19.08.2025 На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro

Смартфон Realme 15 Pro стал доступен в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 – это восьмиядерный чипсет. По данным AnTuTu, смартфон набирает более 11000
09.07.2025 Realme C71 поступил в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж Realme C71 в России. Смартфон оснащен батареей объемом 6300 мАч — часа быстрой зарядки мощностью 45 Вт хватит на два дня использования. Realme C71 получил 6.67-дюймовый экран с частотой

04.07.2025 Новые модели наушников Realme поступили в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж новых моделей наушников — Realme Buds T200x, Realme Buds T200 Lite и Realme Buds Air7. Об этом CNews сообщили представители Realme. Realme Buds Air7 получили 12,4-миллиметровый титановый драй
01.07.2025 Новая серия Realme P3 поступила в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme P3 в России. Линейка включает в себя Realme P3 Ultra и младшую модель — Realme P3. Об этом CNews сообщили представители Realme. Старшая модель серии получила мощный

18.06.2025 Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов Realme GT 7 в России с 18 июня. Линейка включает в себя Realme GT 7, его специальную версию Realme GT 7 Dream Edition, созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One
16.06.2025 Realme объявляет о скором запуске серии Realme P на глобальном рынке

Realme опубликовал открытое письмо Ская Ли, основателя и генерального директора Realme, в котором сообщается о скором запуске серии Realme P, способной изменить статус-кво на рынке смартфонов. Серия Realme P, разработанная специально для международного e-comm
29.05.2025 Серия Realme 14 поступила в продажу в России

Компания Realme объявляет о начале продаж в России новинок номерной серии: Realme 14 5G и Realme 14T 5G. Старшая модель, 14 5G, получила чипсет Snapdragon 6 Gen 4, систему флагманского охл
28.05.2025 На AliExpress стартовали продажи новых «космических» смартфонов Realme GT7 и GT7T

С 28 мая 2025 г. новинки от Realme стали доступны в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Обе модели выполнены в новом дизайне IceSense. Об этом CNews сообщили представители AliExpress. Модель GT7 оснащена флагманским п

Публикаций - 584, упоминаний - 686

BBK Realme и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 396
Samsung Electronics 11064 338
Apple Inc 13154 292
Huawei 4676 191
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 162
BBK OPPO Electronics 484 155
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 148
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 116
BBK OnePlus 298 101
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 91
Google LLC 12688 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 75
BBK Electronics Corp 332 74
MediaTek - Ralink 595 56
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 41
Qualcomm Technologies 1974 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
Sony 6739 40
МегаФон 10742 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Lenovo Group 2446 29
LG Electronics 3735 24
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 24
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 23
ZTE Corporation 800 19
itel 34 17
Yandex - Яндекс 9216 15
Intel Corporation 12811 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 14
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 14
HP Inc. 5883 14
Haier Group 230 13
Transsion Holdings 69 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Lenovo Motorola 3566 12
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 12
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 106
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 20
TÜV Rheinland Group 181 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Связной ГК 1401 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Grundig 42 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
АльфаСтрахование СГ 394 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
LEGO 260 3
Puma - Пума 50 3
Dyson 157 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Hyundai Motor Company 436 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
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Nike 195 2
Bayer AG - Байер 85 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 2
Метрополис ТРК 60 2
Aston Martin 38 2
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Авиапарк ТРЦ 52 2
Жемчужная плаза ТРЦ 7 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 519
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 220
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 198
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 193
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 159
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 94
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 91
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 91
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 89
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 89
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 88
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 88
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 86
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 85
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 69
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Apple iPhone 14 157 33
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 31
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Иванова Дагмара 44 2
Сухоруков Сергей 24 2
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Белов Андрей 135 2
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Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Колесниченко Виктор 5 2
Работенко Павел 6 2
Фомин Антон 7 2
Дашкевич Алексей 10 2
Зимин Вадим 18 2
Махлаюк Артур 9 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 458
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 288
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 92
Индия - Bharat 5869 86
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Европа 24964 54
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Китай - Тайвань 4245 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
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Германия - Федеративная Республика 13221 21
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 15
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Япония 13807 13
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
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