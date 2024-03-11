Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon

В каталоге маркетплейса Ozon выявлены десятки поддельных смартфонов Realme, которые продаются по очень низкой цене но предлагают характеристики, которых нет даже у флагманов. Контрафакт доставляется со склада в России, чтобы покупатели не ждали неделями, пока посылка приедет из Китая. Также найдены развалы поддельных смартфонов Xiaomi, Redmi, Poсo, Tecno, Apple и Samsung.

Новый «бренд» смартфонов – Realmei

Редакция CNews обнаружила в каталоге Ozon поддельные смартфоны, маскирующиеся под устройства компании Realme. Они продаются под брендом Realmei, называются С55 (такая же модель есть в ассортименте Realme), но стоят примерно вдвое дешевле оригинала.

При этом по характеристикам поддельный Realmei C55 ничуть не уступает полноценным флагманам 2024 модельного года, хотя стоит такой аппарат от 6800 руб. За эти деньги продавец обещает 1 ТБ встроенной памяти, топовый ультрамощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и гигантскую батарею на 7800 мАч.

Подобных телефонов в Ozon десятки, а, может, и сотни

Также, судя по описанию товара, в телефоне Realmei C55 есть камера с оптикой LEICE, хотя такого производителя в мире нет. Это явный закос на Leica – с этим легендарным производителем фотоаппаратов и оптики многие производители смартфонов действительно сотрудничают.

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Помимо этого, в редакция CNews выявила несоответствие заявленных на отрендеренных изображениях характеристик с теми, что указал продавец. Например, в телефоне заявлена тройная основная камера, а в описании она почему-то двойная. Также неверно указаны параметры процессора – в нем ровно восемь ядер и видеоподсистема Adreno 740, но продавец нашел в нем два дополнительных ядра и графику Adreno 304.

Отзывы пользователей к одному из поддельных смартфонов, купленных на Ozon

Можно обратить внимание и на то, что на рендерах Realmei C55 выглядит совершенно по-другому, нежели оригинальный Realme C55. По дизайну, равно как и по характеристикам, смартфоны совершенно разные.

Зачем ограничиваться только Realme

Редакция CNews обратила внимание, что все найденные в каталоге Ozon смартфоны Realmei могут быть доставлены до пункта выдачи или прямо до двери в считанные дни. Если бы посылка шла из Китая, то логистика заняла бы от двух недель и до месяца.

Причина столь быстрой доставки в данном случае в том, что поддельные мобильники отгружаются со склада в Московской области. Сколько именно поддельных смартфонов Realmei C55 закупили предприимчивые бизнесмены из Подмосковья, не установлено, но в описании почти каждого из поддельных мобильников указан один и тот же продавец – «Электронный рынок». Также есть и другой - «ТехноМир».

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Открыв карточку самого продавца «Электронный рынок», журналист CNews обнаружил в ней огромную коллекцию поддельных смартфонов самых востребованных в России брендов. На виртуальных полках рядом с Realmei красовались устройства Redme (подделка Redmi), Xiami (закос под Xiaomi), Infin (вместо Infinix), Realm (еще одна подделка Realme), Toeno (вместо Tecno), Pacoo (вместо Poco).

Если подделывать. то сразу все востребованные в России бренды смартфонов

Разумеется, не обошлось и без массы поддельных смартфонов Apple iPhone и Samsung Galaxy S-серии. Все представленные в ассортименте продавца поддельные товары отгружаются со склада в Московской области.

Подобных продавцов может быть много

Судя по отзывам к этим телефоном среди пользователей Ozon нашлись те, кто приобрел в личное пользование или в подарок один из представленных в каталоге «Электронного магазина» смартфонов.

В спецификациях устройства слишком много ошибок и неточностей

Покупатели жалуются на очень плохое качество исполнения и несоответствие характеристикам.

Комментарий Ozon

На момент выхода материала представители Ozon никак не комментировали наличие в ассортименте маркетплейса поддельных гаджетов. Редакция CNews обратилась к представителям площадки с вопросами о причинах появления подобных товаров в каталоге, о том, как работает система контроля за контрафактом, о возможности возврата денег за приобретенную фальшивку, а также о санкциях для продавцов контрафакта.

«Товар, по которому поступила жалоба редакции, уже скрыт с сайта и не доступен к заказу (редакция CNews предоставила ссылку на один из множества смартфонов Realmei – прим. CNews). Мы также проведем дополнительную проверку всех позиций этого продавца в категории смартфонов, чтобы проверить сертификаты и выявить возможные подделки. При этом хочется отметить, что низкие цены не всегда указывают на то, что товар не оригинал популярного бренда – ведь продавцы часто используют скидки и распродажи для повышения популярности своих магазинов и рейтинга товаров, – сообщили CNews представители Ozon.– На Ozon запрещена продажа подделок и любой другой контрафактной продукции. Ozon постоянно совершенствует меры по борьбе с контрафактной продукцией. Карточки товара, которые размещают продавцы, проходят многоступенчатую проверку. Перед попаданием на площадку контент проверяется модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную. Помимо этого, мы тесно сотрудничаем с правообладателями и рассматриваем их обращения через инструмент «Кабинет бренда». Если подтверждается, что товар поддельный, карточка скрывается. Ozon запустил его год назад первым среди маркетплейсов для борьбы с подделками. К нему подключены тысячи продавцов и предпринимателей, которые проверяют десятки миллионов товаров на площадке – в том числе электронику и смартфоны. Также мы оперативно реагируем на жалобы пользователей и правообладателей – сразу запрашиваем у продавца документы на товар. Если продавец не предоставит их в течение трех дней, карточка товара будет скрыта с маркетплейса и не будет доступна до конца разбирательства. Продавцов, предоставившие поддельные документы, мы блокируем. Также в случае если мы выявляем недобросовестное поведение продавца, клиенту будет предложен упрощенный возврат».

Следует отметить, что это не первый случай, когда на Ozon появляется крупное количество поддельной электроники. В конце декабря 2023 г. CNews подробно освещал историю о 32-терабайтных SSD за 2000 руб., которые на поверку оказывались картой microSD на пару десятков гигабайтов. По прошествии с того момента двух с половиной месяцев эти SSD по-прежнему массово продаются на Ozon.

Борьба с контрафактом на Ozon если ведется, то не очень успешно

Подделка и оригинал

На наличие в каталоге Ozon поддельных смартфонов Realme обратили и авторы посвященного технике российского YouTube-канала Pro Hi-Tech. Эксперты канала получили посылку со смартфоном Realme C55, который на момент покупки стоил в районе 3000 руб. Внутри пакета их ожидало совершенно другое устройство – отличалась даже упаковка, не говоря о ее содержимом.

Смартфон, который привезли вместо оригинального Realme C55

Полученный экспертами смартфон очень напоминает устройство из 2012 г. – гигантские рамки экрана, съемная батарея минимальной емкости и никакой IPS-матрицы – только дешевая TN-панель с крайне плохими углами обзора. При этом те, кто создавал это устройство, постарались убедить покупателя, что внутри него действительно есть 1 ТБ памяти – так указано в разделе «О телефоне» в прошивке, но из 1 ТБ примерно половина (512 ГБ) отданы под системные файлы, а каждый сделанный на фотокамеру снимок «весит» несколько сотен ГБ. Эксперты канала подсчитали, что в реальности объем встроенного в смартфон накопителя не превышает 4 ГБ.